 »  Úniky hesel z Disqusu, Bitly a Kickstarteru, mladí proti Facebooku a konec Groove Music

Mark Zuckerberg chtěl využít zaměstnance Facebooku pro svou soukromou iniciativu. Tvrdě narazil, a to naštěstí i v další snaze vydat akcie, které by mu je umožnily na jeho soukromou iniciativu dostat, aniž by tím snížil vliv, který přes ně má ve Facebooku. Ona iniciativa je filantropické s.r.o., které už dříve bylo opakovaně kritizováno. Velmi zajímavý příběh v Mark Zuckerberg wanted Facebook employees to work on his philanthropy projects but was shot down by senior execs.

Groove Music končí, Microsoft uživatele pošle do Spotify. Můžete to brát jako první příznak konsolidace na trhu hudebního streamingu, ale také možná prostě jenom jako důsledek toho, že se Microsoft nikde Groove Music příliš nevěnoval. Konec přijde 31. prosince a přechod do Spotify by měl proběhnout bez ztráty zakoupených skladeb a playlistů. Viz Groove Music and Spotify: FAQ.

Kaspersky Antivirus byl prý zneužit pro získání dokumentů NSA. Celé to ale začíná tím, že si kontraktor z NSA přenesl dokumenty na osobní počítač (což by se nikdy nemělo stát) a ty se poté velmi pravděpodobné jevily jako podezřelé pro Kaspersky antivirus, který je odeslal „domů“ k testování. Další zásadní roli v tom hraje zranitelnost, objevená už před lety, která umožňovala prolomit SSL používané právě při odesílání souborů z antiviru na testy. Hodně zajímavé. Viz Russian hackers used Kaspersky software to find vulnerable NSA docs, says report. Kaspersky to mimochodem na Twitteru označuje za konspiraci.

Tuší alespoň Mark Zuckerberg, co Facebook je? Užitečné čtení v Does Even Mark Zuckerberg Know What Facebook Is? má pěkný podtitulek: Ta samá společnost, která vám posílá upozornění na narozeniny, pomohla zajistit integritu voleb v Německu. Angažovaný Facebook je katastrofa.

Disqus byl hacknut, jde sice o databázi z července roku 2012, ale i tak pozor! Viz Security Alert: User Info Breach. Pokud se hack týká vašeho účtu, měli byste dostat varování a mělo by dojít k resetu hesla. Nic to ale nemění na tom, že jde o další kompromitované heslo. Disqus sice píše něco o šifrovaných heslech, ale rovnou připouští, že mohou být dešifrována. Vyplatí se připomenout, že www.haveibeenpwned.com už umožňuje kontrolu. Jde o 17,5 milionu údajů.

Hacknutá hesla z Bitly a Kickstarter jsou také nově dostupná. Stejně jako u úniku z Disqus jsou už tyto úniky zahrnuty na www.haveibeenpwned.com. Hack Bitly (byť z roku 2014) je obzvlášť problematický, protože hackeři mohou přesměrovat něčí zkrácené adresy zcela někam jinam, takže tohle vůbec neberte na lehkou váhu. Hack KickStarteru pochází také z roku 2014, ale i zde platí, že se stává nově opět nebezpečným vím, že hesla jsou k dispozici. Viz Info From 15 Million Breached Kickstarter and Bitly Accounts Is Now Publicly Available [Updated].

TELEgraficky

iPhone X parodie ■ RIP Mageo ■ Příběhy na Instagramu umí hlasování ■ AIM po dvaceti letech končí

WEBDESIGN, INTERNET

Čistě textové zpravodajské weby se vrací. Bez obrázků, bez inzerce. Proč? Co vede k tak radikálnímu kroku, který jde zcela proti všemu, co zažíváme? Přírodní katastrofy. Vážně. Viz Text-only news sites are slowly making a comeback. Here's why. A příklady - lite.cnn.io/en a thin.npr.org.

Máte na webu placený/uzamčený obsah? Nezapomeňte vše důsledně označit pro Google, než dostanete postih. Za co že postih? No za praktiku zvanou cloaking. Viz Subscription and paywalled content.

Dropbox ohlásil zásadní redesign. Změna se týká vzhledu a značky, a jde zásadně barevným a hipsterským a cooooooool směrem. Pokud vám to připadá zcela zbytečné, tak v zásadě vítejte do klubu. Viz dropbox.design, kde najdete zajímavý materiál ke studiu, včetně klasického dokazování toho, proč jsou zbytečně věci nejdůležitější na světě.

SOFTWARE

Pro Edge existuje přes 70 rozšíření a Microsoft toto malé číslo zdůvodňuje tím, že pečlivě pečuje o „rostoucí katalog důvěryhodých rozšíření“. Viz Microsoft Edge extensions, one year later a lze k tomu dodat jenom to, že jako PR to je dobré, ale reálně je to bída. Pokud se chcete podívat, o jaká rozšíření jde, tak viz Rozšíření pro Microsoft Edge a nečekejte, že tam třeba bude nějaký žebříček nejpopulárnějších či nejlépe hodnocených. V tomhle je to celé také desetiletí pozadu.

Poněkud toxický a často těžce zkousnutelný svět online her je dost zamořený lidmi jako PewDiePie. Rasismus, sprostota, nenávist a řada dalších věcí v online chatech textových i hlasových. Gamers like PewDiePie are why I don’t play online je sice trochu extrémní v tom, že by snad člověk měl kvůli tomu přestat hrát, ale čtení je to poučné.

Děravý IIS 6.0 využívají hackeři pro dolování kryptoměny Monero. Viz Hackers Exploiting Microsoft Servers to Mine Monero – Makes $63,000 In 3 Months aMoney-making machine: Monero-mining malware od ESETu.

HARDWARE

Bluetooth nenahradí sluchátkový konektor, ale „uzavřené ekosystémy“ ano je zajímavá úvaha nad ztrácejícími se konektory a zcela proprietárními náhradami. Viz Bluetooth won’t replace the headphone jack — walled gardens will.

MARKETING A KOMUNIKACE

Vydavatelé se méně věnují Facebooku. A když už, tak je jejich cílem přivádět návštěvnost vlastním webům. Povídání v Facebook loses attention as publishers shift focus to other platforms berme trochu s rezervou, ono totiž není před Facebookem (prozatím) úniku, ale pozitivní novinkou je, že vydavatelé konečně pochopili, že návštěvník webu je jejich. Zatímco uživatel Facebooku zůstává Facebooku. Co se snah působit jinde týče, je zmiňován Twitter, Instagram a Snapchat.

Instagram a restauratéři? Co je dobré k jídlu nemusí vypadat pěkně, co vypadá pěkně nemusí být k jídlu. Jedno z poměrně užitečných pravidel role Instagramu v „jídelním“ marketingu. Užitečné čtení v Instagram is ruining food, and I might be the only one who cares.

Rusko využilo retargeting na Facebooku pro ovlivňování voličů, píše The Washington Post v Russians took a page from corporate America by using Facebook tool to ID and influence voters. Trochu zábavně to předkládají, jako by snad Rusko nějak zneužilo reklamu na Facebooku a tamní retargeting s Custom Audiences. Jenže přesně pro tohle ten systém slouží. Máte weby (v tomto případě záplavu fake webů) a jejich pomocí označkujete lidi, na které potom cílíte reklamu, ať jsou kde jsou. Tak proč by to nemělo fungovat ve volbách, včetně těch, co ser právě blíží v Česku. Dobrá lekce pro marketéry. V USA z toho ale dělají poněkud kovbojku.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Moskva doplní 170 000 sledovacích kamer o automatické rozpoznávání obličeje. Podle Moscow Deploys Facial Recognition to Spy on Citizens in Streets jde o největší nasazení této technologie na světě. Překonává i Velkou Británii, kde bude přes 70 000 kamer (číslo z roku 2013). Zkušební provoz prý přinesl zadržení šesti hledaných zločinců.

Infikovaný CCleaner prý nakazil 40 počítačů. Čím? To se prý pořád ještě zjišťuje. Zajímavé na tom je, že nakažené jsou velké technologické firmy. A také to, že 40 nakažených z 2,27 milionu stažení je zvláštní jev. Napovídající, že nejspíš někdo neuvěřitelně dobře cílil. Nebo, což je taky možné, někdo vrtí psem. Viz CCleaner backdoor infecting millions delivered mystery payload to 40 PCs.

15 let vězení za opakované prohlížení teroristických materiálů na internetu? Britský recept boje proti terorismu a zpřísnění stávajícího zákona, který se týká stažení, vytištění, uložení v počítači či jiném odděleném zařízení. Viz Amber Rudd: viewers of online terrorist material face 15 years in jail.

Hack Yahoo se týkal až 3 miliard účtů, tedy třikrát víc, než společnost původně předpokládala. Celé to ukazuje nejenom na dost zásadní bezradnost, ale také na to, jak internetové společnosti (a sociální sítě) hromadí a hromadí založené účty, aniž měly reálné uživatele. Viz Yahoo Triples Estimate of Breached Accounts to 3 Billion.

Největší úniky dat v historii? Yahoo (3 miliardy účtů), MySpace (360 milionů), Equifax (145.5 milionu), Heartland (130 milionů), Linkedin (přes 100 milionů), Target (40 milionů). Viz Yahoo tops the list of largest ever data breaches.

Osobní telefon šéfa personálu Bílého domu byl hacknut. John Kelly na to přišel nejspíš až hodně měsíců poté, co k tomu došlo. Poté co se jeho telefon choval podivně a požádal techniky Bílého domu o kontrolu. Viz John Kelly's personal cellphone was compromised, White House believes.

Mattel po otaznících nad soukromím a bezpečností ruší plány na Aristotle, „chytrý hub“ pro děti. Zařízení mělo být něco jako Alexa, ale zaměřené na děti. Zůstalo však příliš mnoho otázek: jaká data shromažďuje, co s nimi dělá, kam je ukládá. Námitky se objevily i kolem toho, jaký vliv na děti bude mít „robot nahrazující péči rodiče“. Viz Mattel has canceled plans for a kid-focused AI device that drew privacy concerns.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Neutralita Facebooku je stejný mýtus jako vyváženost zpravodajství. Nemůže existovat. K tomu Facebooku viz The False Dream of a Neutral Facebook. Zmiňují tam i jednu z nejlepší schizofrenií Zuckeberga. Ten na jedné straně chce, aby platforma měla zásadní vliv na volby, ale zároveň tvrdí, že nemá na hlasy vliv. Zábavné.

Instagram coby významný nástroj pro hudební průmysl? Připadá vám překvapivé, že by zrovna „obrázková“ sociální síť mohla hrát zásadní roli v toto oblasti? Zajímavé čtení v How Instagram Became The Music Industry’s Secret Weapon.

Algoritmus Twitteru vynesl #LasVagasShooting a teď to tisíce lidí opakují. Místo správné #LasVegasShooting podoby. Opět další ukázka toho, že svěřit něco do rukou algoritmům a vynechat lidskou kontrolu je a dlouho bude zásadní problém. Viz Twitter's ‚LasVagas‘ hashtag fail shows the worst part of algorithms.

Kdo převezme za Facebook zodpovědnost? A co chtěl Mark Zuckerberg říct onou podivnou omluvnou tirádou, která vypadla z jeho PR týmu? Zajímavé čtení v WWHO WILL TAKE RESPONSIBILITY FOR FACEBOOK?

Mládež rebeluje proti sociálním médiím, píše BBC v Teens ‚rebelling against social media‘, say headteachers a zatím to nemá oporu nikde jinde. Aktuální vývoj je ten, že Facebook už déle není zajímavý, nové mladé uživatele už neláká, Instagram je „cool&in“ a pro mladé nahrazuje Snapchat, který už zajímavý není. Zajímavé zjištění, že „skoro dvě třetiny školáků by neměly nic proti tomu, aby sociální média nebyla nikdy vynalezena“ a dokonce, že si 71 % dává digitální detox. Uvidíme kam se to bude vyvíjet. Další zjištění jsou klasická: 57 % online poškozováno, 52 % se cítí méně sebejistě, 60 % si myslí, že jejich přátelé se online ukazují jako někdo jiný. Nechybí ani pocit, že se nacházejí na hraně závislosti (56 %).

Vize demokracie postavená na špatných výpočtech, to je Facebook. Docela trefná pointa z FACEBOOK BUILT ITS VISION OF DEMOCRACY ON BAD MATH má pravdu v tom, že Mark Zuckerberg si stále myslí, že lze všechno spočítat a algoritmizovat. A pak také, bohužel, že čím více hlasů, tím lepší demokracie. Bohužel z těch „více hlas“ nemusí nutně po zpracování matematicky a statisticky vyjít nic, co by dávalo smysl. A také, což je další důležitý moment, to přináší přehlcení informacemi, které Facebook opět chtěl řešit algoritmem a fatálně selhal.

MOBILNÍ APLIKACE

Microsoft Edge míří na Android i iOS. Má to ale jeden háček, renderovací jádro bude odpovídat tomu, které je na dané platformě běžné. Viz Microsoft Edge actually belongs on Android and iOS.

Vypnutí WiFi/Bluetooth v iOS 11 přes Ovládací Centrum je zásadní bezpečnostní problém. Nejenom, že nedojde k vypnutí, ale jenom odpojení právě připojených zařízení, ale navíc se vždy v 5:00 ráno vše opět automaticky zapne. Stejně tak se automaticky zapne, když váš telefon či tablet změní polohu. Jak správně upozorňuje EFF v iOS 11’s Misleading “Off-ish” Setting for Bluetooth and Wi-Fi is Bad for User Security, jde o dost zásadní bezpečnosti nedostatek. Zkuste to ale někdo vysvětlit Applu, který s ním přišel.

Většina fake news v Indii se šíří přes WhatsApp a často má zásadní následky včetně násilných činů. Zajímavé čtení v India’s millions of new Internet users are falling for fake news — sometimes with deadly consequences. Záplava fake news dokonce vedla ke vzniku Altnewsa.in, webu věnujícímu se odhalování výmyslů.

STARTUPY A EKONOMIKA

Dospělost Facebooku přináší problémy, hlavně by měla přinést odpovědnost. Ve Welcome to Corporate Adulthood, Facebook. It's Awful. dost správně upozorňují na to, že Facebook postihlo totéž, co řadu jiných firem, které nejen dosáhly dospělosti, ale nedokázaly se s tím vyrovnat. Připomínají Exxon Mobil a Goldman Sachs.

Yandexu je dvacet let. Jak v Yandex, Russia’s biggest technology company, celebrates 20 years, vyhledávací gigant roste, ale čelí politickým tlakům.

EU chce po Amazonu 250 milionů eur za nezaplacené daně. Kauza s daňovou optimalizací se opět vrací a Amazon, snažící se tvářit, že sídlí v Lucembursku, není zdaleka jediný. Chudý je i Facebook a řada dalších. Viz EU orders Amazon to pay €250 million in owed taxes a State aid: Commission finds Luxembourg gave illegal tax benefits to Amazon worth around €250 million.

Steemit je sociální síť, která vám bude platit. V kryptoměně. A navíc vlastní. Schválně, kdo si vzpomene na další pokusy vytvořit sociální sítě, které vám budou platit? A jak že dopadly? Viz THE SOCIAL NETWORK DOLING OUT MILLIONS IN EPHEMERAL MONEY.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.