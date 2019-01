 »  USA chtějí přestat dodávat čipy pro Huawei, Google G Suite zdražuje, skvělé prodeje PS4

Microsoft v posledním testovacím sestavení Windows 10 oddělil vyhledávání a Cortanu , píše ZDNet. Zdůvodňuje to tím, že může obě technologie inovovat nezávisle. Už nějakou dobu se ale objevují spekulace, jak to vlastně s Cortanou bude a zda z ní nakonec nebude mrtvý produkt. Naopak Microsoft Search se začíná prosazovat jako jednotný vyhledávací nástroj skrze aplikace Redmondu.

Google zase do svého cloudu přidal grafiky Nvidia Tesla T4 . Respektive se podařilo přejít z privátní alfy do bety. T4 postavené na architektuře Turing jsou dostupné v osmi regionech. Google Cloud Platform dále nabízí K80, P4, P100 a V100.

Američtí senátoři přišli s návrhem, který by v případě schválení zakázal americkým firmám dodávat technologie čínským společnostem Huawei a ZTE . To by do celé kauzy kolem těchto firem přineslo nejspíše zcela zásadní zlom, protože čínské podniky jsou obecně na západních čipech a spol. závislé. Ukázalo se to i v případě, kdy byl ban na chvilku udělen ZTE, které následně v podstatě přestalo fungovat. Huawei už si ostatně některé čipy začal vyvíjet sám . Američtí senátoři návrh zákazu odůvodňují tím, že Huawei a ZTE porušují obchodní embarga a zároveň jejich technologie mají být používány na krádeže duševního vlastnictví amerických organizací.

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Bloomberg zase rozebírá, že Microsoft společně s velkým americkým řetězcem Kroger testuje nový koncept digitálních prodejen. Jde mimo jiné o útok na Amazon a jeho obchody Whole Foods a Amazon Go. Microsoft chce prodávat více cloudu, Kroger zase nechce zůstat pozadu například oproti bezobslužným prodejnám. Jak Amazon Go funguje, se dočtete v naší reportáži.

No a Microsoft také investuje 500 milionů dolarů na vybudování dostupného bydlení v Seattlu, zejména v oblasti Puget Sound. Okolí Seattlu v posledních letech kvůli Amazonu, Microsoftu a dalším technologickým firmám zažívá prudký rozvoj, což doprovází i rostoucí ceny bydlení. Více o tom v naší reportáži nebo rozhovoru s Tomášem Větrovským, který v Seattlu žije.

The Information zjistil, že Amazon chystá vlastní službu na streamování her z cloudu. Fungovat by měla začít příští rok. Není to nic moc překvapivého. Amazon provozuje rozsáhlou cloudovou infrastrukturu, koupil si Twitch, má herní vývojářské studio nebo vlastní engine. V současné době vyjednává s vydavateli her. Svůj „Netflix pro hry“ chce vytvořit více firem – dělají na něm Microsoft (Project xCloud), Sony (PlayStation Now), Google (Project Stream), EA (Project Atlas) a Nvidia (GeForce Now).

Veeam získává 500 milionů dolarů od Insight Venture Partners a Canada Pension Plan Investment Board. Veeam v současné době ročně generuje obrat kolem jedné miliardy dolarů a novou investici chce využít ke zrychlení růstu. Do toho spadá i rozšiřování vývoje v Praze. Kanceláře jsou dimenzovány na 500 lidí a společnost chce investovat minimálně 150 milionů dolarů.

ERP podnik Infor získal masivní investici 1,5 miliardy dolarů od Koch Equity Developments a Golden Gate Capital. Koch už dříve za minoritní podíl zaplatil 2,5 miliardy dolarů. Infor, který ve fiskálu 2018 dosáhl na tržby kolem tří miliard dolarů, se v tomto nebo příštím roce chystá na burzu a nová investice je přípravou. Podle současných očekávání by mohlo jít o jedno z největších technologických IPO v americké historii.

Dvě akvizice v kyberbezpečnostním byznysu. Zix za 275 milionů dolarů kupuje AppRiver a spojují se tak dvě firmy poskytující zabezpečení e-mailů. Radware zase získává firmu ShieldSquare a integruje tak technologie anti-bot a ochranu proti podvodnému trafficu.

CZ.NIC vydal novou verzi routovacího démona BIRD. Přibyly nové funkce jako MRT dumpy tabulek a další.