USA chystají žalobu na Google, FarmVille po 11 letech končí a Čína likviduje RSS čtečky

Youtubeři používají AI upscaling nad 4K na historická videa. Historici chtějí, aby s tím přestali. Via YouTubers are upscaling the past to 4K. Historians want them to stop .

V jednom jediném dni stoupl v Merriam-Webster zájem o „ schadenfreude “ o 30 500 procent. Nejspíš proto, že americká média toto slovo použila v článku o prezidentu Donaldu Trumpovi, který je pozitivní na COVID-19. Google Translate zatím nereaguje. Via Lookups spiked 30,500% on October 2, 2020 .

USA už brzy zažalují Google. Problém má být v omezování přístupu konkurence k datům o uživatelích a jejich preferencích i to, že při vyhledávání v Googlu je to právě Google, kdo ovlivňuje, jaké reklamy se zobrazí. Celé to prozatím působí dost zvláštně, ale až konkrétní žaloba umožní to lépe pochopit. Prozatím viz U.S. expected to sue Google next week as DOJ seeks support from states .

Soudce: rozhodnutí Epic Games obejít pravidla App Store bylo nečestné. Soudní slyšení ve sporu mezi Applem a Epic Games se zatím rozhodně nenaklání ve prospěch Epic Games. Soudce nicméně doporučil, aby případ šel před porotu v červenci příštího roku. Via Epic’s decision to bypass Apple’s App Store policies were dishonest, says US judge .

Hudební službu Spotify zaplavuje spam. Až opět narazíte na „White Noise Baby Sleep“, „Air Conditioner Sounds“ a spoustu dalších podivností, tak velmi rychle pochopíte. Nebo se podívejte na umělce Relaxing Music Therapy s 515 tisíci posluchači a stavem „Ověřený umělec“. Vice ve Why Spotify Has So Many Bizarre, Generic Artists Like ‘White Noise Baby Sleep’ .

Pamatujete si na GeoCities? V Remembering GeoCities, the 1990s Precursor to Social Media službu neznámo proč označují za předchůdce sociálních médií, ale nic se nemění na tom, že tahle vzpomínka je zajímavá. GeoCities byl web-hosting a nutno říct, že s ohledem na dobu, o které se bavíme, byl vzhledem i provedením velmi originální. Větší zkoumání můžete udělat v Geocities Archive.

HARDWARE

Lenovo má nový ThinkPad X1 Fold. Jak název napovídá, je „foldable“ neboli „přeložitelný“ stejně, jako je tomu u některých modelů chytrých telefonů. Přeložit v půli (a zavřít) jde samozřejmě displej (13" OLED). Použít jde jako jeden velký displej, dva samostatné, jeden displej s klávesnicí na druhém (displeje jsou dotykové):

Monitorování srdce v Apple Watch posílá příliš mnoho lidí k lékařům. Pouze okolo 10 procent z nich má skutečně problémy se srdcem. Zjistila to studie a více informací najdete v The Apple Watch heart monitor sends too many people to the doctor.

SOFTWARE

FarmVille za tří měsíce končí. Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Po jedenácti letech. FarmVille přitom bylo doslova ikonickou součástí období, kdy Facebook překypoval hrami a Mark Zuckerberg je miloval natolik, že jim umožnil takřka neomezený růst. Než je přinutil platit více a více peněz. Na konci FarmVille je ale nejzajímavější jeho důvod. Facebook přestane na konci roku podporovat hry ve Flashi. Via Remember FarmVille? It’s officially shutting down in 3 months a Important Announcement.

Todoist umí nástěnky (Boards):

Microsoft v betě zpřístupní x64 emulaci pro ARM procesory. Dost zajímavá a podstatná novinka nejenom pro Microsoft Surface Pro X. Doposud byla emulace Intel procesorů na ARM omezena na 32bitové aplikace. Nenápadné oznámení najdete kdesi v hloubi Now more essential than ever — the role of the Windows PC has changed.

Sourcegraph: Vývojáři dnes spravují 100krát více kódu než v roce 2010. Detaily v Sourcegraph: Devs are managing 100× more code now than they did in 2010.

MARKETING A KOMUNIKACE

Uniklá data z kampaně Donalda Trumpa ukazují, že chtěl v roce 2016 odradit od voleb miliony černých Američanů. Zásadní roli v tom měl hrát Facebook. Studujte v Revealed: Trump campaign strategy to deter millions of Black Americans from voting in 2016 a Facebook's possible role in Black voter ‚deterrence‘ raised after Trump campaign leak.

Prodejci na Amazonu využívají skupiny na Facebooku a WeChatu k hledání lidí pro psaní falešných recenzí. Včetně toho, že recenzenti si produkt koupí (aby recenze byla od ověřeného kupujícího) a prodejci jim poté vrací peníze přes PayPal. V některých případech i zaplatí recenzentům něco navíc (2 až 15 dolarů) a zboží samozřejmě recenzentům zůstane. Vše došlo už tak daleko, že Facebook takovéto skupiny maže. Vysoce výkonní recenzenti zvládají i více než 4600 recenzí. Via Amazon is trying to crack down on fraudulent reviews. They’re thriving in Facebook groups.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

TikTok získal dočasný odklad zákazu umístění své aplikace v App Store i Google Play. K zákazu mělo dojít v neděli 27. září. Stále se ale blíží listopadové, podstatně rozsáhlejší omezení, ke kterému by mělo dojít, pokud TikTok neprodá své aktivity v USA. Via TikTok isn’t getting banned from US app stores just yet.

Malware Joker se nachází v desítkách aplikací na Google Play. Napadená zařízení používá k aktivování předplatného na placené služby. Vykrádá SMS, kontakty a sbírá informace o zařízeních. Přímo v aplikacích se navíc skrývá jen aktivační mechanismus. Ten se zpožděním hodin až dnů stáhne Joker a spustí ho. Detaily v “Joker”—the malware that signs you up for pricey services—floods Android markets.

Sonos žaluje Google pro porušování dalších pěti audiopatentů. Právě včas před oznámením nových produktů v řadě zařízení Chromecast a Nest. Upozorňují navíc na to, že Google okopíroval na stovku patentů. Podrobnosti v Sonos sues Google for infringing five more wireless audio patents.

Chcete mít web šetrný k soukromí a dáte si tam Facebook, Twitter a Disqus? Už ty první dvě věci jsou problém, ale ta třetí je problém zásadní. „Diskusní plugin“ je zodpovědný za natažení desítek dalších sledovacích skriptů od řady společností. Slušný přehled v The High Privacy Cost of a “Free” Website.

Bezpečnostní chyba na Grindru umožňovala krást účty uživatelů. Pro největší světovou seznamku pro gay, bi, trans a queer je to dost nepříjemné. Stačilo znát e-mailovou adresu. Detaily v Hacking Grindr Accounts with Copy and Paste.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Facebook spouští Account Center. Umožní spravovat osobní účty na Facebooku, Instagramu i Messengeru z jednoho místa, platit z jednoho místa (vypadá to i na budoucí integraci s Facebook Pay), synchronizovat jméno a fotografii mezi Instagramem a Facebookem. Oznámení najdete v An Easier Way to Manage Features That Work Across Our Apps a můžete to chápat i jako pokračující integraci Facebooku, Instagramu a Messengeru.

Twitter to vzdal, nedokáže udržet skutečně funkční automatické ořezy obrázků. Nově si budete moci určit, co má být náhled. Podrobnosti v Transparency around image cropping and changes to come.

Někdejší manažer Facebooku: okopírovali jsme postupy velkých tabákových společností. Nabídli jsme závislost a stali jsme se škodlivými pro společnost. Další čtení ve Former Facebook manager: “We took a page from Big Tobacco’s playbook” nepřekvapí, pokud dění okolo Facebooku poslední roky sledujete. Některé věci jsou ale dost děsivé.

Tweetovat přání, že Donald Trump na COVID zemře, je v rozporu s Pravidly užívání. Takové tweety Twitter odstraňuje, a sice nemaže účty, ale bere jim možnost cokoliv zveřejňovat. Na Facebooku něco takového zveřejnit můžete, ale do problémů vás dostane, pokud v takovém příspěvku Trumpa označíte. Podrobněji v Twitter Says You Cannot Tweet That You Hope Trump Dies From COVID.

Triller, konkurent TikToku, nafukuje čísla o vlastní návštěvnosti. Uvádí, že má 100 milionů MAU, ale podle šesti bývalých zaměstnanců to není pravda. Už loni v říjnu Triller tvrdil, že má 13 milionů MAU, ale interní dokumenty uváděly pouze 2 miliony na iOSu a 484 tisíc na Androidu. Podle Apptopia má Triller celkově pouze 25 milionů instalací. Triller to zpochybňuje a vyhrožuje žalobou. Via TikTok competitor Triller found allegedly inflating its user numbers a Insiders say TikTok rival Triller reported monthly active users that were 5 times higher than what some internal metrics showed.

MOBILNÍ APLIKACE

Picture-in-picture pro YouTube opět na iPhone funguje. Nemusíte mít ani placené YouTube. V aplikaci na něco takového zapomeňte, nebo si prostě pořiďte YouTube Premium a pak to fungovat bude. Zvláštní nápady. Via YouTube website’s picture-in-picture works again on iOS 14.

Z čínského App Store mizí RSS aplikace – pryč je Feedly, Inoreader, Fiery Feeds či Reeder. Problém s RSS zjevně je, že si do něj uživatelé mohou dávat obsah, který není schválen čínskou vládou. V čínském App Store nenajdete ani VPN aplikace. Via Apple removes more RSS apps from Chinese App Store, likely at government behest.

Mapy od Googlu na iPhone nově budou brzy umět Live View pro sdílení polohy a využít augmentovanou realitu v podobě „průhledu“ telefonem. Oznámení v A new sense of direction with Live View.

Návrh chystané evropské regulace Digital Service Act uvádí, že by mobilní telefony a notebooky měly být bez předinstalovaných aplikací. Prozatím těžko říct, jak si to vlastně Evropská unie představuje. Návrh nové zákonné normy se ale týká i toho, jak omezit vliv velkých technologických gigantů, jako jsou Apple či Google.

Google Daydream končí, ale nejspíš ani netušíte, že něco takového Google má. Jde o VR platformu spuštěnou v roce 2016 včetně brýlí View. Nějak se ale nikdy nepodařilo dosáhnout rozšíření a i ty aplikace, které Daydream podporovaly, postupně podporu odstranily.

STARTUPY A EKONOMIKA

Nikola se snaží umlčet kritiky na YouTube přes stížnosti na porušování autorského práva. Jak originální. To vše poté, co firma musela přiznat, že propagační video nákladního elektroauta neukazovalo nic funkčního.

Airbnb chce v prosinci provést IPO a doufá v získání zhruba 3 miliard dolarů. Moc velký důvod, aby získali tolik peněz, ale není, samozřejmě s ohledem na vývoj koronavirové situace. Airbnb se z ní povedlo vyjít poměrně dobře a daří se jim vydělávat na zavřených hotelích. Pokračující vývoj pandemie ale není příliš příznivý. Podrobnosti v Airbnb seeks to raise roughly $3 billion in IPO.

Roblox pomýšlí na vstup na akciový trh při valuaci 8 miliard dolarů. Na počítačovou hru s kořeny v principech Minecraftu je to dost velký úspěch. Via Roblox’s user-generated game platform could go public at $8 billion valuation.

