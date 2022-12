USA zakázaly dovoz technologií z Číny, úniky dat z WhatsAppu a LastPassu, Čína ovládla trh flash pamětí

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Spojené státy zakázaly dovoz a prodej nových zařízení od několika čínských společností včetně Huawei a ZTE. USA tradičně argumentují národní bezpečností. Na seznamu postižených firem jsou také firmy Hytera, Dahua, Hikvision, Kaspersky Lab, China Mobile, China Telecom, Pacific Network Corp a China Unicom. Je možné, že další postihy dopadnou na již dovezené výrobky.

Zřejmě uniklo 487 milionů telefonních čísel a údajů uživatelů WhatsAppu. Týká se to i uživatelů České republiky, v seznamu je téměř 1,4 milionu čísel. Twitteru zase uteklo pět milionů účtů, a to skrze chybu v API. A LastPass hlásí již druhý letošní únik. Hesla uživatelů prý jsou v pořádku. Problém vyšetřuje Mandiant.

Epson v roce 2026 ukončí výrobu laserových tiskáren. Firma uvádí, že chce chránit životní prostředí, protože laserové tiskárny mají větší spotřebu než ty inkoustové.

Lídrem v 3D NAND flash pamětech je nyní Čína. Alespoň to uvádí analýza Tech Insights postavená na základě reverzního inženýrství technologie od čínského výrobce YMTC. Tomu se podařilo vyrobit NAND flash s 232 vrstvami, a to před veškerou konkurencí jako Samsung, SK hynix nebo Micron.





Huawei za pomoci vlád v jednotlivých provinciích buduje masivní ekosystém pro výrobu čipů. O řadě těchto aktivit jsme na Lupě nedávno psali reportáž. Nikkei Asia nyní přichází se zprávou, že celkové investice mají sahat až na 56 miliard dolarů.

Alibaba a Tencent mají vyvinout čipy na RISC-V, a to z pověření vlády, píší Financial Times. Má jít o snahu Číny co nejvíce se osamostatnit v polovodičích, k čemuž je země nucená i kvůli americkým sankcím. RISC-V nepodléhá sankcím a licencím, jde o otevřenou instrukční sadu. Alibaba a Tencent jsou součástí konsorcia Beijing Open Source Chip Research Institute, která má čipy dát do kupy. Údajně už vznikl první model Xiangshan s vysokým výkonem. Alibaba nebo ByteDance, což je vlastník TikToku, už s RISC-V nějakou dobu pracují, nyní tento standard chtějí dostat do datacenter. ARM je nyní podle Číňanů příliš riskantní.

RISC-V se neustále rozšiřuje, nyní ho podporuje i populární přehrávač VLC. Opraveny byly i chyby včetně pádů souvisejících s OpenGL nebo DirectX.

Několik novinek z AWS re:Invent 2022. Werner Vogels publikoval The Distributed Computing Manifesto, které definovalo infrastrukturu Amazonu. Cloudový firewall od Fortinetu bude místo ASICů využívat ARM čipy Graviton od AWS. Security Lake má být pokusem o standardizaci jednotného úložiště dat spojených s kybernetickou bezpečností. DataZone je nový nástroj umožňující držet přehled nad firemními daty. Na kontrolu nad daty míří i AWS Digital Sovereignty Pledge. AWS už z 85 procent využívá obnovitelné zdroje, má na ně přejít ze sta procent, velké pokroky jsou i ohledně nakládání s vodou. Stability AI, autoři Stable Diffusion, nadále budou používat AWS. A to i díky investici 101 milionů dolarů, díky čemuž mohou zapojit hromady instancí s akcelerátory A100. Další oznámení jsou tady.

Intel spouští program Intel od Demand postavený na modelu pay-as-you-go. Procesory Xeon Sapphire Rapids budou mít zabudovaný Software Defined Silicon s akcelerátory, které je možné zapínat na základě zaplacení licencí.

Nvidia se zřejmě u další generace grafických čipů s výrobou vrátí k Samsungu. Využít by měla jeho 3nm proces. Nvidia u řady Ampere (RTX 3000) využívala 8nm Samsung, u aktuální série 4000 se ale vrátila k TSMC, zejména kvůli kvalitě. Samsung u 3 nm přejde na tranzistory GAAFET a zlepšuje kvalitu.

Vyšla alfa verze grafického editoru Paint.NET 5.0. Zmizela podpora Windows 7 a 8 a přichází věci jako široká podpora GPU akcelerace nebo zlepšení výkonu i díky přechodu na C#.

CZ.NIC zveřejnila videa z poslední konference Internet a Technologie. Rozkliknout je můžete zde, k dispozici jsou i prezentace. Jsou tam i novinky kolem Turrisu nebo budování infrastruktury pro registr .UA ccTLD.

Marc Benioff opět bude majoritně vládnout Salesforce.com. Co-CEO a místopředseda představenstva Bret Taylor ve funkci skončí v lednu příštího roku, Benioff bude jediným CEO a předsedou představenstva. Salesforce je mimo jiné majitel Slacku. Tato SaaS firma se stává stále rozšířenější v Česku, což na zdejším trhu rozhýbalo akvizice firem zaměřených na Salesforce – prodalo se jich už několik.

ARM se chystá na vstup na burzu. Jedním z kroků je, že do představenstva jmenoval zkušené lidi z Intelu a Qualcommu – Rosemary Schooler (šéfka sekce datacenter v Intelu) a Paula Jacobse (CEO XCOM laboratoří v Qualcommu). Vlastníkem ARMu je SoftBank, který původně chtěl firmu prodat Nvidii, to ale neprošlo přes regulátory.

Nvidia ukončuje výrobu populárních čipů GeForce RTX 2060 a GTX 1660. Týká se to všech verzí, tedy i těch Super, Ti a podobě. Obě karty patří mezi nejrozšířenější mezi uživateli, zejména díky poměru ceny a výkonu. Dá se předpokládat, že pozice postupně převezme 3060.

MediaTek chce začít dodávat ARM čipy pro počítače s Windows. Chtěl by tak narušit pozici, kterou zde historicky obsadil Qualcomm. Ten dodává jak své Snapdragony, tak spolupracuje s Microsoftem na jeho čipech SQ používaných v Surface. Microsoft má s ARMem plány, mimo jiné kvůli tomu, jak se přechod podařil Applu. Na ARMu se dělá i ve vývojovém centru Microsoftu v Praze. MediaTek zatím další detaily neodhalil. Firma se každopádně z low-end dodavatele postupně vypracovala na silného hráče v SoC.

Mozilla získala tým lidí stojící za službou Pulse, která ukončuje provoz. Budoucnost rozebírá TechCrunch.

Dropbox od německé firmy Boxcryptor kupuje část technologií. Díky nim chce implementovat podporu pro end-to-end šifrování pro firemní zákazníky.