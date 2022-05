USB-C kabel s 240 watty, pokuty za GDPR za 40 miliard, irská datacentra mají větší spotřebu než venkov

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Datová centra v Irsku spotřebovávají více elektřiny než tamní venkovské obyvatelstvo. Spotřeba v roce 2021 narostla na 14 procent oproti 12 procentům ze strany venkovanů. Ukazují to čísla CSO. Irsko je známé tím, že zde mají datacentra giganti typu Amazon, Meta, Google a další. Vláda pro to udělala dobré podmínky a ideální je rovněž chlazení.

Přichází první kabel USB Type-C 2.1 s podporou 240 wattů. Firma Club 3D nabízí tři modely. Mají 48 V / 5 A a nejvýkonnější zvládne přenos dat 40 Gb/s. Tyto kabely se budou časem hodit na výkonnější nabíjení.





Starlink má na Ukrajině 150 tisíc aktivních uživatelů denně, uvedl tamní ministr pro digitalizaci Mykhailo Fedorov. Má podle něj jít o klíčovou podporu země. Elon Musk už do země podle všeho poslal téměř 600 terminálů.

Na nizozemské TU Delft vyzkoumali jednosměrný supravodič, popsán je v Nature. V podstatě jde o supravodivou diodu. Výzkumníci použili Josephsonův jev, díky čemuž vznikl kvantový materiál, konkrétní označení je Quantum Material Josephson Junctions. Materiál je tvořený jednou vrstvou atomů a lze usměrňovat tok elektronů. Frekvence čipů by teoreticky mohly narůst o stovky procent. Jsou ale třeba extrémně nízké teploty provozu, alespoň minus 192 stupňů Celsia. Případné nasazení v praxi je ještě vzdálené.

Pokuty za porušení GDPR už vyrostly na 1,6 miliardy eur, ukazují čísla EnforcementTrackeru. Pokut je přes tisíc. Nejvýše penalizovaný byl Amazon (746 milionů eur) a WhatsApp (225 milionů).

Facebook netuší, kudy a kam tečou data uživatelů. Ukazuje to dokument na webu Vice/Motherboard. Je to dáno i propojeností infrastruktury společnosti. Meta tak má mimo jiné problémy s dodržováním GDPR.

Eurokomisařka Margrethe Vestager posuzuje, zda by se firmy jako Netflix nebo Google měly podílet na nákladech provozu evropských telekomunikačních sítí. Vestager zřejmě slyší na letité nářky operátorů, kteří říkají, že velké internetové platformy využívají telco sítě a slízávají smetanu. Lobbistická skupina ETNO spočítala, že traffic od Amazonu, Meta, Alphabetu, Applu, Microsoftu a Netflixu loni představoval 56 procent celosvětového trafficu. Více píše Reuters.

Verbatim představil SSD disk, kam je možné udělat pouze jeden zápis. Nese název SWOVA128G a zatím se prodává pouze v Japonsku. Má kapacitu 128 GB, rozhraní USB 3.2 Gen1 a je nutné mít Windows 10/11. Mělo by jít tedy o zařízení pro zálohování, kam bude těžké dostat viry. Verbatim ale uvádí, že negarantuje stoprocentní ochranu proti přepisu, zřejmě tedy cesty bude možné najít.

AWS, Azure a Google Cloud ovládají 65 procent trhu s cloudy, ukazují čísla Synergy Research Group za první kvartál. AWS má podíl 33 procent, Azure 22 a Google 10 procent.

Přispěvatelé do repozitářů na GitHubu budou muset mít povinně zapnutou dvoufaktorovou autentizaci. Musí tak učinit nejpozději do konce roku 2023.

Qualcomm začal svým OEM partnerům posílat vzorky čipu pro Wi-Fi 7. Jde o sérii Networking Pro. Rychlosti se mají pohybovat od 10,8 do 33,1 Gb/s.

Velký polovodičový obchod. Americký MaxLiner za čtyři miliardy dolarů kupuje tchajwanskou firmu Silicon Motion Technology. MaxLinear navrhuje zejména RF a analogové čipy, protistrana je zase známá díky NAND flash kontrolérům. Firmy nemají továrny, vyrábí zakázkově.

Podle šéfa Intelu Pata Gelsingera bude nedostatek čipů trvat minimálně do roku 2024. Pro CNBC zmiňuje především dodávky výrobních strojů. Například ASML, které jediné zvládá EUV, nestíhá uspokojovat poptávku. Problémy způsobují také lockdowny v Číně. Na nedostatek čipů doplácí i české firmy.

USA a Japonsko rozjíždí spolupráci v čipech. Chtějí vyvinout 2nm výrobní technologie, informuje Nikkei. Do projektu se zapojí firmy jako Applied Materials, IBM, Intel, Nikon, Canon či Tokyo Electron. Cílem je nejenom brzdit nástup Číny, ale také větší diverzita, soběstačnost a snížení závislosti na Tchaj-wanu či ASML.

V polovodičích chce posilovat také Indie. International Semiconductor Consortium vloží tři miliardy dolarů do továrny u Mysore. Jsou za tím peníze Tower Semiconductor (nedávno koupil Intel) a Next Orbit Ventures ze Spojených arabských emirátů. Půjde zejména o 45nm produkci. Investovat se má také dalších dvacet miliard dolarů na výrobu čipů pro displeje.

Google kupuje firmu Raxium vyvíjející displeje pro rozšířenou realitu. The Information píše, že za miliardu dolarů. Zdá se, že Google pokračuje ve vývoji AR a navazuje na odkaz Google Glass. Microsoft a Volkswagen zase pracují na implementaci HoloLens do skel u aut.

Samsung vyhrál velký obchod na dodávku technologií pro 5G síť. Kontrakt za miliardu dolarů uzavřel s americkým operátorem Dish. Jihokorejci už v roce 2020 podepsali dodávky za 6,6 miliardy dolarů s Verizonem. Samsung má Dishi dodávat prvky kompatibilní s OpenRAN. Samsung má ambice stát se velkým hráčem v mobilních sítích, zatím ale stíhá obsluhovat pouze USA či Jižní Koreu. Ve Státech mu otevírá dveře zákaz Huawei.

Embracer Group od Square Enix kupuje Crystal Dynamics a Eidos Montréal. Obří švédská skupina tak získává například značky Tomb Raider, Thief nebo Deus Ex. Výše transakce je 300 milionů dolarů. Embracer je aktivní také u nás, vlastní Warhorse Studios, Ashborne Games a na Slovensku Nine Rocks Games. Vydává také brněnský titul The Last Oricru.

Zemřel spoluzakladatel Razeru Robert Krakoff, bylo mu 81 let. Razer začal se specializovanou herní myší a vypracoval se mezi přední dodavatele herních komponent.

Tržby AMD v prvním kvartále meziročně narostly o 71 procent na 5,9 miliardy dolarů. Bez koupeného Xilinxu jde o 5,3 miliardy a růst 55 procent. Hrubá marže je na 48 procentech. Ryzeny a Radeony udělaly 2,8 miliardy dolarů, Epyc a semi-custom o 300 milionů méně. Čistý zisk činí 1,6 miliardy dolarů. AMD také potvrdilo podzimní příchod Ryzenů 7000, tedy Zen 4. A procesory AMD také mají mít od roku 2023 integrovaný AI engine od Xilinxu.

Intel kupuje firmu Siru Innovations. Jde o finský podnik založený bývalými zaměstnanci Qualcommu zaměřenými na GPU. Siru dodává building blocks (IP) pro GPU jednotky. Zřejmě to zapadá do snah Intelu prosadit se na trhu s grafikami a ASIC pro krypto, rozebírá The Register.

Nvidia zveřejnila dokumentaci o technologii H100 Tensor Core a čipu GH100 (PDF). Technické čtení má rozsah 71 stran.