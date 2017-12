 »  Ústup Erica Schmidta z vedení Alphabet, zákaz mobilů ve školách a uspávání účtů na Facebooku

Největší hrozbou demokracii nejsou fake news, jsou to selektivní fakta. Věnují se tomu v Today’s biggest threat to democracy isn’t fake news—it’s selective facts, ale pokud chcete aktuální příklad, tak je to „životopis“ Andreje Babiše na webu vlády. Selektivně vynechává vše, co se Babišovi nehodí. Ale zpět k tématu, selektivnost faktů se projevuje i v seriózních médiích, netrpí ani tak cenzurou jako zásadní snahou čtenářům předkládat hlavně to, co čtenáři chtějí číst.

Dokument PsyWar je nově volně dostupný. A hodně aktuální:

David Pemsel z The Guardian správně říká, že Facebooku nejde o kvalitu. Užitečné čtení pro česká média a novináře najdete v ‘Our relationship with Facebook is difficult’: The Guardian’s David Pemsel says the platform doesn’t value quality. Dočtete se tam i o zpoplatnění obsahu a inzertních příjmech.

Mark Zuckerberg získal titul „Misinformer of the Year“. Můžete to brát jako dezinformátor roku a zasloužil si to nejenom s ohledem na to, jak silně Facebook slouží dezinformačním kampaním, ale i pro tradiční dlouholetý přístup k závažným problémům. Viz ‚Misinformer of the Year‘ award goes to Mark Zuckerberg.

A PLAN TO RESCUE THE WEB FROM THE INTERNET navazuje na neméně zajímavý The Web began dying in 2014, here’s how. Nejde tam o nic jiného než končící éru klasického webu – válcuje ho na jedné straně mobilní „internet“ a na druhé straně uzavřené aplikační ekosystémy, pro které je internet jenom médium pro přenos paketů. Nevyvíjí se to dobře.

Amazon Music ukončí možnost nahrávat si do služby vlastní MP3 k 15. lednu 2018. Z Amazon Music tak půjde přehrávat jenom to, co je v nabídce, a znamená to i konec možnosti přehrávat si přes Echo vlastní hudbu (tam zůstane jediná možnost: připojit si Echo coby reproduktor přes Bluetooth). Ve volně dostupné Amazon Music se možnost nahrávat vlastní MP3 ztratila již 18. prosince. Pokud máte nějaké MP3 uložené, zůstanou tam do ledna 2019. Viz About Amazon Music Storage Subscriptions, kde to vypadá, že placená podoba (prostor pro 250 000 skladeb) ale zůstane funkční tak dlouho, jak za ni budete platit. Nebo, samozřejmě, než si to Amazon definitivně rozmyslí.

Může algoritmus napsat perfektní science-fiction povídku či knihu? Ve What Happens When an Algorithm Helps Write Science Fiction si o tom můžete docela dost počíst. Včetně jednoho příkladu. Rozporuplného, ale na druhou stranu nijak se nelišícího od záplavy průměrných knih a povídek, které tvoří lidé.

Thunderbird má verzi 52 (ESR) a 57/58 beta. Což je dobrá zpráva, Thunderbird je stále jedním z nejjednodušších způsobů, jak si pořídit e-mailového klienta. Viz New Thunderbird Releases and New Thunderbird Staff.

Microsoft odstranil Google Chrome z Windows Store, protože Google nepřidal instalátor a nechal tam pouze odkaz. Což Microsoft bere jako porušování pravidel. Na Chrome ve Windows Store se ale stejně netěšte, nemůže vyhovět už jenom tím, že používá Blink, a ne HTML/JavaScript od Microsoftu. Komedie. Viz Microsoft removes Google’s Chrome installer from the Windows Store.

Playerunknown's Battlegrounds pro PC už není beta, na Steamu je od 21. prosince verze 1.0 (v Betě je prozatím verze pro Xbox One).

Apple záměrně zpomaluje telefony se starými bateriemi aneb iOS kurvítko se vrací. Tentokrát podložené nějakými těmi testy a logickými zdůvodněními. Viz Apple is Allegedly Slowing Down Older iPhones With Degraded Batteries, kde je řeč o reálné chybě spojující odběr proudu A8/A9 čipů a nedostatečnou kapacitu baterie vedoucí k vypnutí zařízení. Právě tenhle problém měl Apple opravit přes software.

Pitta je domácí bezpečnostní kamera a kapesní dron, tak malý, že se vejde do dlaně. K nalezení na KickStarteru, PITTA – Transformative Autonomous 4K Selfie Drone:

Magic Leap příští rok (konečně) uvede své AR brýle a podle komentářů na sociálních sítích by to neměl být jenom další PR krok a kupa marketingu, teď už prý mají reálný produkt. A nutno dodat, že komentující ho hodnotí hodně dobře. Viz Tajemný startup Magic Leap představil AR brýle, které mají spustit revoluci.

YouTubeři vydělávali stovky tisíc dolarů na podivných a znepokojujících „dětských“ videích, píše YouTubers Made Hundreds Of Thousands Off Of Bizarre And Disturbing Child Content. Jde přitom o stále stejnou kauzu podivných videí „pro děti“, která YouTube po velkém rozruchu začalo řešit. Nejprve odebráním části peněz tvůrcům, poté označováním videí za nevhodné a v některých případech i mazáním či kompletním vypnutím inzerce. Mezi ty smazané patří třeba Toy Freaks s 8 miliony odběratelů, 7 miliardami zhlédnutí a možným příjmem od 69 tisíc do 1,1 milionu dolarů měsíčně.

Facebook stále slibuje, že dosah stránek začne počítat z viditelných příspěvků v newsfeedu, ne pouze z „vygenerovaných“ kdesi mimo displej. Organický dosah by se konečně měl stát skutečností někdy na začátku roku 2018. Otázkou je, jestli v té době ještě vůbec pocítíte nějaký pokles v dosahu. Viz Facebook will (finally) shift to viewable-only organic reach counts for Pages next year a An Update on Metrics and Reporting z listopadu 2016, ve kterém sliboval zavedení.

Díváte se na svět skrz filtry Instagramu? Být blogger, instagramer či youtuber vypadá jako povolání snů, ale realita je zásadně rozdílná od toho, co je nakonec vidět na displeji mobilu. Viz WHEN INSTAGRAM INFLUENCING ISN'T SO GLAMOROUS.

Čínští prodejci posílají zboží lidem, kteří si nic neobjednali. Ve velkém. V Americans Are Receiving Unordered Parcels From Chinese E-Criminals – And Can't Do Anything To Stop Them vysvětlují, proč to dělají a jak se tato (nelegální) aktivita jmenuje. Středem dění jsou recenze a navýšení objemů prodejů. Navíc to není nic nového, viz květen 2016 a Fake orders: The dark side of China's booming e-commerce business.

Francie v září zakáže používání mobilních telefonů ve školách – od základních až po střední. Žáci budou smět telefon do školy přinést, ale nebudou mít povoleno jej používat, dokud neopustí školu. Ministr školství zákaz vehementně obsahuje a objevil se už v Macronově prezidentské kampani. Učitelé se vcelku realisticky domnívají, že takováto forma zákazu je neudržitelná. Ministr si představuje, že se školy vybaví skříňkami, kam budou telefony ukládány. Viz France to ban mobile phones in schools from September.

Kaspersky Lab zažalovali Trumpovu vládu u federálního soudu v USA. Důvodem je zákaz používání softwaru od Kaspersky, který administrativa dala vládním agenturám. Viz Kaspersky Lab sues Trump administration over software ban.

Periscope má problém, uživatelé vyhledávají mladá děvčata a chtějí po nich podivné věci. Aplikace je přitom není schopna zastavit. Nebo ještě lépe řečeno, uživatelé si stěžují už více než rok a Twitter jenom ujišťuje, že má nulovou toleranci pro zneužívání dětí. Výsledek ale není vidět. Viz Periscope Has a Minor Problem.

Facebook považuje cílení pracovních inzerátů pouze na mladé za správné. Zákony ale platí pro všechny a pracovní inzerce diskriminující věk je v USA zakázána. Jak ale ukazuje čerstvá studie (viz Dozens of Companies Are Using Facebook to Exclude Older Workers From Job Ads), je toto porušování zákona široce rozšířené. Viníky jsou Amazon, Verizon, UPS, Facebook a další.

Facebook bude nově uživatele varovat, pokud někdo nahraje jejich fotografii. Používat k tomu bude to, co už dělá roky, tedy že v každé fotce vyhledává obličeje a identifikuje osoby, samozřejmě aniž by to uživatelé Facebooku chtěli a měli možnost ovlivnit. Nově bude uživatele varovat, pokud někdo nahrál jejich fotografii, ale má to několik zásadních nedostatků. Udělá to, jedině pokud ta fotografie bude viditelná pro onoho člověka. Navíc to nebude dělat v Evropě a v Kanadě, kde regulátoři v minulosti rozpoznávání obličejů zatrhli (což neznamená, že to stejně Facebook nedělá). Na funkčnosti je pikantní to, že opět bude sloužit Facebooku ke zpřesnění biometrických dat o uživatelích. Viz FACEBOOK CAN NOW FIND YOUR FACE, EVEN WHEN IT'S NOT TAGGED.

Facebook bude potlačovat příspěvky žádající o líbí, komentáře nebo sdílení, píší v Facebook will soon demote posts that beg for likes, comments, and shares a sám Facebook to, jak jinak, označuje jako něco ve prospěch uživatelů. Vlastně dokonce za to mohou uživatelé sami, protože „uživatelé Facebooku řekli, že nemají takovéto příspěvky rádi“. A protože uživatelé jsou nesvéprávní a nemohou přestat sledovat něco, co nemají v oblibě, tak je Facebook zachrání. Ve skutečnosti jde opět jen a pouze o to, aby si všichni platili. Samozřejmě, celé to bude řešit „strojové učení“, který rozpozná, jestli hledáte pomoc pro potřebné, šíříte informace o pohřešovaných dětech nebo potřebujete tipy na dovolenou. Geniální.

Facebook doplnil Uspání (Snooze). Na 30 dní si odpočinete od příspěvků člověka, skupiny nebo stránky. Je to jeden z nástrojů Facebooku, který má řešit problém s tím, že používání Facebooku má negativní vliv na zdraví. Ano, vážně, takhle to pozicují. Uspávat (potlačovat) stránky stejně moc smysl nemá, Facebook je už skoro neukazuje. Uspávat (potlačovat) příspěvky od otravných přátel je lepší tím, že je z přátel vyhodíte. Nebo, pokud toto nejde, tak je prostě přestaňte sledovat (a v přátelích si ponechte).

Facebook chce přestat platit vydavatelům za videa pro svůj newsfeed. Což je aktivita, kterou jste nejspíš moc nezaznamenali, ale šlo o finanční podporu videí vytvářených vydavateli v klasické i live podobě – pokud vydavatel za měsíc vytvořil domluvený objem minut, dostával zaplaceno. Pro Facebook to znamenalo, že mohl ukazovat, jak je jeho platforma plná videí a jak o ně mají zájem nejenom uživatelé, ale také vydavatelé. Nejde o maličkost, placených bylo na 300 zdrojů – médií i celebrit. Viz Facebook plans to stop paying publishers to make news feed videos.

Pasivní užívání Facebooku je zdraví škodlivé, a proto je potřeba ho užívat aktivně. Takový je závěr Facebooku na silnou kritiku toho, jaké škody Facebook (ale i ostatní sociální sítě) způsobuje u lidí. A také téma záplavy článků (jako třeba The difference between good and bad Facebooking), které snaživě kopírují závěry PR oddělení Facebooku a tvrdí, že čím více budete Facebook používat, tím lépe na tom budete. Nebudete. A ten výše zmíněný článek si přečtěte, snaží se to celé analyzovat a ukazuje na řadu zajímavých studií.

Facebook má novou detekci falešných účtů, zaměřenou zejména na obtěžování a harašení. Tedy situace kdy se obtěžujícího jedince zbavíte zablokováním a on vzápětí dorazí s jinou (falešnou) identitou. Nově by Facebook měl tuto situaci poznat a znemožnit nové falešné identitě obtěžovat. Novinkou je i možnost obtěžující konverzace odsunout do „Ostatní“, kde odesílatel nebude vidět, že jste si je prostudovali. Viz Facebook has new tools to prevent unwanted friend requests and messages.

Google ustupuje, aplikace využívající funkčnost pro postižené nebude šmahem likvidovat. Viz Public outcry causes Google to rethink banning powerful “accessibility” apps.

Kalifornský úřad veřejného zdraví varuje: nenoste mobilní telefony blízko vašeho těla. Viz Don’t keep cell phones next to your body, California Health Department warns, kde zjistíte, že pro varování ale vlastně nemají žádné podklady, jen „obavy“ profesionálů a veřejnosti. Ale prý byste neměli mít telefon dlouho u ucha, ani ho nosit v kapse, nespat v jeho blízkosti a více se obávat v autě, vlaku či autobusu, protože pak bude váš telefon vydávat více radiové energie.

Instagram testuje – počkejte pět sekund nad příspěvkem a objeví se „Přidejte komentář“ s políčkem pro komentář. Docela dobrý nápad, abych pravdu řekl, komentáře na Instagramu jsou v zásadě jen automaticky generovaný spam snažící se vyvolat pozornost, reálné komentáře jsou tam velmi vzácné. A částečně to je dáno i tím, že přidat komentář není nijak intuitivní.

Opera Software je teď Otello Corporation. Dělají to prý proto, že byznys s prohlížečem prodali Číňanům. Pokud jste teď ještě víc zmatení, tak vítejte do klubu. A Opera Software rebrands to Otello Corporation after selling its browser business vám moc nepomůže. Ale podstatné bude, že Otello Corporation nemá s prohlížečem nic společného. Vyvíjí reklamní software, hry a také nějaký ten software pro telekomunikace.

Internetové porno má nesmazatelnou emisní stopu. Podle The Environmental Cost of Internet Porn horší než staré dobré porno na DVD a v časopisech.

Uber je taxislužba. Rozhodl o tom Evropský soudní dvůr, na základě stížnosti španělských taxikářů z Elite Taxi. Viz například Soudní dvůr EU se zastal taxikářů. Uber se podle něj musí řídit stejnými pravidly nebo Uber Is a Taxi Service, the E.C.J. Says, in Major Setback to Firm a řada českých i zahraničních médií. Ve Španělsku už UberPop, který se týkal neprofesionálních řidičů, mezitím přestal existovat. Pro členské státy EU to znamená, že mohou (a měly by) najít cestu, jak služby jako Uber (Taxify, Airbnb atd.) vlastně budou moci fungovat.

Followerwonk tak trochu mění majitele. Viz Followerwonk Is Moving On to a New, Loving Home, a pokud to nevíte, tak jde o jeden z dobrých nástrojů pro analýzy a optimalizaci účtů na Twitteru.

Eric Schmidt po sedmnácti letech končí ve vrcholném vedení holdingu Alphabet (patří pod něj i Google), kde poslední roky působil jako výkonný předseda představenstva. V letech 2001 až 2011 byl také výkonným ředitelem Googlu. Předtím mezi jeho působiště patřily firmy jako Sun Microsystems či Novell. V koncernu Alphabet bude Schmidt nadále působit jako řadový člen představenstva a bude také technickým poradcem vedení. Viz Alphabet's Eric Schmidt to step down as executive chairman.

