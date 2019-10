 »  Útoky na diplomaty i na Avast. Jak v Česku pracují čínští hackeři?

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (MZV) už dříve oficiálně potvrdilo, že se stalo terčem více kybernetických útoků. Ačkoliv resort ani bezpečnostní složky jednotlivé incidenty příliš nerozvádí, informace Lupy mluví o tom, že za těmito útoky vedle Ruska stojí také Čína. Delší dobu trvající aktivity umožnily nepozorovaně získávat například elektronickou komunikaci diplomatů.

To, že je Čína v kyberprostoru skutečně problém, naznačil i Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). „NÚKIB v roce 2018 pokračoval ve zkoumání rozsáhlého útoku na strategicky významnou českou vládní instituci. V rámci zkoumání byla provedena analýza dostupných technických dat a dalších relevantních informací (charakter oběti, trvání útoku, povaha odcizených informací, nakládání s odcizenými informacemi atd.), jejímž závěrem bylo, že původcem útoku je téměř jistě (90–100 %) státní aktér, nebo na něj napojená skupina. Dle informací dostupných NÚKIB je pravděpodobné (55–70 %), že útok byl veden ze strany čínského aktéra,“ sděluje úřad.

NÚKIB také jasně uvedl, že „pro Českou republiku v současné době představují hrozbu zejména operace aktérů napojených na Ruskou federaci a Čínskou lidovou republiku“. Podobně se v pondělí ve sněmovně vyjádřil šéf Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka. Dle jeho slov se BIS zajímá o všechny zpravodajské služby na našem území a jeho organizace tak může potvrdit, že „největší hrozbou pro ČR jsou ruské a čínské služby“.

Napadený Avast

BIS s kybernetickými útoky z (s největší pravděpodobností) Číny pomáhala také v případě české společnosti Avast. Ta byla údajně pod sofistikovaným špionážním útokem (firma některé detaily zveřejnila), který se podařilo zmapovat.



Autor: BIS Šéf BIS Michal Koudelka ve sněmovně sděluje, že Čína je pro ČR největší hrozbou

BIS společně s Avastem dokázala zabránit úniku dat milionů českých občanů a tisíců důležitých institucí, které jejich produkty používají. Číňané chtěli ovládnout nástroj CCleaner, který Avast vlastní, a jeho prostřednictvím i počítače uživatelů.

„Tento typ útoku se zaměřuje na dodavatelské řetězce a není při něm hlavním cílem firma samotná, nýbrž její zákazníci,“ uvádí zpravodajci s tím, že úzká spolupráce BIS a Avastu přinesla informace, které mohou do budoucna pomoci chránit Česko jako takové.

Avast je mimochodem zákazníkem čínské společnosti Huawei, od které má třeba servery (pouze jeden z dodavatelů). Firma ani BIS však nikde aktuální útok s Huawei do spojení nedávají. Avast uvedl, že útok proběhl odcizením přihlašovacích údajů, přes dočasný VPN profil.

Soukromý Avast zde sdělil o útoku alespoň nějaké informace, v případě bezpečnostních složek a státních institucí už toho ale veřejně příliš známo není. Vznesené dotazy končí u odpovědí ve stylu Schrödingerovy kočky, že spojitosti a informace nelze „potvrdit ani vyvrátit“.

Skupina Ke3chang v Česku

To, jak čínské hackerské skupiny napojené na stát operují a o co se snaží, můžeme ilustrovat na případu skupiny známé jako Ke3chang (nebo také APT15) zaměřující se na diplomaty a další státní činitele. Její počátky sahají do roku 2010, přičemž slovenská kyberbezpečnostní společnost ESET její aktivity a velké množství vzorků malwaru dokázala vystopovat i v České republice a na Slovensku.



Autor: Jan Sedlák Zuzana Hromcová, ESET

Malwarová rodina označená jako Win32/Ketrican, za kterou Ke3chang stojí, u nás byla objevena už v roce 2015. ESET provedl analýzu a zjistil, že je Ketrican spjatý s backdoorem BC2005 u operací Ke3chang z roku 2010 a také s útoky na indické ambasády po celém světě. ESET později objevil rodinu nazvanou Win32/Okrum útočící na stejné či podobné cíle jako Ketrican (u řady z nich jsou oba typy malwaru). Tato akce opět spadá pod Ke3chang a Okrum byl v našem regionu aktivní zejména na Slovensku.