 »  Už ne jen montovna. Foxconn v Česku buduje vývojovou centrálu pro Evropu

Marek Krejza se nedávno vrátil z cest po Asii, kde navštívil několik různých výzkumných a vývojových týmů tchajwanské společnosti Foxconn. Tento gigant je všeobecně známý především tím, že zaměstnává přes 1,3 milionu lidí, ročně utrží 136 miliard dolarů a v jeho továrnách se vyrábí kde co – od iPhonů a iPadů přes herní konzole, počítače a chytré telefony až po servery a další elektroniku.

Foxconn v počátečních fázích svého růstu využil velice levné asijské pracovní síly a často byl kritizován za pracovní podmínky. Tento model fungování obra, bez kterého by dnešní technologie zřejmě nebyly tam, kde jsou, se ale dost rychle proměňuje. Nejenom tím, že patří k pionýrům zavádění robotizace do výroby.

„Říkáme tomu posun zleva doprava,“ popisuje Krejza pro Lupu v budově v pražské Libni, kde sídlí společnost Sazka. Ve dvou patrech komplexu typického architektonického podnikatelského baroka devadesátých let a Hušákovy éry se usazuje také mladá firma Foxconn DRC, kterou má Krejza od května loňského roku na starost. Jeho cesta do Asie posun dobře ilustruje.

Terryho zalíbení v Česku

„Zjišťoval jsem, jak navázat spolupráci s dalšími vývojovými centry, která Foxconn v Asii má. Tato část planety je před Evropou technologicky v některých věcech výrazně napřed a my chceme zjistit, jestli se něco z toho dá využít i u nás,“ popisuje Krejza.



Autor: Jan Sedlák Sídlo českého Foxconnu DRC v Praze

Foxconn DRC je podnik kompletně vlastněný tradičním Foxconnem CZ, jehož hlavním úkolem je nabízet v Evropě technologické služby nad rámec tradiční výroby. DRC chce zákazníkům pomáhat s aplikacemi pro chytrá města, internetem věcí, chytrým skladováním energie, designem, mobilními aplikacemi a řadou dalších moderních věcí.

Tchajwanská společnost si jako centrálu DRC zvolila Prahu, ze které se postupně začínají vést operace v Evropě, na Blízkém východě a v Africe. Důvodů této volby je více. Zakladatel Foxconnu Terry Gou má Česko rád a mimo jiné si zde pořídil zámek Roztěž. Ten je u Kutné Hory, kde zase Foxconn provozuje montovnu serverů a dalšího hardwaru do datacenter. Hewlett Packard Enterprise odsud zásobuje část planety. A v Pardubicích se zase v podobné montovně kompletují osobní počítače či realizují opravy elektroniky. Foxconn do obou komplexů nadále investuje.

Na rozjezdu DRC v Praze měly zájem i stávající české provozy Foxconnu. Zadání na vybudování podniku dostaly české továrny, které jsou i investory a zároveň působí jako členové představenstva. Sám Krejza byl osloven přímo Foxconnem. Začínal jako software vývojář Panasonicu v Česku, postupně povyšoval – prošel také třeba Siemensem, Atosem či Arbes Technologies.



Autor: Jan Sedlák Chytrá lampa od českého Foxconnu DRC

Pro české vlády a CzechInvest jsou Foxconn a Terry Gou významnými investory. Gou s premiérem Bohuslavem Sobotkou v polovině roku 2015 podepsal memorandum, že jeho podnik v Česku do roku 2018 investuje další 2,5 miliardy korun. Firma od státu dostává i pobídky.

Foxconn v Česku zaměstnává asi šest tisíc lidí. Drtivá většina pozic je ale z ranku montoven. Do Kutné Hory a Pardubic se navezou součástky z celého světa, poskládají se, zabalí a pošlou k zákazníkům. Společnost u nás také buduje novou logistickou společnost Jusda Europe. Ta nově nebude sloužit jenom Foxconnu, ale také i dalším zákazníkům.

Foxconn, generace 2

Na tento fakt se ale začínají nabalovat i mnohem sofistikovanější aktivity, které reflektují i to, jak o sobě Foxconn přemýšlí globálně. „Výrobu označujeme za Foxconn generace 1. To, o co se tady teď snažíme, je Foxconn generace 2. Chceme ukázat, že Foxconn je také technologická firma,“ navazuje Krejza.



Autor: Jan Sedlák Řídící jednotka od českého Foxconnu DRC

„Donedávna to bylo tak, že když do Foxconnu přišel zákazník a neměl kompletně hotový produkt pro výrobu, nebylo mu možné vyhovět. Nebyl zde nikdo, kdo by produkt dopracoval až do finální fáze, kdy je možné jej začít vyrábět. Foxconn si dobře uvědomuje, že vedle výroby součástek či kompletace výrobků lze nabídnout také vývojové a designové služby a posunout se k vyšší přidané hodnotě. To s sebou nese i výrazně vyšší požadavky na kvalifikaci lidí.“

Jedním z projektů „Foxconn generace 2“ je právě Foxconn DRC. Tento rok starý podnik dokáže komunikovat s externími zákazníky, pomůže s doděláním produktů, připravuje produkty vlastní, dělá interní výzkum a vývoj, pracuje na designu a to, že pak dokáže vše ve svých továrnách vyrobit, je pouze bonus, nikoliv podmínka.

DRC v Praze vzniklo v polovině loňského roku s tím, že do tří let chce do vývojového týmu nabrat 170 lidí. V současné době je postaven tým 50 lidí a většina z nich jsou seniorní zaměstnanci. Firma je tak schopná dodávat technologie, které po ní zákazníci žádají. S náborem bude pokračovat dále a seniorní lidé se začnou „ředit“ i těmi méně zkušenými a absolventy. Aktuální vizí je mít v Česku do několika let v DRC kolem 220 lidí.

Chytrá energie a chytrá města

Foxconn má po celém světě tisíce vývojářů, hodně jich je v domovské Asii. Velká část těchto kapacit je ovšem úzce spjata s vývojem pro stávající velké zákazníky a s výrobou. Foxconn DRC se v Evropě chce soustředit na něco jiného. Foxconn jako takový má mezi klienty obří korporace ze Spojených států, v Evropě chce ale oslovit i menší hráče a těm pak nabídnout na míru šitý servis nespjatý pouze s výrobou. Evropě je známý větší flexibilitou a tvorbou menších sérií výrobků.



Autor: Jan Sedlák Chytrá lampa od českého Foxconnu DRC

Jeden z projektů, na kterém se v Praze v DRC dělá, se pomalu začíná objevovat na „nádvoří“ budovy Sazky. DRC zde chce postavit ukázkové modelové řešení pro chytré město, vše čistě na základě vlastních vyvinutých technologií. Prozatím je zde jedna chytrá lampa plná senzorů a dalších technologií.

Další části budou přibývat. Firma pracuje na platformě Smart Fox Academy, která má v sobě kombinovat i věci jako parkování, dopravu obecně, ukládání energie, měření kvalit ovzduší a další prvky.



Autor: Jan Sedlák Chytrá lampa od českého Foxconnu DRC

Chytrá energetika je další oblast, která v DRC hraje silnou roli. „Jedním z příkladů budoucího využití jsou takzvané ostrovní systémy. Když například developer postaví nové sídliště, je určitě velkým plusem, pokud bude co nejvíce energeticky soběstačné. Energii vyrobenou fotovoltaickými panely, případně jinými obnovitelnými zdroji, lze ukládat pro pozdější využití a minimalizovat tím externí dodávky,“ přibližuje Krejza. S tím souvisí i technologie pro řízení chytrých budov. V Praze lze tak vidět první základní desky pro řídící jednotky, síťové prvky a další.

Datacentrum za domem

V české metropoli se rovněž dělá na novém cloudu. Správa či propojování energetických a dalších technologií má probíhat právě přes něj. Pro nasazování a testování cloudových a back-end aplikací obecně DRC využívá datové centrum Lucerna, které stojí hned vedle budovy Sazky. Jak už jsme psali, Lucerna je produktem firmy SafeDX, za kterou stojí právě Foxconn a spoluinvestor a vlastník Sazky KKCG.



Autor: Jan Sedlák Sídlo českého Foxconnu DRC v Praze

SafeDX je další součástí „Foxconnu generace 2“. Datacentrum na trhu působí samostatně, Foxconn ho každopádně využívá pro vlastní technologii. Do Prahy například nastěhoval cluster a stroje, na kterých se řídí i výroba iPhonů. Podle informací Lupy navíc v KKCG existují určité plány, v jejichž rámci by se mohlo po Evropě stavět datacenter více.

V Česku funguje i třetí část druhé generace Foxconnu. Konkrétně jde o společnost 4Tech, která do tohoto celého mixu přidává zaměření na průmysl 4.0, robotizaci, automatizaci a práci s velkými daty. Spadají tam i nové věci jako virtuální a rozšířená realita, umělá inteligence a další.

V první fázi chce výstupy práce použít pro zlepšování provozů v Kutné Hoře, Pardubicích, na Slovensku či v Maďarsku, do budoucna se ale počítá i s překlopením ven. 4Tech už například vyvinul cloudovou technologii, která umožňuje propojit fyzické přístroje v továrnách a dalších provozech. 4Tech na různé technické pozice hledá lidi. Skautuje zejména v okolí Pardubic a Hradce Králové, kde jsou technické univerzity a absolventi mají zájem neodcházet mimo region.

Foxconn chce v Česku zakotvit ještě více. DRC už se třeba samo aktivně začalo dívat po startupech, se kterými by firma mohla navázat spolupráci.

„Mojí první úlohou bylo vybudovat tým, který bude schopen začít dodávat projekty v požadovaném čase a kvalitě. To se povedlo a pokračujeme dále. Rozjíždíme spolupráci s dalšími vývojovými centry Foxconnu, dalšími partnerskými firmami a budeme se dívat i dále. Třeba na to, jak do Evropy přinést další služby. Víte například, že Foxconn v Pekingu vyvinul sofistikovaný cloudový systém pro provoz půjčovny elektrických automobilů, správu klientů a řízení nabíjecích stanic?“ zakončuje Krejza.