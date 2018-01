 »  V App Store frčí omalovánky, WeChat bude v Číně vydávat virtuální ID, EU bude regulovat kryptoměny

Pojďme se domluvit, že v roce 2018 skončíme s těmi hovadinami o AI chatbotech, píší doslova v Let’s agree to stop it with the AI chatbot bullshit in 2018, k? Nezbývá než doufat, že ostatním médiím také konečně dojde, že chatboty žádnou umělou inteligenci nemají a že dokud nebudeme mít opravdovou AI, tak chatbot není řešením vůbec ničeho. Jako nebyl Gopher. A jako nebyly hlasové telefonní automaty. Ty nenávidíme dodnes a s chatboty se to vyvíjí stejným směrem.

Tým Google AdSense vyhrožoval politickému webu stažením inzerce, ten stáhl článek. Viz The Google-Facebook Duopoly Threatens Diversity of Thought, kde se vracejí k novele Leviathan z roku 1975, která varuje před monopolem v komunikaci, a k faktu, že Googlem a Facebookem v roce 2017 prošlo 84 % veškeré digitální reklamy (mimo Čínu). Vedle toho obě tyto společnosti ovládají, jaké lidé dostanou (a hlavně nedostanou) zprávy a informace.

WeChat bude v Číně vydavatelem státem schválených virtuálních ID. Ty budou mít stejnou platnost a použitelnost jako klasické „občanky“ a udělování využívá rozpoznávání obličejů pro ověření identity. Jen pouhý obličej zajistí základní verzi použitelnou pro prokazování totožnosti v internetových kavárnách, plná verze vyžaduje registraci offline včetně předložení klasické občanky. Jen pro představu o rozměrech: WeChat má aktuálně 980 milionů uživatelů a Čína má populaci 1,4 miliardy lidí. Viz China turns to WeChat for virtual state IDs.

TELEgraficky

WEBDESIGN, INTERNET

NoFollow na všechny guest post příspěvky? Google tradičně řeší, co mu nepřísluší. Guest post je příspěvek jako každý jiný a neexistuje žádný důvod, proč by Google měl diktovat, jak s ním zacházet. Pokud odkazy z něj jsou přirozené, obsah je kvalitní a na míru, tak do toho Google nemá co mluvit. Viz Google's John Mueller: Nofollow All Guest Posts Links.

Když si Google myslí, že jste mrtví, je takový ten typický příběh marného boje Davida s Goliášem. Viz Google Thinks I’m Dead.

Před vánoci ožil Flattr a pokouší se o restart. Dnes patří firmě eyeo (koupili jej v dubnu 2017), což je firma stojící za Adblock Plus, blokátorem inzerce, který se proslavil hlavně neblokováním a zavedením výpalného – nechává si platit za to, že na některých webech blokovat nebude. Restartovaný Flattr je rozšíření pro prohlížeče (Chrome/Firefox) doplněné o 30denní předplatné. Vaše návštěvy členských webů pak na konci měsíce znamenají rozdělení peněz, které jste zaplatili, mezi ty navštívené. Původní tlačítko pro „zaplacení“ za přečtení už ve Flattru není.

SOFTWARE

Spotify nadělilo k Vánocům klienta pro Linux. Viz snapcraft.io/spotify a Desktop (Linux).

Apple chce unifikované aplikace fungující na iOSu i macOS. Skvělá myšlenka, ale nezbývá než připomenout, že o něco takového se Microsoft snaží možná už druhé desetiletí (UWP) a stále je to v nedohlednu. U Applu je navíc v nedohlednu i tak obyčejná věc jako správně fungující aplikace z iPhonu na iPadu. Google ostatně zkouší něco podobného, pouze mezi Androidem a Chrome OS, ale ani tady to není možné považovat za dotažené do zdárného konce. Viz Apple Plans Combined iPhone, iPad & Mac Apps to Create One User Experience.

Gmail umí nově rozšíření, jak přímo v Gmailu, tak v G-Suite. Dostupné jsou přes „Získat doplňky“ v menu pod ozubeným kolečkem vpravo nahoře a v novém Marketplace (viz GMail Addons) jsou některé hodně užitečné věci. Viz Do more from your inbox with Gmail Add-ons. Pokud máte G-Suite a divíte se vyšedlému tlačítku Install/Instalovat, tak nezoufejte, je to několik měsíců známá chyba – doplňky pro Gmail není možné instalovat, pokud je váš účet v G-Suite správcovský. Prý to ale bude opraveno v lednu.

Nejlepší MMO (Massive Multiplayer Online) hledejte v The best MMOs. World Of Warcraft hraju, Tera jsem zkoušel, EVE Online taky, The Secret World je opravdu skvělý, stejně jako SW:TOR a Lord of the Rings Online, který vás zavede do nepřekonatelného Tolkienova světa. Uvádějí i Guild Wars 2, které také hraju. Samozřejmě ještě další, ale to se musíte podívat.

HARDWARE

Nvidia končí s podporu ovladačů pro 32bitové operační systémy. Dojde k tomu po verzi 390.x a další verze ovladačů už nebude možné na 32bitové operační systémy instalovat – Windows (7,8.1, 10), Linux i FreeBSD. Případné kritické opravy bude Nvidia poskytovat do ledna 2019. Viz End of NVIDIA Driver Support for 32-bit Operating Systems.

MARKETING A KOMUNIKACE

Net Promoter Score (NPS) nic neměří a je zásadně škodlivé. Přesto je stále oblíbené ve firmách, dost dobře možná proto, že je založené na jedné jediné otázce pokládané zákazníkům. Velmi užitečné čtení v Net Promoter Score Considered Harmful (and What UX Professionals Can Do About It).

CNN končí s denní zpravodajskou relací The Update na Snapchatu čtyři měsíce po jejím spuštění. Důvodem je, že nedokázali přijít na to, jak by tato aktivita vydělávala peníze jinak než inzercí (kde se o příjmy musí dělit s provozovatelem Snapchatu). Viz CNN končí se zpravodajským pořadem na Snapchatu, experimentovat ale bude dál nebo CNN Is Axing Snapchat Daily News Show ‘The Update’.

Kdokoliv zaplatí, tomu Facebook pomůže: levici, pravici, diktátorům… Vcelku jasné, protože tohle je prostě byznys, a proto má Facebook oddělení, které pomáhá až tak hodně, že se tito lidé stávají součástí týmů řešících kampaně. Viz How Facebook’s Political Unit Enables the Dark Art of Digital Propaganda.

Sociální marketing ohrožuje ústup od sociálních sítí k privátním sítím. Lidé komunikují méně ve stylu 1:many a přesouvají se do uzavřených chatovacích aplikací – Messenger, WhatsApp i přímé zprávy v Instagramu jsou ale prozatím pro marketéry nedostupné. Co s tím udělají provozovatelé sociálních sítí, je vcelku jasné, pokusí se do privátního prostoru co nejvíce dostat firmy a jejich marketing. Viz Social Media Interactions are Changing – Here's Why That's Important.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Na Apple míří několik žalob za zpomalování telefonů. Žalující trvají na tom, že Apple telefony zpomaloval záměrně, aby podvodně přiměl vlastníky ke koupi nových modelů. A také na tom, že ke zpomalování neměl Apple od vlastníků svolení. Viz Na Apple míří kvůli zpomalování iPhonů se starou baterií několik žalob nebo Apple faces lawsuits over its intentional slowing of older iPhones. Nutno dodat, že je od Applu dost nezodpovědné, že o této „funkčnosti“ informovali až poté, co ji jasně ukázaly praktické testy. Až po tlaku veřejnosti se nakonec Apple oficiálně omluvil a slíbil, že zlevní výměnu starších baterií i u iPhonů, na které se už nevztahuje záruka – viz Apple se omlouvá za zpomalování iPhonů a sníží poplatek za výměnu baterií.

Rozpoznávání obličejů ve Windows 10 bylo ošáleno prostou fotografií. Viz Microsoft Windows Hello Face Authentication – Authentication Bypass by Spoofing (CWE-290) a je nutné opět připomenout, že stejně jako u Face ID se na tuhle funkčnost musíte dívat pouze jako na něco, co ulehčuje život. Nikoliv jako na bezpečnostní pojistku. Windows Hello mimochodem používá také infrakameru jako Apple Face ID. Dodejme, že ve Windows 10 verzi 1709 vylepšil Microsoft algoritmy a je možné zapnout „Enhanced Anti-Spoofing“, které (prozatím) ošálit nejde.

Ruští hackeři šli několik let po novinářích a jde o staré známé Fancy Bear. Cílem byly na dvě stovky novinářů, vydavatelů i bloggerů, vedle dvou ještě větších cílů – diplomatů a Demokratů. V řadě případů se jim podařilo uspět. Viz Russian hackers hunted journalists in years-long campaign.

Přes Messenger můžete chytit virus, který bude těžit kryptoměny. Upozorňuje na to Trend Micro v Digmine Cryptocurrency Miner Spreading via Facebook Messenger.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Facebook spustil onu slibovanou pomůcku na zjištění, zda vás zasáhla ruská propaganda. Má to jednu vadu, pro nás v Česku to nic neznamená. Celé to heslo What is our action plan against foreign interference? je ale učebnicová ukázka propagandy Facebooku, kde snaživě ukazuje, jak vlastně má všechno pod kontrolou (nemá) a jak všechno vyřešil a vyřeší (nevyřešil a nevyřeší). Samozřejmě to posloužilo k dalšímu omezení dosahu v newsfeedu, které Facebook (jak jinak) překládá jako něco skvělého, co uživatelé rozhodně chtějí.

Facebook místo varování na „rozporuplný článek“ bude u fake news ukazovat související články. Původní označení „rozporuplnosti“ těžce nefungovalo a objevovalo se i u článků, které mezi fake news nepatřily. Označení navíc vedlo k většímu zájmu o takové články (což bylo taky jasné od samého počátku). Facebook měl také zásadní problém články ověřovat. Nové řešení spočívá v doplnění souvisejících článků (viz Designing Against Misinformation), takže je jenom otázka času, kdy i toto řešení bude muset být zrušeno – v souvisejících článcích se totiž velmi rychle objeví další „související“ fake news. V News Feed FYI: Replacing Disputed Flags with Related Articles se navíc objevuje náznak, že Facebook chystá další zásadní omezení dosahu příspěvků. Tradičně to maskuje jako „we are starting a new initiative to better understand how people decide whether information is accurate or not„.

Facebook a UMG podepsali licenční dohodu, ale moc nejásejte, jediné, k čemu to je, je, že videa budete moci mít legálně doplněná o hudbu, ke které UMG vlastní práva. Netýká se to streamingu, netýká se to „nového YouTube“ ani „dalšího Spotify“. A platí to pro Facebook, Instagram a Oculus. Správně, žádné WhatsApp. Viz Facebook and Universal Music Group Strike Global Licensing Agreement a v praxi to můžete brát tak, že Facebook se chrání před hrozbou žalob. Oznámení Facebooku viz Facebook And Universal Music Group Strike Unprecedented Global Agreement.

Twitter Juliana Assange zmizel, aby se opět objevil. Vyvolalo to vlnu spekulací, trochu paniku a prozatím nikdo nepřišel na to, o co vlastně šlo. Twitter účet nezablokoval, ale twitter.com/julianassange vracelo neexistující adresu. Sám Assange nic stále nevysvětlil a od svého návratu tweetuje podivné tweety a všímá si přešlapu @USNavy, kde se objevil tweet s textem „Julian Assange“ (skutečně v uvozovkách). Což @USNavy později vysvětlilo jako omyl jednoho ze správců jejich účtu. Zábavné. Mimochodem, jedna cesta k „zmizení“ a „vrácení“ účtu, která mě napadá, je velmi prostá – přejmenování na něco jiného, poté přejmenování zpět. Podstatně jednodušší ale může být deaktivace účtu, která navíc není spojená s žádným rizikem a můžete na celý svět hrát hru, že jste si účet smazali. Dokonce skoro 30 dní.

Facebook je dvojkou sociálních médií v USA pro věk 12–17 let. Jedničkou je YouTube, trojkou Instagram. Což vůbec není dobrá zpráva pro čtvrtý Snapchat. Viz Has Teen Use of Facebook Peaked?

MOBILNÍ APLIKACE

V App Store frčí omalovánky a vydělávají tvůrcům dost zásadní peníze. Viz Pixel art coloring book apps are the newest App Store craze.

Strava chce být více sociální sítí, lidé to prý chtějí. Má sdílet fotky, statusy a vůbec věci, které nejsou (sportovní) „aktivitou“. Osobně chci sdílet právě ty aktivity dobře a užitečně na další sociální sítě či weby, ale budovat si další sociální kruh a sociální síť někde v mobilní aplikaci opravdu ne. Viz Activity app Strava is about to become more like a social network a doufejme, že bývalý manažer z Facebooku a Instagramu tímhle přístupem Stravu nezlikviduje.

Instagram doplní „Doporučené“ příspěvky do newsfeedu, uživatelé se bouří a není se ani moc čemu divit. Pro „doporučení“ se totiž dá chodit cíleně, a ne se nechat soustavně obtěžovat. Algoritmický newsfeed je mizérie, navíc je v zásadní míře prokládaný reklamami (běžně jedna reklama na pět příspěvků). Instagram do něj navíc vkládá znovu a znovu upoutávku na Příběhy, a pokud jste si zapnuli sledování hashtagů, tak jste to buď rychle vypnuli, nebo doufáte, že soustavným nahlašováním „tento příspěvek pro tento hashtag neukazovat“ nějak naučíte Instagram, že hashtagový spam je potřeba řešit. Viz Instagram will now add ‘Recommended’ posts to your feed a How does Instagram determine which posts appear in Recommended for You?

Zakladatelé Vine mají novou aplikaci, HQ. Viz Viral trivia sensation HQ looks like the future of both mobile gaming and live TV.

STARTUPY A EKONOMIKA

Bitcoin během jediného týdne ztratil třetinu hodnoty a padaly i ostatní kryptoměny. Svět se dohaduje, čím to vlastně je, zda za to mohou (náznaky) regulace, nebo zda to skutečně způsobuje válka čínských těžařů a pár dalších jedinců, kteří drží značnou část bitcoinů. Ve hře jsou i různorodé varianty DDoS znemožňující či komplikující transakce. Viz Bitcoin loses third of value over week. Kurzy kryptoměn jsou ale v pohybu pořád, takže ve chvíli vydání tohoto článku už pravděpodobně je zase všechno jinak.

Morgan Stanley v analýze přišli s tím, že skutečná hodnota bitcoinu je… nula. Není ani jako měna, ani jako zlato a má problémy se škálováním. Nedá se pokládat ani za platební technologii, není o ni zájem. Viz Morgan Stanley says the true price of bitcoin might be zero. K Bitocinu si můžete přečíst také zajímavý rozhovor s viceguvernérem České národní banky – viz Mojmír Hampl (ČNB): Náš postoj ke kryptoměnám? Nepomáhat, nechránit, neškodit, nevodit za ruku.

Přejmenovali se na Long Blockchain Corp. a rázem jim stoupla hodnota o 500 %. Nic s technologií blockchainu ale společného nemají, vyrábějí džus. Pro jiné absurdní příklady netřeba chodit daleko, On-line Plc přejmenováno na On-line Blockchain Plc, SkyPeoople Fruit Juice na Future FinTech Group, Vapetek Inc. na Nodechain Inc. Ani tyto firmy nemají s blockchainem nic společného, ale prostou změnu jména následovala ukázková hloupost investorů. Viz This juice company’s blockchain fairytale of fortune proves investors don’t get blockchain.

25 % z objemu globální inzerce jde Googlu či Facebooku. Z digitální inzerce jde o 61 %. K čemu je nutno dodat, že takhle už nevypadá zdravý ekosystém. Viz Google and Facebook dominate digital advertising — and they now account for 25% of all ad sales, online or off.

EU přijde s přísnějšími pravidly pro kryptoměny, aby zabránila praní špinavých peněz a financování terorismu. Jedním z opatření má být zákaz předplacených platebních karet a anonymních transakcí s kryptoměnami na kryptoburzách. Změny by měly dorazit do 18 měsíců. Viz EU agrees clampdown on bitcoin platforms to tackle money laundering.

