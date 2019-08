 »  V baru v Praze rozlévá a servíruje víno robot. Cyberdog ukazuje budoucnost práce

Při výstupu z pražského metra ve stanice Nové Butovice se na jedné straně lze dostat do kanceláří IT společností jako SAP, NNIT nebo Livesport. Z druhé strany je ale nenápadný plot, na kterém jsou umístěny obrazy robotů ze Star Wars a dalších motivů. Jejich sledování vás dovede do centra pěší zóny spojující kancelářskou výstavbu, metro a sídliště. V tomto mišmaši stojí malá budova, která svým vzhledem připomíná nějaký kolonizační modul na vzdálené planetě.

Není to náhoda. Tuto budovu, stejně jako komplex kolem, postavila společnost Trigema, která do projektu vložila přes 21 milionů korun. Dvoupatrový domek má vzhledem připomínat hlavu a tělo psa, materiálem však vesmírnou loď z budoucnosti. Jmenuje se to zde Cyberdog a jde o projekt, který v sobě kombinuje architekturu, umění, technologii a pohled do budoucnosti.

Cyberdog je první robotická vinárna v Česku, která částečně vychází z několika podobných konceptů fungujících po světě. Za konceptem stojí umělec David Černý, který společně s architektem Tomášem Císařem založil architektonický ateliér Black n' Arch spadající právě pod Trigemu. Tvůrci chtěli ukázat, jak by mohla vypadat budoucnost, kdy řadu profesí od lidí převezmou stroje.

Oranžový barman Kuka

Realizace Cyberdoga zabrala přes rok a pilotní testování se rozjelo už koncem loňského roku. Objekt byl teď nějakou dobu zavřený, aby se mohly integrovat nasbírané poznatky, a v červenci se v inovované podobě opět dostal do provozu. Otevřeno má každý všední den od čtyř odpoledne do desíti večer.

Jak vypadá Cyberdog v Praze:

Příchod do podniku nejdříve vytvoří dojem, že zde kromě hostů na lidskou přítomnost nenarazíte. Dominantu prostoru, který připomíná sci-fi prostředí, tvoří bar ve tvaru klece, za kterou se různě pohybuje oranžový robot. Jde o paži Kuka, která se běžně používá v průmyslových instalacích. Kuka je původně německá firma, kterou před časem koupili Číňané. Kuka je univerzální a lze jí naprogramovat pro své potřeby.

Robotický barman nemluví, nereaguje na vaše gesta a podobně, má ale vtisknutou jakousi svoji osobnost. Je naprogramován tak, aby se i v době nečinnosti pohyboval ve všemožných kreacích a působil tak trochu neuroticky. Pokud byste měli přeci jenom touhu s někým hodit řeč, v druhém patře je Amazon Echo a lze si tak popovídat s Alexou. Zde by se do budoucna nabízelo propojení a objednávání pomocí této asistentky.

Objednávka nicméně v současné době probíhá pomocí tabletu. Každý ze stolů má jeden stroj s Androidem (od Huawei), kde je spuštěna objednávací aplikace. Zde je možné si vybrat z dostatečné nabídky. Robot Kuka je zde určený pro objednávky vína. Jakmile si objednávku zvolíte, oranžová ruka se dá do pohybu.

Doručení až na stůl

Kuka nejdříve vybere láhev vína z přihrádek na levé straně. Tuto láhev následně vloží do vedlejšího držáku, pomocí kterého dojde k odšroubování víčka. Ruka také umístí sklenice na připravené podložky, které zároveň slouží jako váha. Jakmile stroj začne do sklenic rozlévat víno, váhy poznají hmotnost. Díky tomu lze nalévat přesně 0,125 litru.

Jakmile je tento proces dokončen, ruka sklenice umístí do jednoho ze dvou vozíků připevněných na stropě. Vozíky pak objednávku doručí k danému stolu. Vozík nad stolem ze stropu sjede a jakmile si alkohol převezmete, zase se vrátí nahoru.