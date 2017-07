 »  V Česku startuje další síť pro internet věcí. Starnet pokryje zemi technologií LoRa

V Česku se rozjíždí nová síť pro internet věcí. Postupně ji buduje českobudějovická společnost Starnet, která doposud působila jako poskytovatel internetového připojení a digitální televize v osmi regionech včetně Prahy.

Právě v těchto oblastech už má Starnet rozšířenou také svoji IoT síť. Tu staví na technologii LoRa, kterou v České republice využívají také České Radiokomunikace.

„Rozhodli jsme se na základě zkušeností v zahraničí a našich pilotních projektů. LoRa umožňuje obousměrnou komunikaci a díky otevřené platformě teoreticky zaručuje budoucí vývoj. Nespornou výhodou je též velmi nízká spotřeba a zajímavá cena,“ říká pro Lupu Milan Čížek, vedoucí IoT oddělení ve Starnetu.

Starnet působí vedle Prahy také v několika dalších krajích: Středočeském, Libereckém, Ústeckém, Plzeňském, Jihočeském, Jihomoravském a na Vysočině. Síť pro internet věcí chce případně rozšířit po celé zemi. „Nyní máme stovky vysílačů a jsme schopní jejich počet neustále rozšiřovat podle potřeb našich partnerů. Předpokládáme, že při finálním pokrytí Česka budou v provozu tisíce vysílačů,“ přibližuje Čížek.

Nízké náklady

Pokrytím Starnet rozumí území. „Tam, kde poskytujeme naše internetové a mobilní služby, tam jsme schopní poskytovat také IoT síť.“



Autor: Starnet Starnet a pokrytí IoT sítí LoRa

Kolik přesně českobudějovický provider do budování IoT infrastruktury investuje, společnost nekomentuje. Starnet již provozuje vlastní síť složenou z optiky, metaliky a bezdrátu pro internetové a IPTV připojení.

„Budování IoT sítě pro nás znamená pouze instalaci dalších zařízení k těm dosavadním. Dá se říci, že kde pokrytí nemáme, jsme schopní jej rozšířit během velmi krátké doby. To je naše hlavní výhoda a důvod, proč se do dalšího byznysu pouštíme. Náklady na stavbu IoT sítě jsou jenom malou částí našeho rozpočtu,“ počítá Čížek.

Starnet už provozuje přes deset pilotních projektů v několika odvětvích. Firma sama se profiluje jako čistý provozovatel sítě a na vše ostatní hledá partnery. Zákazníci využívají již hotové senzory a zařízení, případně si je vyvíjejí sami. Starnet se prozatím nestaví ani do role někoho, kdo by k síti přidával další služby, například vlastní cloud a podobně. To se uvidí v budoucnu.

Firma zatím nechce spekulovat o tom, kolik senzorů by letos, případně příští rok, chtěla mít v síti připojeno. Trh se formuje a přesnější čísla mají být k dispozici během nadcházejících měsíců. „Nám se [provoz sítě] vyplatí při počtu nízkých desítek tisíc senzorů, přičemž počítáme s nízkou cenou pro naše partnery,“ říká Čížek.

Sítí bude přibývat

Další tuzemské IoT sítě nabízejí jiná čísla (náš text). Operátor SimpleCell, který provozuje síť SIGFOX, se letos chce dostat přes sto tisíc senzorů. České Radiokomunikace míří na tisíce až desetitisíce. V obou případech se pak provoz sítě vyplatí při stovkách tisíc senzorů.

Zajímavé bude sledovat, jak se vstup Starnetu do byznysu projeví na konkurenčním boji. „Takto nad tím přemýšlíme,“ odpovídá Čížek pouze na otázku, zda Starnet půjde s LoRa sítí přímo proti Radiokomunikacím, nebo si spíše bude hledat jiné vertikály.

„Je velmi pravděpodobné, že v Česku bude v nejbližších letech více provozovatelů IoT sítí. Především počítáme s rozvojem 5G IoT sítí od současných mobilních operátorů. Takový je trh, jsme již poskytovatelem datových služeb a víme, že trh se bude i v tomto odvětví vyvíjet,“ dodává Čížek.

Trojka velkých tuzemských mobilních operátorů už také experimentuje se sítěmi postavenými na standardu NB-IoT, který je standardizován sdružením 3GPP. Vodafone chce komerční provoz své sítě spustit letos na podzim, své pokusy má za sebou i O2 a T-Mobile, který momentálně spolupracuje se SimpleCellem, do budoucna paralelní nasazení NB-IoT nevylučuje.