 »  V Česku startuje DXC Technology. Nástupce Hewlett-Packardu zaměstná přes tisíc lidí

Na českém trhu se formuje nový silný hráč v poskytování služeb kolem informačních technologií. V dubnu letošního roku skončil globální proces několikanásobného dělení společnosti Hewlett-Packard (HP), z čehož vzešla i korporace DXC Technology. Ta nyní v Česku spouští ostrý provoz a zaměstná zde přes tisíc lidí.

Původní HP pod vedením výkonné ředitelky Meg Whitman oznámilo dělení na dvě společnosti v roce 2015 a vznikly firmy Hewlett Packard Enterprise (HPE) zaměřená na servery, datacentra a podobně, a HP Inc. vyrábějící počítače a tiskárny. HPE s porcováním pokračovalo. V květnu roku 2016 přišlo oznámení o vyčlenění divize služeb nazvané Enterprise Services.

Následně se rozběhl proces, kdy se Enterprise Services začala spojovat s v oboru známou společností Computer Sciences (CSC). Vznikla DXC Technology, která je ve svém oboru mezi třemi největšími hráči na světě, má obrat kolem 25 miliard dolarů, asi 170 tisíc zaměstnanců a hodnotu na burze přes 21 miliard dolarů.

Přes tisíc lidí v Česku

Pod touto značkou se nyní aktivity rozjíždí a sjednocují také v Česku. Tuzemskou pobočku začal řídit Bedřich Luft, který doposud vedl právě Enterprise Services v HP. Luft se nyní vrátil z celosvětové konference vedení DXC v Dallasu a začal představovat své plány.



Autor: Jan Sedlák Enterprise Office Center v Praze, sídlo Avastu a DXC Technology (CSC)

„V Evropě jsme aktuálně dvojka na trhu. V Česku se pohybujeme okolo čtvrtého až pátého místa – vždy záleží na tom, jak se takové podíly měří. Do čtyř let bychom se každopádně chtěli dostat na druhé až třetí místo,“ popisuje Luft pro Lupu.

DXC Technology už v Česku používá svou novou značku, firma je ale prozatím vedena pod oficiálním názvem IT Enterprise Services Czechia. Do budoucna se tyto formality mají překlopit.

Staronová spojená společnost se na zdejším trhu stala významným IT zaměstnavatelem. Na lokální trh má k dispozici 250 lidí, přičemž hodně z nich přišlo právě z HP a několik také z nechvalně proslulé sekce EDS. Tuto na IT služby zaměřenou firmu HP koupilo za 13,9 miliardy dolarů a nakonec muselo většinu investice odepsat.

Dalších 850 lidí pak DXC zaměstnává v takzvaném pražském „delivery centru“, které obsluhuje trhy Evropy, Blízkého východu a Afriky a které do firmy přišlo po spojení s CSC. Delivery centrum sídlí v budově Enterprise Office Center, kde pobývá také Avast. České zastoupení DXC pak minimálně prozatím zůstává ve stejné budově na Brumlovce, kde sídlí i Microsoft a dnešní Hewlett Packard Enterprise.

Možné nakupování v Česku

DXC Technology má po celém světě 17 delivery center. Vedení společnosti už oznámilo, že dojde k jejich redukci až na osm. Proběhnout má i zeštíhlení počtu datových center. Na stranách HPE i CSC se také propouští. Jde o proces „vypouštění sádla“, který má mimo jiné do tří let snížit náklady o 1,6 miliardy dolarů. Zrovna HP mělo přebytečného personálu, procesů a nákladů nemálo.



Autor: DXC Technology Bedřich Luft, ředitel DXC Technology v Česku

Tuzemské delivery centrum by podle oficiálních informací rušeno být nemělo. „Je ve hře myšlenka, že se u nás rozjede operační centrum na kybernetickou bezpečnost,“ plánuje naopak Luft. DXC jako celek rovněž operuje s možnostmi dalších akvizic. „Dívám se také na možné akviziční cíle v Česku,“ doplňuje zdejší šéf. „Byl by to někdo s vlastním know-how a produktem.“

DXC se chce po reformě, oddělení a sloučení více modernizovat a omladit. Například v Česku chce nabírat lidi do profesí kolem navrhování aplikací, datové analytiky, robotizace, kybernetické bezpečnosti, cloudu a podobně. Firma staví zákazníkům IT projekty na nových technologiích a díky tomu, že už není součástí HP, chce být technologicky zcela nezávislá a orientovat se na partnery.



Autor: Jan Sedlák Brumlovka, budova Delta, sídlo českého Microsoftu, HP Inc., Hewlett Packard Enterprise, Trend Micro a DXC Technology.

O digitalizaci firem každopádně mají zájem také další velké ryby, přičemž některé z nich mohutně posilují. Do IT služeb se například stále více pouští Accenture, který v posledních měsících koupil několik společností. Vytváří také nová pracovní místa a staví inovační centra. IBM zase i v Praze rozjela IBM Studios a nad tradiční back-endové systémy staví i moderní „appky“ a další služby. Podobných konkurentů je více.

Výhodné naporcování

DXC se v Česku bude prozatím nejvíce soustředit na velké zákazníky a veřejnou správu. Firma zkoušela například tendr na Škoda Digital Lab, ukázalo se ale, že se pohybuje trochu někde jinde než firmy typu Creative Dock.

Celkový proces dělení HP se dotkl také softwarové divize. Tu za 8,8 miliardy dolarů koupila skupina Micro Focus, pod kterou patří i open source firma SUSE. Ta od HP také postupně přebírá vývoj cloudových technologií. Z českého pohledu je zajímavé to, že SUSE má v Praze své druhé nejvýznamnější vývojové centrum, které rozšiřuje. Vývojáře v Praze mělo také HP. Ti pod DXC nepřecházejí a zůstávají součástí HPE.

Zlí jazykové tvrdí, že dělení původního HP na více kousků je pouze pěkným tahem, jak z upadajícího giganta vykřesat co nejvíce peněz pro akcionáře. Ti si skutečně se všemi těmito procesy výrazně polepšili. Ani výsledek v podobě několika menších oddělených firem ale nemusí být špatnou strategií.

DXC Technology v posledním kvartálu rostla o 4,5 procenta a podobné tempo chce držet i nadále. Spojení HP Enterprise Services a CSC přineslo pouze 15procentní překryv zákazníků a výsledkem je jedna z největších IT firem na světě zaměřená čistě na IT služby.