 »  V Česku startuje třetí internetový uzel. FreePeer chce konkurovat cenou

Na českém trhu se chce uchytit třetí peeringový uzel. V těchto dnech začal oficiálně fungovat projekt FreePeer, za kterým stojí v letošním březnu založená společnost FreeNetwork se sídlem na pražských Vinohradech. Třetí peeringové centrum v zemi má ambice konkurovat neziskovému uzlu NIX.CZ a komerčnímu Peering.cz.

FreePeer podle informací Lupy začal na trhu oslovovat desítky internetových providerů a dodavatelů obsahu. „Na to, že jsme sotva začali, považujeme pozitivní odezvu od zhruba třetiny z nich za dobrý signál,“ říká pro Lupu zakladatel a ředitel FreePeeru Jiří Kreibich. „U těch ostatních jsme se zatím nesetkali s žádnou negativní reakcí, spíše zůstávají zdrženliví.“

Nový český internetový uzel startuje v jednom datovém centru, konkrétně v CE Colo od T-Mobilu. Brzy má dojít také na datacentrum od TTC. FreePeer rovněž reálně uvažuje o tom, že se vydá i na Slovensko, kde už NIX a Peering.cz nějakou dobu soupeří (náš článek).

Do roka až sto sítí

„Do roka bychom chtěli připojit 50 až 100 sítí,“ navazuje Kreibich. Ten projekt financuje z vlastních zdrojů z dřívější podnikatelské činnosti. Kreibich se zabýval zemními a výkopovými pracemi, mimo jiné pro inženýrské sítě. Přesné vklady do projektu nekomentuje, většina investic jde nicméně do techniky. Využívá se hardware od Arista Networks a SuperMicro.



Autor: FreePeer Ceník FreePeer

To, čím chce nový peering zaujmout, je mimo jiné cena. FreePeer nabízí 1Gb port za 990 korun měsíčně, zatímco u NIXu první takový port vyjde na dva tisíce měsíčně a další pak na šest tisíc, a u Peering.cz je cena v Praze čtyři tisíce. FreePeer pak nabízí 10Gb port za 4990 korun měsíčně (NIX 15 tisíc, Peering.cz 14 500) a 40Gb port za 14 990 korun měsíčně. FreePeer je prý připraven instalovat i 100Gb porty.

„Vzhledem k námi nastaveným cenám, které jsou zhruba třikrát nižší než v případě konkurence, oslovila naše nabídka i menší společnosti, které se do našeho uzlu chtějí připojit,“ popisuje Kreibich. Ten si zároveň slibuje, že nízké ceny vytvoří tlak na snížení „dosavadních vysokých cen“ konkurence.

„To, že dosud v Česku byl duopol, tedy dva subjekty, z nichž jeden je zájmové sdružení a pouze ten druhý je komerční subjekt, je dost alarmující. Vidím v tom obrovskou příležitost, která pomůže zúčastněným.“ Kreibich rovněž dodává, že FreePeer chce poskytnout možnost diverzifikace pro ty, kdo nechtějí být závislí pouze na jednom či dvou uzlech.

Vzájemné služby

Zakladatel třetího peeringu v Česku uvádí, že ho myšlenka na projekt napadla „opravdu náhodou začátkem tohoto roku“ a poté se o oblast začal zajímat více do hloubky. „Při menším průzkumu mě zaujalo to, že peeringové uzly v Česku ovládají v podstatě dva subjekty.“



Autor: FreePeer Uzel FreePeer provozuje pražská společnost FreeNetwork

FreePeer má každopádně hodně těžko startovací pozici. Když do hry přicházel Peering.cz, mohl těžit z obsahu, na kterém „sedí“ Cendrův SuperHosting. „Nemyslím si, že by startovací pozice pro nás byla až tak těžká. Právě vzhledem k tomu, že v Česku není příliš velká konkurence,“ říká k tomu šéf projektu.

FreePeer chce vedle nízké ceny zaujmout doplňkovými službami, jako je DDoS ochrana, získávání zahraniční konektivity „za výhodných podmínek“, pokročilým monitoringem služeb.

„Zároveň bychom chtěli vytvořit komunitu pro připojené subjekty. Díky tomu by si připojené subjekty navzájem mohly poskytovat své služby za zvýhodněných podmínek. Například poskytovatel internetové televize poskytne svou službu poskytovateli internetového připojení, který ji prodá koncovým zákazníkům. Díky tomu poskytovatel IPTV ušetří za reklamu, poskytovatele internetového připojení to téměř nic nestojí, jen osloví své stávající uživatele a získá provizi. Chci tím říci to, že nechceme klienty propojovat pouze fyzicky, ale i obchodně,“ počítá Kreibich.

FreePeer prozatím žádné připojené sítě nemá a případní noví klienti zatím moc nemají s kým data vyměňovat. „Nabízí se, že nové peeringové centrum na českém trhu může těm již zavedeným poměrně snadno konkurovat cenou. Co však bude pro Master Internet jako content providera vždy podstatné, jsou zajímaví konzumenti peerující v daném bodě,“ vzkazuje například firma Master Internet. Ani další hráči, se kterými Lupa diskutovala, prozatím připojení nezvažují.