Digitální rádia přibývají jako houby po dešti. Kde je naladíte a jaký mají program?

Majitelé přijímačů s digitálním tunerem DAB+ mají na výběr z čím dál vyššího počtu stanic. Jde už o desítky projektů. V digitálních multiplexech vysílají jednak zavedené programy tradičních mediálních domů, například Impuls nebo Evropa 2, dále digitální sourozenci analogových stanic (například Český Blaník), a kromě toho zkoušejí podnikání ve vysoce konkurenčním prostředí i nezávislí nováčci.
Mezi novými projekty převažují hudební stanice, přičemž jsou to převážně nemoderované playlisty s různým žánrovým zaměřením. Distribuce v DAB+ přitom automaticky neznamená prémiovou zvukovou kvalitu, v českém pojetí je to spíš naopak. Provozovatelé stanic obvykle volí nižší datové toky.
Už v prvním pololetí obohatily nabídku programy Americana Radio (hudební stanice zaměřená na americký country rock, vysílá v síti Color DAB+) a SeeJay Radio (staronová stanice s důrazem na podporu české taneční scény, vysílá v DAB+ síti Fiera Touch). Hudbu a pořady pro národnostní menšiny vysílá původně internetový program WorldRadio, který v březnu získal digitální licenci a už začátkem dubna se objevil v síti Fiera Touch.
Jaké programy odstartovaly v uplynulém čtvrtletí a jaké se na to brzy chystají?
Od 1. července spustila skupina Media Bohemia celoplošné DAB+ vysílání stanic Hitrádio 90 a Český Blaník. Zatímco Český Blaník nabízí českou a slovenskou hudbu od 70. let po současnost, Hitrádio 90 přináší široké spektrum hudby 90. let a konce 80. let – od boybandů přes kytarový pop až po grunge a indie scénu. Obě stanice nabízí moderovaný program, kterým provází zkušení profesionálové českého éteru. Zájemci mohou oba projekty poslouchat v DAB+ multiplexu Českých Radiokomunikací.
„Budoucnost rádia podle nás stojí na všech třech pilířích – FM, DAB+ a streamingu. Tato rozhlasová triáda nám umožňuje být posluchačům co nejblíže, ať už nás ladí tradičně, digitálně nebo online,“ komentoval spuštění stanic Jan Neuman, spolumajitel a programový ředitel skupiny Media Bohemia.
O týden později zahájilo vysílání v celoplošné síti RTI CZ rádio Helax. Také tento program patří pod skupinu Media Bohemia. Po letech se rozhodla vrátit do éteru značku někdejšího ostravského analogového rádia. Taneční hudební stanice nabízí současné klubové hity a elektronickou hudbu, taneční klasiku z 90. let a začátku nultých let, remixované verze známých hitů, výběr z aktuálních evropských tanečních žebříčků a podobně. Provozovatel usiluje o posluchače v produktivním věku.
Na posluchače ve věku od 40 do 70 let cílí stanice GOLD Impuls, digitální projekt z rodiny komerčního rádia Impuls. Název programu odkazuje na jeho hudební formát, který se opírá o populární hudbu od 50. let minulého století do nultých let 21. století. Mluveného slova je minimum, provozovatel ho vyčíslil na 4 % z celkového objemu vysílacího času. Stanice od 25. srpna vysílá v celoplošném DAB+ multiplexu Českých Radiokomunikací, takže ji teoreticky naladí až 84 % obyvatel.
Aby nebylo „zlatého hudebního fondu“ málo, od září je v provozu ještě digitální program Oldies radio, který vlastní skupina Media Bohemia. Využívá kapacitu celoplošného DAB+ multiplexu firmy RTI CZ. Hudební formát tvoří výhradně starší písně, nejstarší jsou ze 60. let minulého století. Stejně jako ostatní nově vzniklé stanice je určena nejen pro distribuci v DAB+, ale i pro online streamování. Podle Media Bohemia to umožní efektivnější sběr a analýzu dat o posluchačích a podpoří programatický prodej reklamy.
Svého digitálního bratříčka dostala také stanice Rock Radio, rovněž ze stáje Media Bohemia. Projekt pro DAB+ dostal název Rock Radio Stage. V provozu je od začátku září, opět využívá celoplošný multiplex firmy RTI CZ. Rádio se zaměřuje převážně na domácí rockovou tvorbu, a to v živém festivalovém provedení (odtud přídomek Stage). České kapely tvoří zhruba 80 % playlistu, zbytek jsou záznamy živých vystoupení zahraničních skupin.
Další pozici v DAB+ obsadilo Fresh Radio, hudební stanice se zaměřením na popovou a elektronickou scénu. Od 9. září vysílá v digitální síti společnosti Broadcast Services. Pokrývá tedy Prahu, střední Čechy, Pardubicko, Jihlavsko, část jižní Moravy a část Moravskoslezského kraje.
„Fresh Radio jsme založili v dobré víře po ukončení FM vysílání Helaxu – s cílem, aby měla ostravská scéna a obecně Ostravsko, Třinecko a Moravskoslezský kraj jasný hlas i do budoucna. Nehoníme se za statistikami pro statistiky, naším smyslem je bavit lidi,“ popisuje stanici její zakladatel Ondřej Truneček. Fresh Radio je sice nováčkem v DAB+, ale už pár let vysílá také na VKV na Ostravsku a Třinecku. Se vstupem do digitálního vysílání představilo nový program i moderátory.
Licencí na celoplošné vysílání se může chlubit také projekt Astra Radio. Provozuje ho ostravská společnost OTS Outside The System, kterou vlastní teprve devatenáctiletý Dobrynya Lavrukhin. I v tomto případě jde o multižánrový program s převahou hudby, doplněný zprávami o počasí, dopravě a reklamními bloky. Svůj hudební formát popisuje jako moderní pop, edm, R&B, indie, hip-hop a „chill hity“. Program je podle licence převážně automatizovaný s možností živých vstupů. Zájemci mohou stanici poslouchat v síti Color DAB+, kam vstoupila v polovině září.
Dalším čerstvě licencovaným programem pro DAB+ je Slow Down Radio, žánrová hudební stanice zaměřená na soul, jazz, funk a hip-hop. Zatím vysílá na internetu. Digitální licenci dostala letos v září a chystá se využít celorepublikové pokrytí, termín zahájení vysílání v DAB+ však zatím neoznámila. „Cílem je vytvořit rozhlasovou stanici, která nabídne posluchačům hlubší hudební zážitky a představí jim nové hudební objevy,“ uvádí provozovatel rádia. V licenci se mimo jiné zavázal k vysílání takzvaných kurátorských selekcí, tedy výběrů od různých oslovených umělců a kapel.
Zcela odlišný program chystá stanice EDU Rádio, která chce DAB+ využít pouze pro pokrytí hlavního města a středních Čech. Majitelé Pavel Bartoš a Petr Žáček dlouhé roky podnikají ve školství. Stojí za Evropskou Akademií vzdělávání, která je akreditovaná pro studium MBA, a za sesterskou společností, která provozuje střední odborné učiliště a střední odbornou školu. Mají k dispozici stovky přednášek ze širokého spektra oborů od elektrotechniky přes IT, pedagogiku a jazyky až po veřejnou správu či management. Z tohoto obsahu by měla čerpat také nová stanice, která zatím neoznámila termín spuštění vysílání.
Z posledních výsledků oficiálního měření poslechovosti Radioprojekt vyplynulo, že od roku 2022 postupně klesá využívání klasického rádia a zvyšuje se zájem o DAB+. Výzkumníci spočítali, že mezi lety 2022 a 2025 přibylo kolem půl milionu nových uživatelů digitálního rozhlasu. V prvním pololetí letošního roku používalo DAB+ přijímače přibližně 1,7 milionu Čechů.
