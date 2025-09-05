V ČR vznikne další 20MW datacentrum pro AI, grafiky a procesory zdraží, Čína chystá čip do mozku

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?
V Česku vznikne další obří datacentrum pro AI. Pražská firma jedno chystá i ve Finsku vedle Googlu. Damir Špoljarič, zakladatel VSHostingu, se svými německými partnery chystá 20MW projekt v severních Čechách a 100MW akci ve Finsku. Po 26MW datacentru Českých Radiokomunikací (z čehož může vzniknout až 100MW gigafactory) jde o druhou mnohamiliardovou investici tohoto typu.
Největší česká IT firma rozjela byznys s Nvidií. Nástup AI je prý jako začátek internetu. Aricoma je jedním z pěti oficiálních partnerů Nvidie u nás, postavila cluster s 24 GPU, plánuje další, i když je zatím velká část projektů ve fázi konceptů a ověřování.
Čína chystá konkurenci pro Muskův Neuralink, tedy čip do mozku. Do roku 2027 se má dostat do klinického použití a od roku 2030 chce Čína vládnout oboru. Alespoň to tvrdí nový plán. Vláda chce umožnit rychlejší a regulací méně zatížené testovací prostředí. Prototypy už jsou testovány, pacienti zvládají například myšlenkami ovládat chytrý telefon.
Procesory a grafické karty nejspíš zdraží. TSMC, která je jejich hlavním zakázkovým výrobcem, se údajně chystá zvýšit ceny o pět až deset procent. Týkat se to bude 5nm a novějších výrobních procesů. Důvodem jsou kromě jiného americká cla.
Japonsko se ve velkém chystá vstoupit do zakázkové výroby high-end čipů, tamní firma Rapidus má údajně mít hustotu tranzistorů vyšší než TSMC. Rapidus připravuje 2nm výrobní proces a dosáhnout má na 237,31 milionu tranzistoru na milimetr čtvereční. TSMC N2 je na 236,17. Ale uvidíme, jaký bude yield a tak dále. Nicméně fanděme Rapidusu, Samsungu i Intelu, konkurence je potřeba.
Poslední aktualizace Windows 11 nakonec zřejmě nepoškozuje SSD a HDD disky. Microsoft provedl testování, stejně jako výrobce řadičů Phison. To ale nic nemění na tom, že chyba existuje, jen se zatím neví, co jí způsobuje.
Microsoft jako open source vydal programovací jazyk 6502 BASIC. Vytvořen byl v roce 1976 pro procesor MOS 6502. Bill Gates a Paul Allen o rok dříve napsali BASIC pro Altair 8800, který posléze portoval jejich zaměstnanec Ric Weiland.
Budou weby speciálně označovány v případě, že byly vytvořeny pomocí umělé inteligence? Organizace IETF navrhuje zavedení nové HTTP hlavičky AI-Disclosure. Pokud by se z něj stal standard, nebude povinný. Hlavička by mohla mít čtyři varianty, a s ice none, modified, originated a generated. Ty by označovaly jak moc do tvorby webů byla zapojena AI, díky čemuž by se uživatelé (ale i stroje) mohli orientovat.
Atlassian kupuje tvůrce webových prohlížečů Arc a Dia, firmu The Browser Company. Cena je 610 milionů dolarů v hotovosti. Vše evidentně směřuje k tomu vyvinout prohlížeč plně integrovaný s AI, podobně jako Comet a další pokusy.
Skoro 40 procent tržeb Nvidie tvoří dva zákazníci. Jde o číslo z druhého kvartálu. Nvidia neříká jejich jména, jeden nicméně dělá 23 a druhý 16 procent příjmů. Jde o takzvané přímé zákazníky, tedy většinou firmy vyrábějící servery. Trend velkých odběratelů by měl pokračovat.
Nvidia zveřejnila detaily o čipu pohánějícím AI minipočítače Spark. Jde o čip GB10, který bude pohánět jak Spark přímo od Nvidie, tak stroje od výrobců typu Acer. Pomalu se objevují první modely. Český popis je zde.
Nvidia pro vývojáře humanoidních robotů vydala vývojářský počítač Jetson AGX Thor Developer Kit. Součástí je ARM procesor Neoverse V3AE a GPU generace Blackwell s 2560 CUDA jádry a 96 Tensor jádry.
Anthropic má nyní hodnotu 183 miliard dolarů. Konkurent OpenAI či Mistralu byl takto ohodnocen novou investicí ve výši 13 miliard dolarů. Anthropic může dle odhadů ročně dělat tržby kolem pěti miliard dolarů, rok předtím to byla miliarda.
Francouzský Mistral byl ohodnocen na 14 miliard dolarů. O dost méně než OpenAI či Anthropic. Firma nabrala novou investici ve výši dvou miliard dolarů. Mistral Le Chat si teď také pamatuje vaše konverzace. Evropským AI startupům se teď daří, 12 z nich letos získalo status jednorožce a investice v prvním čtvrtletí meziročně narostly o 55 procent.
OpenAI kupuje startup Statsig. Hodnota je 1,1 miliardy dolarů v akciích. OpenAI chce expandovat v byznysu kolem aplikací, kam Statsig zapadne. CoreWeave zase získal startup OpenPipe. CoreWeave buduje datacentra a clustery plné GPU (podobně jako v Česku vyvíjející Nebius) od Nvidie a OpenPipe umožňuje firmám vyvíjet vlastní AI agenty.
No-code startup Framer byl ohodnocen na dvě miliardy dolarů. Umožnila to nová investice ve výši 200 milionů dolarů. Framer se zaměřuje na tvorbu webů bez programování, podobně jako české Macaly nebo také projekty typu Lovable. Trend vibe codingu tedy neopadá, naopak.
Jaké jsou skryté náklady programování pomocí generativní AI? Článek na MIT Sloan Management Review ukazuje, že mohou být značné – může vznikat technický dluh, což může znepříjemnit škálování a způsobit destabilizaci.
Google údajně oslovuje menší cloudové providery, aby hostovali a nabízeli jeho TPU čipy. Ty lze vnímat jako konkurenci pro Nvidii. Google TPU už má několik generací a Google je ve velkém nasazuje ve svých datacentrech, rozšíření na externí hráče je ale novinka. To by trochu mohlo zamíchat s poměry na trhu.
Cloudflare zastavil další rekordní útok DDoS. Měl rychlost 11,5 Tb/s, šlo o UDP flood, traffic byl generovaný z různých zdrojů typu Google Cloud a dalších. Detaily zatím nebyly zveřejněny.
Microsoft připravuje nový typ optických vláken. Ty mají mít útlum pouze 0,091 dB/km a pracují s konceptem dvojitě vnořených trubic, jež lze přirovnat k zrcadlům. Microsoft už technologii nasadil na 1 200 kilometrech a během dvou let chce expandovat na 15 tisíc kilometrů. Nová vlákna by mohla zredukovat počet zesilovacích stanic.
SK Hynix nainstaloval první mašinu na High NA EU litografii od ASML. Jde o TWINSCAN EXE:5200B. Na nové generaci EUV tak může začít masová produkce paměťových čipů, kde SK Hynix nedávno (hlavně díky HBM) překonal Samsung.
Šéf Maveniru varoval, že pokud pokud operátoři neakceptují openRAN, mohou přestat snít o diverzifikaci trhu. V některých zemích v podstatě není jiná možnost než Ericsson a Nokia, protože Huawei kvůli bezpečnosti do sítí nesmí. Operátoři s openRAN, tedy otevřeným konceptem RAN, už dlouho experimentují (viz Češi a Deutsche Telekom), pořád to ale nevidí na prime time nasazení. Mavenir jakožto americká naděje na openRAN vsadil, zatím má ale spíše úspěchy v core, pořídil si ho i český T-Mobile.
Huawei v prvním pololetí letošního fiskálního roku klesl zisk o 32 procent. Činil zhruba 110 miliard korun. Dle vyjádření čínského podniku jde o důsledek zvýšených investic do výzkumu a vývoje jakožto reakce na americké sankce. Tržby byly nejvyšší od roku 2020, činily 427 miliard juanů. Huawei se vrátila k růstu také v Česku, kde se jí začalo dařit v solární energetice.
Na YouTube je zdarma k dispozici dokument o Pythonu. Má prozaický název Python: The Documentary. Začátky jazyka se datují do devadesátých let, dnes je Python mimo jiné základem různých AI projektů či data science.
Vyšel FFmpeg 8.0. Přibyly dekodéry a kodéry pro Vulkan a podporován je Whisper, což je open source model pro rozpoznávání řeči. FFmpeg tedy na lokálu umí generovat titulky.
Klarna obnovila plány pro vstup na burzu v New Yorku. V rámci IPO chce získat 1,27 miliardy dolarů s ohodnocením na 14 miliard dolarů. Investoři opět projevují zájem o investice do tohoto typu firem. Klarna by tak mohla být další evropskou firmou na veřejných trzích.
Čtení na Root.cz a Cnews.cz:
