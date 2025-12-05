V EU končí další výroba hardwaru, OpenAI kvůli konkurenci vyhlašuje poplach, ČR asi postaví AI gigatovárnu s Polskem

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?
Česká AI gigafactory za 90 miliard se asi rozdělí na dvě. Stát se snaží domluvit s konkurenčním Polskem. Gigatováren pro umělou inteligenci má být v Evropě pět a je snaha jednu dostat do regionu střední a východní Evropy. Češi a Poláci mají zájem, proto probíhají jednání o podání společné přihlášky. Reálně by tak existovala dvě datacentra propojená optikou. Za Česko by šlo o České Radiokomunikace na Zbraslavi a za Polsko o Beyond.pl v Poznani.
Český startup potřebuje 120 milionů na na čipy Nvidia. Pomáhá mu v tom Amazon, stejně jako dalším Čechům v AI. ValkaAI pracuje na digitální AI personě schopné v reálném čase například komentovat sportovní zápasy. Na trénink modelu je potřeba až šest milionů dolarů. V rámci startupových aktivit se AWS věnuje také českým firmám Exaforce či TopK jakožto zajímavé vektorové databázi s vyhledáváním.
Část Evropy chce kvůli Gaze vyloučit Izrael z elitního vědeckého klubu. Česko tomu pomohlo zabránit. V Horizon Europe se na hi-tech bádání rozděluje skoro 100 miliard eur. Izrael je přidružená země, kterou chce řada států EU vyloučit kvůli situaci v Gaze. Česko jako tradiční spojenec země, který má mimochodem v Izraeli vědeckého diplomata, patří k hlasitým odpůrcům tohoto postupu. Více o situaci v židovském státu a jeho technologiích v naší reportáži.
Z Evropy zmizí další výroba počítačových komponent, převezme ji opět Čína. Německá firma Cherry přestane ve své zemi produkovat spínače pro mechanické klávesnice. Modely Cherry MX jsou legendární a v podstatě takovým průmyslovým standardem, ovšem čínské podniky rozjely tradiční invazi s nadprodukcí a slušnou kvalitou, takže se Němcům výroba už nevyplatí. Cherry si bude produkci outsourcovat právě z Číny.
Micron v únoru příštího roku ukončí výrobu pamětí a SSD pro běžné zákazníky, značka Crucial zmizí. Americká firma, která je konkurentem ve výrobě paměťových čipů pro jihokorejské kolosy SK Hynix a Samsung, chce veškeré výrobní kapacity alokovat pro AI a datacentra, kde jsou větší marže a aktuálně obří poptávka.
Europol sundal službu Cryptomixer, přes bitcoin vyprala 1,3 miliardy eur. V kryptoměně bylo zabaveno 25 milionů eur, dále servery, 12 TB dat a odstavena byla oficiální stránka.
Švýcarská vláda vydala rezoluci, podle které nemají tamní organizace používat cloudové služby od velkých amerických provozovatelů. Problémem většiny těchto služeb má být to, že nemají pravé end-to-end šifrování. Opět se zmiňuje problematický U.S. Cloud Act, ztráta kontroly a tak dále.
OpenAI vyhlásila “code red”, tedy něco jako červený poplach. Organizaci podle všeho vyděsily kvality nedávno představeného modelu Gemini 3 a existují obavy, že by OpenAI mohla začít zaostávat. OpenAI se nyní chce maximálně soustředit na hlavní LLM s tím, že je třeba zlepšit rychlost, personalizaci a spolehlivost. Podobný poplach přitom při nástupu ChatGPT vyhlásil Google. OpenAI také kupuje polský startup Neptune pro zlepšení trénování modelů.
Francouzský Mistral vydal AI model Mistral 3. Není na tom špatně, na úrovni jako třeba Gemini 3 ale nejspíš není. Nicméně jde o dobrou volbu, pokud chcete využívat volně dostupný model a moc se nestresovat s licencemi a podobně.
Americká vláda chce investovat do další polovodičové firmy. Předběžně má poslat 150 milionů dolarů do podniku xLight, kolem něhož se točí bývalý šéf Intelu a VMwaru Pat Gelsinger. Pro USA jde o potenciálně strategickou společnost, protože dělá na technologii free-electron laser (FEL) jakožto alternativě vůči EUV litografii, kde vládne Evropa díky ASML.
Nvidia investovala dvě miliardy dolarů do firmy Synopsys. To je společně s Cadence hlavní dodavatel softwaru pro návrh čipů (EDA), silný je také Siemens. Pro Nvidii jde o další ze sérií pumpování peněz z obrovských příjmů do polovodičového ekosystému, podíl drží třeba v Intelu. V případě Synopsysu je o posílení CUDA, digital twins, simulací, Omniverse a podobně.
Marvell za 3,25 miliardy dolarů kupuje firmu Celestial AI. Marvell kromě jiného pomáhá zákazníkům navrhovat ASIC čipy, což je v poslední době velký byznys díky tomu, že na ASIC jsou postaveny různé akcelerátory pro AI. Celestial do mixu přidá know-how kolem fotoniky.
Apple z Googlu přetáhl důležitou postavu kolem umělé inteligence. Viceprezidentem pro tuto oblast bude Amar Subramanya, který doposud vedl vývojový tým Gemini. John Giannandrea, který v Applu na AI dělal doposud, naopak odchází. Apple má s AI dlouhodobě problémy, tak uvidíme, zda tato změna přinese nějaký progres.
Firmy, které pro OpenAI staví datacentra, si na ně půjčily 100 miliard dolarů. Jde o Oracle, SoftBank nebo CoreWeave. OpenAI uvedla, že současný nedostatek výpočetních sil je největší překážkou pro další růst OpenAI. Vysoce ztrátová firma pomocí těchto partnerství dosáhla toho, že obří dluhy na výstavbu datacentra nemá ve svém účetnictví a snižuje tak riziko. OpenAI také možná pro vylepšení příjmů zavede verzi ChatGPT s reklamami.
Ve WhatsAppu od ledna nebudou k dispozici AI asistenti Copilot a ChatGPT. Zůstane pouze Meta AI postavená na modelech Llama od samotné Mety. Lze si to vykládat tak, že Meta nechce podporovat konkurenci.
Raspberry Pi zdražuje, je to další z důsledku drahých pamětí. Ty už jsou na dvojnásobku více normální ceny, důvodem je velká poptávka v AI datacentrech. Zdražení se týká modelů Raspberry Pi 4 a 5. U základní čtyřky jde o pět dolarů, u nejvyšší pětky 25 dolarů.
Dalším výsledkem hladu po paměťových čipech je, že Nvidia už výrobcům grafických karet nebude dodávat paměti VRAM. Doposud to bylo tak, že Nvidia poslala čip GPU i paměti, což firmám typu MSI, Asus, Gigabyte a tak dále zjednodušovalo život kolem plánování, příprav karte a tak dále. Výrobci tak nyní ponesou větší riziko, pro menší to může být celkem problém.
Intel by údajně opět mohl dodávat čipy do počítačů od Applu. Mohlo by jít o nejnižší řady čipů řady M, které by mohly být produkovány na moderní technologii 18A-P (1,8 nm), kterou Apple chystá a kterou chce udělat díru do světa zakázkové výroby. Apple tedy nechce zpět na x86, nadále počítá s ARMem, ale Intel by alespoň velkého zákazníka pro svůj foundry byznys. Základní čipy M se používají u Macu mini, iPadech nebo nižších verzích MacBooků Air a Pro. Ročně jde o asi 20 milionů kusů. Apple by si tím mimo jiné uvolnil kapacity v TSMC pro výrobu vyšších řad čipů a udělal by si dobré vztahy u americké vlády, které tlačí na přesun výroby do USA.
Všechny chytré telefony v Indii budou muset mít povinně nainstalovanou aplikaci vytvořenou státem. Jde o nástroj Sanchar Saathi, která podle oficiálních údajů vlády má sloužit k boji proti bezpečnostním hrozbám nebo nalezení a blokování telefonu pomocí IMEI. Výrobci telefonů musí aplikaci nainstalovat do 90 dnů.
Izrael měl mít tajnou dohodu s Googlem a Amazonem o vydávání dat z jejich cloudů. Měla být postavena na neoficiální rovině. Když stát požádal o informace, neučinil tak například e-mailem či jinou běžnou cestou, ale na účet firem převedl specifickou částku, která představovala komunikační kód. Mělo jít o takzvané mrknutí. Velká šedá zóna, kterou firmy popírají.
Wi-Fi hotspot na Androidu už bude možné spustit i na frekvenci 6 GHz. Doposud šlo o kombinaci 2,4 a 5 GHz, nyní půjde i 2,4 a 6 GHz. V některých zemích byl problém s legislativou a je zde také otázka kompatibility zařízení, kombinace frekvencí má pomoci. Možnost je zatím v testovací verzi Androidu.
GreyNoise IP Check je bezplatná služba pro kontrolu, zda vaše IP adresa není součástí botnetu. K dispozici je také zdarma dostupné JSON API.
Nová generace pamětí GDDR7 bude výrazně rychlejší, než se čekalo. Sk Hynix brzdy představí čipy s propustností 48 Gb/s na pin. Dnešní čipy dávají 28 Gb/s. Propustnost jednoho čipu tak bude 192 GB/s oproti 112 GB/s. Grafické karty budou moci mít 24, 36 a 48 GB VRAM, což při 256bitové sběrnici dělá 1,5 TB/s a při 512bitové pak 3 TB/s. Vývoj je hnán i kvůli požadavkům trhu s AI. A Samsung už rozjel výrobu 3GB čipů GDDR7 s rychlostí 28 Gb/s.
Hewlett Packard Enterprise bude první externí výrobce, kdo nasadí rackový AI design AMD Helios. Jde o odpověď AMD na Nvidia NVL72. Firma v budoucnu očekává větší tržní podíl v GPU do datacenter. HPE u vlastní verze přidá i svoje technologie jako Juniper.
Nové mobilní čipy od Huawei zatím v předprodukčních testech nijak zásadně nezáří. Chystané modely Kirin 9030 a 9030 Pro mají mít devět jader, ty nejsilnější až na frekvenci 2,75 GHz. Výkon z Geenbench 6 je podobný, jako výkon čipu Qualcomm Snapdragon 865+ z roku 2020. Ovšem jde skutečně jen o předprodukční kusy. Huawei si Kirin navrhuje do svých smartphonů, které kvůli sankcím a absenci služeb od Googlu prodává hlavně doma.
Nový čínský desktopový procesor má podobný výkon, jako Intel Core i7–14700. Jde o model Hygon C86–4G. Dobrá čísla se týkají vícevláknového výkonu. Hygon je joint-venture mezi AMD a Číňany, takže je možné využívat architekturu Zen.
Samsung navazuje na Huawei a také bude prodávat chytrý telefon, jehož displej lze dvakrát složit. Galaxy Z TriFold tak bude moci být i 10” tablet. Součástí bude Qualcomm Snapdragon 8 Elite a až 16 GB RAM.
Britská firma Nothing nabízí fanouškům možnost koupit akcie za pět milionů dolarů. Společnost dodávající chytré telefony nebo sluchátka chce na burzu a toto je jeden z kroků k zajištění kapitálu.
Čínské firmy trénují své jazykové modely a AI v zahraničí. Díky tomu obchází zákaz dodávek nejvýkonnějších AI čipů od Nvidie do Číny. Jde o ByteDance či Tencent. Žádné překvapení.
Japonská Kyocera odpískala snahy o vytvoření 5G základnových stanic. Důvodem byly rostoucí náklady a cesta k ziskovosti v nedohlednu. Jde tak o další konec snah Japonska usadit se na tomto trhu.
Čtení na Root.cz a Cnews.cz:
- Postřehy z bezpečnosti: krabičky k televizorům nedávají slevu zadarmo
- Intel Core Ultra 9 285K rok od uvedení: o desetinu rychlejší, o 15 % úspornější
- Čínská vláda má humanoidní roboty jako národní zájem. Teď ale varuje před bublinou
- Zenbook Duo a Debian: elegán se dvěma displeji a několika kompromisy
- Elektronický podpis v kostce: český přerazítkovací byznys
- Extrémní zdražení pamětí zdecimovalo prodeje základních desek. Ostatní komponenty by mohly zlevnit
- Grafické karty Radeon brzy zdraží. 16GB karty půjdou nahoru o tisícovku a nejde asi o poslední růst cen
- Tržní podíly výrobců GPU: Intel Arc má konečně měřitelný podíl, Nvidia drží 92 % trhu samostatných grafik
- Let's Encrypt zjednoduší práci s DNS, bude stačit přidat záznam jen jednou
- Chcete mít Lupu bez bannerů?
- Chcete dostávat speciální týdenní newsletter o zákulisí českého internetu?
- Chcete mít k dispozici strojové přepisy podcastů?
- Chcete získat slevu 1 000 Kč na jednu z našich konferencí?
Staňte se naším podporovatelem