V EU se postaví čipové továrny za bilion, Microsoft chce odebírat fúzní energii, vyšla nejlepší česká hra

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Po nějaké době v early accessu vyšla plná verze české hry Hrot. Nadpis je trochu clickbait, ale Hrot je skutečně jedním z nejvíce povedených titulů tuzemské produkce. Jde o retro střílečku z první osoby (boomer shooter), kterou vytvořil jeden člověk (známý jako Spytihněv), a to včetně vlastního enginu. Hrot se nejvíce podobá prvnímu Quakovi, největší inspirace ale byla v méně známých FPS jako Dusk nebo Chasm. Ve hře se podíváte do komunistického Československa včetně sídliště Roztyly, metra, Babiččina údolí, Vyšehradu a dalších. Hrot je dostupný na GOGu a Steamu.

V Evropě se chystá stavba čipových továren za skoro bilion korun. Investovat budou firmy Intel, Infineon, STMicroelectronics, Bosch, GlobalFoundries, ZF, Wolfspeed a další. Na mapě je i Česko, kde Onsemi dává miliardy do expanze v Rožňově pod Radhoštěm. Většina evropských investic jde do karbidu křemíku, a tedy do podpory automobilek a průmyslu. Eurokomisař Thierry Breton nicméně přišel s proslovem, že Evropa nebude jen producent čipů na starších procesech, byť není úplně jasné, jak toho chce docílit.

Novým investicím do čipů dnes dominují USA, Tchaj-wan a Čína. V Evropě je nejvíce aktivní Německo, které se nebojí na továrny posílat velké dotace. Financial Times rozebírají, zda tyto náklady budou efektivní. Geopolitika je jedna věc, ekonomické zákony druhá. Například továrna TSMC v Arizoně klidně může dodávat čipy o 30 procent dráž než fabrika z Asie. Zajímavý je i tento příspěvek: Tchaj-wanu dochází odborníci a nechce investovat tam, kde už také nejsou (USA a EU), raději by dělal čipové investice v Číně.

New York Times píší o čipovém byznysu v Číně. Ten je pod tvrdými sankcemi USA, takže Čína realizuje masivní investice do co největší soběstačnosti. Čína doposud importovala polovodiče za 300 miliard dolarů ročně. Nyní hrozí, že velkou část převezmou domácí firmy, na což západní producenti upozorňují už dlouho a mluví o velkém vlastním gólu. Vše výše popisované (lokální supply chain a tak dále) je podle jiných cenou za větší bezpečnost.





Microsoft chce od roku 2028 začít odebírat fúzní energii od společnosti Helion Energy. Obě firmy podepsaly smlouvu, dodávky počítají s 50 MW. Helion tedy slibuje, že už za pět let dodá energii z fúzního reaktoru, což je skutečně ambiciózní a těžko uvěřitelné. Princip je vysvětlen zde.

Bývalý Kellnerův šéf prodal už svoji druhou IT firmu. Milan Maděryč, který byl dříve druhý největší akcionář v PPF, společně s Petrem Koželou prodal Impromat-Computer do rukou inženýrské skupiny Sudop. Ta už několik let buduje dnes již dvoumiliardovou IT skupinu Sudop CIT. Maděryč už dříve prodal distributora kopírek Impromat CZ, kterého získal japonský Ricoh. V Impromatu začínal i Petr Kellner.

Vodafone během následujících tří let propustí 11 tisíc lidí. Vedení uvedlo, že firma nemá dobrou výkonnost. Propouštění se bude týkat jak centrály ve Velké Británii, tak v jednotlivých pobočkách, pravděpodobně tedy i Česka.

Mavenir získal investici dalších sto milionů dolarů, celkově už skoro miliardu. Mavenir, který má početný vývoj v Brně, vyvíjí věci kolem OpenRAN. Původně chtěl dodávat software a cloud a v hardwaru se spoléhat na levné čínské dodavatele, to ale teď kvůli geopolitice není možné, takže musí sám investovat do hardwaru, což vyžaduje hromadu kapitálu.

Češi pomohou postavit čipové centrum ve Švédsku. Brněnský Codasip se tam podílí na projektu vlády, díky kterému má průmyslově velice silná země (Ericsson, Saab, Sandvik, ABB a řada dalších) posílit také v polovodičích, ve kterých není silná, ale její firmy je nutně potřebují.

V Rusku výrazně roste využívání open source, a to o stovky procent. Je zde zřejmá souvislost se západními sankcemi. Open source historicky hodně pomáhá také Číně, která díky tomu z velké části mohla vybudovat svůj dnes již vyspělý IT sektor.

Nahrazování Huawei v USA je hodně drahou záležitostí. New York Times popisují problémy tamních operátorů a providerů a rostoucí náklady, které vláda slíbila pokrýt, ale není to tak lehké. Hrozí, že někteří venkovští operátoři ukončí provoz. Light Reading zase píše o pozici Deutsche Telekomu k Huawei, ale také k fair sharu a vyčlenění pasivní infrastruktury.

Evropská komise dala zelenou akvizici Activision Blizzardu ze strany Microsoftu. Je to poměrně překvapení, obecně se čekalo, že právě EU bude mega deal za 69 miliard dolarů vadit nejvíce. Prozatím akci blokuje Velká Británie. EU požaduje, aby Microsoft v rámci cloudových služeb nabízel tituly Activisionu dalším platformám.

Evropská komise se také dívá na to, zda Microsoft nezneužívá svého postavení s cloudem Azure. Na firmu chodí řada stížností nejenom od evropských konkurentů. Nextcloud podal stížnost ohledně OneDrivu, OVH, DCC a Aruba mají námitky kolem licencování a Slack si stěžoval na bundlování Teamsů.

Velmi kontroverzní evropská regulace umělé inteligence zřejmě bude mít dalekosáhlé dopady na software a open source. Jednu z věcí rozebírá tento blog.

MediaTek a Nvidia chystají nový ARM čip pro Windows. Nvidia se má logicky postarat o část GPU a akceleraci AI, MediaTek o CPU a zbytek. Podle DigiTimes by něco mohlo být k dispozici už začátkem příštího roku. Microsoft se už nějakou dobu snaží ARM na Windows dostat, aby mimo jiné měl alternativu k čipům M1 a M1 od Applu. Doposud spolupracoval hlavně s Qualcommem, jeho čipy SQ jsou i v přístrojích Surface. MediaTek a Nvidia zároveň chtějí spolupráci rozšířit také na konzole a další zařízení.

Huawei v Česku obnovuje program Fast Track pro FTTH, takže je schopná expedovat objednávky vybraných technologií ONT a OLT pro optické sítě do čtyř týdnů.

Čtení na Cnews.cz: Čínské Oppo rezignuje na produkci vlastního mobilního čipu. Intel má přes 80 procent trhu, ale AMD pomalu posiluje. A první detaily k chystané kartě Nvidia GeForce RTX 4060 Ti.

Čínský návrhář čipů Unisoc vydal čip s podporou 5G pro levné telefony. Jde o model Unisoc T750 vyráběný pomocí 6nm procesu u TSMC.

Indický startup InCore Semiconductors zaměřený na RISC-V získal investici od Sequoia Capital. Jde o kolo s třemi miliony dolarů. Indie se chce stát lídrem v RISC-V, tedy stále rostoucí alternativně k ARMu. USA mají SiFive, Česko a potažmo Evropa zase brněnský Codasip.

GitHub zavádí funkci proti neúmyslnému úniku klíčů a dalších. Jde o takzvanou push protection.

Vyšel Unreal Engine 5.2. Hlavní novinkou je procedurální generování obsahu. UE5 se do mainstreamového nasazení ve hrách teprve chystá, první tituly jsou ve vývoji či před dokončením.