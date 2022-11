V kryptu „došlo na Buffetta“. Kdo kromě FTX ještě stále plave nahý?

Současný odliv klíčové likvidity, která živila krypto trh, není letos prvním. Toho jsme byli svědky na jaře a na začátku léta po kolapsu algoritmického stablecoinu UST a navázané krypotměny LUNA. Ten postupně vyústil v kolaps obřího a několik let úspěšně fungujícího kryptoměnového hedgeového fondu 3AC a několika lendingových společností v čele s Celsiem.

Překvapivě se ukazuje, že předposlední odliv nezaskočil všechny nahé plavce. O některých dalších, jako jsou například bitcoinoví těžaři využívající bohatých možností pákového efektu, jsme na Lupě psali několik týdnů před implozí burzy FTX a kvantitativní tradingové společnosti Alameda Research, která před časem odstartovala celý raketový úspěch Bankman-Friedova impéria.

Druhá odlivová vlna zatím symbolicky nejvíc překvapila nejtroufalejšího přeživšího plavce, který při tom prvním dělal haura. Bankman-Fried tehdy v rozhovorech prohlašoval, že chce stabilizovat trh a pomoci tam, kde to ještě půjde. A minimálně částečně svá slova také dodržel. V době, kdy kolaps z kryptoměnového trhu vymazal desítky miliard dolarů, FTX uzavřelo dohodu s lendingovou společností BlockFi na poskytnutí revolvingového úvěru ve výši 400 milionů dolarů, který měl firmě pomoci vyřešit nedostatek likvidity, a FTX získala opci na akvizici firmy za 240 milionů dolarů.

Akvizičním cílem za diskontní cenu se pro FTX také stala kanadská společnost Bitvo či aktiva zkrachovalého Voyager Digital převzatá za 1,4 miliardy dolarů. A fungovalo to. Bankman-Friedovi se tehdy skutečně podařilo zastavit formující se vlnu paniky, stabilizovat trh a drasticky vylepšit důvěru v samotnou FTX i mediální obraz samotného SBF, který v kryto komunitě už řadu měsíců značně ztrácel kredit kvůli svým názorům na regulaci sektoru a podpoře vznikajících amerických zákonů, které hrozí dramaticky zkomplikovat život všem hráčům na trhu.

Je dvojnásob ironické, že kdyby se Bankman-Fried sám řídil pravidly, podle kterých chtěl donutit hrát ostatní, nikdy by k současnému kolapsu jeho vlastního impéria nemohlo dojít. Regulace by mu totiž jen těžko dovolila používat vlastní token jako významný kolaterál a už vůbec pak nakládat s prostředky svých klientů za jejich zády.





Co dalšího ještě může druhý odliv odhalit a co to znamená pro ostatní plavce?

Z pohledu vnějšího pozorovatele stále na krypto trhu vládne silná informační asymetrie, a tak bolest uživatelů a investorů FTX nemusí být zdaleka posledním očistným ohněm. Nemusí to ale být nutně špatně, je to spíš příležitost, že by se mohl trh definitivně očistit od velké páky a toxických produktů, které si nijak nezadají ani s deriváty, které způsobily hypotéční krizi v roce 2008.

Začněme ale tím, proč vždy vidíme jen vrcholek ledovce. Hlavní problém je v tom, že většina klíčových informací kolem účetních rozvah krypto firem (hlavně těch soukromých) a skryté páky v systému jsou pro běžného smrtelníka neznámé. Naproti tomu jsme každou minutu zaplavováni informačním šumem a, v případě samotného blockchainu, pak také miliony transakčních dat, které nás bez zarámování do správného kontextu mohou snadno svést spíše na scestí. Zatímco jsou tak například interakce s burzovními krypto peněženkami pod ostřížím dohledem veřejnosti, další exploze nejspíš nastane tam, kde by ji v tuto chvíli čekal málokdo.

Na základě modelu kolapsu FTX můžeme identifikovat minimálně další dva adepty, a to i pokud budeme předpokládat, že na rozdíl od SBF a ředitelky Alameda Research Caroline Ellison nehrají úplně vabank.

Prvním je další mladá burza, která poslední dva roky masivně investovala do svého marketingu a PR. Řeč je o Crypto.com, která také vede své uživatele k tomu, aby využívali vlastní burzovní utility token – Cronos (CRO), čímž si burza vylepšuje svoji účetní bilanci. Hodnota CRO se v reakci na události z minulého týdne propadla o 55 % Aktuálně to sice podle ceny CRO vypadá, že se důvěra pomalu vrací, otázkou je, na jak dlouho. Podobně jako minulý týdne FTX zachvátil burzu v posledních dnech parabolický nárůst výběrů prostředků, které burza sice pomalu, ale zatím bez výpadků zvládá zpracovávat. Ředitel burzy také proaktivně ujišťuje média, že kolaps nehrozí. Uvidíme, úplně stejně se totiž do poslední chvíle tvářil i SBF.

Velmi podobnou cestou se ubírá i další burza. Tentokrát jedna opravdová legenda a krypto veterán – původně čínská Huobi, dnes sídlící primárně na Seychelách. Její token HT se za poslední dva týdny propadl dokonce o 60 %. Huobi má svoji historii a před rokem 2017, kdy se poprvé krypto stalo populární hračkou široké veřejnosti, patřila k těm, kdo hýbal s kurzem bitcoinu. Nečekaný náhlý pád se tak může jevit mnohem méně pravděpodobný.

Dnešní a tehdejší Huobi nejsou bohužel úplně totéž. Huobi nedávno zveřejnila seznam aktiv nalézajících se na její platformě, který odhalil HT tokeny v hodnotě necelé miliardy (respektive 900 milionů). Jedná se o pool zahrnující samotné prostředky Huobi Global i uživatelů Huobi. Potíž je samozřejmě v tom, že nevíme, kolik procent z tohoto poolu patří samotné HG. Už to, že burza sama tato data veřejnosti více nerozklíčovala, ale vzbuzuje podezření. V době, kdy se burzy po celém světě předhánějí v předkládání důkazů o své solventnosti a rezervách, je to dvojnásob podezřelé.

Oba příklady jsou jen nejviditelnější špičky ledovce a samozřejmě se nakonec může ukázat, že šlo jen o přehnanou paniku, respektive, že to „bouchne“ někde úplně jinde. Potenciálu je pro to zatím navzdory současnému oživení akciových a komoditních trhů, ze kterých se dříve v honbě za vyššími a vyššími výnosy postupněpřeléval kapitál právě do krypta, pořád dost.

Abychom ale nekončili na úplně pesimistickou notu, znovu dodejme, že to nemusí být nutně špatně. Šlo by totiž jen o odplavení špatné alokace kapitálu a nadměrné finanční páky, která během pandemických let křivila kryptoměnový trh. A je tu ještě jeden pozitivní dopad. Již nástup medvědího trhu akceleroval odliv kryptoměn, především ovšem samotného bitcoinu, ze spotových burz. Tento odliv ještě zrychlil po pádu LUNy a opět akceleruje s kolapsem FTX a Alameda crash.

Skrz vlastní bolestivou zkušenost se tak řada nových uživatelů vrací k základům veřejného blockhainu – být sám sobě vlastní bankou, abychom se vyhnuli riziku protistrany. To, co v posledních tučných letech znělo jako klišé a ozvěna kryptoměnového pravěku, se tak stává prioritou číslo jedna. Jen během posledního měsíce tak centralizované burzy opustilo 122 tisíc bitcoinů. A to je rozhodně dobrá zpráva, byť rozhodně ne pro burzy samotné, ani pro takzvané poskytovatele likvidity.

Správa vlastních prostředků přímo uživateli je totiž silná protipáka proti asymetrickému nastavení, kdy si zdánlivě všemocné centralizované subjekty s nedostatkem transparentnosti zahrávají prostřednictvím komplikovaných pákových efektů s prostředky a osudy všech ostatních.

Kdyby se většina prostředků uživatelů kryptoměn přesunula z burz na peněženky uživatelů, staly by se z burz jen zcela zaměnitelní provideři a moc by se vrátila do rukou těch, kterým kryptoměny skutečně patří. Zmizelo by také jedno obří lákadlo pro hackery.

Doufat v to je ale zatím až příliš velký optimismus. Utěšovat se můžeme alespoň tím, že minimálně bitcoin, jehož zásoba na burzách aktuálně klesla na 1 895 811 BTC, k tomu má momentálně docela hezky nakročeno.