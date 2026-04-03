V Kutné Hoře se znásobí výroba serverů pro AI, v Lužicích běží nejvýkonnější grafiky Nvidia, Raspberry Pi zase zdražuje

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?
Hewlett Packard Enterprise a Foxconn znásobí výrobu serverů pro umělou inteligenci v Kutné Hoře. Vyprodáno mají na roky dopředu. HPE ve Foxconnu produkuje superpočítače chlazené vodou. V rámci výroby je k dispozici 10MW datacentrum, protože se systémy hned testují. Během roku a půl dojde o rozšíření na 35 MW. HPE z Česka obsluhuje Evropu, Blízký východ a Afriku a dává nabídky na systémy přes 10 MW. Objednávky jsou už i na Nvidia Vera Rubin, tedy teprve oznámenou novou generaci AI akcelerátorů.
V datovém centru v Lužicích nově běží AI čipy Nvidia Blackwell. České Radiokomunikace, které datacentrum získaly od KKCG (postaveno i díky evropským dotacím), tam pořídily box Nvidia DGX B200 s osmi kartami B200. Kapacity se hned vyprodaly a firma registruje poptávky na další, hlavně z Německa a obecně zahraničí. To naznačuje, že případné investice do AI gigafactory, kterou by provozovaly právě ČRA, může dávat smysl.
Firmě Anthropic unikly zdrojové kódy Claude Code. Okamžitě došlo k hromadě zkopírování a komunita už dělá na různých projektech (sleduje to třeba web Claude Code Leaks) včetně přepisu do jiných jazyků (fork v Pythonu a Rustu vzniká zde).
Nástroj DeepLiveCam umí v reálném čase předělávat tváře na videu. Na webkameře se tak z vás může stát třeba Elon Musk. Technologie tohoto typu nepochybně vytvoří další problémy s podvody ohledně online pohovorů a podobně.
OpenAI ukončila investiční kolo s objemem 122 miliard dolarů. Hodnota firmy vystřelila na 852 miliard dolarů. Peníze mají pomocí v dalším financování AI infrastruktury a tak dále. Mezi největší investory patří Nvidia, Amazon a SoftBank. Amazon chce, aby OpenAI časem vstoupila na burzu, případně dosáhla milníku v podobě AGI.
Nebius ve Finsku postaví AI datacentrum s výkonem 310 MW. Akce by měla vyjít na asi 10 miliard dolarů. Nebius jsou přejmenované bývalé zahraniční aktivity ruské firmy Yandex, která doma byla v podstatě znárodněna. Zakladatel Arkady Volozh se začal věnovat AI datacentrům a kromě jiného pro ně založil vývojové centrum v Praze (Nebius sídlí v Nizozemsku). Nedávno získal 42 miliard od Nvidie.
Francouzský Mistral AI získal skrze úvěrové financování 830 milionů dolarů na stavbu AI datacentra u Paříže. Nasadí v něm čipy od Nvidie. Firma chce do roku 2027 v rámci Evropy rozjet výpočetní kapacity o výkonu 200 MW. Mistral zároveň vydal text-to-speech model Voxtral jako open source.
Raspberry Pi opět zdražuje. Důvodem je zdražování paměťových čipů (kvůli poptávce v AI datacentrech), v tomto případě LPDDR4. Týká se to modelů Pi 4 a 5 s 4 GB RAM a více, dále modelů Pi 500 a 500+, Compute Module 4, 4S a 5 a Pi AI HAT+2. Zároveň byla představena verze Raspberry Pi 4 s 3 GB RAM, vyjde na 1 789 korun.
Sony dočasně nebude dodávat paměťové karty. Opět jsou na vině čipy NAND. Omezení se týká karet SD a CFexpress, k dispozici budou pouze nejnižší modely SF-UZ a CFexpress Type B o kapacitách 960 a 1 920 GB.
Zlepší paměťovou krizi vstup klíčového dodavatele na burzu? Jihokorejský SK Hynix by údajně chtěl realizoval úpis akcií v USA, čímž by zvýšil tržní hodnotu a získal kapitál na další expanzi výroby.
Startup Starcloud získal 170 milionů dolarů na provoz AI datacenter ve vesmíru. Firma celkově posbírala 200 milionů dolarů a byla ohodnocena na 1,1 miliardy dolarů. Koncem loňského roku vypustila satelit s kartou Nvidia H100 a nyní chystá vypuštění více karet Blackwell v serverovém bladu AWS.
Je zde nový šampion mezi desktopovými procesory. AMD pouští na trh model Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition. Jde o inovovanou verzi původního 9950X3D, která už má 3D cache na obou čipletech, celkově jde o 192 MB. Zároveň boost na všech jádrech je 5,6 GHz, jader je 16. TDP dosahuje na 200 wattů. Prodeje startují 22. dubna, cena zatím nebyla specifikována.
Doom už běží i přes DNS. Byť to není protokol navržený pro ukládání souborů a spouštění aplikací, s využitím Cloudflaru je takový projekt možný. Doom byl rozdělen na skoro dva tisíce textových záznamů, které se po zadání příkazu v PowerShellu stáhnou a dojde ke kompletaci v RAM.
Apple končí s počítači Mac Pro. Na trhy byly zhruba dvacet let. Poslední dobou už nedostávaly upgrady na nové čipy. Náhradou má být Mac Studio, které lze přes Thunderbolt 5 spojovat do clusterů.
Satelit Starlinku byl poškozen a na oběžné dráze zanechal trosky. Šlo o jednotku 34343, údajně mělo dojít k nějaké vnitřní explozi. Podle SpaceX nejde o riziko pro ISS a trosky by měly shořet v atmosféře.
SpaceX podala žádost o vstup na burzu. Úpis akcií by společnost mohl ocenit na zhruba 1,75 bilionu dolarů. Samotná firma chce tímto způsobem získat 75 miliard dolarů.
Evropský Eutelsat řeší spolupráci s vesmírnou agenturou Indie pro vypouštění satelitů do vesmíru. Může jít o lokální alternativu ke Starlinku či Amazon Leo.
Ze služby Google AI Studio se stal nástroj pro komplexní full stack vývoj. Google to nazývá jako full stack vibe coding s příslibem vytvářet plnohodnotné aplikace za pomocí textových příkazů. Umí React, Next.js či Angular, integraci s Firebase, správu klíčů, používat externí API a podobně.
Euro-Office je nový kancelářský balík kompatibilní s Microsoft Office. Respektive jde o fork OnlyOffice, do něhož budou přispívat například Proton, Nextcloud nebo EuroStack. Proto a další mají zároveň Euro-Office integrovat do svých produktů. Do Euro-Office mohou přispívat další zájemci.
Web Europa.eu spadající pod Evropskou komisi byl napaden hackery. Ze stránek byly zcizeny údaje, probíhá detailní vyšetřování.
Disney údajně zvažuje odkup společnosti Epic Games. Do ní v minulosti investoval 1,5 miliardy dolarů. Nabídka by mohla přijít v době, kdy Epic řeší pokles zájmu o Fortnite a musel propustit tisíc lidí. Silným aktivem je i Unreal Engine, který se kromě her používá i ve filmovém průmyslu. Otázkou je, zda by Tim Sweeney byl otevřený prodeji, dlouhodobě totiž proti korporacím částečně bojuje.
Francouzská vláda za 404 milionů eur koupila legendární firmu Bull. Ta byla od roku 2014 součástí tamní IT skupiny Atos, později Eviden. Atos si prochází sloužitou restrukturalizací a hrozilo, že se Bull dostane k zahraničním investorům. To Francie nechtěla dopustit, Bull je totiž jediným relevantním evropským dodavatelem superpočítačů/AI clusterů, mimo jiné do francouzského jaderného programu. Bull má odborníky také v Česku, zprovozňují HPC v řadě zemí. Součástí Bullu je rovněž koupená česká firma DataSentics zaměřená na strojové učení a datové vědy.
Nvidia investuje dvě miliardy dolarů do firmy Marvell. Primární motivací je rozšíření ekosystému NVLink Fusion, díky čemuž technologie od Nvidie mohou komunikovat s čipy od dalších dodavatelů. Marvell je velkým dodavatelem ASIC, jeho služby pro své akcelerátory používají Microsoft, Google nebo Amazon Web Services. Pro Nvidii jde o důležitý krok, jak posílit v síťařině (NVLink, Connect-X, Spectrum-X, BlueField DPU) a zkusit to v 6G RAN, kvůli čemuž investovala do Nokie.
Japonské Fujitsu chystá vlastní AI akcelerátor na 1,4nm procesu. Výrobu má zajistit rovněž japonská firma Rapidus, budoucí vyzyvatel TSMC, který začne s 2nm produkcí. NPU od Fujitsu se má soustředit na inferenci.
Japonská NTT vyvinula optické vlákno se čtyřnásobnou kapacitou. Je kompatibilní, má stejné rozměry a obsahuje čtyři jádra. Komerční nasazení by mohlo začít v roce 2029.
Apple investuje dalších 400 milionů dolarů do výroby v USA. Tamní továrny TDK budou produkovat senzory TMR pro iPhony, Bosch se zaměří integrované hodinky pro hodinky a iPhony, Cirrus Logic bude produkovat obvody pro Face ID a Qnity Electronics a HD MicroSystems se zaměří na materiály pro polovodičovou výrobu.
Číně se daří přetahovat německé vědce. Ti často viní německý akademický systém a zkostnatělost. Aktivní v lákání mozků je hlavně Huawei. Čínským firmám v čele s Huawei se zároveň podařilo obsadit zhruba polovinu domácího trhu s AI akcelerátory. Mohou za to i americké sankce, Nvidia či AMD totiž mohou do země dodávat jen omezeně.
Jihokorejská firma Rebellion získala 400 milionů dolarů. Startup navrhuje AI čipy pro inferenci, je tedy dalším z mnoha nových zástupců v oboru. V plánu je vstup na burzu.
- Chcete mít Lupu bez bannerů?
- Chcete dostávat speciální týdenní newsletter o zákulisí českého internetu?
- Chcete mít k dispozici strojové přepisy podcastů?
- Chcete získat slevu 1 000 Kč na jednu z našich konferencí?
Staňte se naším podporovatelem