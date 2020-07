V pokutách letos vede Klenot TV. Teleshopping je dostává za nekalé obchodní praktiky

Moderátorka v červeném tričku upozorňuje diváky na „totální likvidaci elitních drahokamů“. V teleshoppingovém bloku nabízí posledních šest kusů šperků se safírem a bílým topazem. Kromě výrazné slevy z údajné původní ceny 4109 korun na 492 korun se je snaží přesvědčit o příznivých vlastnostech drahých kamenů.

„Klenot, který se váže k elementu vody a Měsíci. Posvátný kámen. Kámen moudrosti, co přináší klid, ochraňuje lásku, podporuje věrnost, přitahuje bohatství a prosperitu. Potlačuje depresi a udržuje rovnováhu v těle, soustředění a uklidňuje mysl,“ přesvědčuje diváky TV Galerie, proč by si měli co nejdřív objednat nabízený přívěšek a náušnice.

Výrobcem tohoto teleshoppingu pod značkou Klenot TV byla stejně jako u mnoha podobných pořadů s přímou nabídkou zboží maďarská firma Emporia Style. Tvrzením, že propagovaný klenot potlačuje depresi, si letos v květnu vysloužila pokutu 50 tisíc korun za porušení zákona o ochraně spotřebitele. Od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání to byla letos už pátá pokuta ve spojitosti s Klenot TV. Jejich celková výše dosáhla 750 tisíc korun.

Budapešťská firma se v přestupkovém řízení hájila, že lidé obecně přisuzují kamenům příznivé vlastnosti, o kterých moderátorka mluvila. „Vysílání v žádném případě nemohlo ve spotřebiteli vyvolat dojem, že by nabízené kameny ve skutečnosti mohly mít léčivé účinky, a nemohlo tedy přimět jakéhokoli spotřebitele učinit rozhodnutí k nákupu nabízených šperků, které by jinak neučinil, či dokonce vyvolat nebezpečí, že by zanedbal péči o své zdraví z důvodu, že by se spoléhal na účinek nabízených kamenů,“ tvrdí ve svém stanovisku Emporia Style.

Producent teleshoppingů zdůraznil, že pojem „deprese“ nelze spojovat s odborným lékařským pojmem, ale má se vykládat hovorově, tedy jako krátkodobá špatná nálada. Běžný divák prý chápe, že vliv kamenů je symbolický, a to podobně jako u horoskopů.

Vysílací rada takovou obhajobu odmítla. „Je třeba si uvědomit, že zadavatel teleshoppingu vystupuje vůči divákovi, spotřebiteli jako profesionál ve svém oboru, který mu nabízí ke koupi své zboží a k takovému prodeji musí přistupovat s odbornou péčí tak, aby byly dodrženy všechny zákonné povinnosti související s nabízením a prodejem zboží. Není možné, aby moderátorka šperk prezentovala slovy, která jí zrovna mysl přinese do úst, a pak se hájit tím, že užitím slova deprese vlastně měla na mysli krátkodobou špatnou náladu,“ vysvětlil úřad ve svém rozhodnutí o pokutě.

Záměnu pojmů je možné tolerovat v hovorové mluvě, ale ne při prodeji zboží. „Rada nikterak nezpochybňuje, že pro někoho může být koupě nebo nošení šperku psychickou vzpruhou a může mít na jeho psychiku příznivý vliv. Není však přípustné, aby teleshopping prohlašoval, že šperk oprostí člověka od psychiatrické nemoci,“ podotkl úřad. Horoskopy na rozdíl od teleshoppingu nejsou nabídkou produktů.

Úřad míní, že zmínka o potlačení depresí mohla přimět diváky k nákupu zboží, které by si jinak nepořídili. Navíc by tím mohli zanedbat svůj zdravotní stav. „Je zjevné, že zanedbáním adekvátní léčby deprese jakožto závažného psychiatrického onemocnění může u člověka dojít například k rozvinutí sebevražedných či sebepoškozujících sklonů apod.,“ varovala vysílací rada. Zadání teleshoppingu s takovou informací vyhodnotila jako nekalou obchodní praktiku.

Pokuta 50 tisíc za tuto zmínku však byla letos nejmenší, jaká v souvislosti s teleshoppingem Klenot TV padla.

Podstatně vyšší sumou, 250 tisíc korun, vysílací rada v březnu „ocenila“ propagační vysílání Klenot TV zařazené na stanici Kino Barrandov na konci loňského dubna.