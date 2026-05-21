V poslechovosti rádií si polepšila Evropa 2, v denních datech je za Radiožurnálem

Aktuální výsledky národního výzkumu poslechovosti rozhlasových stanic Radioprojekt za období od 1. října 2025 do 31. března 2026 potvrzují mimořádnou stabilitu českého trhu. Rádio si v České republice udržuje pozici klíčového informačního a zábavního kanálu, který denně oslovuje miliony obyvatel.
Nejnovější data, zpracovaná hybridní metodologií kombinující deklarativní dotazování s pasivním elektronickým měřením, ukazují na mírný nárůst denního poslechu. Týdenní zásah zaznamenal jen zanedbatelný pokles. Ve výzkumu se už projevuje takzvaný odložený poslech, který začíná výrazně promlouvat do celkových čísel veřejnoprávních stanic.
V čele žebříčku denní poslechovosti celoplošných stanic zůstává Český rozhlas Radiožurnál. V průměrném dni si tuto stanici naladí 747 tisíc lidí. Radiožurnál si tak udržuje náskok téměř sto tisíc posluchačů před svými nejbližšími konkurenty. Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral vnímá tyto výsledky jako potvrzení kvality veřejné služby, a to i v době, kdy rozhlas čelí politickému a ekonomickému tlaku.
Velmi dynamický nárůst zaznamenala komerční stanice Evropa 2, která se v denním poslechu s 668 tisíci posluchači vyhoupla na druhou příčku a na pomyslných stupních vítězů tak odsunula Rádio Impuls na třetí místo.
Zatímco Radiožurnál vládne dennímu poslechu, Rádio Impuls potvrzuje svou pozici jedničky v týdenním zásahu. V týdenním horizontu osloví Impuls 1,99 milionu posluchačů, čímž těsně poráží Rádio Blaník, které si týdně naladí 1,97 milionu lidí.
Mezi čistě digitálními stanicemi je velmi úspěšný program Radiožurnál Sport. Díky vysílání ze zimních olympijských her a rostoucímu zájmu o sportovní tematiku dosáhl na rekordních 72 tisíc denních a 393 tisíc týdenních posluchačů. Ředitel zpravodajství Českého rozhlasu Ondřej Suchan to označil za symbolický dárek k pátým narozeninám stanice.
Mezi prodejci rozhlasové reklamy si upevňuje postavení společnost Media Club ze skupiny Prima. Tržní podíl tohoto obchodního zastupitelství se zvýšil na 46,9 %. Měsíční zásah rádií zastupovaných Media Clubem dosahuje 7,94 milionu posluchačů, což představuje téměř 85 % populace ve věku 12 až 84 let.
Podle ředitele rozhlasové divize Media Clubu Josefa Hladíka je dnes standardem poslech na všech třech platformách, tedy FM, DAB i online. Ačkoliv je klasické analogové rádio nadále stěžejní pro budování zásahu, DAB i stream už dosahují dostatečného výkonu pro to, aby byly běžně zařazovány do komunikačních kampaní, a efektivně tak doplňovaly celkový rádiový zásah.
Významnou novinkou Radioprojektu je detailní sledování odloženého poslechu, takzvaného time-shiftu, který odráží rostoucí popularitu podcastů a audio archivů. Time-shift je měřený v sedmidenním okně od premiéry pořadu v lineárním vysílání a podmínkou jsou minimálně tři minuty souvislého poslechu. Aktuální data ještě vyhodnocují čtyři stanice Českého rozhlasu (Radiožurnál, Dvojku, Plus a Vltavu). Nicméně už od ledna se výzkum rozšířil o další programy a první data budou představena v letním reportu Radioprojektu.
Odložený poslech v průměru tvoří 9 % celkového publika čtveřice sledovaných stanic. Nejvíce z tohoto trendu těží publicistická stanice ČRo Plus, kde odložený poslech představuje 21 % jejích posluchačů, a ČRo Dvojka s podílem 20 %. V absolutních číslech přináší odložený poslech Dvojce 71 tisíc posluchačů denně navíc, stanici Plus 63 tisíc a Radiožurnálu 41 tisíc.
V oblíbenosti rádií panují regionální rozdíly. V Praze si dominantní postavení udržuje Radiožurnál se 147 tisíci denních posluchačů. Zároveň se tu daří stanici ČRo Plus, která zde dosahuje výjimečného tržního podílu přesahujícího deset procent. Středočeskému kraji naproti tomu neochvějně vládne Rádio Blaník, které si zde udržuje podíl na trhu ve výši téměř patnácti procent, což je výrazně více než v případě celostátních zpravodajských stanic.
Jihočeský kraj vykazuje vyrovnaný souboj mezi Evropou 2 a Radiožurnálem, za nimiž je Rádio Impuls. Silnou lokální pozici si zde drží Hitrádio Faktor. V Plzeňském kraji posluchači nejčastěji ladí Evropu 2, která zde v denním zásahu dominuje nad Rádiem Blaník i Impulsem.
V Ústeckém kraji jsou posluchači věrní Rádiu Kiss a Frekvenci 1, která zde drží vysoký tržní podíl přes sedmnáct procent. Liberecký kraj zůstává doménou Rádia Blaník, kterému zde konkuruje zejména Evropa 2 a lokální Hitrádio Contact.
V Královéhradeckém kraji se o přízeň dělí Evropa 2 s Hitrádiem Černá Hora a Rádiem Impuls. Pardubický kraj vykazuje silnou náklonnost k Rádiu Impuls a Blaníku, ale vysoký podíl na trhu zde má i ČRo Dvojka. Vysočina zůstává věrná Evropě 2 a Radiožurnálu, přičemž do první pětice se zde pravidelně dostává i Rádio Beat.
Na Moravě je situace neméně zajímavá, Jihomoravskému kraji sice vládne Radiožurnál následovaný Evropou 2, ale hned za nimi se drží silné brněnské Rádio Krokodýl s podílem na trhu přes třináct procent. Olomoucký kraj preferuje Frekvenci 1 a Radiožurnál, ale významné slovo zde má i lokální Rádio Haná.
Moravskoslezský kraj potvrzuje pozici největší bašty Rádia Impuls, kterému zde sekundují Rádio Kiss a Frekvence 1. Silnou pozici si uchovává i Hitrádio Orion a lokální Rádio Čas. Ve Zlínském kraji se fenomenálně daří Rock Rádiu, jehož share zde překračuje dvaadvacet procent.
V oblasti nadregionálních sítí pokračuje dominance Rádia Kiss, které si v průměrném dni naladí 500 tisíc lidí a v týdnu 1,814 milionu. Mezi nadregionálními sítěmi se daří také Hitrádiu, které zaznamenalo nárůst a upevňuje svou pozici v měsíčním zásahu. Stabilně silné pozice drží rockově zaměřené Radio Beat s 277 tisíci denních posluchačů a Country Rádio s 221 tisíci lidí v průměrném dni.
V regionálním éteru kraluje brněnské Rádio Krokodýl s denním zásahem 97 tisíc posluchačů, následované Signál Rádiem s 90 tisíci a stanicí ČRo Brno s 81 tisíci přiznívců. Významným úspěchem je také vstup stanice Expres FM do první desítky nejposlouchanějších regionálních rádií.
- Chcete mít Lupu bez bannerů?
- Chcete dostávat speciální týdenní newsletter o zákulisí českého internetu?
- Chcete mít k dispozici strojové přepisy podcastů?
- Chcete získat slevu 1 000 Kč na jednu z našich konferencí?
Staňte se naším podporovatelem