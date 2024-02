V Praze se budou vyvíjet nejpokročilejší čipy světa, Češi postaví nejvýkonnější počítač pro AI, nezastavitelná Nvidia

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

V Praze se budou vyvíjet nejpokročilejší čipy světa, včetně chystaného 2nm procesu. Americká společnost Analog Bits zde otevírá vývoj, zatím chce zaměstnat dvacet lidí. Firma je klíčovým dodavatelem analogových částí digitálních čipů, má velmi úzkou spolupráci s výrobci jako TSMC, Samsung, UMC, Intel nebo GlobalFoundries. Analog Bits v současné době dodává i pro nejvyspělejší 3nm a 5nm procesy, 2nm bude další. TSMC s ním masově nezačne dříve než v druhém čtvrtletí příštího roku.

Nvidia ve fiskálním roce 2024 udělala tržby 60,9 miliardy dolarů, meziročně o 126 procent více. Čistý zisk vyskočil o 581 procent na 29,8 miliardy dolarů. Čtvrtý kvartál je ještě zajímavější. Tržby připsaly 256 procent (22,1 miliardy dolarů), čistý zisk narostl o 769 procent na 12,3 miliardy. Celé to táhnou hlavně akcelerátory pro umělou inteligenci. Zájem je obrovský, dodací lhůty jsou přes padesát týdnů a například H100 vyjde na tři čtvrtě milionu za kus, A100 na půl milionu. Akcie Nvidie za rok vyrostly o 225 procent, tržní hodnota firmy je skoro 1,7 bilionu dolarů.

Zájem o AI a Nvidii lze ukázat na nejrychlejším českém superpočítači. Karolina na IT4Innovations v Ostravě má 576 karet A100, přičemž kapacity jsou vyčerpány až do roku 2027. Stát už schválil nákup nového superpočítače, výkon akcelerované části má být asi čtyřnásobný. Vyjde na stovky milionů.





Nejrychlejší superpočítač pro AI poběží, alespoň nějakou dobu, v Evropě. Bude se jmenovat Jupiter a bude v Německu. Na jeho stavbě a provozu se budou podílet i Češi z francouzské firmy Eviden (Atos), která je společně s německým ParTecem dodavatelem. Jupiter bude mít 24 tisíc karet Nvidia GH200. Vyjde na sedm miliard korun. V neakcelerované části poběží evropské procesory od firmy SiPearl. Postaveny budou na ARMu, který společně s Evropskou unií a francouzskou vládou patří mezi investory. Jupiter je součástí sítě EuroHPC, v rámci níž Komise buduje superstroje a poskytuje je i AI startupům. Spadá tam i Karolina.

Nvidia ukázala svůj superpočítač Eos. Ve výbavě má 4608 akcelerátorů H100 a 1152 procesorů Intel Xeon Platinum 8480C.

Zakladatel SoftBank Masayoshi Son chce vybudovat konkurenci pro Nvidii za sto miliard dolarů. Son tuto částku chce dát do kupy kombinací vlastního kapitálu a investorů z Blízkého východu – v minulosti například získal desítky miliard dolarů od Saúdské Arábie. Nový podnik Izanagi by na AI čipy měl využívat architekturu ARM, kterou vlastní SoftBank (část je na burze). Není jasné, zda Son chce cílit na trénování AI, či inferenci. I když sežene peníze, není jasné, kdy by mohly první čipy dorazit.

Jak známo, šéf OpenAI Sam Altman zase na výrobu AI čipů shání sedm bilionů dolarů. Polovodičová legenda Jim Keller mu vzkázal, že by to dokázal za méně než bilion.





Startup Lambda získal investici 320 milionů dolarů na expanzi jeho cloudu plného karet od Nvidie. Nasadit má desítky tisíc dalších. Celkově firma nabrala 432 milionů dolarů.

ARM oznámil třetí generaci architektury a jader Neoverse. Opět se tak více posouvá do serverů a například ještě více zintenzivnil spolupráci s Microsoftem na jeho custom čipech pro Azure.

Microsoft se zároveň domluvil s Intelem, že bude jeho zákazníkem pro výrobu těchto a dalších čipů. Intel oznámil posun v přípravách na zakázkovou výrobu pro ostatní firmy, kde chce konkurovat TSMC nebo Samsungu. Intel Foundry Services mají do roku 2030 získat pozici světové dvojky a udělat USA méně závislé na Tchaj-wanu. Intel by měl být schopný vyrábět pomocí procesorů 18A a 14A a za použití High-NA EUV litografie. Vyrábět bude i „cizí“ architektury ARM a RISC-V. Větší část továren má být v USA a Evropě. Intel do toho dá až sto miliard dolarů a ve velkém čerpá z amerického Chips Actu. Pokud se tyto plány povedou, Intel by po letech úřadování cifršpionů, problémů s novými výrobními procesy a podinvestovaným R&D mohl být great again.

Na peníze z Chips Actu si sáhne i GlobalFoundries, získá 1,5 miliardy dolarů. Má to podpořit vznik nové továrny ve státě New York. Bývalá výrobní část AMD to v současné době také nemá lehké. Firma před několika lety stopla přípravu 7nm výrobního procesu s tím, že pořád bude mít hromadu legacy zákazníků na starší procesy. To ale firmu dohnalo, doba jde dál a i legacy postupně odchází. Zákazníci míří pod 10 nm rychleji, než se čekalo a GlobalFoundries budou muset nějak reagovat.

Dvě dobrá čtení o technologických a čipových sankcích vůči Číně. Tento text se věnuje tomu, jak Čína na embarga reaguje, tento rozebírá dopady na Huawei. Americká vláda se nyní prý má zaměřit na SMIC, což je čínský zakázkový výrobce čipů, kterému se pro Huawei daří produkovat pokročilé 7nm kusy.

Nizozemská vláda poodhalila, proč ASML zakázala vývoz nejpokročilejších strojů na výrobu čipů do Číny a podlehla tlaku USA. Podle Nizozemců Čína tato zařízení kromě jiného využívá pro vojenské účely.

Z iOS kvůli evropskému DMA zmizí možnost připnutí webové aplikace ve formě ikonky na ploše. Jde o takzvané Progressive Web Apps (PWA). Tyto appky používají WebKit, který už v rámci DMA nebudou muset webové prohlížeče na iOS používat. Konec PWA v Evropě nastane s iOS 17.4.

Prvním komerčně dostupným open source kryptočipem je OpenTitan. Jde o root-of-trust, který vychází z iniciativy Googlu a který je postavený na RISC-V. Google sám do hardwaru nasazuje svůj Titan. K OpenTitanu se připojily firmy jako Seagate nebo Western Digital. Specifikace je zde.

Zde je průzkum mezi 1156 webovými stránkami na téma, jak v robots.txt blokují AI. Nejvíce zákazů míří proti OpenAI.

Microsoft v balíku Office ukončí aplikaci Publisher. Od října 2026 už ji nebude podporovat a neměla by být dostupná. Čísla neznáme, ale asi není moc populární.

Google vydal první vývojářskou preview verzi Androidu 15. K dispozici je pouze pro Pixely 6 a výše a také Fold a Tablet. Android nově podporuje fs-verity z jádra Linuxu. Beta by měla dorazit v dubnu, ostrá verze asi někdy v létě.

Samsung prodal svůj zbývající podíl v ASML. Šlo asi o 0,4 procenta, cena činila v přepočtu 22 miliard korun. Spolupráce bude pokračovat, Nizozemci například v Jižní Koreji postaví výzkumné centrum, vyjde na miliardy.

Evropská komise s podmínkou schválila spojení operátorů Orange a MásMóvil ve Španělsku. Jde o obchod za 18,6 miliardy eur. Vznikne největší španělský operátor z pohledu počtu zákazníků. Podmínkou je, že část sítě bude mít k dispozici Digi.

Španělská vláda chce dát 12 miliard eur na to, aby se stala silným čipovým hráčem. Zatím se to ale moc nedaří. Bloomberg popisuje, jak se program restartuje.

Čtení na Root.cz a Cnews.cz: