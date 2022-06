V Rusku nejdou stáhnout Windows, pomalá čínská grafická karta, AMD končí s Threadrippery

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

V Rusku nejdou stáhnout instalační obrazy Windows 10 a 11, stejně tak nefungují aplikace jako Windows 10 Media Creation Tool. Microsoft neuvádí, zda jde o úmysl spojený s jeho dříve oznámeným odchodem ze země a propouštěním stovek lidí.

Devatenáct z dvaceti nejrychleji rostoucích čipových firem na světě je z Číny. Jde o údaje za poslední čtvrtletí, které sestavil Bloomberg. Jak se mezi kritiky očekávalo, Číně paradoxně pomohly sankce Spojených států a donutily zemi se začít více osamostatňovat a investovat. Pro srovnání: loni Čína měla mezi první dvacítkou pouze osm firem. Apple už se mimo jiné dívá směrem k čínskému výrobci pamětí Yangtze Memory Technologies. Čína má řadu taktik včetně lákání chytrých mozků z Tchaj-wanu, který platí byty a dává štědré výplaty. South China Morning Post informuje, že vláda v Shenzhenu zformovala podnik, který přetahuje odborníky z Japonska a chce narušit dominanci této země a Jižní Koreje v paměťových čipech.





Lenovo vydává notebook s čipem ARM. Jde o model ThinkPad X13s. Jeho součástí je třetí generace SoC Qualcomm Snapdragon 8cx (5 nm, podpora 32 GB LPDDR4). Microsoft si Qualcomm vybral jako hlavního partnera pro protlačení ARMu na Windows a chce vytvořit něco jako Apple s čipy M1 a M2. Důležité vývojářské nástroje k tomu vznikají i v Praze.

S Windows zařízením s ARMem přišlo i Xiaomi. Čip Snapdragon 8cx v druhé generaci je součástí stroje Xiaomi Book S, což je alternativa k hybridním přístrojům Surface. Cena bude stanovena na 17 300 korun, výdrž na baterie má být kolem třinácti hodin.

Notebookům s ARMem mezitím jasně vládne Apple, který si tuto strategii zvolil jako primární a má k tomu už rozšířenou nativní podporu i kvalitní a rychlou emulaci. Podle Strategy Analysis Apple drží podíl 90 procent z hlediska příjmů.

Microsoft spustil Defender pro jednotlivce. Jde o dashboard, skrze který lze spravovat a monitorovat bezpečnost v rámci zařízení s Windows, iOS, Androidem a macOS. Nástroj je součástí Microsoftu 365.

PCI Express 7.0 dorazí v roce 2025. Rychlost se zdvojnásobí na 128 GT/s v rámci jedné linky, to dělá až 512 GB/s u slotu PCI Express x16. Používat se bude modulace PAM4. Pátá verze PCIe do běžných počítačů přichází až nyní s novou generací AMD a Intelu.

Mark Zuckerberg ukázal nové prototypy brýlí pro virtuální realitu. V rámci společnosti Meta Platforms se pracuje na vizi metaverza, kterou Zuckerberg označuje za mnohem lepší formu computingu než to, co známe dnes. Zuckerberg dále uvedl, že návratnost investic může trvat dekádu a déle. Firma do sekce Reality Labs investuje miliardy dolarů a částky chce navýšit.

Procesory AMD Threadripper Pro série 5000 (Zen 3) budou dostupné pro všechny výrobce a partnery, stejně jako pro jednotlivé zákazníky. Doposud k nim mělo přístup pouze Lenovo. Firma zatím neoznámila ceny. Bohužel zároveň končí běžné verze Threadripperů. Pokračovat bude pouze platforma WRX80, rozebírá Cnews.cz.

Čínská firma Zhaoxin pracuje také na vlastních grafických kartách. Zhaoxin je známý díky vývoji x86 procesorů. Grafika Glenfly Arise-GT10C0 nicméně není nic zázračného, určená je pro běžné kancelářské stroje. Má 2 GB paměti a v Geekbenchi dosáhla na 579 bodů, výkon GeForce GTX 1650 je o vyšší desítky procent větší.

Microsoft spustil GitHub Copilot v ostrém provozu. Cena byla stanovena na deset dolarů měsíčně nebo sto dolarů ročně. Studenti a tvůrci známého open source nástroj dostanou zdarma. Copilot se učí na zdrojových kódech a při vývoji pomáhá s psaním kódu.

Espressif Systems oficiálně představil nový čip ESP32-C5, který podporuje dvoupásmové Wi-Fi 6, tedy 2,4 a 5 GHz. Dále je k dispozici Bluetooth 5 LE, procesor 240 MHz (RISC-V), 400 kB SRAM nebo 384 kB ROM.

TSMC představilo chystaný výrobní proces postavený na 2 nm, rozebírá ho THW. Z tranzistorů FinFET se přejde na GAAFET. O to se snaží i Intel a Samsung.

Známe první detaily o prvním superpočítači s výkonem dva exaflops. Půjde o stroj El Capitan, který využije akcelerátory AMD Instinct MI300, které budou kombinovat CPU jádra Zen 4 a GPU architekturu CDNA 3.

Společnost D-Wave oznámila komerční přístup k experimentálnímu prototypu kvantového počítače Advantage2. Dostupné stroje mají mít přes 500 qubitů (jde o takzvaný quantum annealing approach). Advantage2 se má v roce 2024 dostat na sedm tisíc qubitů. O kvantových strojích v souhrnech pravidelně informuje web Qubits.cz.

Nvidia ukázala technologii, která by měla umět převádět 2D obrázky do 3D objektů. Díky tomu má být v budoucnu například pro tvůrce her snaží vytvářet grafiku. Technologie 3D MoMa pracuje s prvky AI, konkrétně principem neural radiance field (NeRF).

Firma eBay kupuje NFT tržiště KnownOrigin. To funguje od roku 2018 a například umělcům nabízí možnost výdělku skrze prodej NFT. Slavný eBay se tedy zřejmě chce vrhnout i na platformu prodeje NFT, bude mít ale velkou konkurenci řady dalších tržišť.