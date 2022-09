V sousedství paneláků a BIS. Podívejte se, kudy teče velká část českého internetu a mobilní komunikace

V pražských Stodůlkách stojí uprostřed běžné obytné zástavby velmi nápadný objekt ověšený kamerami. Vstup do budovy, která je kousek od sídla BIS, vyžaduje několik bezpečnostních kroků včetně ověření přes krevní řečiště. Focení je zakázáno. Společnost CETIN spadající do skupiny PPF Telecom Group zde provozuje jedno ze svých klíčových datových center, skrze které „teče“ velká část českého internetu a telekomunikačních spojů, a to i díky přítomnosti infrastruktury O2.

Výběr lokality umístěné přes park od velkého pražského sídliště nebyl náhodný. Na místě datacentra od osmdesátých let stála budova Českého Telecomu, vedly tudy datové linky z Německa a podobně. To, jakou důležitost má blízkost BIS, nikdo nekomentuje.

Stodůlky by se v tomto případě daly označit za nový Žižkov. CETIN a O2 sem totiž přestěhovaly techniku Ústřední telekomunikační budovy přezdívané Mordor, která půjde k zemi na úkor nové výstavby. „Všechny technické věci z UTB se smrkly sem, což je dáno i větší hustotou na rack, virtualizací a dalšími moderními technologiemi. Hodně věcí se přesunulo z bare metalu na cloud,“ uvádí Filip Martinec a Josef Šmíd z telco aktivit PPF.

Terabit a více

Díky tomuto přesunu se v objektu poblíž stanic metra Lužiny a Hůrka nachází i jedny z mála atomových hodin v Česku. Pochází z osmdesátých let a používají se k synchronizaci sítě. Dále zde lze vidět packet core, registry, IMS a další klíčové technologie pro chod mobilní sítě.

Kromě infrastruktury CETINu a O2 (interní IT a provoz sítě) jsou zde rovněž důležití zákazníci. V uzavřených „klecích“ je například infrastruktura významných finančních a dalších institucí (karetní transakce a spol.). Datacentrum se napřímo připojuje (přímý peering) s velkými světovými internetovými a cloudovými hráči, které si CETIN nepřeje zveřejňovat. Někteří zde mají i CDN pro ukládání v Česku často používaných dat.





Jedním z velkých zákazníků datacentra je Seznam, který zde obsadil jeden ze sálů. Je už skoro plný serverů Montovna, které si tuzemská internetová jednička sestavuje. Seznam tuto lokalitu pojmenoval Ósaka. Dále si provozuje vlastní datacentrum Kokura a aktuálně probíhá stavba druhého vlastního datacentra Nagoja.

PODÍVEJTE SE: Datové centrum CETINu a O2 ve Stodůlkách v Praze:

Důležitost Stodůlek narostla i díky tomu, že se bude bourat legendární žižkovské datacentrum Nagano, které PPF rovněž provozuje. Na místě chce majitel komplexu postavit byty. Konec provozu je naplánován na konec příštího roku. Zároveň CETIN a O2 připravují plány na další možnou výstavbu.

O2 aktuálně ve špičce odbavuje datový tok 1 Tb/s (NIX má rekord 2,1 Tb/s). Celková dostupná kapacita jsou 2 Tb/s, což by podle CETINu mělo stačit na dva až tři roky. Jen do NIXu se O2 připojuje přes dva 800Gb spoje (400Gb porty). PPF dnes obvykle peeruje na portech o rychlostech 100 Gb/s a více.

Blackouty jsou reálné

Velkým tématem je pro operátory PPF, stejně jako pro další provozovatele zdejších datacenter, situace kolem energií. Některá datacentra už začínají zdražovat, někde lze čekat zvýšení ceny až o desítky procent. CETIN zde prozatím není příliš konkrétní. Ve Stodůlkách ještě využívá ceny stanovené na pět korun za kWh, ale jde ještě o smlouvy podepsané loni.

Tři hlavní telekomunikační operátoři nedávno vyzvali vládu, aby je více podporovala v úsilí udržet komunikační infrastrukturu v chodu i v případě nedostatku energií a podobně. I Stodůlky jsou součástí kritické infrastruktury státu (KII). Vodafone například začal u datacenter zvětšovat množství nafty pro chod dieselových agregátorů.

Atomové hodiny v datacentru CETINu a O2 Autor: Jan Sedlák

Blackouty jsou zcela reálné riziko. V Praze nedávno vypadla část rozvodné sítě. Datacentrum CETINu a O2 na Chodově během tohoto výpadku dokázalo udržet chod pomocí dieselů a baterií. „Důležité je, že při výpadku jednoho datacentra nepřijdeme o core technologie. Lokality dokáží přebrat běh těch druhých, využívá se systém georedundantní dvojité hvězdy,“ popisuje CETIN.

Diesely se testují každý měsíc. CETIN během rozjezdu války na Ukrajině doplňoval naftu v nádržích a dodávky byly realizovány do druhého dne. Bateriové systémy jsou schopné převzít provoz datacentra v plném výkonu na asi deset minut a pokrýt tak prodlevu, než naběhnou diesely.

Datacentrum ve Stodůlkách má čtyři rozvodny a další je v přípravě. Každá z nich obsahuje 1,6MW transformátor, 1 MW v záložních bateriích a UPS a motorgenerátory schopné na naftu běžet čtyřiadvacet hodin. Každý datový sál je napájen ze dvou rozvoden. Technologických sálů je osm s tím, že pro IT je k dispozici plocha 2100 metrů čtverečních. PUE datacentra je na hodnotě 1,3.

Datacentrum rovněž využívá tři nezávislé datové trasy s tím, že každá by měla vést jinudy. Všechny hlavní páteřní linky patří CETINu.

Ve Stodůlkách se dále používá chladicí systém DX s přímým výparem. Na případné hašení by se nasadil inergen s tím, že by se vzduch naředil tak, aby uhasil oheň, ale lidé mohli dýchat.

Datacentrum ve Stodůlkách nemá certifikaci na TIER 3 od Uptime Institute, i když je objekt na získání této nálepky připravený a splňuje podmínky. K tomu ale zřejmě nedojde, stejně jako ve většině případů na našem trhu. Certifikace není levná a zákazníci ji většinou neřeší. Na dostání standardům TIER 4 se CETIN nechystá.