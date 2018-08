 »  Václav Štrupl (Miton): Můžete konkurovat i Amazonu, když si dobře vyberete, v čem chcete uspět

Posledních šest měsíců strávil Václav Štrupl v Berlíně, přestěhoval se sem i s rodinou. „Byla to zajímavá zkušenost, protože Berlín patří po Londýnu k hlavním hubům e-byznysu v Evropě. Sešel jsem se tam s řadou zajímavých lidí, investorů, zástupců startupů,“ vzpomíná Štrupl ve videorozhovoru pro server Lupa.cz.

Za sebou má založení úspěšné marketingové agentury H1.cz nebo e-shopu Bonami. Od roku 2015 je jedním z partnerů v Mitonu, v internetovém cirkusu, jak uvádí sama společnost na svých stránkách. S firmou ale spolupracoval už dřív a právě Miton, v jehož portfoliu je třeba Rohlík.cz, Glami.cz nebo Twisto.cz, ho poslal na zkušenosti do Německa.

„Není to tak, že bychom chtěli teď hned otevírat v Berlíně pobočku. Ale máme hodně firem, které expandují do zahraničí, a kontakty se nám hodí,“ říká Štrupl. „Je to ale prostředí, kde je každá chyba dražší. Pokud tam však uspějete, budete mít dobře našlápnuto do celé Evropy i dál,“ dodává.

Rozhovor s Václavem Štruplem si můžete stáhnout také jako audio (mp3).

Podle Štrupla mohou i začínající podnikatelé stále ještě v e-commerce uspět. Musí si však dobře vybrat, do čeho se pustí. „Pokud si dobře vyberete nějakou vertikálu, oblast, ve které se dokážete odlišit, můžete uspět i proti velkým hráčům,“ konstatuje.

I v Česku se podle něj objevují takoví zajímaví „hráči“, kteří to dokázali – například Footshop, Notino nebo Vašečočky.cz. „Naučili se dělat dobře export, neomezují se jen na Česko a pak mohou soupeřit i s velkými hráči typu Amazon. Fandím jim,“ řekl Štrupl.

Jak se dívá na velké hegemony typu Alza nebo Mall? Co přesně nyní dělá v Mitonu a kde vidí možnost dalšího rozvoje? O tom Václav Štrupl mluví v dalším ze série videorozhovorů, které připravujeme ve spolupráci s Asociací pro elektronickou komerci (APEK):

S osobnostmi české e-commerce scény se můžete osobně setkat 25. září na konferenci E-Business Forum 2018. Přihlásit se můžete na stránkách Tuesday.cz.