 »  Válka streamingových služeb, fake news ve slovníku a Libra v problémech

8chan se pokouší vrátit jako 8kun. Ale jak v Controversial site 8chan tries to return under 8kun name píší: nové jméno, stejné problémy. 8chan skončil v srpnu po střelbě v El Paso.

Čína a Tchaj-wan se perou na Wikipedii o heslo „Taiwan“. Čína se opakovaně snaží ho označit za čínskou provincii, nelíbí se jí, že je nazýván státem ve východní Asii. Cílem snah o změnu jsou i stránky o protestech v Hongkongu, kde je problém s označením „protestující“. V problémech jsou i ostrovy Senkaku. Čtěte v China and Taiwan clash over Wikipedia edits .

MapQuest byl prodán za směšné peníze a dnes už nejspíš nikdo ani moc neví, že existuje. V minulosti to přitom byla dominantní mapová služba, jenže dojela na korporátní neschopnost a nástup konkurentů. Zároveň jde o pohled do historie internetu, MapQuest totiž patřil k AOL a Yahoo, kam se dostal až před pár lety přes akvizici Yahoo Verizonem. Pád ale začal už před mnoha lety, vznikem Google Maps, respektive akvizicí Where 2 Technologies Googlem v roce 2004. Ten o tři roky později odstranil z výsledků vyhledávání odkazy na konkurenční mapové systémy (MapQuest a Yahoo Maps). Čtěte v A eulogy for Mapquest .

Proč je zpravodajství o AI tak špatné, ptají se ve Why is AI reporting so bad? Ptají se správně, žurnalisté prostě AI nerozumí, ochotně papouškují nesmysly, nálepkou AI obdaří cokoliv, co jim je předložené. Chybí kritické myšlení, nutná nedůvěra, ověřování. Ale také odmítání zviditelňovat společnosti, které nejsou schopné podložit předkládaná tvrzení. Užitečné čtení.

Pomatená aktivistka za klima prosazující nutnost jíst děti? Sehrané divadlo od jedné pro-trumpovské skupiny. Takže až narazíte na ještě více pomatené členy „české“ trollosféry, tak jim to připomeňte. Prostě ta „podporovatelka“ AOC je ve skutečnosti členka LaRouche PAC, organizace tvrdící, že změna klimatu je hoax. Detaily ve Viral Video About Eating Babies at AOC Town Hall Was Staged by Pro-Trump Group :

Internet je zaplavený fotografiemi zneužívaných dětí. Znásilňování, mučení, děti i 3 či 4leté. 45 milionů fotografií a videí, které se loni podařilo zachytit. Více než dvakrát tolik než v předchozím roce. Děsivé čtení najdete v The Internet Is Overrun With Images of Child Sexual Abuse. What Went Wrong? a přidejte si do čtení i studii Rethinking the Detection of Child Sexual Abuse Imagery on the Internet (PDF).

Oxfordský slovník angličtiny nově obsahuje „fake news“. Slovní spojení, které je populární posledních několik let, má původ až někdy v roce 1980. V oznámení o novém přídavku je řeč i o zvyšující se míře používání dalších souvisejících slov jako „fakeable“, „fakement“ a „fakeness“. Kompletní přehled říjnových novinek najdete v New words list October 2019.

fake news: news that conveys or incorporates false, fabricated, or deliberately misleading information, or that is characterized as or accused of doing so.

Apple macOS 10.15 Catalina je tady. Hodně zajímavé na nové verzi bude, jak se bude dařit aplikacím z iPadu. Chybí už iTunes, je rozdělené do Music, Podcasts, Apple TV a Finder (tam se přesunula synchronizace s iPhone/iPady). Nový iPadOS se v novém macOS uplatní v podobě Side Car, tedy využití iPadů jako sekundárního displeje. Více v Apple’s macOS Catalina update is coming today.

iPad aplikace na macOS Catalina sice spustíte, ale celé je to problematické. Uživatelé je v řadě případů musí kupovat znovu a „univerzální“ aplikace by se měly objevit až v roce 2021. Vývojáři aktuálně musí podstoupit zdlouhavý proces vytvoření nové aplikace, která je schopná běhu na počítači, původně slibované „jedno zaškrtnutí volby“ se nekoná. Viz Apple’s Merged iPad, Mac Apps Leave Developers Uneasy, Users Paying Twice.

MacOS Catalina bude umět sdílet složky v iCloudu až v roce 2020. Původně se tahle nová funkčnost, běžná pro všechny ostatní cloudové služby, měla objevit už v první verzi Cataliny. Sdílet je možné pouze jednotlivé dokumenty.

Adobe ruší uživatelům ve Venezuele účty. Důvodem jsou sankce vyhlášené Donaldem Trumpem. Do 28. října si uživatelé z Venezuely mohou stáhnout obsah, pak jejich účty budou deaktivované. Zákazníci tak přijdou nejenom o veškerý cloudový software od Adobe, ale nezískají zpět ani peníze. V případě sankcí se nic nevrací. Viz Adobe shuts down Photoshop in Venezuela a Adobe compliance with U.S. Executive Order | Venezuela.

Grasshopper od Googlu je nově i v prohlížeči (vedle aplikace pro Android a iOS). Výsledek práce Area 120 inkubátoru umožňuje začátečníkům se naučit programovat. V desktopové podobě má dvě nové lekce – Používání editoru kódu a Úvod do webových stránek. Stojí za prozkoumání.

Essential (Andy Rubin) ukazuje na Twitteru nový #ProjectGEM mobil. Má radikálně jiné rozměry, než bývalo doposud zvykem.

Trh s osobními počítači v třetím čtvrtletí zaznamenal růst. Podle všeho zejména vlivem blížícího se konce životnosti Windows 7. Růst je podle IDC ale pouze 3%, podle Gartnerů dokonce 1,1% (nepočítají mezi PC tablety, jako je iPad, ani Chromebooky). Na špičce prodejů jsou Lenovo, HP a Dell. Detaily v PC market grows again in Q3, as Windows 7 nears end of life.

Disney znemožní Netflixu inzerovat ve svých sítích. Válka streamingových společností vstupuje do nové fáze. Původně Disney chtěl zakázat inzerci všem streamovacím konkurentům, ale s některými se mu podařilo uzavřít dohody (Comcast a AT&T mají vlastní inzertní sítě, Netflix žádnou). Služba Disney Plus by měla být spuštěna 12. listopadu. Viz Disney will block Netflix from advertising on its networks, report.

TikTok zakázal politickou reklamu, prý „nevyhovuje pozitivnímu osvěžujícímu prostředí, které inspiruje kreativitu“. Skutečnost ale bude ta, že se TikTok chce vyhnout problematickému a nákladnému systému ověřování inzerentů a řadě dalších nutných aktivit. Viz Understanding our policies around paid ads.

Vědec, který zpochybnil doporučení nejíst maso, se zapomněl zmínit o svém napojení na potravinový průmysl. Takže pokud jste začali jásat nad revizí doporučení ve stravování ve prospěch pořádné rudé flákoty, tak je to celé opět v otaznících. Viz Scientist Who Discredited Meat Guidelines Didn’t Report Past Food Industry Ties a původní Eat Less Red Meat, Scientists Said. Now Some Believe That Was Bad Advice. Stejný vědec je také za studií, která se snaží diskreditovat doporučení konzumovat méně cukru, přímo sponzorovanou potravinovým průmyslem.

Twitter zneužíval e-maily a telefonní čísla zadaná pro dvoufaktorové ověření pro cílení inzerce. Postupoval prakticky stejně, jako to už dříve dělal Facebook. Vaše e-maily a telefony, které jste například nikdy nechtěli použít veřejně, se tak staly součástí cílení reklamy na základě seznamů nahrávaných inzerenty. Číslo ani e-maily se k inzerentům nedostaly, ale reklamy k vám ano. A pokud jste to stále nepochopili, na internetu žádné soukromí neexistuje. Viz Personal information and ads on Twitter.

Íránští hackeři (Phosphorus) útočí na účty lidí spojených s prezidentskými volbami v USA pro rok 2020. Z 241 e-mailových účtů se jim podařilo kompromitovat čtyři. Vše prostřednictvím resetu hesla nebo pomůcek, jak obnovit přístup k účtu s pomocí druhého účtu, který si uživatel nastavil pro případ ztráty přístupu. Detaily najdete v Recent cyberattacks require us all to be vigilant, kde Microsoft velmi správně zdůrazňuje zásadní nutnost používat dvoufaktorové ověření pro všechny e-mailové účty, které je možné k něčemu zneužít.

Chyba ve WhatsApp umožňovala krást soubory i zprávy přes poslané GIFy. Viz WhatsApp bug allowed hackers to steal files and messages with GIFs a How a double-free bug in WhatsApp turns to RCE. K čemuž se hodí připomenout, že sice můžete mít end-to-end šifrování, ale jakmile se dá na dálku kompromitovat klient, je to úplně jedno.

Signal na Androidu umožňoval cizím lidem odpovídat na vaše příchozí (hlasové) hovory. Chybu objevili v Google Zero a od verze 4.47.7 je už opravená. Viz Signal: Incoming call can be connected without user interaction.

Google pozastavil výzkumný projekt. Měl skenovat obličeje bezdomovců za dárkový certifikát v hodnotě 5 USD. Více čtěte v Atlanta Asks Google Whether It Targeted Black Homeless People a Google has suspended its controversial ‘field research’ that allegedly scanned homeless people. Mimo bezdomovců byli do projektu vtažení i studenti pod příslibem pouhého testování nové aplikace. Projekt neprobíhal přímo uvnitř Googlu, externího dodavatele čeká důkladné prošetření.

Google má zájem o koupi Firework, aplikace podobné TikToku. Pro Wall Street Journal to samozřejmě znamená, že museli vymyslet clickbaitingový titulek Google Weighs Acquisition of Rival to Video App TikTok. Firework samozřejmě rivalem TikTok není. Titulek nechme stranou, na tomhle je opět vidět, jak velkou hrozbou je TikTok pro Facebook a další (nejen) sociální sítě.

Ninja opustil Twitch a přešel na Mixer. Proč k tomu ale došlo? Podle Ninja left Twitch because his brand was too big for gaming byla důvodem příliš omezující smlouva a to, že se Twitch málo snažil vyhovět přáním a potřebám Ninji. Na Mixeru to ale nemá a nebude mít jednoduché, Twitch stále Mixer mnohonásobně převyšuje. Zajímavé čtení.

Mezi Tureckem a USA vypukla diplomatická roztržka kvůli Líbí na Twitteru. To dal účet Americké ambasády tweetu, který říká, že by se Turecko mělo připravit na politickou éru bez vůdce Turecké národní strany, který má být údajně nemocný. Ambasáda se vyjádřila, že tweetu dala Líbí omylem a omluvila se, Turecko si stejně předvolalo velvyslance. Viz Turkey summons US diplomat over a Twitter ‘like’.

Facebook falšoval čísla o videích. O 150 až 900 procent. Teď zaplatí 40 milionů dolarů v rámci dohody s agenturami. Druhá možnost byla jít k soudu. Jednou provždy už ale čísla podávaná Facebookem zůstávají nedůvěryhodná. Viz Facebook to Pay $40M Under Proposed Settlement in Video Metrics Suit.

Instagram ruší přehled Following/Sleduji v záložce Activity, tedy té, kam se chodíte dívat na upozornění, jak kdo reagoval na vaše příspěvky. Sleduji bylo možné přepnout a dalo se tam dívat na to, co dělali lidé, které sledujete. Problém byl (a mohu to potvrdit i z vlastní zkušenosti), že to prakticky nikdo nepoužíval. Těm, co se vyžívali ve sledování toho, co dělají jiní, to ale určitě chybět bude. Viz Instagram’s Following Activity Tab Is Going Away.

Nová kamera na Instagramu pokračuje v nastoupeném cirkusovém směřování a cílení na dětí a mládež. Nechybí ani tradiční „všechno to přeházíme, abyste se to znovu museli celé učit“. Pokud milujete hádání, „co dělá tahle neznámá ikonka“, tak určitě budete nadšení.

Niantic (Pokémon GO) zkoumají množství zablokovaných hráčů na telefonech Xiaomi. V tweetu identifikují užívání GameTurbo, což je aplikace na novějších telefonech od Xiaomi, jejímž cílem je zlepšit výkon her. V posledním tweetu informují o tom, že začnou zablokované či pozastavené účty vracet zpět. Viz starší Pokémon Go is banning Xiaomi phone owners after recent MIUI update [Updated].

Instagram má (konečně) Dark Mode. Jak ho ale zapnout? Nelze to totiž udělat v aplikaci, ale musíte ho zapnout na úrovní operačního systému. Pokud máte verzi Androidu, která neumí Dark Theme (Tmavé téma), Instagram do temnoty neponoříte. Na iOS 13/iPadOS 13 je způsobů, jak aktivovat tmavý režim, několik. V každém případě to ale znamená „všechno (tmavé), nebo nic“. A aby to fungovalo, musíte mít nejnovější verzi Instagramu (114.0).

Apple definitivně odstranil z App Store aplikaci HKmap.live používanou demonstranty v Hongkongu ke sledování pohybů policejních jednotek. Pár týdnů vládla nejistota, aplikace nejprve byla odstraněna, poté opět vrácena. Konečný stav je založen na tom, že aplikace porušuje Pravidla, protože slouží k přepadání policie. Aplikace zůstává funkční tam, kde ji má někdo nainstalovanou, a funguje i její webová podoba. Viz Apple pulls police-tracking app used in Hong Kong protests after consulting authorities.

PayPal opouští Libra Association. Je prvním z členů, který se rozhodl odejít. Libra má být spuštěna v červnu 2020, ale tento termín je v ohrožení s ohledem na zásadní problémy s regulátory v řadě zemí. Pochyby o dalším zapojení mají i Visa a Mastercard. Viz PayPal becomes first member to leave Facebook’s Libra Association.

Vice je oceňován na 4 miliardy dolarů, podle společnosti Disney má ovšem účetně hodnotu nula. Vítejte do světa ničím nepodložených ohodnocení, popsaného ve Vice’s $400 million deal for Refinery29 illustrates the pointlessness of private valuations. Na konci nechybí ani zmínka o WeWork. Tam jde o to samé.

Elizabeth Holmes (Theranos) nemá peníze na placení právníků. Ti chtějí její zastupování ukončit, někteří totiž nedostali zaplaceno už rok. Viz Shocker: Elizabeth Holmes' lawyers say the Theranos founder isn't paying them.

Herní firma Blizzard dala ban profesionálnímu hráči Hearthstone. Vyjádřil podporu Hongkongu a pro Blizzard je Čína finančně dost zásadní. V pravidlech na to našli důvod: „zákaz aktivit, které urážejí část či skupinu veřejnosti“. Viz Blizzard bans pro Hearthstone gamer for statement supporting Hong Kong.

