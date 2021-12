Vánoce v televizi: nejstarší pořad je z roku 1930. Ale najde se i pár novinek

Pokud si na Štědrý den zapnete pár minut před půlnocí stanici ČT1, uvidíte tam Vlastu Buriana jako hvězdu oficírského sboru v komedii C. a K. polní maršálek. Snímek z roku 1930 je to nejstarší, co tuzemské televize o vánočních svátcích nasadí do programu. Také zbytek programu napříč stanicemi stojí na reprízách. Dokonce ve stabilním pořadí, vysílací časy a pořadí některých filmů jsou stejné jako v předchozích letech.

Televizní stanice nemají důvod schéma měnit. Vánoce jsou nejsledovanější období roku, většina národa v tu dobu sedí před obrazovkami a hltá osvědčené pohádky. Tím se s výjimkou Slovenska vymykáme, neboť se v ostatních zemích v takovém rozsahu a s takovou popularitou nenasazují.

Průměrná data z peoplemetrů za poslední tři roky (2018–2020) potvrzují, že minimálně jednou si televizi během vánočních svátků zapne 8,7 milionu Čechů starších 4 let. Jejím sledováním tráví v průměru přes 5,5 hodiny denně. V posledních deseti letech byla sledovanost na Štědrý den vždy nejvyšší za celý rok. Jedinou výjimkou byl rok 2013, kdy první místo obsadil Silvestr. Štědrý den se ovšem umístil hned za ním.

Naopak v cizině první místa žebříčku sledovanosti obsazují pořady různých žánrů vysílané v průběhu roku. Například v Rakousku a Německu se loni do desítky nejsledovanějších pořadů nedostal ani jeden vysílaný během vánočních svátků. Nejvyšší sledovanost měly zpravodajské pořady, filmy, seriály nebo reality show odvysílané v různých měsících roku.

V Polsku obsadil loni jedno místo z deseti nejsledovanějších pořadů roku film Sám doma vysílaný na Štědrý večer a jedno místo silvestrovský pořad. Americký film Sám doma je u polských diváků mimořádně oblíbený, do první desítky nejsledovanějších pořadů roku se dostává pravidelně. U slovenských diváků naopak vede vánoční pohádka Tři oříšky pro Popelku, která konstantně obsazuje první nebo druhé místo v žebříčku nejsledovanějších pořadů roku.

Ovšem u nás se 9 z 10 nejsledovanějších pořadů loňského roku vysílalo v období od 23. do 31. prosince. „Minulý rok byl z tohoto pohledu rekordní, v předchozích letech obsazovaly pohádky vysílané během Vánoc od tří do pěti míst v žebříčku deseti nejsledovanějších pořadů roku,“ připomíná Pavel Müller ze společnosti Atmedia, která data z peoplemetrů vyhodnotila.

Letos to zřejmě nebude jinak. Na Štědrý den Česká televize opět připravila novou pohádku. 24. prosince v 19.00 uvede na ČT1 film Jak si nevzít princeznu. Výpravná pohádka scenáristy Petra Hudského a režiséra Karla Janáka začíná ve chvíli, kdy na zámek přicházejí tři sudičky, aby předpověděly osud malému princi Leopoldovi.

Tradicí České televize je i pohádka ve znakovém jazyce. V příběhu O kouzelné rybí kostičce (24. prosince na ČT2 od 12.30) se v hereckých rolích představí neslyšící herci. Chybět ale nebudou skryté titulky ani dabing. „Mezi veřejnoprávními televizemi jsme byli historicky první v Evropě. U neslyšících dětí hned naše první pohádka vzbudila velký ohlas a přání pokračovat v této tradici. A letos toto přání plníme rádi už posedmé,“ popisuje scenáristka Alexandra Vebrová.

Jinak je ovšem Štědrý den v České televizi stejný jako v předchozích letech. Na novou pohádku tedy navážou Tři oříšky pro Popelku a Pelíšky. Duchovní rozměr Vánoc připomene ČT2, nejprve francouzským dokumentem o Jordánsku a poté historickým velkofilmem Největší příběh všech dob. „Boží“ bude také repríza koncertu Karla Gotta z roku 1980, jehož vystřídá Tomáš Halík v přímém přenosu Půlnoční mše 2021.

Nostalgický program ČT3 nabídne film Lásky mezi kapkami deště, Štědrý večer pana rady Vacátka a archivní sestřih Z Divadélka pod věží.

Na Nově bude vánoční díl Ulice s premiérou písně složené jen pro tuto epizodu (od 17.00). O hodinu později následuje repríza pohádky Byl jednou jeden král. Místo Televizních novin bude pohádka Tři bratři a od 21.15 je na programu další jistota Vánoc, britský film Láska nebeská. Kdo by si chtěl dopřát nějakou disneyovku, musí přepnout na stanici Nova Cinema, kde od 20 hodin začne Vánoční koleda (2009).

Televize Prima přesune Hlavní zprávy na 17.50 a zkrátí je na pět minut. V 17.55 začne pohádka Sedmero krkavců. Hlavním večerním pořadem bude americká komedie Sám doma. Naváže na ni další americký komediální snímek, Frajeři ve Vegas.

Na Vánoce nezapomene ani Jaromír Soukup. Do odpoledního programu TV Barrandov připravil Vánoční speciál Vaření se Soukupem (začne ve 14.05). Oporou večerního programu budou koncerty. Například Vánoce s Ivetou (míněno Bartošovou) zopakuje televize Barrandov v průběhu svátků ještě několikrát. V 19.05 si diváci mohou připomenout Největší hity Karla Svobody, od 20.10 navážou premiérové Instinkty Jaromíra Soukupa. Poté Barrandov odvysílá záznam koncertu Karla Gotta z O2 Areny a letitý díl Exkluzivu Kateřiny Brožové s Dagmar Havlovou.

Na první svátek vánoční se schéma stanic vrátí k obvyklé struktuře včetně zpravodajských relací. ČT1 po zprávách zařadí Anděla Páně, na ČT2 se znovu objeví komedie Zvíře, na ČT3 nastane Konec starých časů. Nova nabídne Nejkrásnější hádanku, Prima uvede Sám doma 2. Na Barrandově bude celý večer patřit Karlu Gottovi.

26. prosince se na ČT1 můžete podívat na Anděla Páně 2, zatímco na ČT2 bude opět Jean-Paul Belmondo, ovšem v kriminální komedii Policajt nebo rošťák. Na ČT3 si připomenete film Pozor, vizita! Nova nabídne pohádku Řachanda, Prima kontruje zařazením pohádky S čerty nejsou žerty. Barrandov zopakuje někdejší letní speciál pořadu To byl náš hit.

Silvestr diváci České televize oslaví ve společnosti oblíbených zábavních pořadů. Zázraky přírody oslaví konec roku jubilejním stým dílem (od 20.00) a i Karel Šíp natočí speciální díl Všechnopárty (od 21.05). Připraven je také silvestrovský pořad a oslava 90. narozenin herečky Jiřiny Bohdalové. Tohoto Největšího flámu se zúčastní například Marek Eben, Lucie Bílá, Boleslav Polívka, Hana Zagorová nebo Milan Kňažko (od 22.00 až do půlnoci).

Příběh rakousko-uherské panovnice Marie Terezie vyvrcholí finálním dílem na Nový rok. Hlavní hrdinku si tentokrát zahrála herečka Ursula Straussová. Z českých a slovenských herců se diváci opět mohou těšit na Vojtěcha Kotka, Davida Švehlíka, Tatianu Pauhofovou nebo Igora Bareše.

Technika a štáb při natáčení Marie Terezie:

Na Nově ovládne silvestrovský večer speciál soutěže Tvoje tvář má známý hlas s podtitulem Utržení ze řetězu. Ještě předtím jsou na programu Silvestrovské Televizní noviny za účasti bývalých moderátorů zpravodajství TV Nova. Na Primě bude improvizační Silvestrovská Partička, dále speciální ostravské vydání talk show 7 silvestrovských pádů Honzy Dědka a sestřih Česko Slovensko má Silvestra.

Speciální silvestrovský program slibuje také televize Barrandov: od 20.10 začne Silvestrovský Týden podle Jaromíra Soukupa, pak bude Silvestrovský VIP svět a nakonec Barrandovský Silvestr 2021 s podtitulem Křížem krážem muzikálem. Obsazení pořadu stanice neuvedla.