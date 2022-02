Vávra a ztrátový SimpleCell chtějí získat stovky milionů přes Xixoio, které připomíná letadlo

Několik novinářů bylo včera dopoledne v sídle společnosti Xixoio svědky poměrně bizarního představení. Většinový majitel tohoto podniku Richard Watzke se postavil před televizi s prezentací, dramaticky se zamyslel a s gesty a dikcí napodobující Steva Jobse začal citovat Petra Kellnera. Něco o inteligentních nápadech a budoucnosti. Následně poděkoval za “dobře mířenou facku” v podobě negativní mediální vlny z konce loňského roku a dodal, že zřejmě nikdo nepochopil, co velkolepého Xixoio vlastně vzniká.

Po něm si vzal slovo mediálně velmi vytěžovaný investor Radovan Vávra, který společně s Miloslavem Vyhnalem (dříve KKCG) spoluvlastní operátora internetu věcí SimpleCell. “Seznámili jsme se před zhruba čtvrt rokem,” sdělil Vávra k jeho spojení s Watzkem.

“Slýchal jsem řadu kritických věcí z médií a komunity, ale neslyšel jsem kritiku z exaktně-matematických domén,” dodal na obhajobu Xixoio. On a jeho tým si údajně udělali technickou due diligence. Závěrem má být to, že se peníze, které Xixoio vybírá od investorů, “utrácí za budování IT hodnoty” a neprojídá je. Pokud by to mělo být letadlo, jak zní častá kritika, bylo by to údajně nejdražší letadlo všech dob.

Ztrátový SimpleCell

Aby tato dvojice veřejnosti ukázala, že se s kritikou Xixoio mýlí, rozhodla se přijít s prvním praktickým projektem. SimpleCell chce přes Xixoio získat řádově nižší stovky milionů korun na dokončení a prodej elektroměru napojeného na IoT síť Sigfox, kterou v Česku provozuje právě Vávrova společnost.

Byť se Vávra začal ke kontroverznímu projektu hlásit, ne ke všemu se chce vyjadřovat. Například k tokenu XIX, který byl podle oficiálního webu zhodnocen o téměř 970 procent. “Neovlivním, co se děje s jiným tokenem, já do něj neinvestuji,” sdělil pouze Vávra.



Autor: Xixoxio Richard Watzke a Radovan Vávra

Vávra s Vyhnalem dle svých slov od roku 2017 do SimpleCellu investovali asi sto milionů korun. Jím provozová česká síť Sigfox dnes pokrývá 96 procent populace skrze 320 základnových stanic využívajících infrastrukturu T-Mobilu. V síti má být připojeno sto tisíc zařízení a doručeno přes 500 milionů zpráv. SimpleCell tvrdí, že realizoval “desítky úspěšných B2B a B2C projektů.”

Jenže finanční výsledky jsou tristní. Společnost SimpleCell Networks podle obchodního rejstříku v roce 2020 udělala tržby 4,2 milionu korun se ztrátou 31 milionů. Podle Vávry loni byly tržby opět v jednotkách milionů. SimpleCell Consulting má roční ztrátu dva miliony, SimpleCell Europe je v mínusu tři miliony a SimpleCell Investment má základní kapitál 200 tisíc a žádná aktiva.

Pro další investory či banky tak zřejmě tato skupina nepředstavuje nic lákavého. Navíc v době, kdy francouzský Sigfox vyhlásil ochranu před věřiteli a celý trh IoT nenaplňuje nadměrná očekávání (hype) z minulých let.

Ty pravé peníze z multi-levelu

“Nehledáme peníze, ale hledáme peníze s příběhem a dalšími parametry,” prohlásil Vávra. Dle jeho slov to vypadá, že by si klidně SimpleCell mohl pro finance dojít kamkoliv a údajně jsou připraveny i prospekty pro úpis na pražské burze Start, ale jen Xixoio je správná cesta.

Xixoio a SimpleCell chtějí využít principy známé z multi-level marketingu. Lidé mají přesvědčovat další lidi kolem sebe, že si také mají koupit chytrý elektroměr spolupracující s mobilní aplikací. To údajně běžní držitelé dluhopisů nemohou nabídnout.

Investoři se mají do projektu zapojit skrze takzvaný proces IPCO. Ten má kombinovat “výhody ICO (emise tokenů přes blockchain) a klasického IPO (emise akcií na regulované burze).” Základní prezentace je k dispozici zde (PDF).

Kolem toho je ale řada nezodpovězených otázek. Xixoio a SimpleCell uvádí, že investoři budou dostávat výnosy z tržeb celé skupiny SimpleCellu, nikoliv zisku. Jak přesně má tato výplata vypadat, zástupci společností nedokázali odpovědět. Není ani jasné, zda majitelé tokenů je budou moci na Xixoio dále prodávat a jak to bude s likviditou. S tokeny XIX, které už Xixoio nabízí, se obchodovat nedá.

Vávra dále sdělil, že nechce, aby v tomto projektu jakkoliv figurovala Česká národní banka. Ta ohledně tokenů uvádí, že pod její dohled spadají pouze ty, které jsou investičními nástroji. U těch tokenů, které pod dohled ČNB nespadají, investor nemůže spoléhat na ochranu spojenou s regulací. ČNB už dříve před Xixoio varovala, stejně jako ministerstvo financí.

Zároveň není jasné, jak celá IPCO platforma Xixoio bude vypadat. Produkt má několik softwarových částí, není hotový a ještě několik let zřejmě nebude. “Spouštíme minimalistickou verzi,” uvedl k tomu Watzke. Xixoio si mimo jiné vyvíjí vlastní blockchain. Údajně z toho důvodu, že ty již fungující na to, co chce firma dělat, “prostě nejdou použít.” Xixoio a SimpleCell v řádech týdnů slibují zveřejnění několika white paperů, stejně jako investorskou road show.

Elektroměr, který se má pomocí peněz získaných přes Xixoio uvést na trh, má koncového uživatele stát asi 60 eur. Má jít o doživotní investici schopnou pomoci s šetřením elektřiny. SimpleCell k tomu nepředkládá žádné detaily a obchodní model. Komunikace jednoho zařízení v síti Sigfox je sice levná (jde o krátké stavové zprávy v nelicenčním pásmu 868 MHz), doživotní fungování je ale závazek. Distribuci mají zajišťovat energetičtí partneři. Vávra jejich jména nekomentuje.

Xixoio si bude za zprostředkování financí pro SimpleCell brát provize, výše opět není veřejná. Prodej tokenů bude probíhat v několika fázích. Ti, kdo naskočí první, mají mít lepší podmínky. Podle nich se má vyplácet i zmíněná výplata z tržeb. SimpleCell se chce do zisku dostat v horizontu tří a více let.