Velké čínské krádeže technologií, film o BlackBerry, zadní vrátka v základních deskách Gigabyte

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Vyšel film BlackBerry shrnující zrození a pád této legendární kanadské značky telefonů. Stojí za vidění, byť místy jde spíše o inspiraci skutečnými událostmi v rámci filmové licence. Detailní příběh popisuje kniha Losing the Signal.

Základní desky Gigabyte mají zadní vrátka, která tajně stahují programy. Má jít o nástroj pro aktualizaci firmwaru, podle výzkumníků z Eclypsium se to ale dá zneužít. Problém postihuje 271 modelů desek tohoto tchajwanského výrobce. Firma vydala aktualizaci firmwaru.

Fortinet má vážné bezpečnostní problémy. Týká se FortiOS SSL-VPN, kde je remote code execution umožňující operovat s VPN připojením i přes zapnuté dvoufaktorové ověření. Doporučen je okamžitý update.

Bezplatná verze DeepL prošla okleštěním, místo pěti tisíc nyní přeloží tři tisíce znaků. Stále to lze obejít a na původní verzi se dostat registrací, další omezení bezplatné verze nicméně nadále zůstávají.





Spojené státy chtějí z Česka udělat centrum pro kvantové počítače. Vybudovat ho má zájem společnost IBM. Jenže stát zatím není připravený a musí si udělat domácí úkoly. Začíná se tvorbou národní strategie quantum computingu. Státu na obor také chybí lidé. Univerzity mají velký zájem, ve hře jsou i miliardy z národního plánu obnovy.

Tchajwanský státní fond Taiwania Capital udělal další lokální investici. Podílel se na investici 6,2 milionu eur do bratislavského startupu Sensoneo zabývajícího se IoT senzory a softwarem pro svoz odpadu. Tchajwanci už dříve vedli investici 19 milionů eur do rovněž slovenského Photoneo dodávajícího automatizaci skladů třeba Rohlíku. Fond nyní dokončuje investici do pražských VRgineers.

Francouzský startup Mistral AI získal po měsíci fungování investici 113 milionů dolarů. Jde o největší seed v historii Evropy. Firmu založili bývalí zaměstnanci Mety nebo DeepMindu a chtějí konkurovat OpenAI. První jazykový model mají vydat v roce 2024.

V Německu se bádalo na kvantových počítačích… až přišla Čína a tento výzkum využila. DW a Correctiv přináší popis dění kolem německo-čínského vědeckého družení se v tomto oboru a transferu výsledků do čínských vojenských aktivit.

Německo odmítlo dát čipové dotace nizozemské čipové firmě Nexperia, protože je vlastněná Číňany. Jde o projekt IPCEI, v rámci kterého se v Evropské unii má uvolnit 8,1 miliardy eur pro 56 firem (včetně čtyř českých, na což si vláda chce půjčit 1,5 miliardy). Polovinu z toho vyhrály v Německu působící subjekty. Nexperii, která má továrnu v Hamburku, to ale povolené nebylo. Nexperia nepochodila ani ve Velké Británii, kde vláda zatrhla nákup Newport Wafer Fab.

Číně se v minulosti v Evropě podařily technologické akvizice, nyní si ale vlády dávají pozor. Nizozemská vláda nyní dokonce začala prověřovat čínské studenty kvůli bezpečnostním rizikům, jako jsou krádeže duševního vlastnictví. Něco takového už se Nizozemcům stalo třeba v případě ASML.

Americká firma Applied Materials obvinila čínský podnik Mattson z krádeže duševního vlastnictví. Applied Materials je jedním z klíčových dodavatelů pro výrobu čipů.

Jeden z bývalých šéfů Samsungu údajně ukradl důležitá data o čipové výrobě, aby je donesl Číňanům a ti pak vybudovali okopírovanou továrnu. Tvrdí to žaloba Jižní Koreje. Pětašedesátiletý obviněný byl zatčen. Okopírovaná továrna má stát v Číně asi 1,5 kilometru od továrny Samsungu.

Nicméně největší evropský výrobce čipů STMicroelectronics vytváří společný podnik s čínským Sanan Optoelectronics a v Číně vybuduje továrnu na 200mm produkci karbidu křemíku za 3,2 miliardy dolarů.

Financial Times rozebírají, jak se USA snaží dostat Čínu z projektů podmořských internetových kabelů. Přes ty proudí 95 procent světového internetového trafficu. USA opět mluví o bezpečnosti, strategické kontrole nebo možnosti unášet data. Tématu geopolitiky v technologiích mezi USA a Čínou se věnují také Foreign Affairs. Jeden článek popisuje, jak Čína začala ohrožovat americkou technologickou dominanci. Druhý upozorňuje, že regulace AI vytvoří oproti Číně nevýhodu.

V Barceloně se pracuje na další z částí evropských plánů rozvoje otevřené architektury RISC-V, pomocí níž chce starý kontinent konkurovat ARMu. Barcelona se věnuje hlavně akcelerátorům do datacenter, pár novinek je shrnutých zde. Z Česka v oboru působí Codasip, který teď s Intelem či CERNem chce připravit alternativu k Nvidii.

AMD představilo novinky do datových center, které opět nepotěší Intel. Procesory Epyc Bergamo mají zmenšená jádra Zen 4c, která oproti těm větším neztrácí výkon. K dispozici je až 128 jader a 256 vláken s TDP 360 wattů. Později v létě dorazí Epyc Genoa-X s L3 cache o velikosti 1152 MB, 96 jádry a 192 vlákny s TDP 400 wattů. Zajímavě se také jeví akcelerátor Instinct MI300A pro zpracování prvků AI. AMD k tomu například rozjelo užší spolupráci s PyTorch. Novinkou je rovněž vlastní DPU.

Apple dokončil přechod z Intelu na vlastní čipy Silicon postavené na ARMu. Nově představil modely profesionálních počítačů Mac Pro s čipy M2 Ultra. Ty mají až 24 jader CPU, 76 jader GPU a 32 jader AI a 192 GB paměti.

Intel se možná stane akcionářem ARMu. SoftBank, který je majitelem ARMu, chystá jeho vstup na burzu. Míří se na ohodnocení mezi 30 až 70 miliardami dolarů. Intel by se mohl stát jedním z hlavních investorů při IPO. ARM také vede hovory s TSMC, Samsungem nebo Microsoftem. SoftBank si chce i po IPO v ARMu udržet kontrolu.

Německý ministr financí nechce dát další peníze Intelu na stavbu továrny ve východním Německu. Německá vláda už na projekt za 17 miliard eur přislíbila dotaci 6,8 miliardy eur. Intel chce podporu dostat výrazně výše, důvodem je růst vstupů nebo drahé evropské energie. Stavba se kvůli tomu zpožďuje. Bloomberg informuje, že i přes odpor ministra by nakonec země měla odklepnout 11 miliard eur.

Německo také jedná o továrně TSMC, na kterou zřejmě bude rovněž muset dost přispět. Tchajwanci o stavbě rozhodnou v létě. Pokud projekt vyjde, znamenalo by to i miliardové drobky ze stolu pro Česko.

Portugalsko chce formálně dostat Huawei ze svých mobilních sítí, jde o další z rostoucího počtu západních zemí. Čína má hrozit politickými odvetami. A jsou zde odhady, že odstranění Huawei z německých sítí by vyšlo na 2,5 miliardy eur. Financial Times zase píší, že se Huawei nadále podílí na některých projektech v rámci programu Horizon placeného Evropskou unií.

EU měla zrušit sankce na pět čínských firem výměnou za příslib ukončení vojenských dodávek do Ruska, zjistil South China Morning Post.

Huawei sice ztrácí pozice na západě, u čínského China Mobile ale vyhrála deal na dodávku technologií pro více než polovinu základnových stanic pro 5G. Další silnou pozici má ZTE. Nokia, Ericsson a čínský Datang berou menší části.

Huawei také oficiálně spouští svojí databázi GaussDB. Údajně ji testuje řada asijských bank a zájem mají projevovat klienti v Jižní Americe.

Zde je seznam hlavounů v nejvyšším vedení Číny, kteří mají zásadní vliv na formování technologického sektoru pro další roky. Jde o takzvanou elitní osmičku.

Stovky technologických firem z Velké Británie vydaly varování s tím, že Británie je rozbitá ekonomika pro rostoucí startupy a že zavádí nákladné a divné regulace. Do skupiny TechUK spadají i Google, Apple a Amazon. Organizace varuje, že Británie bude pozadu v klíčových technologiích jako AI.

Meta jako open source vydává AI generátor hudby. Jmenuje se MusicGen a podle textového zadání vytvoří dvanáctisekundový záznam.

Nasdaq za 10,5 miliardy dolarů kupuje softwarovou firmu Adenza. Zabývá se vývojem nástrojů pro risk management a finanční trhy. Aktuálním majitelem je skupina Thoma Bravo skupující IT firmy na další prodej.

Spojené státy alokují dalších 37 milionů dolarů na pomoc Ukrajině v oblasti kybernetické bezpečnosti. Země je stále pod velkými útoky ze strany Ruska, které začaly ještě před invazí v rámci přípravy.

Open Infrastructure Foundation zakládá pobočku v Evropě. Jde o organizaci hostící projekty jako OpenStack nebo Starling X. Členové také vyjádřili obavy z návrhu EU Cyber Resilience Actu.

Logitech převádí značky Astro, Blue a Logitech for Creators pod brand Logitech G. Ten označuje produkty zejména pro hráče. Astro a Blue byly akvizice zaměřené na sluchátka nebo mikrofony.

Vyšel Debian Linux 12 Bookworm. Plnou podporu lze čekat do poloviny roku 2026. Do instalátoru byly zařazeny nesvobodné firmwary. Zejména jde ale o první verzi Debianu pro 32bitové procesory x86.