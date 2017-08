 »  Velké propouštění v Ericssonu, novinky v iOS 11 na iPadu a další chat od Googlu

Hraní akčních her může poškozovat mozek, říká nová studie. Skoro se chce zvolat, konečně je tady něco, co bude možné diskutovat a uvádět proti všem těm dalším studiím, které roky říkají opak. Tedy, že hraní her neškodí, mozek stimuluje atd. Viz Playing action video games may be bad for your brain, study finds a je to prý až tak vážné, že hraní FPS/stříleček vede ke ztrátě šedé kůry a má dopad na paměť a schopnost vybavování minulých zážitků a zkušeností. Jenže – celé je to samozřejmě poněkud složitější a navíc vůbec není jasné, jestli nějaký dlouhodobý dopad existuje. Hraní 3D platformovek prý navíc způsobuje růst šedé kůry mozkové.

Neonacistický The Daily Stormer dostal kopačky od GoDaddy coby registrátora jejich domény. Náckové se poté pokusili doménu zakotvit u Googlu, ale ten prohlásil, že registraci zruší. Takhle nějak se na nácky musí. Stejně jako na fake news. Viz Google says it will ban neo-Nazi site after domain name switch. O pár dní později se TDS přestěhoval na Dark Web (Neo-Nazi site The Daily Stormer shifts base to the dark web). Tam nepotřebuje doménu a čtenáři musí přistupovat přes Tor. V posledně zmíněném článku řeší i dost zajímavý problém, zda by služby jako CloudFlare měly podobným webům také znemožnit používaní jejich služeb.

Co vám nejvíce bude chybět z věcí, které přebere AI? Možnost řídit? Zpravodajství bez živých lidí? Skoro totální ztráta soukromí? V Artificial intelligence: Professor Toby Walsh on 10 ways society will change by 2050 je těch předpovězených velkých změn ještě víc. A osobně si myslím, že zdaleka nejsou jediné.

TELEgraficky

Bitcon v úterý za 4412 USD ■ GPD Pocket ■ Ericsson propustí 25 000 lidí ■ Mark Zuckeberg jde na rodičovskou dovolenou ■ Bingewatchers Anonymous ■ Marjorie Prime ■ Secret World Legends rozšířeno o Tokyo ■ Spotify na Linuxu ■ Marvel's The Defenders ■ Thunderbird 52.3.0 je venku ■

WEBDESIGN, INTERNET

Končí populární add-on pro Firefox, All-in-One-Sidebar. Tvůrce to oznámil s odvoláním na osobní důvody, ale také na ty, které vedly ke konci řady add-onů pro Firefox: tedy zásadní změny pro možnost jejich existence a tvorby.

Ransomware míří na WordPressem poháněné weby. Upozorňuje na to Wordfence v Ransomware Targeting WordPress – An Emerging Threat, a aby tohle mohlo váš web či blog zničit, tak na něj musí nejprve útočník získat přístup. A asi vás nepřekvapí, že není v úmyslu útočníka nic dešifrovat, po zaplacení není jak získat zpět původní soubory. Takže, chce to se nenechat napadnout. A rozhodně myslet na zálohy.

Nejméně a nejvíce důvěryhodné zdroje zpráv v USA? Od Occupy Democrats, Buzzfeed, Breitbartu a obecně sociálním médií na té nejméně věrohodné straně (ano, je tam i Trump, Infowars, Huffington Post) se můžete dostat na důvěryhodnou část – k nejvěrohodnějším patří Economist, veřejné televize, Reuters, BBC, NPR, PBS, Guardian a Wall Street Journal. Viz And the Most Trusted News Source Is …

V říjnu začne Chrome (verze 62) varovat návštěvníky HTTP webů, že formuláře nejsou bezpečné. Vcelku nic nového, Google o tom už několik měsíců mluví. Varování se objeví i v případě, že na HTTP stránku vejdete v anonymním/incognito režimu. Tento týden začal Google e-mailem varovat správce webů, viz Google emails warnings to webmasters that Chrome will mark http pages with forms as ‘not secure’.

SOFTWARE

Google Allo je nově i ve webové podobě. Když vynecháme otázku proč (aplikace nevykazuje, že by ji reálně někdo trochu víc stahoval a používal), tak to má několik zajímavých nedostatků. Webová aplikace potřebuje spárování s telefonem (podobné nepříjemné omezení jako u WhatsApp), ale možné to je pouze s Androidem. Ale je tu ještě podstatnější omezení: funguje to pouze v Chromu. Úlet. Více viz Google Allo arrives on the web, only pairs with Android phones at launch.

10 AI technologií, které budou vládnout roku 2018, uvádí v 10 Artificial Intelligence (AI) Technologies that will rule 2018. Generování hlasového projevu, rozpoznávání mluvené řeči, platformy strojového učení, virtuální agenti, rozhodování, hardware optimalizovaný pro AI, robotické procesy, platformy hlubokého učení, NLP a analýzy textů a biometrika. A je vám už asi jasné, že opět nejde o umělou inteligenci. Ale to je v téhle bublině už běžné. Bohužel.

Fishing Planet. Vážně:

MARKETING A KOMUNIKACE

Nenávist z bulváru ničí společnost, inzerenti musí pomoci ji zastavit, zní ve Velké Británii. Poněkud jim tam dochází trpělivost s tamním bulvárem, tabloidy a zejména deníkem The Sun. Ten dlouhodobě vytváří nenávistné konstrukce týkající se migrantů, muslimů a další skupin. Výsledkem je živení nenávistných kriminálních činů. Viz Tabloid hate is damaging our society. The Sun’s advertisers must help stop it.

Kit Kat byl obviněn Atari z kopírování legendární hry Breakout. Nestlé to mělo udělat v reklamě, kde lidé hrají něco, co vypadá právě jako zmíněná hra. Podle Atari se Nestlé snaží využít „speciální pozice, kterou hra drží u nostalgických Baby Boomers, Gen X a dokonce dnešních Mileniálů a těch po nich“. Viz Kit Kat accused of copying Atari game Breakout a k vidění na Vimeo.

Spotify odstranilo některé z „nenávistných“ hudebních skupin. Viz Spotify Removes Hate Music as Streaming Companies Struggle to Police Their Tunes, a pokud dumáte, jak na to přišli, tak podle toho, že tyhle hudební skupiny byly uvedeny na seznamu vytvořeném Souther Poverty Law Center. Služba Spotify přitom reagovala na články v médiích, upozorňující na výskyt desítek těchto skupin v nabídce.

Facebook ničí a zdražuje marketing přes influencery, píší v Influencer marketing on Facebook is about to get more expensive. Řeč je hlavně o „označování“ příspěvků značkou, kterou „propagují“. Což se doposud nijak nedělalo, pokud influencer propagoval příspěvkem značku, nijak to značené nebylo. Pokud to nově udělá, dá Facebooku vědět, „pro koho pracuje“, ale také Facebooku umožní omezit dosah a vyvolat nutnost dalšího placení. Samozřejmě, prozatím je to zdánlivě „dobrovolné“, ale v pravidlech je už dost dlouho opora k tomu, aby se to stalo povinné.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Google a jeho protiteroristické AI maže všechno, co mu přijde „pod ruku“. Včetně videí a kanálů novinářů a těch, kdo tráví roky odhalováním terorismu, válečných zločinů či aktivit ISIS. Viz Eliot Higgns na Twitteru a YouTube AI deletes war crimes evidence as ‚extremist material‘. Je zvláštní, jak nepoučitelní tihle počítačoví giganti jsou, když si stále myslí, že mohou lidský úsudek nahradit algoritmy. Které navíc rozhodně inteligentní nejsou.

Žaloba (PDF) viní Disneyho ze šmírování dětí ve 42 herních aplikacích, ve kterých má docházet ke shromažďování osobních informací a poté k jejich sdílení s inzerenty bez souhlasu rodičů. Žaloba cílí i na Upsight, Unity a Kochava. Viz Disney sued for allegedly spying on children through 42 gaming apps a reakce Disneyho viz Disney sued for tracking kids on mobile games.

Spor HiQ vs. LinkedIn pokračuje (předběžnou, PDF) výhrou žalujícího. LinkedIn nesmí bránit získávání veřejně dostupných informací. Firma dostala nařízeno i to, že má přestat posílat Cease And Desist dopisy.

WikiLeaks odmítlo zveřejnit dokumenty uniklé z Ruska týkající se amerických voleb. Mělo jít až o 68 GB dat z ministerstva zahraničí a ve WikiLeaks Turned Down Leaks on Russian Government During U.S. Presidential Campaign předpokládají, že Julian Assange to (ne)udělal proto, že se podílel na Ruskem řízených aktivitách směřujících, v tomto případě, hlavně proti Hillary Clinton a její volební kampani.

A jsou tu další hacknutá rozšíření pro Google Chrome – Copyfish, Web developer, Chrometana, Infinity New Tab, Web Paint, Social Fixes. Velmi pravděpodobně také TouchVPN a BetterNet VPN. Ukrást populární rozšíření je přitom velmi snadné, jejich tvůrci se často chovají jako absolutní amatéři a jeden phishing stačí k tomu, aby útočníkům předali přihlašovací údaje k účtu, který si vůbec nechrání dvoufaktorem (viz Our Copyfish extension was stolen and adware-infested **[Solved]). A podrobnosti viz SEVEN MORE CHROME EXTENSIONS COMPROMISED, kde čerpají z Threat actor goes on a Chrome extension hijacking spree.

Hackeři předali Mashable přihlašovací údaje k sociálním sítím od HBO. Viz Hackers just sent us practically all of HBO's social media passwords. Přidali k tomu navíc varování, že se chystají vypustit sedmý díl sedmé série Hry o trůny (Game of Thrones). Vzhledem k tomu, že se jim podařilo dostat na některé účty od HBO a umístit tam vlastní obsah, vypadá tato hrozba dost reálně. Nechybí ani to, že hackeři po HBO chtějí výkupné: v bitcoinech a v hodnotě 6,5 milionu dolarů.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

„Zero rating“ Facebooku nabízený výhodně operátorům v rozvojových zemích škodí. Přínos pro uživatele nemá žádný, ale zato je naučí, že „Facebook = internet“. Skutečný internet ale přístupný nemají a na všem vydělává pouze Facebook. Viz Mozilla Study: Zero Rating Isn't The Miracle Broadband Duopolies And Facebook Pretend It Is a studie Navigating the Walled Garden (PDF).

Velká Británie chce uzákonit právo na smazání nevhodných příspěvků z mládí na sociálních sítích. Celé je to vlastně takové nějaké zvláštní, pokud mám na Facebooku vlastní obsah, tak musí být možné ho prostě smazat kdykoliv to budu chtít a žádný Facebook v tom nemůže bránit. Na to přece není potřeba vytvářet samostatné zákony. Na Facebooku (ale i jinde) navíc prostě můžete jít a smazat kompletní účet (jestli ta data opravdu maže, je otázka, ale to žádný zákon stejně nezmění). Viz Facebook may have to delete your embarrassing posts.

Facebook rozšiřuje MarketPlace do Evropy, včetně Česka. Až to „tento týden“ udělá, tak hledejte na www.facebook.com/marketplace a připravte se na „komunitní“ tržiště, u kterého Facebook tvrdí, že nebude vidět nikde jinde než jenom na něm samém. MarketPlace prozatím běžel v nějakých šesti zemích a prý ho tam používalo 550 milionů lidí (ale víte, jak to s těmi čísly od Facebooku je, čtvrtina celku v šesti zemích). Jak to bude fungovat v Česku, je předčasné odhadovat. Viz Facebook expands Marketplace trading service across Europe.

Jak se vyrovnat se záplavou fotografií na sociálních sítích? Co si vlastně počít s tím věčným „a už jsi viděl moje fotky na Facebooku/Instagramu/Twitteru/atd?“ Je to zjevně vážně, protože v Coping With Photo Overload on Social Media se tím s veškerou vážností zabývá Wall Street Journal. Řešení nicméně už existuje, Facebook i ostatní se už dostatečně starají, abychom většinu obsahu neviděli. Chrání nás před šílenstvím?

Instagram spouští komentářová vlákna, tedy to, co znáte z Facebooku: odpovědi na určitý komentář pod příspěvkem budou pod tímto komentářem. V oznámení o novince zmiňují, že se objeví ve verzi 24 pro iOS a Android a globálně bude dostupná během týdnů. S ohledem na to, jak málo se na Instagramu využívají komentáře (mimo záplavu spamu a fake komentářů sloužících k umělému zvyšování engagementu), to zase až taková výhra není. A pro správce účtů je to typicky komplikace, nové komentáře neuvidí ihned.

Facebook omezí video clickbait, tedy zejména příspěvky obsahující falešný symbol pro přehrání videa a videa obsahující statický obrázek. O tom prvním mimochodem Facebook tvrdil, že to omezuje, už před několika lety. A to druhé se stalo zásadním problémem v live streamingu. Viz Facebook Will Limit the Spread of Video Clickbait in News Feed a News Feed FYI: Taking Action Against Video Clickbait.

MOBILNÍ APLIKACE

Google má další chatovací aplikaci, YouTube na mobilu umožňuje chatovat s těmi, se kterými video sdílíte. Pokud vám to po všech těch Hangouts, Allo, Duo (a řadě dalších pokusů) připadá absurdní, tak vítejte do klubu. Viz YouTube adds mobile chat, because Google doesn’t have enough messaging apps.

Facebook o problémech Snapchatu věděl měsíce předem a zjistil to prý z dat dostupných od společnosti Onavo. Ta je získává přes aplikaci Onavo Protect. Což je, tak trochu paradoxně, VPN, které má chránit bezpečnost uživatelů. Onavo z něj ale doluje data o užívání aplikací a ta poté prodává dál. Tajně to sice nedělá, ale uživatelé asi moc podmínky užívání nestudují. Viz Facebook knew about Snap's struggles months before the public.

Apple zveřejnil šest videí, která ukazují novinky v iOS 11 (a na iPadu). Jedním z těch zajímavějších je video ukazující „multitasking“. Zábavné je, jak Apple ukazuje, že v tabletu máte něco jako soubory a složky. Dohánět desetiletí zpoždění je prostě složité. Poslední video ukazuje novinku, Dock, také jednu z těch lepších a užitečnějších změn:

E-KNIHY

E-ink v druhém čtvrtletí 2017 vydělal 26 milionů dolarů. Příjmy podle E Ink Generates $26 Million in Q2 2017 táhl růst prodejů e-čteček v Číně.

STARTUPY A EKONOMIKA

Rovio plánuje IPO, firma má prý být ohodnocená na 2 miliardy dolarů. A to jsme si už povětšinou mysleli, že o Angry Birds už nikdy neuslyšíme. V rámci IPO by Rovio chtělo získat až 400 milionů dolarů. A jak píší v Angry Birds Set to Lay Golden Egg With $2 Billion IPO Value, nebude to jednoduché. Zrovna tahle část herního průmyslu na tom není až tak hvězdně. Samotné Rovio mělo v roce 2016 dosáhnout na 190,3 milionu eur obratu (34% růst) s 17,5 milionu eur výnosů. A taky ještě stále chystá druhý Angry Birds Movie.

Apple dá 1 miliardu dolarů na tvorbu vlastního televizního a seriálového obsahu. Hodně málo, pokud uvážíme, že má přes 260 miliard dolarů v hotovosti. A také málo, pokud to srovnáme s Netflixem (6 miliard dolarů investic) či Amazonem (4,5 miliardy investice do Variety). Co bude Apple nabízet, se zatím každopádně neví. Viz Apple to Spend $1 Billion on Original Content—Netflix and Amazon Are Unimpressed.

Ericsson propustí 25 000 lidí, v novinách tomu doslova říkají brutální odpověď na krizi. Moc dobré to není, protože Ericsson je nadnárodní telekomunikační operátor, skrz jehož sítě prochází na 40 % světových mobilních přenosů. Ve Švédsku je to obratem druhá největší společnost. Oněch 25 tisíc lidí je prakticky čtvrtina všech zaměstnanců (celosvětově jde o 109 tisíc). V některých zemích se bude škrtat 80 až 90 % stavu, některé evropské trhy se centralizují. Více viz Ericsson propustí 25 tisíc lidí a je ve ztrátě. V Česku už skomírá delší dobu.

INFOGRAFIKY

SEO Ranking Factors aneb podle čeho vyhledávač (Google) určuje, co poskytnout ve vyhledávání. Samozřejmě, Google tohle nehodlá prozradit, takže to, co v téhle infografice najdete, je spousta (místy zábavných) dohadů.

TOP UX trendy pro rok 2017 aneb čeho se v roce dočkáme (nebo nedočkáme). Mimochodem na téhle infografice je vidět, že tvůrci na UX nemysleli, je to záplava špatně barevného textu, který se na barevném pozadí nedá přečíst.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.