Velký krok malých vydavatelů. Kuráž Media chce přinést nové peníze nezávislým médiím

Menší a střední online vydavatelé po měsících utajených příprav spouštějí společné mediazastupitelství Kuráž Media. Má tvořit protiváhu velkým mediálním domům, které dnes inkasují většinu peněz z online reklamy. Za projektem stojí Asociace online vydavatelů (AOV), která zastupuje necelou třicítku menších a středních vydavatelů v Česku.

„Menší a střední vydavatelé často nemají šanci uspět ve státních či soukromých tendrech na online reklamu. Proto jsme postavili společnou zastřešující organizaci, která sdruží reklamní výtlak,“ vysvětluje předseda AOV Libor Matoušek.

Kuráž Media bude moci na trhu nabízet spojenou návštěvnost serverů svých členů. Společná nabídka by měla být pro zadavatele atraktivnější, což má zvýšit šance získat jejich reklamní peníze. Mediazastupitelství takto chce podpořit nezávislá média mimo struktury největších kapitálových skupin.

„Mluvíme například s Úřadem vlády, aby zadání jejich reklamních tendrů byla formulována tak, aby na ně dosáhli i menší hráči, a ne jenom tři největší (CNC, Mafra, VLM),“ vysvětluje Matoušek.





Podpořit ty nejmenší

„Jsme neexkluzivní mediální zastoupení svobodných médií zaměřených na tvorbu původního obsahu. K našim členům patří Echo24, Forum24, Drbna, Deník N, HlídacíPes.org, i60, Internet Info (vydavatel Lupy, pozn. redakce), Reportér Magazín, Voxpot a ještě několik dalších médií,“ vypočítává ředitel mediazastupitelství Tomáš Řehák.

Kuráž Media je ryze výběrovým klubem. Nové členy organizátoři vybírají a zvou osobně. „Inzerce pro Deník N představuje jen doplňkový příjem, ale myšlenka vytvořit na inzertním poli alternativní nabídku vedle velkých hráčů je nám sympatická a jsme ji připraveni podpořit smysluplnými kroky. Za největší úspěch bychom považovali, kdyby se podařilo konečně posunout inzertní plánování státních a veřejných institucí směrem k větší transparentnosti, srozumitelnosti a kontrolovatelnosti,“ vysvětluje například důvody zapojení Deníku N do projektu ředitel vydavatelství N media Ján Simkanič.

Kuráž Media bude na svůj provoz strhávat fixní poplatek 23 % ze získaných peněz. „Zavazujeme se, že 77 % prostředků získají zastoupená média. Je to hodně ambiciózní. Pro úspěch projektu je klíčová důvěra zadavatelů i médií, že peníze každé zakázky skončí transparentně na účtech médií,“ slibuje Řehák.

Rozdělování peněz mezi jednotlivé vydavatele nebude záviset jen na jejich velikosti. „Chceme být trochu inovativní a podpořit i ty nejmenší, proto minoritní část objemu kampaně bude rozdělována mezi zapojené vydavatele rovnoměrně a většina pak podle slíbeného a dodaného mediálního výkonu. Dojde tak k jisté bonifikaci těch menších. Tady smekám před všemi většími vydavateli, které reprezentujeme (např. IInfo, Echo, Drbna, Forum…), že s tímto principem nikdo neměl sebemenší problém. Těm objemově menším tak umožníme se smysluplně se zapojit,“ dodává Řehák.

Budoucí pojistka

Výhledově část z inkasovaného revenue share může putovat do AOV, která tak získá více prostředků na financování své činnosti. Projekt do budoucna počítá také s tím, že část vydělaných peněz bude inkasovat spolek Independent Media Club (IMC), který má podle Matouška rozvojový charakter a získané peníze má reinvestovat do zapojených serverů. „Bude také pojistkou třeba pro případ, kdy by se nějaké médium dostalo do finančních potíží a potřebovalo pomoc,“ přibližuje Matoušek. AOV a IMC jsou také vlastníky Kuráž Media – asociace ve firmě drží 60 a klub 40 procent.

Jde ale každopádně o záměr, který se může podařit, až mediazastupitelství prokáže svou životaschopnost. „Někdy v budoucnu snad bude Kuráž Media schopna podpořit své zakladatele, ale nejprve musí objemově vyrůst,“ podotýká Řehák. „V tuto chvíli předpokládáme spíš opačný směr, a sice že IMC podpoří fungování Kuráž Media sjednáním CSR projektů a podpor například na měření, na technologie a na práce profesionálů, abychom službu mediazastupitelství maximálně zefektivnili,“ dodává.





„Řada středních a menších vydavatelů v posledních letech víceméně rezignovala na příjem z reklamy, protože je pro ně samostatné prakticky nemožné jednat s velkými zadavateli, účastnit se tendrů a automatizované systémy prodeje přinášejí redakcím jen marginální příjmy. Proto chceme přiblížit reklamní investice s projekty CSR ve prospěch médií, která profesionálně vytvářejí obsah s celospolečenským významem. Zjistil jsme, že existují zadavatelé reklamy, jejichž majitel chce nasměrovat část inzertních peněz do takových médií, protože chce podporovat názorovou pluralitu na mediálním trhu. Dosud chyběla takovým zadavatelům cesta.“ podotýká Matoušek.

Malý obchodní tým

Návštěvnost zapojených projektů chce Kuráž Media vykazovat v rámci standardního měření Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR). Projekt má ambici zapojit dosud neměřená média do NetMonitoru a spolu s těmi, která už měřena jsou, vystavit společný takzvaný pack Kuráž Media.

Mediazastupitelství také v současné době buduje vlastní obchodní oddělení. „Cílem je vytvořit malý, výkonný, maximálně efektivní tým. Formy spolupráce umíme nabídnout od úplně externí příležitostné spolupráce až po FTE. Jednou z cest je i zapojení obchodníků participujících médií, která to budou chtít podporovat,“ říká Řehák. Zapojená média, která poskytnou své obchodníky, podle něj dostanou odměnu za získání klienta.

Projekt několik měsíců připravoval tým, ve kterém působili zkušení mediální experti: už zmiňovaný podnikatel Tomáš Řehák (je také jednatelem firmy Kuráž Media s.r.o. a předsedou výkonného výboru IMC), bývalý obchodní ředitel Seznamu Martin Švarc nebo někdejší zástupce šéfredaktora Hospodářských novin a končící ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky (NFNZ) Petr Orálek, který od září nastupuje do agentury ČTK.