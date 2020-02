 »  Velký potenciál i záludnější logistika. Proč se české e-shopy zajímají o Maďarsko?

Kupní síla Maďarska dělala v loňském roce 5,4 milionu nakupujících, což fakticky znamená, že 91 % dospělých obyvatel Maďarska alespoň jednou do roka nakupuje online. Vyplývá to alespoň z loni zveřejněného průzkumu výzkumné agentury eNet . Od května 2017 se přitom toto číslo zvedlo o 800 000.

V současné chvíli by měl maďarský trh dozrávat. „Na maďarský trh vstoupil velký počet mezinárodních e-shopů, které se úspěšně etablovaly vedle původně malých domácích hráčů, kterým se podařilo ustát prudkou expanzi. Podobně jako na jiných trzích i maďarské e-shopy zpočátku prodávaly převážně počítačové vybavení a elektroniku, a to užší demografické skupině především mladších mužů. Situace se ale proměnila, trh se stal konkurenceschopnějším a muži i ženy většiny věkových skupin dnes tvoří jádro maďarských online spotřebitelů a nakupují všechny druhy zboží, včetně oblečení, potravin, sportovních potřeb a knih,“ uvádí ve své studii APEK.

Když je řeč o velké škále způsobů plateb, není bez zajímavosti ani to, že právě z Maďarska pochází mladý fintech, platební brána Barion, do které v minulosti masivně zainvestoval Home Credit Petra Kellnera. Firma se snaží prorazit na evropském trhu pomocí modelu nízkých poplatků pro obchodníky a sběru a následné monetizace dat o nákupním chování nakupujících.

Všichni tři jsou na trhu déle než Alza, Extreme Digital dokonce již od roku 2004, tedy o rok déle než Mall.hu. První obchod z jiného segmentu, než je prodej černé a bílé elektroniky, se nalézá až na 10. místě a jde o dvojici maďarských knižních obchodů Libri (libri.hu) a Bookline (bookline.hu).

10 největších online hráčů vygenerovalo v roce 2018 čistý obrat ve výši 150 miliard HUF, tedy asi 470 milionů EUR.

Potenciální rizika a specifika maďarského trhu

Přestože je podle APEK start byznysu v Maďarsku relativně jednoduchý, a to jak po legislativní, tak logistické stránce, a dokonce přináší pro zahraniční byznys i zajímavé pobídky (od 1. ledna 2017 maďarská vláda snížila sazbu daně z příjmu právnických osob na 9 %, a Maďarsko tak má dnes nejnižší úroveň daní z příjmu právnických osob v Evropě), úplně bez rizik a specifik trh není.

O tom se v minulosti přesvědčila například Mall Group, když proti jejímu e-shopu mall.hu v roce 2017 zcela nečekaně zasáhl maďarský daňový úřad v rámci vyšetřování údajného obřího daňového úniku. Právě daně a potenciální legislativní bariéru ale APEK nevidí jako problém.

„V případě Maďarska spíš hrozí příliš bezstarostnému e-shopu nezvládnutí některých lokálních specifik,“ říká Vetyška a dodává: „Takovým typickým příkladem je podceňování jazyka, v Maďarsku rozhodně nepochodíte se stále poměrně rozšířeným nešvarem strojového překládání. Bez investice do rodilého mluvčího, který se postará o bezvadnou lokalizaci e-shopu, nemáte příliš šanci. Další věcí, která nově vstupující hráče často překvapí, je logistika, která u nás stačila za poslední roky vyrůst na světovou úroveň (například co se možnosti sledování zásilek týče), kdežto v Maďarsku se stále stává, že odešlete balíček a dva dny nikdo netuší, kde se toulá, a přitom to nikomu nepřijde divné.“

I tento fakt může být jedním z hlavních důvodů, proč maďarský elektronický obchod stále zaostává za mezinárodní e-commerce scénou a e-shopy se sídlem v konkurenčnějším prostředí západních nebo středoevropských zemí.

České zkušenosti z Maďarska

„E-commerce trh v Maďarsku je na jednu stranu menší než v ČR, ale má větší dynamiku růstu. Zákazníci tam velice dobře reagují nejen na cenové nabídky, ale i na služby, které jsme aplikovali na základě zkušeností z českého a slovenského trhu – například v Budapešti mohou mít zákazníci spoustu našich produktů ten samý den a s nadšením to přijímají. Je to pro ně něco nového. Rozdílný je i poměr, ve kterém zákazníci přistupují na Alzu z mobilních zařízení – je to přes 60 % a prudce roste. Co je naopak stejné, je způsob, jakým přijímají maskota Alzáka – již se nesmazatelně vryl do jejich pamětí a stal se součástí jejich životů. V minulém roce jsme v Maďarsku rostli téměř 70 % a přesáhli hranici 1,6 miliardy korun, čímž jsme se stali trojkou na maďarském trhu,“ shrnuje dosavadní zkušenost s maďarskou e-commerce scénou Jaromír Řánek, ředitel rozvoje byznysu Alza.cz.

Trochu z jiné perspektivy vnímá situaci Mall. „Velký rozdíl vidíme v tom, že na maďarském trhu chybí silný lokální online hráč. O trh se dělí několik zahraničních e-shopů a konkurence zde není tak vysoká jako v Česku. Maďarský zákazník je velmi orientovaný na cenu, hlídá si a vyhledává slevové akce,“ říká mluvčí Mall Group Pavla Hobíková.

„I v Maďarsku vidíme rostoucí podíl návštěv v našem e-shopu z mobilních zařízení. Dnes tvoří více než 55 procent, což je o něco více než v Česku. Oproti tomu podíl návštěv z desktopu klesl meziročně o 6 %. I zde také roste skupina zákazníků, kteří přes mobil realizují i menší a impulzní nákupy zboží denní potřeby. Rostoucím trendem je nákup odkudkoliv a kdykoliv během dne. Pokud jde o tržby, tak na maďarském trhu dlouhodobě rosteme,“ dodává.