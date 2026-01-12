Velký přehled programové nabídky českých televizních služeb

Kvůli rozsáhlé nabídce televizních služeb bude text rozdělen do dvou částí. V první začneme službou Pecka.TV a pokračujeme operátory velké trojky: Oneplay, T-Mobile, Vodafone. V druhé si povíme něco o operátorech, kteří nabízejí i satelitní distribuci, a také o Sledování TV, ČEZNET TV, Lepší TV a české pobočce slovenského Antiku.
Připomeňme důležitou změnu, která postihla všechny operátory bez výjimky. Americká společnost Paramount Skydance na přelomu roku ukončila vysílání několika lineárních kanálů, konkrétně Nick Music, TeenNick, MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s, MTV Hits, MTV Live, Club MTV a Paramount Network. Posledně jmenovaný skončil i v pozemní distribuci.
Kvůli sjednocení pojmů označujeme základní nabídky jako „tarif“ a doplňkové jako „balíček“. Není-li uvedeno jinak, jedná se o ceny pro nové klienty.
Pecka.TV
V poslední době zařadila bez navýšení ceny devět kanálů z portfolia Warner Bros. Discovery (Eurosport 1 +2, Discovery Channel, Investigation Discovery, Animal Planet, HGTV, Travel Channel, TLC a Warner TV). Dostupné jsou od tarifu Zlatá střední. V základním tarifu se od poloviny prosince objevily programy KVIFF.TV a DVTV Extra.
V základním tarifu s názvem „Pro nenáročné“ dále můžete najít například slovenskou Jednotku, Dvojku a RTVS Šport nebo filmový CS Mystery. Tento tarif je opravdu pro nenáročné diváky, například sportovní obsah v něm, kromě RTVS Šport, reprezentuje pouze ČT Sport HD a Sporty TV. Pro dětské diváky nabízí ČT Déčko.
Ve středním tarifu (Zlatá střední/Pro tři) jsou zařazeny například AMC HD, zbylé tři kanály z rodiny „CS“, Nova Sport 1 HD, Arena Sport 1+2 HD, tři kanály Viasat, nebo nově TV Noe. V nejvyšší kanálové nabídce (aktuálně 173) přibývají zbylé dva kanály AXN, Film+, Premier Sport 3, Nova Sport 2 +5 HD nebo History Channel v SD verzi.
Pecka.TV patří k těm službám, u nichž jsou kanály AXN rozházené mezi tarify. V nejnižším tarifu nenaleznete žádný. Ve středním je hlavní AXN, celá trojice je dispozici v nejvyšším tarifu.
|
Název tarifu
|
Měsíční platba
|
Počet stanic
|
Služby v ceně
|
Počet zařízení
|
Pro nenáročné
|
149 Kč
|
107
|
7denní archiv, 6500+ filmů a seriálů, nahrávky až 100 hodin (na 30 dní)
|
1
|
Zlatá střední
|
249 Kč
|
156
|
7denní archiv, 6500+ filmů a seriálů, nahrávky až 100 hodin (na 30 dní)
|
2
|
Plná palba
|
299 Kč
|
173
|
7denní archiv, 6500+ filmů a seriálů, nahrávky až 100 hodin (na 30 dní)
|
2
|
Pro tři
|
349 Kč
|
156
|
7denní archiv, 6500+ filmů a seriálů, nahrávky až 100 hodin (na 30 dní)
|
3
|
Pro čtyři
|
399 Kč
|
173
|
7denní archiv, 6500+ filmů a seriálů, nahrávky až 100 hodin (na 30 dní)
|
4
|
Pro šest
|
599 Kč
|
173
|
7denní archiv, 6500+ filmů a seriálů, nahrávky až 100 hodin (na 30 dní), Prima bez reklam – automatické přeskakování reklam
|
6
Oneplay
Za programový obsah je jako provozovatel výhradně zodpovědná TV Nova. Nastavení služby se nijak nemění, balíčky pro klienty Novy i oprátora O2 zůstávají zcela beze změny. Koncem měsíce ledna 2026 O2 ukončuje převzatou službu Kuki pro koncové zákazníky a nabízí jim možnost přechodu na Oneplay.
K programovému obsahu: trvá stav, který jsme popisovali v předchozích srovnáních. Stále není dostupný obsah od skupiny AMC. Některé běžné kanály jsou zařazeny pouze v tarifu Maximum. Také u Oneplay jsou kanály AXN rozdělené napříč tarify: všechny jsou obsaženy v nejvyšším Maximu, hlavní AXN je přítomen ještě v Extra Zábavě. Všech pět kanálů značky FilmBox najdete v nejvyšším Maximu a Extra Zábavě, jinak jsou dostupné pouze FilmBox HD a FilmBox Family.
Obsah značky HBO včetně služby HBO Max je stále za příplatek ve všech tarifech.
Za ukončené kanály MTV není žádná náhrada. Po ukončení jejich vysílání je hudební nabídka ve všech tarifech naprosto tristní. V nejvyšším Maximu jde o kanály z rodiny Óčko, dvakrát Mezzo, Retro Music nebo Šláger Originál. U základního tarifu Komfort se hudební fanoušci musí spokojit pouze s kanálem Óčko HD.
Ve sportu, což je hlavní těžiště a majoritní zaměření služby, je situace následující: všechny kanály jsou opět v nejvyšším balíčku Maximum. Specializovaný balíček Extra Sport postrádá v nabídce Oneplay Sport 4 z vlastní produkce a dále také partnerské kanály Canal+ Sport a Canal+ Sport 4 – 6. Nejnižší nabídka s honosným označením Komfort po sportovní stránce nabízí pouze ČT Sport HD, doplněný kanály Nova Sport 1 + 2.
Do nabídky Oneplay přibylo pět regionálních televizních kanálů Praha TV, Polar, TV Brno 1, Zak TV, TV Morava a RTM+. Jsou dostupné ve všech tarifech, pouze v rozlišení SD.
Základní tarify Oneplay (TV Nova)
|
Název tarifu
|
Cena
|
Počet stanic
|
Služby v ceně
|
Počet souběžných spuštění
|
Oneplay 7 dní na zkoušku
|
0 Kč / 7 dní
|
60
|
Videotéka, předpremiéry TV pořadů
|
1
|
Oneplay Komfort
|
199 Kč / 30 dní
|
65
|
Oneplay Originály, předpremiéry TV pořadů, Videotéka
|
1 (až 3 za příplatek)
|
Oneplay Extra Zábava
|
399 Kč / 30 dní
|
109
|
Oneplay Originály, předpremiéry TV pořadů, Videotéka, živé sportovní statistiky a videa
|
1 (až 3 za příplatek)
|
Oneplay Extra Sport
|
599 Kč / 30 dní
|
103
|
Oneplay Originály, předpremiéry TV pořadů, Videotéka, živé sportovní statistiky a videa, Multidimenze
|
1 (až 3 za příplatek)
|
Oneplay Maximum
|
799 Kč / 30 dní
|
158
|
Oneplay Originály, předpremiéry TV pořadů, Videotéka, živé sportovní statistiky a videa, Multidimenze
|
3
Základní tarify Oneplay (od O2)
|
Název tarifu
|
Měsíční platba
|
Počet stanic
|
Služby v ceně
|
Počet souběžných spuštění
|
Oneplay Komfort
|
199 Kč (běžně), 199 Kč v O2 Spolu
|
65
|
Oneplay Originály, předpremiéry TV pořadů, Videotéka
|
1 (až 3 za příplatek)
|
Oneplay Extra Zábava
|
399 Kč (běžně), 349 Kč v O2 Spolu
|
107
|
Oneplay Originály, předpremiéry TV pořadů, Videotéka, sportovní statistiky a videa
|
1 (až 3 za příplatek)
|
Oneplay Extra Sport
|
599 Kč (běžně), 499 Kč v O2 Spolu
|
102
|
Oneplay Originály, předpremiéry TV pořadů, Videotéka, sportovní statistiky a videa, Multidimenze
|
1 (až 3 za příplatek)
|
Oneplay Maximum
|
799 Kč (běžně), 699 Kč v O2 Spolu
|
153
|
Oneplay Originály, předpremiéry TV pořadů, Videotéka, živé sportovní statistiky a videa, Multidimenze
|
3
Rozšířené tarify Oneplay s HBO Max (od O2)
|
Název tarifu
|
Měsíční platba
|
Počet stanic
|
Služby v ceně
|
Počet souběžných spuštění
|
Oneplay Komfort+HBO Max
|
399 Kč (běžně), výhodněji v O2 Spolu
|
65
|
Oneplay Originály, předpremiéry TV pořadů, Videotéka, HBO Max tarif „Standard“ v ceně
|
1 (až 3 za příplatek)
|
Oneplay Extra Zábava+HBO Max
|
599 Kč (běžně), 549 Kč v O2 Spolu
|
109
|
Oneplay Originály, předpremiéry TV pořadů, Videotéka, sportovní statistiky a videa, HBO Max tarif „Standard“ v ceně
|
1 (až 3 za příplatek)
|
Oneplay Extra Sport+HBO Max
|
799 Kč (běžně), 699 Kč v O2 Spolu
|
103
|
Oneplay Originály, předpremiéry TV pořadů, Videotéka, sportovní statistiky a videa, Multidimenze, HBO Max tarif „Standard“ v ceně
|
1 (až 3 za příplatek)
|
Oneplay Maximum+HBO Max
|
999 Kč (běžně), 899 Kč v O2 Spolu
|
158
|
Oneplay Originály, předpremiéry TV pořadů, Videotéka, živé sportovní statistiky a videa, Multidimenze, HBO Max tarif „Standard“ v ceně
|
3
Poznámka: počty kanálů jsou uvedeny včetně těch s označením Krb, Afrika a Akvárium.
Magenta TV od T-Mobile
Už v nejnižším tarifu (S Plus) divák nalezne například slovenské programy Jednotka a Dvojka a hudební programy Relax i Rebel. Hlavní AXN je dostupné v nejnižším tarifu S Plus, zbylé dva AXN White a AXN Black naleznete hned v následujícím středním tarifu M Plus. Totéž lze aplikovat i na filmové kanály značky Filmbox. Všech pět naleznete již v M Plus.
V nejnižším tarifu jsou zastoupeny Filmbox HD, FilmBox Stars HD a FilmBox Family. Tam, na rozdíl od konkurenčního Oneplay, naleznete i AMC HD. Rovněž nabídne kanály Óčka v rozlišení HD, Retro Music TV, Rebel nebo tři kanály Šlág(e)ru. Obsah značky HBO, včetně HBO Max, je zde v ceně nejvyššího tarifu XL+ HBO, u ostatních tarifů za příplatek. V ceně nejvyššího tarifu XL+ Netflix je i tarifní plán Netflix Základní. Za příplatek je tento plán ke všem ostatním tarifům.
Z hlediska sportovních kanálů je zde situace uživatelsky příjemnější. Naprostou většinu hlavních sportovních kanálů obsahuje již střední tarif M Plus, kompletní sadu potom vyšší L Plus. Nabídka M Plus postrádá pouze FightBox HD, Extreme Sports Channel, Ginx a Fishing+ Hunting, tedy úzce zaměřené kanály.
V nabídce Magenta TV sice specializovaný tarif nenaleznete, velmi dobře ho ovšem zastoupí i tento střední tarif. Nejnižší nabídka S Plus kromě ČT Sport HD nabízí Nova Sport 1, Sporty TV HD, Arena Sport 1, dvojici Eurosport 1+2 HD, v neposlední řadě také Sport 1+2 HD.
Součástí nabídky Magenta TV jsou i kanály v rozlišení 4K UHD. Love Nature 4K ve všech tarifech, Travelxp 4K od tarifu L Plus. Ukončené kanály MTV vyřazeny bez náhrady.
Bezplatnou součástí všech tarifů Magenta TV pořízených do 19. listopadu 2025 byla streamovací služba Canal+. Kvůli omezení vzájemné spolupráce obou provozovatelů však bude tato streamovací služba od 9. února 2026 z prostředí Magenta TV úplně odstraněna.
|
Název tarifu
|
Měsíční platba
|
Počet stanic
|
Služby v ceně
|
Počet zařízení
|
S Plus
|
199 Kč (na 6 měsíců), poté 399 Kč
|
95
|
Videotéka
|
Až 6 (4 smart + 2 set-top boxy)
|
M Plus
|
199 Kč (na 6 měsíců), poté 549 Kč
|
135
|
Videotéka Premium, Canal+
|
Až 6 (4 smart + 2 set-top boxy)
|
L Plus
|
199 Kč (na 6 měsíců), poté 699 Kč
|
163
|
Videotéka Premium, Canal+
|
Až 6 (4 smart + 2 set-top boxy)
|
XL Plus & Netflix
|
449 Kč (na 6 měsíců), poté 999 Kč
|
169
|
Videotéka Premium, Canal+, Netflix (základní)
|
Až 6 (4 smart + 2 set-top boxy)
|
XL Plus & HBO
|
449 Kč (na 6 měsíců), poté 999 Kč
|
174
|
Videotéka Premium, Canal+, HBO Max a 5 stanic HBO
|
Až 6 (4 smart + 2 set-top boxy)
Vodafone TV+
Na konci května vyprší zvýhodněné podmínky Kombinované nabídky, což je Vodafone TV+ za zvýhodněnou cenu pro stávající i nové zákazníky, jestliže mají u operátora zároveň mobilní tarify nebo pevný internet na doma.
Tarif Vodafone TV Lite + Sport již na programové pozici 0 neobsahuje vybraný obsah služby Prima+. Ten je dále k dispozici v rámci základního tarifu a všech balíčků. V základu najdeme například slovenskou Jednotku nebo TA3, History HD, Mezzo HD či Mezzo Live. Také tu jsou tři vlastní kanály Vodafone – Vodafone CZ/SK, Vodafone Comedy a Vodafone Family, a všechny čtyři „CS“ kanály, tedy CS Film, CS History, CS Mystery a CS Horror.
Filmové kanály značky FilmBox jsou rozděleny mezi základní tarif, balíčky Cinema a Family. V základu jsou FilmBox HD a FilmBox Stars, v balíčcích FilmBox Extra HD, Premium HD a Family. Součástí balíčku Cinema je také trojice HBO HD, dvojice Cinemaxů HD a služba HBO Max.
Sport v povinném základu zastupuje pouze ČT Sport HD a Sporty TV, pro sportovního fanouška je určen buď Vodafone TV Lite + Sport nebo balíček Sport s 18 sportovními kanály včetně Sport 1 +2 HD a šestice Nova Sport HD.
Podle vyjádření operátora měly být ukončené kanály MTV k 6. lednu 2026 nahrazeny kanály značky Deluxe, konkrétně Deluxe Music a Deluxe Dance. Zároveň mělo dojít k nasazení kanálu 360 TuneBox.
Přímo v platformě Vodafone TV+ jsou integrovány služby Prima+, HBO Max a Prime Video. Prostřednictvím Vodafone lze zakoupit i přístup do služby Netflix. Sledujete v aplikaci Netflix, ovšem pozor, pouze ve vybraných zařízeních operátora nebo na vlastním zařízení.
Ceny jednotlivých tarifů
|
Název tarifu
|
Měsíční platba 1. – 6. měsíc
|
Počet stanic
|
Služby v ceně
|
Počet zařízení
|
Vodafone TV+ Základní
|
Od 180 Kč se službami Vodafone / 258 Kč bez služeb Vodafone
|
100+
|
Prima+ Premium bez reklam, HBO Max na první měsíc jako dárek, (poté 220 Kč), Videotéka
|
6
|
Vodafone TV Lite & Sport
|
Jednotně 299 Kč
|
50+
|
Videotéka
|
6
|
Vodafone TV+ a Cinema
|
Od 334 Kč se službami Vodafone / 478 Kč bez služeb Vodafone
|
110+
|
Prima+ Premium bez reklam, HBO Max, Videotéka
|
6
|
Vodafone TV+ a Sport
|
Od 348 Kč se službami Vodafone / 498 Kč bez služeb Vodafone
|
115+
|
Prima+ Premium bez reklam, HBO Max na první měsíc jako dárek, (poté 220 Kč), Videotéka
|
6
|
Vodafone TV+ ALLinONE
|
Od 663 Kč se službami Vodafone / 948 Kč bez služeb Vodafone
|
150+
|
Prima+ Premium bez reklam, Videotéka HBO Max Premium
|
6
Poznámka: Ještě 6. ledna 2026 seznam nabízených kanálů služby nereflektoval ukončení vysílání kanálů společnosti Paramount Skydance. Uvedené počty kanálů proto mohou být nepřesné.
Ceny tarifů po skončení zvýhodněného období
|
Název tarifu
|
Měsíční platba od 7. měsíce
|
Vodafone TV+ Základní
|
Od 210 Kč se službami Vodafone / 299 Kč bez služeb Vodafone
|
Vodafone TV Lite & Sport
|
Jednotně 299 Kč
|
Vodafone TV+
Základní a Cinema
|
Od 364 Kč se službami Vodafone / 519 Kč bez služeb Vodafone
|
Vodafone TV+
Základní a Sport
|
Od 378 Kč se službami Vodafone / 539 Kč bez služeb Vodafone
|
Vodafone TV+ ALLinONE
|
Od 693 Kč se službami Vodafone / 989 Kč bez služeb Vodafone
