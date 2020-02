 »  Velký únik dat z Microsoftu, pochyby o ohebných displejích a aplikace, které sbírají data z Facebooku

Google reaguje na zpackaný redesign vyhledávání na desktopu. Prý bude „experimentovat s umístěním favicon“ (ty tam nemají žádnou reálnou funkci a jen zbytečně komplikují používání a navyšují velikost stránky), ani slovo o tom, zda vrátí zpět jasné odlišení placených výsledků od neplacených. A také ani slovo o vrácení čisté URL místo podivné formy pseudo „drobečkové navigace“. Viz Google is backtracking on its controversial desktop search results redesign .

Aktualizovaný Media Bias Chart je jedno z nejlepších míst k pochopení, kam patří americká a celosvětová média. Tedy hlavně z pohledu toho, zda jsou levicová, či pravicová (největším problémem jsou ta, co jsou už hodně vlevo či hodně vpravo), a hlavně z pohledu věrohodnosti, důvěryhodnosti a spolehlivosti . Něco podobného se bude velmi hodit i pro Česko, takže doufejme, že to brzy dorazí.

Evropští moderátoři Facebooku musí podepsat, že jsou si vědomi možnosti, že onemocní PTSD. Další ukázka toho, jak katastrofálně Facebook zachází s těmi, kdo moderují jeho obsah. Nutno dodat, což málokdo ví, že jedním ze zásadních dodavatelů je zde Accenture, takže značná část tohoto marasmu jde za nimi. A ukazuje to i to, že sám Facebook moderátory považuje za podřadné bytosti, které nechce ani zaměstnávat. V Evropě jde o zhruba 400 lidí většinou ve Varšavě, Lisabonu a Dublinu. Accenture se stejným požadavkem přišlo na moderátory, které dodává pro YouTube. Viz Facebook content moderators required to sign PTSD forms a YOUTUBE MODERATORS ARE BEING FORCED TO SIGN A STATEMENT ACKNOWLEDGING THE JOB CAN GIVE THEM PTSD .

Microsoftu unikly údaje o 250 milionech zákazníků. Chyba je zpřístupnila prakticky komukoliv přes webový prohlížeč – zjistilo se to 29. prosince, o dva dny později Microsoft chybu odstranil a uvádí, že nezjistil, že by ji někdo zneužil. V databázi se nacházely záznamy uživatelské podpory od roku 2005 až do současnosti – včetně e-mailů, IP adres či lokací. Detaily v Access Misconfiguration for Customer Support Database a Report: 250 million Microsoft customer service and support records exposed on the web .

HARDWARE

Telefony s ohebným displejem? Málokde věří, že mají budoucnost. Ars Technica to v Samsung Galaxy Fold review: The future is an ugly disappointment probírá na příkladu Samsung Galaxy Fold, který označuje jako příklad, jak ohebný telefon nedělat. Rozebírají ale i další dostupné modely.

Šéf Sonosu se omluvil, staré modely nebudou mít ukončenu podporu a nestanou se z nich nepoužitelné cihličky. Bylo k tomu ale nutné podstoupit poněkud zbytečnou vlnu hněvu zákazníků a pozornosti médií. Což u společnosti prodávající špičkové a zároveň nákladné věci pro domácí audio opravdu vypadá značně nepatřičně. Viz Sonos CEO quickly backtracks on plan to end support for older speakers a hlavně A letter from our CEO: All Sonos products will continue to work past May.

Motorola je velmi opatrná. Předem přiznává, že nový Razr s ohebným displejem bude mít hrboly a boule. A nejenom to, stejně jako ostatní ohebné displeje bude náchylný na poškrábání a jiné druhy poškození, nelze na něj lepit ochranné sklo a vadí mu i vlhkost. Do doby, než se objeví jiná technologie, je tohle problémem všech ohebných telefonů. Displeje jsou plastové a tím je to dané. Viz Motorola on the Razr’s folding screen: ‘bumps and lumps are normal’.

Samsung, Huawei, Apple, Xiaomi a Oppo. Prvních pět míst v žebříčku světových výrobců mobilních telefonů. Viz Huawei leaves Apple behind as it becomes second-largest OEM in 2019.

MARKETING A KOMUNIKACE

Agentura AP řeší trapas. Z fotografií z Davosu odstranila Vanessu Nakate, klimatickou aktivistku z Ugandy. Agentura později foto opravila, beze slova omluvy. Viz A Ugandan Climate Activist Was Cropped Out Of A News Agency Photo Of Greta Thunberg At Davos.

Poslechněte si Nicka Clegga z Facebooku, jak nedokáže srozumitelně reagovat na hack telefonu Jeffa Bezose. Nick je přitom jeden z nejvyšších představitelů Facebooku.

Zaklínač je největší hit Netflixu. Záleží ale na tom, odkud se na to podíváte. K číslům, na kterých je to založeno, si totiž Netflix dopomohl změnou metrik. Ze 167 milionů předplatitelů se mělo dívat 76 milionů domácností. Problém je, že nové metriky „dívání se“ definují jako alespoň dvě minuty. Změna přitom měla nafouknout čísla Netflixu až o 35 procent. Delší rozbor v How Big a Hit Is ‘The Witcher’? New Netflix Show Stirs Debate.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Mozilla chce DNS over HTTPS svěřit Cloudflare. Nemusí to být ideální nápad s ohledem na soukromí uživatelů. V Mozilla is becoming evil – don't use Firefox to vidí jako dost zásadní až nepřijatelné, ale pochopitelné s ohledem na autora, který na web chodí jenom s vypnutým JavaScriptem. Užitečná poznámka na konci dokumentu týkající se momentálně oblíbeného Brave by také neměla být ponechána bez povšimnutí.

Za vlnou hacknutých firem a vládních organizací mají být hackeři pracující pro Turecko. Jde přitom o zhruba tři desítky hacknutých ministerstev, ambasád, bezpečnostních služeb, firem i dalších organizací. Jedním z nástrojů byly i zásahy do DNS a možnost odchytávání provozu na jednotlivé weby a tím získání přístupu. Viz Exclusive: Hackers acting in Turkey's interests believed to be behind recent cyberattacks – sources.

Aplikace a software u sdílených e-koloběžek je na tom z hlediska bezpečnosti dost špatně. Zjistila to čerstvá studie a upozorňuje na řadu rizik včetně možnosti sledování pohybu uživatelů, podvrhování lokačního údajů, DDoS útoků na systémy, úniků dat i ovládání koloběžek na dálku. Problémy jsou v komunikaci mezi koloběžkou a aplikací přes Bluetooth LE. Údaje shromažďované o jízdách a uživatelích klasicky umožňují sestavovat poměrně detailní profily o návycích.

Aplikace chytrého zvonku Ring na Androidu odesílá data třetím stranám. Ring patří Amazonu a nevypadá to, že by v této firmě po nedávné aféře s přímým hackováním zvonků pochopili, že zvonek s kamerou by měl řešit soukromí uživatelů. V Ring Doorbell App Packed with Third-Party Trackers zjistíte, že appka hlásí Facebooku, co v ní děláte (a to i když nemáte účet na Facebooku), a dalším hlásí i řadu věcí, které nemá důvod předávat – včetně informací ze senzorů vašeho telefonu. MixPanel od Ringu získává e-mailové adresy, plná jména uživatelů.

Tinder vytvořil tísňové tlačítko, které sdílí data obětí s Facebookem, YouTube a dalšími firmami, včetně marketingových společností a sběratelů dat o uživatelích. Dělá to prostřednictvím společnosti Noonlight, která řešení pro Tinder dodává. Ta samozřejmě nejprve cokoliv zmíněného popírala, aby po několika hodinách přiznala, že to dělá. Ale data prý rozhodně neprodává. Nejspíš nějaká další charita jako Facebook, který osobní data uživatelů rozdával na všechny strany. Viz Tinder's New Panic Button Is Sharing Your Data With Ad-Tech Companies.

Avast udělal to, co měl udělat už dávno. Jumpshot končí a tím i prodej údajů o uživatelích a zákaznících. Na téhle aféře je hodně zvláštních věcí. První ta, že se o tomhle už ví dlouhé roky (minimálně pět) a Avast to nijak netajil. Druhá, že posledním „hřebíčkem do rakve“ bylo až to, že se tomu začalo věnovat Vice.com. Před pár měsíci to rozebíral Forbes, Mozilla dokonce odstranila rozšíření Avastu z obchodu. Celé ty roky (a posledních pár měsíců) vítězila na straně Avastu hamižnost. Tržby z téhle věci ale představovaly jen nějakých 5 % celku. Ke konci Jumpshotu viz Update: Avast kills Jumpshot data-collection business after privacy concerns mount, kde najdete ještě další zajímavost: Avast se ještě pokoušel z toho všeho udělat opt-out, tedy měl umožnit uživatelům se „neúčastnit“. A vlastně ještě jedna zajímavost, šéf Avastu Ondřej Vlček to nakonec označil za „porušování mise společnosti“. Po tolika letech. Každopádně ještě zbývá vyjasnit, jestli tedy Avast přestane data shromažďovat, protože k tomu se zatím firma nevyjádřila.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Facebook, dokonce osobně Mark Zuckerberg, slibuje uživatelům lepší kontrolu nad jejich soukromím. Přečíst si o tom můžete v Starting the Decade by Giving You More Control Over Your Privacy. Je to opět o kosmetických změnách a nové pomůcce Privacy Checkup. Ta je užitečná, ale zásadní problém zůstává. Facebook osobní údaje uživatelů ochotně prodá i předá komukoliv, kdykoliv to bude považovat za vhodné či prospěšné. Samotný Privacy Checkup je pouze lepší omalovánka.

Už jste si prostudovali seznam aplikací, které o vás sbírají data z Facebooku? Je to velmi poučný pohled, který najdete v Your Off-Facebook Activity. Občas jsou tam problematická zjištění, jako bankovní aplikace, které Facebooku předávají informace o tom, co děláte (těžko uvěřitelné). Samozřejmě i záplava webů, které sbírají data. Některé z nich to naposledy udělaly skoro před půl rokem, ale řada z nich je velmi aktivních. Najdete tam i dlouho slibované Clear History – to ale žádná historická data z Facebooku neodstraňuje, jen odpojí některé z aplikací/webů. Ne ale všechny, řada z nich bude ve sběru informací pokračovat.

33 statistik o Facebooku pro rok 2020 najdete ve 33 Facebook Stats That Matter to Marketers in 2020, včetně jednoduché infografiky. K některým je nutno dodat, že jsou platné jen pro USA, některé jsou nepodložená čísla, která Facebook hodně často záměrně falšuje. Jsou tam ale i zajímavosti, jako třeba to, že Facebook používají lide pouze 328 minut denně. Nebo to, že nejrychleji rostoucí skupinou uživatelů jsou důchodci a mládež už Facebook nezajímá.

Facebook odmítal odstranit stránku pojmenovanou jako řitní otvor konkrétní ženy. Podle Facebooku takováto stránka neporušuje Pravidla komunity. Je to vlastně vcelku pochopitelné s ohledem na to, jakým způsobem (a kdo) řeší podobné stížnosti na Facebooku. Detaily viz Facebook Won’t Remove This Woman’s Butthole As A Business Page a My butthole has been a location on Facebook since 2012 and I can't get it removed.

MOBILNÍ APLIKACE

Vine se vrací. Byte (byte.co) pro iOS i Android je nová aplikace pro „looping videos“ tak, jak jste byli zvyklí u Vine.

Tetris se taky vrací. Ten od EA skončí 21. dubna, ale nový vlastník licence, N3twork, už nabízí novou appku pro Android i iOS (zadarmo, za 4,99 USD se můžete zbavit reklam). Navíc pracují na Tetris Royale pro sto hráčů. Původní vlastník licence, EA, přitom Tetris poprvé uvedl na iOS v roce 2008 a chtěl za něj 9,99 USD. V roce 2011 se objevila nová verze s placením v aplikaci.

Lime žádá po Applu odstranění aplikace Scooter Map z App Store. Důvodem má být ohrožování soukromí. Scooter Map ale vadí, protože usnadňuje uživatelům život možností najít koloběžky od všech společnosti v jedné aplikaci. Už v dubnu 2019 Lime poslalo autorovi aplikace oblíbený „cease and desist“ dopis, po kterém Scooter Map přestal Lime nabízet. Což ale nestačilo, od té doby Lime postupně vymýšlí další věci až po poslední eskalaci k Applu, kde tvrdí, že aplikace je nejenom hrozbou pro soukromí uživatelů, ale také porušuje značková práva. Stěžuje si na zatěžovaní serveru „až několika tisíci požadavky za hodinu“. Čtěte v Scooter app wars begin, and Lime isn't happy about it.

Fantastical pro Mac i iOS nově jedině s měsíčním předplatným. Uživatelům se to nelíbí, řada z nich si aplikaci v minulosti koupila a považuje změnu za hodně zvláštní. S předplatným sice získáte možnost používat ji na kterékoliv platformě, ale to moc nepomáhá. Nová cena je 5 USD měsíčně, v případě roční platby 3,33 USD měsíčně. K dispozici je 14denní trial zdarma.

STARTUPY A EKONOMIKA

E-shopy v Rakousku stojí pouze za 8 procenty objemu tamní e-commerce. Až 64 % e-commerce prochází skrz Amazon, Zalando či H&M. Jen Amazon drží podíl 11,3 procenta. Dalších 28 % prochází skrz e-shopy, které sice mají v Rakousku pobočku, ale vlastněné jsou firmami v zahraničí. Celkově jde o roční objem 8 miliard eur. Jak by to asi bylo v Česku? Detaily v RegioData Studie: Onlinehandel in Österreich – immer mehr geht ins Ausland! a v angličtině v Austrian shops generate only 8% of ecommerce in Austria.

Služba Amazon Music překročila hranici 55 milionů zákazníků. Šlape tak na paty Apple Music (přes 60 milionů), jen ke Spotify má ještě daleko (113 milionů platících, 248 milionů celosvětově celkově). Čtěte v Amazon Music passes 55 million customers as it chips away at Spotify and Apple Music.

23andMe propouští, zásadně poklesl zájem o DNA testy. Neví se, proč tomu tak je. Může to být nasycený trh. Možná také to, že lidé přestali věřit v DNA testy, které často poskytují pokaždé jiné výsledky. Nebo to, že se obávají o vlastní soukromí a netuší, kam jejich DNA vlastně bude všude putovat. Zajímavé postřehy najdete v They didn’t take a DNA test: 23andMe lays off workers as demand falls a 23andMe lays off 100 people as DNA test sales decline, CEO says she was ‘surprised’ to see market turn.

INFOGRAFIKY

10 největších influencerů na sociálních médiích podle Googlu najdete v James Charles, Felix Kjellberg, Jeffree Star: The 10 Biggest Social Media Influencers, Based on Google Search Data [infographic].

4 trendy influencer marketing pro rok 2020 v dost podstatné míře opakují to, co se děje už od roku 2019. Od růstu významu mikro-influencerů se ale rozšiřují na nano-influencery, staví na vlivu storytellingu (to už platí řadu let), upozorňují na růst alternativních platforem a (opět) hovoří o růstu video obsahu.

10 tipů pro posílení B2B e-mail marketingu je užitečná infografika plná čísel i tipů, zpracovaných jako praktické desatero.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.