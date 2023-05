Věřitelé zkrachovalého e-shopu Mamut chtěli najmout detektivy, T-Mobile se ale postavil proti

V odkrývání pozoruhodného příběhu krachu e-shopu Mamut.cz spadajícího do impéria softwarové firmy Unicorn Vladimíra Kováře jsme před několika týdny skončili v bodě, kdy insolvenčnímu soudu přišel písmoznalecký posudek zpochybňující pravost podpisů na rámcové smlouvě mezi Mammoth s.r.o. a operátorem T-Mobile. Od té doby se toho stihlo stát poměrně hodně.

Několikrát se sešel věřitelský výbor, soud předběžným opatřením e-shopu zakázal provádět transakce nad 50 tisíc korun a součástí následného odvolání proti tomuto rozhodnutí jsou dobropisy desítek faktur v objemu 21 milionů korun. Tedy mnoho důvodů pro to se ke kauze nyní vrátit.

Když začernění selže

Ačkoliv insolvenční rejstřík je veřejný, transparentní a všem dostupný se změnami promítnutými navenek prakticky online, jak už to tak obvykle bývá, to nejzajímavější v něm může být skryto nebo začerněno. Je-li pro to zákonný důvod, soud takovou anonymizaci připustí.

Potom záleží na tom, jak kvalitně je provedena. Jestliže příslušný pracovník zneviditelnění textu dosahuje tak, že daný řádek označí do bloku a v textovém editoru mu nastaví černou barvu zvýraznění textu, i když je následně dokument vyexportován do PDF, přečíst z něj začerněné řádky je záležitostí několika kliknutí.

To se také stalo v případě zápisu protokolu z druhého jednání věřitelského výboru ze 4. května. V tuto chvíli je už chyba v insolvenčním rejstříku napravena tím, že původní soubor je nedostupný a soud zveřejnil novou verzi PDF dokumentu, kde je protokol se začerněným textem naskenován jako obrázek, a neobsahuje tak textová data. Tím pádem se z něj nedají vykopírovat nejen „anonymizovaná“ data, ale ani nic jiného…





Co věřitelský výbor skrývá?

Ze začerněných odstavců stojí za řeč dva, a to očíslované 3.23 a 3.24. Vyplývá z nich, že věřitelský výbor vážně uvažoval o tom, že by si najal detektiva ke zjištění majetku dlužníka. Připomeňme, že po vyhlášeném bankrotu Mamuta chybí zboží, resp. platby za něj, v úhrnu přes dvě miliardy korun.

To jsou desítky tisíc kusů elektroniky. A pohřešuje se i podnikatel Břetislav Janoušek. Tato persona je v celém příběhu klíčová, protože tento bývalý manažer Unicornu spojuje Mammoth s jeho firmami J.A.E. a SBJ Trade, přes které se přeprodávala drahá elektronika pravděpodobně na východ v době, kdy už byly účinné sankce vůči Rusku, a dostat legálně západní zboží na tyto trhy tak bylo nemožné.

Stejný Břetislav Janoušek pak podle zjištění Lupy měl spolužáky ve vlivných pozicích T-Mobilu. To by mohlo vysvětlovat důvody, proč zde neexistovalo adekvátní zajištění takto vysoké pohledávky (určité zajištění existovalo, k tomu se dostaneme také, jeho výše je ale v hrubém nepoměru k ceně zboží). Vždyť jaký asi kredit (bonitu) by muselo běžné eseróčko mít, aby mu jeho obchodní partner dodal jen tak na fakturu zboží za stamiliony?

Je to právě T-Mobile, který se na věřitelském výboru proti nápadu najmout detektivy na dohledání Janouška, potažmo ztraceného zboží, postavil. „Zástupce T-Mobilu k této věci uvádí, že zapojení detektivních služeb může být orgány činnými v trestním řízení vnímáno negativně a v důsledku může být kontraproduktivní,“ píše se v začerněném odstavci 3.23 předmětného protokolu. Je pravdou, že případ má v rukou Národní centrála proti organizovanému zločinu, tedy elitní policejní jednotka úzkostlivě citlivá na to, když se jí do vyšetřování pletou civilisté. Na druhou stranu čas utíká a stopy chladnou.

T-Mobile v insolvenčním řízení zastupuje renomovaná advokátní kancelář Havel & Partners. Její zaměstnanci se tak za mobilního operátora účastní všech schůzí věřitelského výboru, jehož je T-Mobile členem. Ačkoliv informace o návrhu na zapojení detektivů se zřejmě administrativní chybou stala informací veřejnou, partner této kanceláře Dušan Sedláček odpovědi na navazující otázky odmítl s tím, že bude respektovat původní záměr tento fakt před veřejností skrýt. „Vzhledem k tomu, že jde o neveřejné informace, nemůžeme se k nim blíž vyjádřit,“ vzkázal.

K nápadu najmout lovce hlav se na věřitelském výboru vyjádřil i přítomný insolvenční správce Pavel Fabian, který se za návrh T-Mobilu postavil. „Insolvenční správce odpovídá, že zapojení detektivních služeb může být prozatím odloženo. Nicméně za neodkladné považuje zapojení společnosti, která by přezkoumala účetnictví dlužníka a provedla forenzní šetření,“ uvádí další část začerněného protokolu.

Tuto firmu už věřitelský výbor vybírá. Ze zápisu z následného jednání (z 15. května) vyplývá, že ale zatím žádná z oslovených společností nabídku na převzetí účetnictví Mammoth a jeho forenzní přezkoumání nepřijala. Negativní odpověď věřitelský výbor dostal například i od PricewaterhouseCoopers.

I v tomto zápisu je hojně skloňované jméno Břetislava Janouška. Věřitelé zkoumali vztah tohoto muže přímo s Mammothem. Podle insolvenčního správce Janoušek v září 2019 uzavřel s e-shopem dvě smlouvy: o odkupu hardwaru a zprostředkovatelskou. Ani z jedné však nevyplývá, že by byl oprávněn jménem Mammoth s.r.o. jednat.

Nic o něm neví ani Mammoth. Janoušek prý jednoho dne nepřišel na poradu, zmizel a přestal brát telefony. „Od začátku března, kdy přestal komunikovat, o něm nemáme žádné informace,“ potvrzuje mediální zástupkyně e-shopu Aneta Havlová.

Z účtů za měsíc odešlo 40 milionů

Vraťme se ale ještě ke schůzi věřitelského výboru z 15. května. Na ní tento klub věřitelů s výsadou ovlivňovat průběh řízení, ještě předtím, než byl následně posílen o pátého člena, zástupce společnosti Officeo, která má pohledávku v celkové výši 60 tisíc korun, dal ve spolupráci se správcem Fabianem dohromady návrh na předběžné opatření.

Tomu insolvenční soud 19. května vyhověl. Dlužníkovi tím omezil zásadně možnost bez předchozího souhlasu správce provádět transakce nad 50 tisíc korun. Návrh je odůvodněný tím, že se podstatně liší soupis aktiv, které Mammoth v insolvenčním návrhu soudu nahlásil a tím, co zbylo na jeho bankovních účtech.

Zatímco v soupisu majetku v insolvenčním návrhu ze začátku dubna Mammoth přiznává na účtech něco přes 58 milionů korun, dle zjištění insolvenčního správce o měsíc později na účtech zůstalo jen 18 milionů, a některé se dokonce dostaly do záporných zůstatků.

Mammoth pro to má jednoduché vysvětlení. Většina odchozích plateb v tomto období totiž směřovala k T-Mobilu jako jednomu z věřitelů. Ten si z jistotního účtu vedeného u UniCredit Bank sám stáhl 40 milionů korun, aniž by o tom informoval ostatní věřitele a insolvenčního správce. Přinejmenším žádný zápis z jednání věřitelského výboru tento krok nezmiňuje. Těchto 40 milionů korun tak z majetkové podstaty zadluženého e-shopu zmizelo, čímž v konkursu zbyde méně na ostatní.

Mammoth proti předběžnému opatření podal obsáhlé odvolání, v němž vysvětluje, jak ke snížení zůstatků na bankovních účtech došlo. Součástí celkem 209stránkového dokumentu jsou dobropisy faktur, vystavené jednak Mammothem ve prospěch J.A.E. a jednak společností General Technologies ve prospěch Mammoth. Tyto dobropisy vystavené kvůli údajné předchozí chybné fakturaci mají e-shop ochránit před povinností uhradit státu DPH za 4 a půl milionu korun. Zda a nakolik jsou účelové, bude posuzovat odvolací vrchní soud, kterému byl spis tento týden předložen.

Insolvenci s téměř neznámým e-shopem, který by se svým obratem zařadil před CZC jako dvojka na trhu se spotřební elektronikou, i nadále sledujeme a v příštích týdnech se k ní určitě budeme vracet.