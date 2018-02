 »  Většina Androidů jsou staré verze, Swisscomu unikla zákaznická data, chytré brýle od Intelu

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa velkých IT firem. Co se událo v tomto týdnu?

Google má dlouhodobě problémy s roztříštěností verzí Androidu a také s tím, že většina uživatelů používá starší verze. Potvrzuje to i nová statistika, kterou společnost vydala. Nejpoužívanější verzí Androidu je Nougat (7.0 a 7.1) s 28,5 procenty. Druhý je pak ještě starší Marshmallow (6.0) s 28,1 procenty. Nejnovější Oreo (8.0 a 8.1) má podíl přes procento.

Majoritní švýcarský operátor Swisscom oznámil, že unikla data 800 tisíc jeho zákazníků. Jde o telefony, jména, adresy a data narození. Stalo se to v roce 2017 a podle operátora nemělo jít o hack, ale o zpronevěru přístupových práv partnera.

Intel ukázal chytré brýle, které vypadají… jako normální brýle. Například oproti slavným Google Glass jde v tomto ohledu o pokrok. Intel Vaunt se propojují s chytrým telefonem a zobrazují informace. Pravá nožička brýlí obsahuje laserový projektor VCSEL promítající obraz do zrcátka na sklíčku. Odraz míří do sítnice. Rozlišení obrazu je 400 × 150 pixelů. Intel se s Vauntem prozatím na trh nechystá. Více v přiloženém videu.

Mozilla spouští Project Things, kterým se vrhá do internetu věcí. Pomocí Things Gateway chce vytvořit platformu pro provozování chytré domácnosti, využívá se Raspberry Pi. Více na oficiálním blogu.



Autor: Google Podíl jednotlivých verzí Androidu

Microsoft si vyšlápl na Dropbox, Box a Google Drive. Zákazníkům těchto cloudových úložišť nabízí při přechodu na OneDrive for Business využívání zdarma po dobu stávajících kontraktů u konkurence. Je to nabídka pro organizace s minimálně 500 účty. Také nesmí jít o stávající zákazníky Office 365 a OneDrive for Business.

Broadcom pokračuje ve snaze koupit Qualcomm. Tento týden podal novou nabídku ve výši 146 miliard dolarů. To je prémie 50 procent nad současnou cenou akcií. Aktualizace: představenstvo Qualcommu nabídku opět odmítlo.

Google Cloud už Googlu každý kvartál přináší miliardu dolarů, uvedl šéf firmy Sundar Pichai při hovoru s analytiky. Číslo roste, oproti Amazonu je to stále poměrně málo. Ten v posledních výsledcích oznámil, že za čtvrtletí z AWS generuje 5,1 miliardy dolarů. Také je třeba uvést, že Google Cloud zahrnuje i služby G Suite. Google do cloudu v poslední době hodně šlape, divizi vede zakladatelka VMwaru Diane Greene a nedávno přibral také bývalou šéfku datacentrové divize v Intelu Diane Bryant.

Do roku 2015 prezidentka Intelu Renee James rozjíždí vlastní firmu, která se rovněž zaměří na procesory. Jmenuje se Ampere a ještě letos chce na trh vypustit první SoC nazvaný X-Gene 3. Je postavený na ARMu a míří do serverů, tedy v podstatě proti Intelu.

Česká firma X.GLU pocházející z ČVUT vyhrála poslední ročník celosvětové akce Imagine Cup, kterou pořádá Microsoft. Konzultace nyní společnosti poskytl šéf Microsoftu Satya Nadella. Více o tom na oficiálním blogu.

LogMeIn za 342 milionů dolarů kupuje firmu Jive Communications, která vyvíjí nástroje na online komunikaci (VoIP a další). LogMeIn už před rokem od Citrixu za 1,8 miliardy dolarů koupil komunikační technologie GoTo a v komunikačním byznysu tak opět posiluje.

Česká firma CleverFarm, která nasazuje internet věcí v zemědělství, se dostala do programu Ready2Go pořádaného Evropskou komisí. Ten podporuje export evropských technologií. CleverFarm toho chce využít v Africe. Více o CleverFarm a IoT v zemědělství v našem článku.

Bloomberg Businessweek přináší pěknou story o tom, jak fungují státem podporovaní (či spíše ovládaní) hackeři v Severní Koreji.

Český „chytrý válec Angee“ byl světu představen na letošním CESu. Firma nyní také rozjela investiční kampaň na Seedrs.

Odvolací soud v Soulu snížil trest pro dědice Samsungu, který byl původně odsouzen na pět let vězení. Snížení je na dva a půl roku. I Če-Jong také dosáhl zrušení části obvinění a možná tak bude propuštěn. Prokuratura se chce odvolat. Samsung je v Koreji dominantní ekonomickou silou. Její dědic měl podle obvinění uplatit sesazenou prezidentku, aby mu pomohla podnik ovládnout.

Cisco vydalo Global Cloud Index pro roky 2016 až 2021. Mimo jiné se v něm píše, že traffic v datových centrech ve střední a východní Evropě za tu dobu naroste téměř třikrát. Cloudový traffic se pak zvýší 3,5krát – z 210 na 735 exabajtů.

Do vývoje brýlí pro rozšířenou realitu se pouští také Deutsche Telekom. Bloomberg informuje, že se spojil s firmou Carl Zeiss, vznikl podnik Tooz Technologies. Zeiss dodá optickou část, operátor pak komunikační.

Akamai propustí pět procent zaměstnanců, tedy asi 400 lidí. Zejména v sekci, která pomáhá doručovat mediální data. Tato sekce v poslední kvartálu o tři procenta spadla. Naopak webová divize narostla o 17 procent, enterprise pak o 24 procent. V posledním roce Akamai meziročně narostly tržby o sedm procent na 2,5 miliardy dolarů.