 »  Více holek než kluků. Dvě podnikatelky rozjíždí v Česku vzdělávání dětí v IT a technologický hub

Ačkoliv je v Česku řada slušných vysokých technických škol, na nižších vzdělávacích úrovních obecně není výuka informačních technologií vždy úplně dobrá. Digitální vzdělávání je u nás spíše okrajové, v hodinách se učí práce s Wordem a informovaní učitelé chybí. Děti jsou často pouze konzumenty počítačů a nových technologií. Pokud to někde jde dobře, jde často o individuální přístup některých učitelů, nikoliv o systémovou věc.

„A pak je zde ještě jedna věc, a sice stále přetrvávající stereotyp. Zkoušely jsme se spojit se školami, ale ty byly hodně odmítavé. Byly to reakce typu, že už tak děti neustále sedí za počítačem,“ popisují pro Lupu Silvie Zeman a Klára Štouračová. Ty v současné době spouští nový projekt makeITtoday, který chce prozatím za pomocí jazyka Scratch vyvinutého na MIT děti k programování a technologiím dostat.

Obě mladé dámy několik let pracují v HR v softwarovém průmyslu a jak říkají, na jednu pozici dnes musí oslovit i stovky jedinců. Nedostatek vývojářů je obecný trend, to je tedy k IT vzdělávání dětí úplně nevede. „Cílem není ani tak vychovat více programátorů, ale pozvednout logické myšlení a ukázat, co to vlastně znamená mít informatické myšlení,“ říká Zeman.

„Také chceme šířit povědomí mezi rodiči, kteří rovněž často k počítačům přistupují tak, že u nich dětí sedí až moc, a spíše je od nich odrazují,“ doplňuje Štouračová.

Technologický hub pro děti

Aktivita makeITtoday startuje s kurzy Scratche vedenými v češtině a angličtině, které jsou prozatím určeny pro děti mezi osmi a dvanácti lety. Scratch funguje jako vizuální jazyk a je tedy pro děti dobře uchopitelný. Ambice celého projektu jsou každopádně větší. Do budoucna se počítá s rozšířením na HTML, Python a tak dále. Cílem je být s dětmi až do osmnácti let.



Autor: Jan Sedlák Silvie Zeman (vlevo) a Klára Štouračová, makeITtoday

„Chtěly bychom vybudovat technologický hub pro děti. Byl by to takový klub otevřený po celý den, kde by probíhaly workshopy a další akce, byly by zde k dispozici různé nové technologie, mentoři, učitelé a podobně,“ plánuje Zeman. To je nicméně ještě daleko, bude nutné vyřešit zapojení partnerů a tak dále.

Nejnáročnější je shánět dobré lektory, kteří se budou chtít dětem dlouhodobě věnovat. Přípravy na spuštění makeITtoday tak probíhají už řadu měsíců. Několik kurzů už je obsazeno a prozatím se k nim rodiče dostanou jen cíleným vyhledáváním. „Asi tak polovina rodičů, kteří dítě přihlásí, jsou z IT a podobných oborů, a mají tedy představu o tom, jak je logické myšlení důležité,“ popisuje zakladatelky kurzů. Dále se dost zapojují expati.

Překvapivá může být jedna věc – v současné době je do makeITtoday přihlášených více dívek než chlapců. „Jejich zapojení je velice zajímavé. Holky často umí projekty dotáhnout a vyšperkovat,“ říká Štouračová.

Kurzy makeITtoday chtějí mít vliv ještě na jednu věc. „Nedostatkem Česka někdy ještě bývá to, že lidé neumí prezentovat, pracovat v týmech a neklade se důraz na angličtinu. Její obecná znalost pro prosazení v mezinárodních týmech nestačí,“ popisuje Zeman s tím, že kurzy tedy přinesou důraz na takzvané soft skills. Třeba v tom, aby děti dokázaly své projekty představit publiku a podobně. I k tomu je ostatně dobrý Scratch, má aktivní online komunitu z celého světa.