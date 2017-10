 »  Viktor Kislyi (Wargaming): Asi 75 procent hráčů nezaplatí, piráství u nás ale neexistuje

Bělorus Viktor Kislyi v roce 1998 založil společnost Wargaming, jejíž válečné online počítačové hry po celém světě hraje kolem 200 milionů lidí. V řadě poboček po celém světě zaměstnává téměř pět tisíc lidí a významnou část jich nyní alokuje do většího vývojového centra v Praze. Začíná s padesátkou zaměstnanců, přičemž do dvou let se chce dostat na tři stovky (náš článek).

Hodnota Wargamingu je dle odhadů 1,5 miliardy dolarů. Kislyi vlastní 63 procent firmy, dalších více než 20 procent pak drží jeho otec. Řadí se tak mezi dolarové miliardáře. Kislyi žije na Kypru, v domovském Minsku ale nadále provozuje vývoj a v rozhovoru pro Lupu mimo jiné popisuje, jak se tamnímu IT sektoru daří růst.

Proč jste se rozhodl nové důležité vývojové centrum Wargamingu otevřít v Česku?

Z mnoha důvodů. Česko má dobrou geografickou polohu, vše je blízko. Je zde podobná kultura jako v zemích východní Evropy. Ale nejdůležitějším faktorem je to, že Česká republika má opravdu hodně technických talentů. Vy Češi jste chytří, vtipní, upřímní a tvrdě pracujete. Kdo může o Češích říct cokoliv špatného? Nic takového jsem nikdy neslyšel. Navíc máte herní průmysl na světové úrovni, na menší zemi jste vydali řadu úspěšných titulů. Do Česka přicházíme se zkušenostmi z poboček z celého světa a tady je chceme kombinovat v oborech, jako je práce s daty (business intelligence) a podobně. Praha je také mezinárodní město, které nemá problém lákat mladé lidi z Německa a dalších zemí.

Jaké byly největší překážky otevření české kanceláře? Hodně zahraničních IT firem si stěžuje na složité a zdlouhavé procesy s najímáním zahraničních odborníků.

Musím říci, že to bylo jednoduché. Porovnávali jsme si situace s dalšími sousedícími metropolemi – platy, vládu, daně, byrokracii, všechno. Praha byla oproti konkurenci napřed. Je zde lehké dělat byznys, je zde infrastruktura. Těžké je hledat kvalitní lidi, ale to je dnes problém v IT oboru všude. Podařilo se nám najít dobrého šéfa pobočky, takže jsme velice spokojení. Vše jde podle plánu.

Přemýšlí a fungují Češi podobně jako Bělorusové? Usnadňuje to spolupráci?

Ano. Navíc jsme země s podobně velkou populací a máme slovanskou kulturu. Česká a běloruská vláda k sobě nejsou nepřátelské, dobře spolu vychází. Když na ulici zastavíte Bělorusa a zeptáte se ho, zda nemá rád Čechy, podiví se, proč by je neměl mít rád. Čech Miloš Jeřábek předtím pracoval ve Finsku v jedné z nejlepších firem z oboru (Remedy Entertainment – poznámka redakce) a nyní přestěhoval rodinu do Minsku, kde vede vývoj našeho stěžejního titulu World of Tanks. On byl i iniciátorem toho, abychom založili vývoj v Praze.



Autor: Wargaming Zakladatel a šéf Wargamingu Viktor Kislyi

Wargaming má v Minsku významné vývojové centrum, centrálu firmy jste ale založil na Kypru, kde i žijete. Jaký to má důvod?

Začali jsme v Bělorusku, ale hodně rychle jsme rostli. Začal přicházet byznys z Evropské unie, a když zde chcete působit, musíte zde mít i centrálu. Založení kanceláře na Kypru pro nás prostě bylo jednodušší, je tam i dobrá legislativa kolem daní a podobně. Kypr má také přívětivou legislativu, která souvisí s najímáním zahraničních zaměstnanců. Je přívětivější než například v Česku. Pro Rusy a Bělorusy je rovněž Kypr posledních dvacet let tradiční turistickou destinací.

V Praze před časem vývojové centrum založila také další původem běloruská technologická firma, a sice EPAM System (náš text). Sílí IT sektor v Bělorusku?

Máme takzvaný HTP – High Technologies Park. Nejde ani tak o fyzický park, jako spíše o legislativní záležitost. Iniciativa se rozjela asi před deseti lety. Když jste společnost, která neprodává hot dogy, ale dělá kolem technologií, vývoje a podobně, získáte velice atraktivní daňové podmínky a další výhody. Vláda se v tomto ohledu stará. IT sektor v Bělorusku díky tomu v posledních deseti letech roste a zaměstnává kolem 50 tisíc lidí. Do firem, které v HTP jsou, ročně tečou tržby kolem jedné miliardy dolarů. To je dobrý nárůst. Lidé, kteří v tomto oboru pracují, také do země přináší zahraniční měnu. IT sektor rovněž není postavený na ropě nebo zemním plynu, je šetrný k životnímu prostředí. A drží v zemi chytré lidi.

Běloruská vláda je tedy otevřená a neklade překážky?

Vláda připravuje další nové zákony, které mají technologiím vyjít výrazně vstříc. Mohu říci, že tato legislativa přijde už brzy a IT jako celku život ještě více zpříjemní. Novinky lze očekávat během dvou měsíců.

Vy patříte k nové generaci podnikatelů z Běloruska a východní Evropy obecně a podle odhadů jste dolarový miliardář. Představujete pro mladé lidi ve vaší zemi vzor, který je inspiruje dělat technologie a podnikat?

Tak se asi nevidím. Já a mí kolegové děláme to, co máme rádi, tedy hry. Chceme, aby nás měly rády miliony hráčů. Já už také nějakou dobu žiji na Kypru a hodně cestuji, takže se považuji spíše za určitého kosmopolitního mezinárodního člověka. Nicméně když mě někdo chce považovat za vzor, určitě jsem rád. Myslím, že svůj životní příběh komunikuji otevřeně. Ale moje priorita to není, prostě dělám hry a byznys.

V jednom z článků jste se zmiňoval, že jste nějakou dobu ve vývoji postupovali poněkud arogantně. Co jste tím myslel?

Měl jsem tím na mysli vývoj naší hry World of Tanks. Když máte pár let úspěch, začnete si myslet, že život je parádní, že vše děláte dobře a že to tak zůstane navždy. Jenže my dodáváme hru jako službu. Hráči ji hrají online, nekoupí si ji jen jednou, ale platí za různé nové přídavky a tak dále. A když děláte něco jako službu, musíte být neustále inovativní, nemůžete se zastavit. Nějakou dobu jsme si mysleli, že nejlépe víme, co hráči chtějí, ale stalo se to, že jsme ne vždy měli pravdu. Nenaslouchali jsme našim fanouškům a dělali jsme věci, o které neměli zájem. Uvědomili jsme si to, od hráčů jsme dostali signály. Více se otevíráme, před pár dny jsem například seděl s několika stovkami hráčů v Tokiu a oni mi kladli dotazy. Létám po světě a bavím se s fanoušky. Tohle musíme dělat, ptát se a poslouchat, každý den.

A protože máme miliony fanoušků, musíme tyto vstupy zpracovávat ve velkém. Proto pracujeme s daty na takzvaném business intelligence. A právě tuto sekci stavíme v Praze. Chceme porozumět informacím a dělat na základě toho kvalitní produkty. A také samozřejmě přijít na to, jak něco vydělat. Praha na to bude mít velice silnou jednotku.



Autor: Wargaming Viktor Kislyi, Wargaming

Wargaming pracuje s takzvaným free-to-play či freemium modelem, kdy nabídnete základní hru zdarma a hráči si pak mohou přikupovat věci navíc – lepší tanky a podobně. Kolik hráčů vám platí?

Dokázali jsme převzít model, který je obvyklý v Číně a Asii, a přenést ho do globálního prostředí. Uživatelé nám v průměru platí šest dolarů měsíčně. Každopádně asi 75 procent uživatelů nám nikdy platit nebude. Snažíme se, aby hráči platili tolik, aby se to měsíčně vlezlo dejme tomu do ceny lístků do kina. Právě tyto informace také bedlivě pozorujeme a analyzujeme.

Kolik máte celkem hráčů, kolem 200 milionů?

Ano, po celém světě máme registrovaných zhruba tolik hráčů. Jde o součet všech našich her.

A předpokládám, že free-to-play model vyřešil problém s pirátstvím, který je jinak například v Rusku a Číně značný.

Ano, pirátství u nás neexistuje.

O kolik procent ročně rostou vaše tržby?

Přesná čísla vám neřeknu, ale naše tržby jsou ve stovkách milionů dolarů ročně. Když začala krize na Ukrajině, spadl i kurz rublu. To samozřejmě mělo dopad i na naše tržby. V současné době nerosteme o žádných padesát procent ročně, ale rosteme pohodlně. A doufám, že Rusko a Ukrajina najdou cestu a problémy skončí. Dobrou zprávou pro nás je to, že jsme diverzifikovaní a máme operace rozmístěny po celém světě. Pomalu pokrýváme celý svět, máme tržby z různých trhů a z více herních titulů. Rozšiřujeme se také mimo tradiční počítače na nové platformy, tedy konzole a mobilní telefony. Náš byznys je nyní velice dobře nastavený a mezinárodní.

Podle propočtů Bloombergu má Wargaming tržní hodnotu kolem 1,5 miliardy dolarů. Kam firmu reálně chcete dostat? Na dvojnásobek?

Samozřejmě. I proto otevíráme kanceláře v Praze, ta nám k růstu pomůže. Za poslední roky jsme se toho hodně naučili a nyní toho využijeme. Propočty Bloombergu nebo Financial Times jsou jedna věc, ale zásadní jsou naši hráči. Když jim nebudeme dodávat hry, které je budou bavit, nebude žádný růst. Chystáme další a prozatím neveřejné tituly. Máme centra, která naslouchají hráčům, budujeme podporu, PR a tak dále. Musíme inovovat a dobře testovat. I testování her se bude ve velkém dělat právě u vás v Česku.