Virus z OKD a Benešova zničen, grafické karty od Intelu, výrobci čipů z USA nechtějí sankce vůči Číně

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Europolu se podařilo zbořit botnet Emotet, který se řadil mezi nejnebezpečnější svého druhu a před kterým dříve varoval NÚKIB. Emotet stál společně s TrickBotem a Ryukem za útoky na nemocnici v Benešově a OKD. Do akce se zapojila policie z Nizozemska, Německa, Francie, Kanady, USA, Velké Británie, Ukrajiny a Litvy. NÚKIB k tomu vydal vlastní zprávu. Ukrajinská policie pak zveřejnila video ze zátahu v jednom z řídících center. Splňuje snad všechny požadavky na klišé o hackerských norách.

Na trh míří samostatné grafické karty od Intelu. Jde o karty s čipy Intel Xe určené do tradičních PCI Express slotů. Intel prozatím tyto čipy dával jako integrované grafiky, nyní je získávají i výrobci celých karet. Karty ale prozatím nepůjdou koupit samostatně, k dispozici budou jako OEM. Karty mají 4 GB LPDDR4X a 128bitovou sběrnici. Prvním výrobcem bude Asus. Značným omezením ale bude to, že karty mají fungovat pouze s procesory Intel (Comet Lake-S a Coffee Lake-S) a konkrétními čipovými sadámi.

AMD zažívá dobré časy. Tržby za rok 2020 meziročně vzrostly o 45 procent na 9,8 miliardy dolarů se ziskem 2,5 miliardy dolarů. Ten představuje skok o 630 procent. AMD těží z povedené architektury Zen 3 a do budoucna zřejmě také z nových grafických čipů Radeon série 6000. Její technologie mimo jiné běží v herních konzolích nové generace a dostává se do nejrychlejších superpočítačů světa, včetně toho v Ostravě. AMD je každopádně brzděno výrobními kapacitami TSMC, grafické karty jsou v podstatě nedostupné a nové Ryzeny 5000 až na model 5800X také. Firma na tento rok očekává růst o 37 procent.

Apple pokračuje v bourání byznysových mezí. V prvním kvartálu 2021 utržil 111,4 miliardy dolarů, meziročně o 21 procent více. Zisk se dostal na 28,8 miliardy dolarů. Rostlo úplně všechno a na všech trzích. Apple také mění šéfa hardwarové divize. Otěže přebírá John Ternus a Dan Riccio se má věnovat nespecifikovanému novému projektu.

Samá radost je to také u Microsoftu. Druhý kvartál 2021 přinesl tržby 43,1 miliardy dolarů s meziročním skokem o 17 procent. Zisk vzrostl o třetinu na 15,5 miliardy. Výrazně zabodovala herní divize, vyrostla o 51 procent – asi díky novému Xboxu. Redmond jinak těží z home office a předplatných jeho služeb, stejně jako z rostoucích prodejů PC.

TSMC upřednostní výrobu čipů do aut, protože jich je nedostatek a automobilky dokonce musely dočasně zastavit výrobu. TSMC bylo o prioritizaci požádáno ze strany tchaj-wanské vlády. Reuters rozebírá, že vinu na tom nesou i sankce USA vůči Číně. Řada továren na čipy je totiž právě v této zemi, sankce ale nedovolují do Číny dodávat technologie nutné na výrobu.

Američtí čipoví hráči začali urgovat nového prezidenta Joea Bidena, aby sankce a exportní pravidla kolem čipů do Číny přehodnotil. Organizace SEMI, která sdružuje významná jména z oboru, upozorňuje, že omezení do budoucna USA spíše uškodí než pomohou. Informaci opět přináší Reuters.

Politico zase píše, že na Bidena sílí tlaky, aby se něco udělalo s firmami označovanými jako Big Tech. Síla Facebooku a spol. je dle mnohých příliš velká.

Biden už také jmenoval novou šéfku telekomunikačního regulátora FCC, stává se jí Jessica Rosenworcel. ZDNet to komentuje tím, že by se mohla vrátit síťová neutralita, kterou pomohl utlumit Ajit Pai.

Nastupují šéf Intelu Pat Gelsinger láká zpět do firmy velká jména. Začíná se potvrzovat, že Intel se pod novým vedením stočí zpět k prioritizaci technologického pohledu na byznys a pokusí se napravit úřadování Krzaniche a Swana. Gelsinger rovněž uvedl, že Intel stále počítá primárně s vlastní výrobou a outsourcovat bude jen minoritu věcí. Firma nově navýšila investice do výroby ve Vietnamu, a to na 1,5 miliardy dolarů.

Oracle a SAP začaly jako zákazníky lovit startupy, rozebírá Protocol. Z některých z nich totiž časem vyrostou velké firmy, které si ale od začátku postaví infrastruktury na dostupných cloudových produktech a nabídku Oraclu a SAPu ignorují. SAP také koupil startup Signavio.

Největší evropští telekomunikační operátoři chtějí nasazovat OpenRAN, tedy otevřenou alternativu komponent do mobilních sítí. Telefónica, Vodafone, Orange a Deutsche Telekom chtějí v tomto ohledu postupovat organizovaně. O OpenRAN se mluví dlouhodobě, mimo jiné kvůli větší diverzifikaci. Debaty zesílily s tím, jak je omezován vstup Huawei do 5G. Důležitost OpenRAN byla vyzdvižena například na pražské 5G konferenci nebo při debatě českých operátorů.

Pak je zde ještě další alternativa. Firma EdgeQ se snaží dostat otevřený standard čipů RISC-V do 5G hardwaru. Nově najal dva silné poradce. Jedním je bývalý šéf Qualcommu Paul Jacobs, druhým bývalý technický ředitel téže firmy Matt Grob. Více rozebírá ArsTechnica.

OnePlus a Oppo spojují výzkum a vývoj, informuje Android Authority. Obě značky smartphonů patří pod čínský konglomerát BBK Electronics, stejně jako Realme a Vivo.

Amazon Web Services vydává vlastní fork Elasticsearch. Je open source, a to pod licencí Apache 2.0. Jde o reakci na změny licencování Elasticsearch a Kibany, kde se přešlo na SSPL, což je předmětem kritiky.

Red Hat Enterprise Linux bude zdarma pro malá nasazení a menší vývojářské týmy. Nabídku půjde využít do 16 serverů. Red Hat si tím trochu snaží zlepšit jméno po nešťastně přijatém konci CentOS v současné podobě.

Atlassian pak přestává prodávat nové licence (server) pro populární produkty jako BitBucket, Jira nebo Confluence. Chce tak donutit k přechodu na Atlassian Cloud. Podpora on-premise bude trvat do roku 2022, pak už se budou řešit jen kritické bezpečnostní chyby.

Chromebooky a Chrome OS lze nově použít jako přihlašovací prostředek WebAuth. Využít lze PIN kód či otisk prstu.

Google končí s vývojem působivého VR kreslení Tilt Brush a vydává ho jako open source. Vše potřebné k je k dispozici na GitHubu.

Google také odstartoval projekt BeyondCorp. Jde o kyberbezpečnostní zero trust platformu, na které se podílí firmy jako VMware, Citrix, Symantec nebo Check Point.

Národní superpočítačové centrum IT4Innovations v Ostravě se připojuje k mezinárodnímu projektu EVEREST. Má se podílet na frameworku pro modelování dopravy v reálném čase, zapojí se i slovenský Sygic. Akci sponzoruje Evropská unie (přes pět milionů eur), hlavním koordinátorem je IBM Research.

Zemřel Brad Cox, tvůrce Objective-C. Bylo mu 76 let. Dnes jde o základ například pro iOS, Jobs ho používal už v NeXTu.

Vyšla nová verze Datovky od CZ.NIC. Hlavní změnou je to, že pro komunikaci s ISDS se místo libisds používá knihovna libdatovka.

Americký e-commerce hráč Bloomreach koupil slovenskou firmu Exponea, kde většinu držel majitel HB Reavis Ivan Chrenko.