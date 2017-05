 »  Vítejte v Cloud City. Jak se ze Seattlu stává světové epicentrum ve vývoji cloudů

Ze 76. patra Columbia Center, nejvyššího mrakodrapu v Seattlu, je krásně vidět na celé město. Microsoft si zdejší prostory jako jedna z nejvýznamnějších firem v regionu pronajímá celkem často. Tentokrát zde prezentuje novinky kolem umělé inteligence a cloudu. Dává to smysl. Seattlu se začalo přezdívat Cloud City, oblačné město, počasí v tom ale zase nehraj takovou roli. Celá oblast se totiž stala světovým epicentrem počítačových cloudů.

To, že se v Seattlu něco děje, lze rozpoznat už při běžné procházce městem. Všude po čerstvě renovovaných ulicích proudí převážně mladí lidé s visačkami s přístupy do moderních kanceláří a často na tričkách mají loga Azure, Bingu či Amazonu. Restaurace, kavárny a food trucky jsou přecpané a zejména kolem oběda to v centru vypadá jako v mraveništi. Ať se podíváte na jakoukoliv stranu, všude mezi mrakodrapy trčí jeřáby stavící další budovy.

„Pokud děláte něco s cloudem, velmi pravděpodobně jste v Seattlu. Nebo zde brzy budete,“ popisuje skupina vývojářů a manažerů v jedné z kaváren v Puget Sound – části města, kde se cloudové firmy z velké části soustřeďují. „Nejde pouze o cloud jako takový, ale i o věci typu umělá inteligence, Internet věcí, DevOps. Vše souvisí s cloudem a Seattle je město, kde se cloud dělá.“

Efekt Microsoftu a Amazonu

Takový příchod do kampusu Amazonu rovněž dává jasně vědět, co touto firmou hýbe. Všude je nějaká digitální cedule odkazující na zrovna probíhající workshop o deep learningu a umělé inteligenci.

Zaměstnanost v Seattlu se mezi roky 2013 až 2016 zvýšila o 7,2 procenta. Počet lidí zaměstnaných v budování cloudových technologií (softwaroví inženýři, síťaři a další) rostl o 26 procent na aktuálních více než 80 tisíc lidí. Očekává se, že čísla budou nadále růst.

Příběh toho, jak se Seattle stal epicentrem cloudu, začal v roce 2003. V Amazonu, který si toto město ve státě Washington vybral za své hlavní sídlo, se začal rodit cloud Amazon Web Services (AWS), jež spustil cloudovou revoluci a oblasti doposud vládne.

Pak do stejné hry naskočil také Microsoft. I on má v oblasti centrálu, konkrétně v asi 17 kilometrů vzdáleném Redmondu. Microsoft Azure je v současné době druhým nejsilnějším cloudovým hráčem, další sílu Microsoftu dávají věci jako Office 365. Jen Microsoft už pro Azure provozuje 38 datacenter po celém světě, Amazon je na tom podobně.



Autor: Jan Sedlák The Spheres, další součást sídla Amazonu

S tímto zázemím se tak ve městě logicky začalo hromadit know-how a stěžejní lidé. To brzy rozeznal Google, který v Seattlu otevřel vývojářskou pobočku zaměřenou právě na jeho cloud. Google do Seattlu pumpuje další peníze a zrovna staví nový kampus kousek od kanceláří Amazonu. Kousek k jezeru se kvůli cloudu nastěhoval také Facebook. Ten má v Seattlu přes tisíc lidí a sídlo rovněž rozšiřuje. Do roku 2018 má být připraven komplex pro čtyři tisíce lidí.

Všichni do Seattlu

Přichází ale i mnohé další společnosti. Oracle sází svoji budoucnost na cloud a v Century Square v centru města otevřel pobočku, do které neustále hledá až stovky lidí. V Seattlu na cloudu pracují i SAP, Cisco, VMware, Salesforce.com, IBM, skrze akvizice se zde usazuje Apple. Zakořeňují i čínští giganti Huawei či Alibaba a společnosti, které nejsou primárně zaměřené na IT, ale cloud nutně potřebují. Často velcí průmysloví hráči.



Autor: Jan Sedlák Jedno ze sídel Amazonu v Seattlu

Tyto cloudové aktivity mají obrovský dopad na ekonomiku Seattlu, ale i přilehlá místa jako Bellevue, Kirkland a Redmond. Amazon například obsadil několik různých budov v centru a jeho rostoucí poptávka generuje další výstavbu. Firma velkou část lidí nastěhovala do dvou nových mrakodrapů (Doppler a Day 1) a aktuálně mezi nimi staví tři prosklené bubliny připomínající objekt The Spheres.

„Velkou část našich tržeb tvoří zaměstnanci Facebooku. I když mají občerstvení k dispozici ve firmě, máme pro ně různé speciální akce. Chodí sem i mimo pracovní dobu, protože jsme v lokalitě, kde se zároveň staví byty,“ popisuje majitel jedné z restaurací u sídla Facebooku. Výstavba bytů je vidět na první pohled, stejně tak další investice Facebooku do rozšiřování kampusu.

Stát Washington ostatně v poslední době ekonomicky slabý nebyl ani tak. Po druhé světové válce se v oblasti Seattlu rozjel Boeing, který dodnes tvoří jádro leteckého a technologického průmyslu. V osmdesátých letech začal růst Microsoft, poté přišel Amazon. Následovala i další vlna úspěšných technologických firem jako Zillow, RealNetworks, F5 Networks, Expedia a další.



Autor: Jan Sedlák Všudypřítomná výstava nových kanceláří a bytů

A zapomenout nelze ani na Starbucks. To je sice kavárenský řetězec, zároveň jde ovšem o významného technologického inovátora, mimo jiné postaveného na cloudu. Starbucks je největší mobilní platební službou ve Spojených státech – díky jeho mobilní aplikaci na objednávání a placení kafe a s tím zkombinovaným věrnostním programem.

Desítky pracovních nabídek denně

Všechen tento mumraj do Seattlu láká další lidi, kteří se sem stěhují i ze Silicon Valley. Seattle Area je atraktivní pro mladé a vysoké konkurenční prostředí vytváří tlak na platy. Cloudoví inženýři si podle oslovených lidí a dostupných veřejných údajů mohou vydělat až mezi 250 tisíci a více než milionem dolarů ročně. „Běžně obdržím i několik desítek pracovních nabídek denně,“ říká jeden z cloudových lidí z Amazonu. Trend akceleruje posledních pět let.



Autor: Jan Sedlák Stavba nového sídla Googlu

To logicky vytváří tlak na prostředí a situace začíná připomínat podobný náběh v San Francisku a Silicon Valley. Vysoké platy v technologických firmách zvyšují ceny dalších služeb a nemovitostí okolo, což vyhání další obyvatele. Výrazně roste cena za bydlení a nová výstavba nestíhá. Radnice už kvůli tomu vyhlásila bytovou krizi. Počet bezdomovců roste o 20 procent ročně. Při běžné pochůzce ulicemi situace ani vzdáleně nepřipomíná šílené San Francisco, problém nicméně vzniká.

Naštěstí se Seattlu vyhýbá kultura Silicon Valley postavená na rizikových fondech, hipsterech a startupech, které chtějí prodávat naleštěné nic přes mobilní aplikaci. V Seattlu se většinou dělá na „hardcore“ technologiích. Startupy zde logicky vznikají, většinou je zakládají bývalí zaměstnanci Amazonu, Microsoftu a spol., ale mají blízko právě ke cloudům, AI, IoT či DevOps. Hlavními startupovými oblastmi jsou Pioneer Square a Fremont.



Autor: Jan Sedlák Sídlo Microsoftu v Seattlu

Snahy o přetahování lidí jsou zde velice běžné. Mimo to se společnosti snaží inženýry rekrutovat i v dalších částech planety a nabízejí jim přesun právě do Seattlu. V Česku a Evropě tak činí například Facebook (náš článek). Firmy do Seattlu a okolí každopádně neláká pouze lidská zásobárna. Je to také celý ekosystém a napojení na velké cloudové hráče. „Pokud chcete dělat nějakou službu postavenou vedle či na jejich cloudech, je dobré zde být kvůli partnerství a schůzkám,“ říkají inženýři při debatě.

Paul Allen a Kevin Mitnick

Rychlý růst technologického Seattlu je možný i díky kvalitnímu počítačovému vzdělávání. Tak jako Austin i díky University of Texas vytváří alternativu pro Silicon Valley (naše reportáž), má tato oblast svojí University of Washington. Podle oficiálních propočtů kolem 90 procent absolventů školy zůstává v Seattlu a okolí.



Autor: Jan Sedlák Sídlo Facebooku v Seattlu

Výzkum, vývoj a výuku zde sponzorují i velká jména. Na University of Washington funguje například Paul Allen School of Computer Science & Engineering. Podle jména je jasné, že za ní stojí dolarový miliardář a spoluzakladatel Microsoftu Paul Allen. Vyzkoušet můžete jeho memoárovou knihu.

Lidé v Seattlu říkají, že ovládají cloud. Jeho jádro zcela určitě. Amazon Web Services ročně vygeneruje tržby jedenáct miliard dolarů (a tvoří velkou část zisku firmy), sekce Commercial Cloud u Microsoftu je na deseti. Podle Gartneru se prodej technologií a softwaru přes cloud v roce 2016 dostal na něco kolem 120 miliard dolarů. Když se k Amazonu a Microsoftu přičtou další společnosti, Seattle zde vychází skutečně dobře.

Očekává se, že do roku 2020 cloud ještě masivně naroste. Amazon a další mají ty nejlepší náklady na zvětšujícím se trhu nadále vládnout. Cloudová oblast na sebe nabaluje další inovace a způsobuje narušování mnoha oblastí. Například i v serverovém hardwaru a vývoji softwaru pro něj – AWS, Azure i Google Cloud používají vlastní infrastrukturu, a nikoliv komoditní stroje od běžných dodavatelů.

Je pravděpodobné, že rozmach Seattlu bude pokračovat. Město už v některých oblastech ekonomiky naráží na limity. Disponuje sice výstavištěm Washington State Convention Center, to ale ne vždy zvládne pojmout velké konference, které firmy jako Amazon a Microsoft pořádají. Je to podobný problém, který v případě konferencí „vyhnal“ Dell po spojení s EMC z domovského Austinu do Las Vegas. Svojí každoroční cloudovou konferenci tam dělá i Amazon.

Seattle vedle toho postupně výrazně posiluje mezinárodní letiště Tacoma, ze kterého se daří budovat hlavní hub pro cesty do Asie přes Pacifik v rámci západního pobřeží Spojených států. Obyvatelům v rozjeté oblasti výrazně vadí jen jedno: častý déšť a vítr.

