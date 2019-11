 »  Vítězem soutěže WebTop100 pro rok 2019 se stal HUDYsport

1. Česká spořitelna, a.s. (Vlastník: Česká spořitelna, a.s., Autor: Česká spořitelna, a.s.) – www.csas.cz

2. ŠKODA AUTO a.s. (Vlastník: ŠKODA AUTO a.s., Autor: ŠKODA AUTO a.s.) – www.skoda-auto.cz

1. ZETOR TRACTORS a.s. (Vlastník: ZETOR TRACTORS a.s., Autor: Giant interactive s.r.o.) – www.zetor.cz

2. ING Bank N.V. (Vlastník: ING Bank N.V., Autor: ING Bank N.V.) – www.ing.cz

2. Komerční banka, a.s. (Vlastník: Komerční banka, a.s., Autor: Actum, s.r.o./ Wunderman Thompson s.r.o./ OGILVY ONE, a.s./ manica s.r.o.) – www.kb.cz

2. Wüstenrot – stavební spořitelna a.s. (Vlastník: Wüstenrot – stavební spořitelna a.s., Autor: Actum, s.r.o.) – www.wuestenrot.cz

Žebříček Cestovní ruch:

1. Letiště Praha, a. s. (Vlastník: Letiště Praha, a. s., Autor: VOATT s.r.o. / PragueBest s.r.o.) – www.prg.aero

2. GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost (Vlastník: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost, Autor: Breezy, s.r.o.) – www.pupp.cz

3. Resort Dolní Morava (Vlastník: SNĚŽNÍK, a.s., Autor: Giant interactive s.r.o.) – www.hotel-dolnimorava.cz

Žebříček E-shopy:

1. HUDYsport a.s. (Vlastník: HUDYsport a.s., Autor: PeckaDesign, s.r.o.) – www.hudy.cz

2. COUNTRY LIFE s.r.o. (Vlastník: COUNTRY LIFE s.r.o., Autor: PeckaDesign, s.r.o.) – www.countrylife.cz

3. Alza.cz a.s. (Vlastník: Alza.cz a.s., Autor: Alza.cz a.s.) – www.alza.cz

Žebříček Gastronomie:

1. LEROS, s.r.o. (Vlastník: LEROS, s.r.o., Autor: BlueGhost.cz, s.r.o.) – www.leros.cz

2. CrossCafe original s.r.o. (Vlastník: CrossCafe original s.r.o., Autor: Beneš & Michl s.r.o.) – www.crosscafe.cz

2. Život v rohlíku (Vlastník: VELKÁ PECKA s.r.o., Autor: Beneš & Michl s.r.o.) – www.zivotvrohliku.cz

Žebříček Obchod a služby B2B:

1. OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. (Vlastník: OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., Autor: MEDIA FACTORY Czech Republic a.s.) – www.osa.cz

2. KKCG a.s. (Vlastník: KKCG a.s., Autor: Apploud Digital s.r.o.) – www.kkcg.com/cs

3. Screening Solutions s.r.o. (Vlastník: Screening Solutions s.r.o., Autor: Giant interactive s.r.o.) – www.screening-solutions.com

Žebříček Obchod a služby B2C:

1. GrandVision CZ s.r.o. (Vlastník: GrandVision CZ s.r.o., Autor: PragueBest s.r.o.) – www.grandoptical.cz

1. HAGOS s.r.o. (Vlastník: HAGOS, s.r.o., Autor: Minion Interactive s.r.o.) – www.hagos.cz

3. The Prague Outlet s.r.o. (Vlastník: The Prague Outlet s.r.o., Autor: Giant interactive s.r.o.) – www.pop.cz

Žebříček Pojišťovny:

1. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (Vlastník: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Autor: 2FRESH s.r.o.) – www.koop.cz

2. Mutumutu s.r.o. (Vlastník: Mutumutu s.r.o., Autor: CreativeDock s.r.o.) – www.mutumutu.cz

3. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB (Vlastník: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, Autor: Kindred, s.r.o.) – www.csobpoj.cz

3. Direct pojišťovna, a.s. (Vlastník: Direct pojišťovna, a.s., Autor: Direct pojišťovna, a.s.) – www.direct.cz

Žebříček Průmysl a energetika:

1. ČEZ, a. s. (Vlastník: ČEZ, a. s., Autor: FG Forrest, a.s.) – www.cez.cz

2. EP ENERGY TRADING, a.s. (Vlastník: EP ENERGY TRADING, a.s., Autor: Beneš & Michl s.r.o. ) – www.epet.cz

3. E.ON Distribuce, a.s. (Vlastník: E.ON Distribuce, a.s., Autor: Proof & Reason, s.r.o.) – www.eon-distribuce.cz

Žebříček Telekomunikace:

1. Vodafone Czech Republic a.s. (Vlastník: Vodafone Czech Republic a. s., Autor: MEDIA FACTORY Czech Republic a.s.) – www.vodafone.cz

2. O2 Czech Republic a.s. (Vlastník: O2 Czech Republic a.s., Autor: O2 Czech Republic a.s.) – www.o2.cz/osobni

3. T-Mobile Czech Republic a.s. (Vlastník: T-Mobile Czech Republic a.s., Autor: User Technologies s.r.o.) – www.t-mobile.cz/osobni

Žebříček Marketingové a IT agentury:

1. PeckaDesign, s.r.o. (Vlastník: PeckaDesign, s.r.o., Autor: PeckaDesign, s.r.o.) – www.peckadesign.cz

2. BlueGhost.cz, s.r.o. (Vlastník: BlueGhost.cz, s.r.o., Autor: BlueGhost.cz, s.r.o.) – www.blueghost.cz

3. Adexpres.com, s.r.o. (Vlastník: Adexpres.com, s.r.o., Autor: Isobar Czech Republic s.r.o.) – www.adexpres.com

Ocenění v kategorii Firemní web:

Nejlepší design roku 2019: Mutumutu s.r.o. (Vlastník: Mutumutu s.r.o., Autor: CreativeDock s.r.o.) – www.mutumutu.cz

Absolutní vítěz kategorie Firemní web roku 2019: HUDYsport a.s. (Vlastník: HUDYsport a.s., Autor: PeckaDesign, s.r.o.) – www.hudy.cz

Speciální ocenění

Digitální agentura roku 2019: Motionlab, s.r.o.

Osobnost digitálního marketingu 2019: Daniel Kafka

Výsledky ostatních kategorií v roce 2019

Brandová kampaň:

1. budsafeonline.cz (Vlastník: Avast Software s.r.o., Autor: Giant interactive s.r.o.)

2. Dvojky vyhlašují příměří. (Vlastník: CZC.cz s.r.o., Autor: DigitalBrain Company s.r.o.)

3. Vlakem na výlet (Vlastník: České dráhy, a.s., Autor: České dráhy, a.s.)

Social media kampaň:

1. Instagram s teniskama na nohou (Vlastník: Footshop s.r.o., Autor: Footshop s.r.o.)

2. Tvoje mistrovství. Tvoje království. (Vlastník: HEINEKEN Česká republika, a.s., Autor: Isobar Czech Republic s.r.o.)

3. Pilot G2 – Zjisti, jaká jsi osobnost (Vlastník: PILOT CORPORATION OF EUROPE, SA a Václav Čížek s.r.o., Autor: Fragile media s.r.o.)

Výkonnostní kampaň:

1. Královské studio (Vlastník: HEINEKEN Česká republika, a.s., Autor: Isobar Czech Republic s.r.o.)

2. Snížení ceny za konverzi o 70 % (Vlastník: Slevomat.cz, s.r.o., Autor: Slevomat.cz, s.r.o.)

3. Zvýšení tržeb o 210 % (Vlastník: HUDYsport a.s., Autor: BETTER MARKETING, s.r.o.)

E-mailingová kampaň:

1. Představujeme další hvězdu (Vlastník: Marketing Festival s.r.o., Autor: Motionlab, s.r.o.)

2. 100 % personalizované a automatizované upozornění (Vlastník: PEARS HEALTH CYBER, s.r.o., Autor: VIVmail.cz s.r.o.)

3. Shell V-Power trigger e-maily (Vlastník: Shell Czech Republic a.s., Autor: Wunderman Thompson s.r.o.)

Obsahový marketing:

1. Strategie pro blog MALL.CZ (Vlastník: Internet Mall, a.s., Autor: Obsahová agentura s.r.o.)

2. Závodní akademie na MALL.TV (Vlastník: Internet Mall, a.s., Autor: Omnicom Media Group, s. r. o.)

3. Ten druhý život (Vlastník: Komunitní centrum pro válečné veterány, Autor: C3 Creative Code and Content s. r. o.)

Online nástroje:

1. PrintScreen (Vlastník: Tomáš Stoklasa, Autor: BlueGhost.cz, s.r.o.) – www.printscreen.cz

2. Centrum FotoŠkoda – Fotobox (Vlastník: Milan Škoda-FOTO, Autor: PragueBest s.r.o.) – www.fotoskoda.cz/fotobox

3. Centrum FotoŠkoda – Fotokurzy (Vlastník: Milan Škoda-FOTO, Autor: PragueBest s.r.o.) – www.fotoskoda.cz/kurzy-a-workshopy

Microsite:

1. Vodafone Kariéra (Vlastník: Vodafone Czech Republic a.s., Autor: McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o., INTERNATIONAL ADVERTISING AGENCY) – www.vodafone.cz/kariera

2. …tvoříme lepší svět (Vlastník: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o., Autor: Giant interactive s.r.o. – www.tvorimelepsisvet.cz

2. Myslíme zeleně (Vlastník: Hypoteční banka, a.s., Autor: Digital Vision Czech Republic, a.s.) – www.myslimezelene.cz

Mobilní řešení:

1. Mobilní bankovnictví (Vlastník: Equa bank a.s., Autor: Equa bank a.s.) – apps.apple.com/cz/app/equa-bank/id462256067

2. Aplikace Bazoš (Vlastník: Ing. Radim Smička, Autor: Ackee, s. r. o.) – play.google.com/store/apps/de­tails?id=cz.ackee.bazos&hl=cs

3. Můj Vodafone (Vlastník: Vodafone Czech Republic a.s., Autor: ZENTITY a.s.) – play.google.com/store/apps/de­tails?id=com.zentity.voda­fone&hl=cs; apps.apple.com/cz/app/muj-vodafone/id509838162

Nejefektivnější digitální řešení:

1. Shell V-Power trigger e-maily (Vlastník: Shell Czech Republic a.s., Autor: Wunderman Thompson s.r.o.)

2. ECHO (Vlastník: KPMG Česká republika, s.r.o., Autor: Giant interactive s.r.o.)

3. Opel Ihned (Vlastník: O Automobil Import s.r.o., Autor: Comin.cz, s.r.o.)

Připomeňte si také výsledky minulých ročníků: vítězem WebTop100 2018 se stal MOSER, v roce 2017 vyhrála firma FotoŠkoda a v roce 2016 zvítězil Zetor.