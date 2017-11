 »  Vítězem WebTop100 je FotoŠkoda, osobností digitálního marketingu Filip Podstavec

Absolutním vítězem kategorie Firemní web roku 2017 se v tradiční soutěži WebTop100 stala stránky firmy Milan Škoda-FOTO. Nejlepší mobilní řešení má Audioteka.cz a novou kategorii Online nástroje vyhrálo brněnské Kiwi.com.

Do 16. ročníku soutěže se přihlásilo celkem 222 projektů, které ohodnotilo a zpětnou vazbu jim poskytlo na 60 expertů na jednotlivé oblasti digitálního marketingu.

Speciální ocenění Osobnost digitálního marketingu získal Filip Podstavec, 27letý online marketingový specialista, lektor, přednášející, moderátor, milovník asijské kuchyně a vlastník nástroje Marketing Miner.

A tady jsou kompletní výsledky:

Výsledky kategorie Firemní web v roce 2017

Žebříček Auto-moto:

1. ZETOR TRACTORS a.s. (Vlastník: ZETOR TRACTORS a.s., Autor: Giant interactive s.r.o.) – www.zetor.cz

2. MAXIAUTO s.r.o. (Vlastník: MAXIAUTO s.r.o., Autor: Critical works s.r.o.) – www.maxiauto.cz

3. Import Volkswagen Group s.r.o. (Vlastník: Import Volkswagen Group s.r.o., Autor: Import Volkswagen Group s.r.o.) – www.volkswagen.cz

Žebříček Banky:

1. Hypoteční banka, a.s. (Vlastník: Hypoteční banka, a.s., Autor: MEDIA FACTORY Czech Republic a.s.) – www.hypotecnibanka.cz

2. Raiffeisenbank a.s. (Vlastník: Raiffeisenbank a.s., Autor: Multimedia Atelier s.r.o.) – www.rb.cz

3. Českomoravská stavební spořitelna, a. s. (Vlastník: Českomoravská stavební spořitelna, a. s., Autor: OGILVY ONE, a.s.) – www.cmss.cz

3. Raiffeisen stavební spořitelna a.s. (Vlastník: Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Autor: Giant interactive s.r.o.) – www.rsts.cz

3. Komerční banka, a.s. (Vlastník: Komerční banka, a.s., Autor: FG Forrest, a.s.) – www.kb.cz

Žebříček Cestovní ruch:

1. Vega Tour s.r.o. (Vlastník: Vega Tour s.r.o., Autor: Critical works s.r.o.) – www.praguebus.tours/cs

2. RS YACHTS s.r.o. (Vlastník: RS YACHTS s.r.o., Autor: Proof & Reason, s.r.o.) – www.rsyachts.cz

3. Imperial Karlovy Vary a. s. (Vlastník: Imperial Karlovy Vary a. s., Autor: Giant interactive s.r.o.) – www.spa-hotel-imperial.cz

Žebříček E-shopy:

1. Milan Škoda-FOTO (Vlastník: Milan Škoda-FOTO, Autor: PragueBest s.r.o.) – www.fotoskoda.cz

2. Top-obaly.cz (Vlastník: SECUPACK s.r.o., Autor: Proof & Reason, s.r.o.) – www.top-obaly.cz

3. el nino parfum, s.r.o. (Vlastník: el nino parfum, s.r.o., Autor: PragueBest s.r.o.) – www.parfemy-elnino.cz

3. Alza.cz a.s. (Vlastník: Alza.cz a.s., Autor: Alza.cz a.s.) – www.alza.cz

Žebříček Gastronomie:

1. PROFICATERING (Vlastník: STYL PROFI, spol. s r.o., Autor: NETservis s.r.o.) – www.proficatering.cz

2. PIVOVAR SVIJANY, a.s. (Vlastník: PIVOVAR SVIJANY, a.s., Autor: AITOM Digital s.r.o.) – www.pivovarsvijany.cz

3. Gourmet Academy (Vlastník: Potten & Pannen – Staněk group, spol. s r.o., Autor: PragueBest s.r.o.) – www.gourmetacademy.cz

Žebříček IT:

1. solidpixels (Vlastník: Breezy s.r.o., Autor: Breezy s.r.o.) – www.solidpixels.cz

2. Fine spol. s r.o. (Vlastník: Fine spol. s r.o., Autor: Giant interactive s.r.o.) – www.fine.cz

3. iPodnik cloud s.r.o. (Vlastník: iPodnik cloud s.r.o., Autor: Giant interactive s.r.o.) – www.ipodnik.cz

Žebříček Obchod a služby B2B :

1. Kubový s.r.o. (Vlastník: Kubový s.r.o., Autor: netpromotion group s.r.o.) – www.kubovy-jeraby.cz

2. ArtGen Office Gallery (Vlastník: PPF Real Estate s.r.o., Autoři: Giant interactive s.r.o./H1.cz s.r.o.) – www.artgen.cz

3. Skřivánek s.r.o. (Vlastník: Skřivánek s.r.o., Autor: Proof & Reason, s.r.o.) – www.skrivanek.cz

Žebříček Obchod a služby B2C:

1. SAPELI, a.s. (Vlastník: SAPELI, a.s., Autor: Proof & Reason, s.r.o.) – www.sapeli.cz

2. A T R I U M , s. r. o. (Vlastník: A T R I U M , s. r. o., Autor: AITOM Digital s.r.o.) – www.atrium.cz

3. JABLOTRON ALARMS a.s. (Vlastník: JABLOTRON ALARMS a.s., Autor: SHERWOOD Digital a.s.) – www.jablotron.com

Žebříček Pojišťovny:

1. Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group (Vlastník: Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, Autor: FG Forrest, a.s.) – www.pojistovnacs.cz

2. ČSOB Pojišťovna, a. s. (Vlastník: ČSOB Pojišťovna, a. s., Autor: SYMBIO Digital, s.r.o.) – www.csobpoj.cz

3. NN Životní pojišťovna N.V. (Vlastník: NN Životní pojišťovna N.V., Autor: NN Životní pojišťovna N.V.) – www.nn.cz

Žebříček Průmysl a energetika:

1. CENTROPOL ENERGY, a.s. (Vlastník: CENTROPOL ENERGY, a.s., Autor: CENTROPOL ENERGY, a.s.) – www.centropolenergy.cz

1. mcePharma s.r.o. (Vlastník: mcePharma s.r.o., Autor: Giant interactive s.r.o.) – www.mcepharma.cz

3. Veskom, spol. s r.o. (Vlastník: Veskom, spol. s r.o., Autor: Appio Digital s.r.o.) – www.veskom.cz

Žebříček Telekomunikace:

1. Vodafone Czech Republic a.s. (Vlastník: Vodafone Czech Republic a.s., Autor: MEDIA FACTORY Czech Republic a.s.) – www.vodafone.cz

2. O2 Czech Republic a.s. (Vlastník: O2 Czech Republic a.s., Autor: O2 Czech Republic a.s.) – www.o2.cz

3. T-Mobile Czech Republic a.s. (Vlastník: T-Mobile Czech Republic a.s., Autor: Usertech Digital s.r.o.) – www.t-mobile.cz

Žebříček Marketingové a IT agentury:

1. AITOM Digital s.r.o. (Vlastník: AITOM Digital s.r.o., Autor: AITOM Digital s.r.o.) – www.aitom.cz

2. Obsahová agentura s.r.o. (Vlastník: Obsahová agentura s.r.o., Autoři: REMEMBERSHIP s.r.o. / Breezy s.r.o.) – www.obsahova-agentura.cz

3. pux s.r.o. (Vlastník: pux s.r.o., Autor: pux s.r.o.) – PUXdesign.cz

Ocenění v kategorii Firemní web:

o Nejlepší design roku 2017: T.E Development Group s.r.o. (Vlastník: T.E Development Group s.r.o., Autor: Breezy s.r.o.) – www.t-e.cz

o Nejlepší UX roku 2017: HAKO-MZDY, s.r.o. (Vlastník: HAKO-MZDY, s.r.o., Autor: AITOM Digital s.r.o.) – www.hako-mzdy.cz

o Absolutní vítěz kategorie Firemní web roku 2017: Milan Škoda-FOTO (Vlastník: Milan Škoda-FOTO, Autor: PragueBest s.r.o.) – www.fotoskoda.cz

Speciální ocenění

o Digitální agentura roku 2017: Prague Bistro Digital s.r.o. – www.bistroagency.cz

o Osobnost digitálního marketingu: Filip Podstavec – www.podstavec.cz

Výsledky ostatních kategorií v roce 2017

Digitální reklamní kampaň:

1. Rupturalismus (Vlastník: Prague Bistro Digital s.r.o., Autor: Prague Bistro Digital s.r.o.)

2. Family Red Plus – Sítí to nebude (Vlastník: Vodafone Czech Republic a.s., Autor: McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o.)

3. Generali má hokej v srdci (Vlastník: Generali Pojišťovna a.s., Autor: Elite Solutions, s.r.o.)

Microsite:

1. Vstupní studie (Vlastník: AITOM Digital s.r.o., Autor: AITOM Digital s.r.o.) – www.vstupnistudie.cz

2. Moje Equa (Vlastník: Labeloo s.r.o., Autor: AITOM Digital s.r.o.) – www.mojeequa.cz

3. Nová ŠKODA OCTAVIA (Vlastník: ŠKODA AUTO a.s., Autor: Prague Bistro Digital s.r.o) – www.bistroagency.cz/work/skoda-octavia/

Mobilní řešení:

1. Audioteka.cz (Vlastník: AUDIOTÉKA.CZ s.r.o., Autoři: AUDIOTÉKA.CZ s.r.o./Audioteka S.A.) – audioteka.com/cz/applications

2. Smart Banka MONETA Money Bank (Vlastník: MONETA Money Bank, a.s., Autor: Inloop, s.r.o.) – www.moneta.cz/smartbanka

3. Mobilní banka Komerční banky (Vlastník: Komerční banka, a.s., Autor: Komerční banka, a.s.) – www.kb.cz/mobilnibanka

Nejefektivnější digitální řešení:

1. #jetovtobě – Jak reklamní kampaní pohnout s celou generací mladých (Vlastník: Vodafone Czech Republic a.s., Autor: McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o.) – www.vodafone.cz/jetovtobe/

2. Věrnostní program Získejte u Lišky (Vlastník: Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Autor: DDmen s.r.o.) – www.ziskejteulisky.cz/

3. Jak přetavit Facebook Lead Ads v prodeje (Vlastník: Cestovní kancelář FISCHER, a.s., Autor: Wunderman s.r.o.) – http://bit.ly/Wunderman_WebTop100

3. Konto Bariéry – Živé umění – integrovaná on-line kampaň (Vlastník: Nadace Charty 77, Autor: Nydrle s.r.o.) – www.aukcnisalon.cz

E-mailingová kampaň:

1. Zboží dle aktuálního počasí (Vlastník: HUDYsport a.s., Autor: ACOMWARE s.r.o.)

2. Pojďme testovat s AITOMem (Vlastník: AITOM Digital s.r.o., Autor: AITOM Digital s.r.o.)

3. Automatizovaný prodej doplňkových služeb (Vlastník: Cestovní kancelář FISCHER, a.s., Autor: Wunderman s.r.o.)

Obsahový marketing:

1. Fitrecepty (Vlastník: VERDON CAPITE s.r.o., Autor: Pábení s.r.o.) – www.fitrecepty.info

2. O2TVSport.cz (Vlastník: O2 Czech Republic a.s., Autor: Elite Solutions, s.r.o.) – www.o2tvsport.cz https://y­outu.be/rvtLFqNldUE

3. #jetovtobě – Jak oslovit miliony lidí bez nutnosti něco říkat (Vlastník: Vodafone Czech Republic a.s., Autor: McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o.) – www.vodafone.cz/jetovtobe/

Self-care:

1. Hypoteční zóna (Vlastník: Hypoteční banka, a.s., Autor: Hypoteční banka, a.s.) – www.hypotecnizona.cz

2. Internetové bankovnictví Raiffeisenbank (Vlastník: Raiffeisenbank a.s., Autor: BSC PRAHA, spol. s r.o.) – online.rb.cz

3. MojeUPC (Vlastník: UPC Česká republika, s.r.o., Autor: Refresh, s.r.o.) – my.upc.cz

Online nástroje:

1. Kiwi.com (Vlastník: Kiwi.com s.r.o., Autor: Kiwi.com s.r.o.) – www.kiwi.com/cz

2. FotoBox (Vlastník: Milan Škoda-FOTO, Autor: PragueBest s.r.o.) – www.fotoskoda.cz/fotobox/#/services

3. Sjednavač cestovního pojištění (Vlastník: Generali Pojišťovna a.s., Autor: Generali Pojišťovna a.s.) – www.generali.cz/pojisteni/cestovni-pojisteni/online-sjednani