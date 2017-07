 »  Vize AI: firma z dejvických kanceláří cvičí neuronové sítě rozpoznávat obrázky

Nestává se často, aby startup už pár měsíců po svém rozjezdu řešil spin-off a zakládal další firmu, která se navíc specializuje na něco úplně jiného. V příběhu firem Rossum a Vize to tak ale bylo.

Rossum tak dnes učí stroje číst a rozumět fakturám, Vize AI zase poskytuje „tělocvičnu i tělocvikáře“ pro ty, kteří si chtějí vycvičit svou neuronovou síť k rozpoznávání obrázků.

Rossum šel s nápadem původně do StartupYardu. Služba fungovala a byla otevřená k použití na webu. „V tu chvíli ale globální firma Clarifai rozjela to samé. Toho jsme se trochu zalekli a nechali jsme to být. Koneckonců, není to úplně náš obor,“ vysvětloval spoluzakladatel Rossumu Tomáš Gogár v nedávném rozhovoru na Lupě.

Po třech měsících, kdy se ve startupovém akcelerátoru věnovali především práci na svém fakturovém robotovi, si ale začala služba žít vlastním životem.

Našli jsme dva kluky…

„Lidi tam chodili, používali, psali nám a chtěli za to platit. To nás překvapilo, a tak jsme sehnali dva kluky, kteří to vedou dál,“ dodává Gogár. Dva kluci jsou David Friml a David Rajnoch. A kromě zakladatelů Rossumu se do jejich shánění zapojil i Ondřej Raška z Mitonu. Investiční skupina totiž kromě Rossumu už zapustila investiční kořen i v dnes ani ne měsíční firmě. Na webu se zjevil inzerát hledající „co-foundera AI startupu“.

„Našel jsem inzerát na StartupJobs s tím, že Rossum hledá dva zakladatele pro svůj projekt. Takové inzeráty člověk často nepotkává, tak jsem to zkusil, protože umělé inteligenci dlouhodobě věřím,“ vysvětluje Rajnoch začátek své cesty z Brna do dejvických kanceláří Rossumu.

„Projekt jsme přebírali za běhu. Ani jsme se na začátku neznali. Ale dostali jsme všechny přístupy a mohli jsme dělat, co uznáme za vhodné. Během měsíce jsme se rozkoukali a už budujeme trochu i obchod a marketing,“ tvrdí Friml.

AI je téma především posledních dvou let. A my objevujeme firmy z nové vlny.

Duo „zakladatelů“ si sedlo a dokazuje, že projekty kolem umělé inteligence, respektive machine learningu, nemusí rozjíždět jen lidé z oboru. Ačkoliv Rajnoch už má za sebou pár AI projektů ze studií na brněnském VUT, Friml vystudoval pražskou architekturu. „Studoval jsem u Miloše Floriana, což je velký vizionář a dělá experimentální architekturu,“ popisuje Friml svou cestu k počítačům a umělé inteligenci.

Investor hned od začátku

Mateřský Rossum vyrazil oficiálně do světa novým webem na začátku června a červen 2017 má jako svůj rodný měsíc nová firma jménem Vize Ltd. Do vínku dostala hned investici od Mitonu. „Výše investice ani podíl se Miton rozhodl nezveřejňovat,“ tvrdí mluvčí skupiny Miroslav Čepický. V případě Rossumu šlo podle spekulací řádově o jednotky milionů za třicetiprocentní podíl.

Vize nedělá nic nového pod sluncem. Podobnému sektoru se věnuje už zmíněné Clarifai nebo Microsoft. Ve zkratce jde o „Custom image recognition API“. Uživatelé si mohou vycvičit vlastní síť, která jim pak bude rozpoznávat obrázky třeba u profilových fotek na seznamce, u produktových fotek v e-shopech nebo bazarech nebo u žádostí o proplacení pojistky. Na rozdíl od globálních firem ta česká nabízí jednoduchou nastavitelnost sítě a vyšší přesnost.

„Zároveň fungujeme i jako učebna toho, jak jednoduše pochopit programování neuronových sítí. Podle registrovaných účtů to vypadá, že s naší službou cvičí i děti ze školy Elona Muska,“ chlubí se Rajnoch s tím, že databáze se jim plní obrázky z různých kategorií. Od koťátek přes krystaly, rakovinné buňky až po obličeje, jídlo nebo různé části těl. Jejich službu už si totiž osahávají už i firmy z pornobranže.

Byznys přijde, zatím se hledá

Podobně jako ostatní startupy z AI vlny posledních dvou let si i Vize trh teprve hledá. „Trh se teprve tvoří a možností využití bude přibývat. Teď chceme hlavně růst a nabrat uživatele. Už jsme nastavili ceník, ale není ještě ustálený. Každopádně je srovnatelný s podobnými službami. Hledáme oblasti, kde si podobnou automatizaci zatím nemohli dovolit. Zajímá nás hodně průmysl,“ dodává Friml s tím, že podle něj první vlna zájmu o umělou inteligenci už je za námi a teď přichází doba, kdy se začnou objevovat reálné projekty, jak zapojit neuronové sítě a počítačové vidění do reálné výroby nebo byznysu.

Spolupráce s obchody ze stáje Mitonu se ale zatím nerozjela. „Propojení se zatím nevymýšlí. Ale možná to je i tím, že jsme se s nimi ještě ani nestihli potkat, protože oni určitě práci s obrázky využijí,“ přemýšlí Rajnoch s tím, že zatím na to prostě nebyl čas.