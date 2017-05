 »  Vlády zneužívají Facebook, Čína staví vlastní Wikipedii a LinkedIn umírá

Čína začala pracovat na vlastní Wikipedii, veřejnost ji, samozřejmě, tvořit nebude. Bude mít na 300 tisíc hesel a tvůrci budou vybraní experti a vědci. Viz China Compiles Its Own Wikipedia, But Public Can't Edit It. Zajímavé čtení.

Google a Facebook budují idealistickou budoucnost založenou na reklamách. Má něco takového šanci vydržet? V Google and Facebook’s Idealistic Futures Are Built on Ads komentují i to, že Google (a hlavně Facebook, je nutné dodat) chtějí změnit svět. Vtipně k tomu dodávají, že ale nejprve musíte kliknout. Na reklamu.

Státní zástupci nařídili smazat text o Peltovi, upozorňuje Economia a opět se ukazuje, jak podobné nápady, byť stavěné na „závažném způsobu zasahování do průběhu trestního řízení“ nefungují a fungovat nebudou. Pokud se něco objeví na internetu, je to nezastavitelné. Nejenom, že to už nesmažete z mozků lidí, kteří text četli, ale už mezitím existují tisíce a tisíce kopií.

MP3 je konečně dostupné bez nutnosti řešit patenty. Je tomu tak, souborový formát, který způsobil revoluci v hudbě, byl doposud součásti platného patentu. Platnost vypršela v EU už v roce 2012, ale v USA až v dubnu 2017. Sice je to stále trochu nejisté, ale jak uvádí MP3 Free At Last, jeden z hlavních výběrčích peněz za MP3 patent (Fraunhofer IIS) vydal prohlášení, že s výběrem končí k 23. dubnu 2017. A pokud nemáte co číst, tak zkuste www.mp3-history.com.

TELEgraficky

Paretovo pravidlo ■ Kanye West smazal Twitter i Instagram ■ Modrá velryba definitivně umřela ■ RIP JJ ■ Storyboarding ■ NBCUniversal koupilo Craftsy ■ Snapchat má 166 M DAU

WEBDESIGN, INTERNET

Pouze zhruba polovina Američanů věří internetu. Bizár. Ano. Protože 66 % věří ISP, 65 % věří online a mobilnímu bankovnictví, 61 % věří vyhledávacím strojům. Jablka a hrušky, samozřejmě. Kolik asi věří telefonní lince? Protože to je ekvivalent internetu – nástroj pro šíření a přístup k informacím. Na druhou stranu, důvod nedůvěry je v 65 % ten, že internet není bezpečný, a to už dává trochu smysl. Méně to, že 40 % udává jako důvod nespolehlivost. A ještě lepší, že je 30 % přesvědčeno, že internet ovládají firemní elity, vlastní vlády či cizí vlády. Konspirátoři všech zemí, spojte se. Viz Only About Half of Americans Say They Trust the Internet.

RIP About.com, přivítejte Dotdash. V přejmenování asi nic extra nehledejte, stejně jako na novém webu – dělal ho někdo, kdo měl velmi zvláštní představu o tom, jak má vypadat obsahový web. Ale hlavně, je to jen takový podivný rozcestník na obsah na jiných webech (které v zásadě dělají totéž co About.com doposud). About.com přitom patřilo k historii internetu. Konec je zvláštní, protože vydělávalo peníze. Viz RIP About.com: A Look at the Tumultuous Life of a Web Legend.

SOFTWARE

Ubuntu, SUSE Linux a Fedora míří do Windows Store. Přímo instalovatelné do virtualizovaného prostředí ve Windows. Což, jak asi tušíte, Windows už nějaký ten pátek umí a nemusíte si pořizovat VMWare atd.

Minecraft je nově i pro Nintendo Switch. Za 599 Kč si tuhle legendární hru asi prostě musíte koupit. Můžete hrát sami, můžete hrát ve čtyřech hráčích v jedné obrazovce (což asi nejlépe při připojení k televizi) nebo s až osmi hráči online, tedy na vlastní Wi-Fi síti. Viz MINECRAFT LAUNCHES ON NINTENDO SWITCH!

Skyrim modding se odehrává i v poněkud překvapivém směru: sexuálním. Viz Inside the Skyrim sex modding community where almost no taboo is off limits.

MARKETING A KOMUNIKACE

Facebook přiznal, že ho vlády využívají k šíření propagandy. Prozření má ale na první pohled podivné pokračování, Facebook prý posílí zabezpečení, aby podobným aktivitám zabránil. Jde o stále stejné zásadní nepochopení. Facebook je nástroj pro šíření informací a nosič informací. Zodpovědnost má v algoritmickém ovlivňování šíření, tedy absenci něčeho, jako je síťová neutralita. Tam je potřeba začít, ne v masivním mazání účtů. Viz Information Operations and Facebook (PDF) a Facebook admits: governments exploited us to spread propaganda.

Dát vlastní tvář do stock fotek není nejlepší nápad. Příběh na toto téma najdete v Appearing in Stock Photos Was the Biggest Mistake of My Life. „Muž z plakátu“, doslova, dokonce našel využití i v Česku. Neuvěřitelný příběh.

Facebook ničí online video, říká Alan Ginsburg. Určitým způsobem má pravdu a Facebook Wrecked Online Video je velmi užitečné čtení pro pochopení toho, jak Facebook postupným omezování dosahu přiměl firmy k placení za něco, za co už zaplatily. Ale také jak metriky Facebooku určují trendy, které nedávají smysl. Jen pozor na onen obvyklý omyl o tom, že internet (Facebook) je přesycený a že proto bylo potřeba něco regulovat. Nebylo, Twitter dlouho roky fungoval (a ještě stále skoro funguje), aniž by něco takového musel dělat.

V Cannes budou jen skutečné filmy, žádné streamované. V Targeting Netflix, Cannes Will Ban Streaming-Only Movies From Competition označují za cíl nového omezení Netflix (a podobné služby). Jde o takové ty klasické boje proti novým pořádkům a zachování starého světa. Vidět je v tom lobby kin, která prostě Netflix nechce u svých věcí využívat jako první cestu distribuce. A celé je to ještě horší, od roku 2018 nejde jen o „ban“ Netflixu, ale každý film soutěžící v Cannes se musí objevit ve francouzských kinech. A zákon ve Francii určuje, že filmy uvedené ve francouzských kinech nesmí být tři roky streamované. Vítejte do minulého století.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Masivní hack Emmanuela Macrona a jeho volebního štábu vyústil ve zveřejnění e-mailů zhruba den před dalším kolem voleb. Jde celkem o devět gigabajtů dat zveřejněných uživatelem EMLEAKS na Pastebin (formou torrentů). En Marche! (Macronovou politické hnutí) potvrdilo hack. Viz French presidential candidate Emmanuel Macron targeted in a ‚massive‘ computer hack.

Je legální instalovat spyware na zařízení členů vaší rodiny? Ze Survey: nearly half think it's legal to install spyware on a family member's devices se ukazuje, že 18 % lidí si myslí, že to legální je, 53 %, že není, a zbytek neví. V textu je řeč o FlexiSpy, tvůrcích šmírovacího softwaru a pomůcek, které umožňují lidem šmírovat jejich partnery, děti, ale v zásadě i kohokoliv se jim zachce. O tom viz Inside the ‚Stalkerware‘ Surveillance Market, Where Ordinary People Tap Each Other's Phones, kde se dočtete i o tom, jak to dopadne, když výrobce šmírovátek někdo hackne. Poučné čtení.

Handbrake pro Mac bylo doplněno o trojana. Pokud jste si Handbrake stahovali z francouzského mirroru (mezi 2. a 6. květnem), máte nejspíš v počítači nezvaného hosta (proces Activity_agent a varianta OSX.PROTON trojského koně/RAT) a vaše hesla uložená do KeyChain a prohlížečů jsou kompromitována. Viz Mirror Download Server Compromised.

Microsoft varuje před napadeným aktualizačním programem pro „nejmenovaný“ editor. Viz Microsoft's Windows warning: Hackers hijacked software updater with in-memory malware a útok měl cílit na některé významné technologické a finanční instituce. Zatím to nevypadá, že by byly dostupné detaily, ale jde o klasicky velmi dobře zneužitelný útočný mechanismus – napadnout důvěryhodný software a s pomoci aktualizačních mechanismů dostat do počítačů nějaký ten backdoor/RAT. Nakonec i již zmíněné infikované Handbrake je prakticky totéž. Microsoft viz přímo Windows Defender ATP thwarts Operation WilySupply software supply chain cyberattack.

Prodal „elitní novinář“ Přibil svůj notebook i s nahrávkami Babiše? Uvádí to Janek Kroupa a je to pochopitelně všechno v rovině dohadů a možná i vrtění psem. Každopádně je to dost zajímavý moment, který je vhodné připomenout. Pokud prodáváte nebo předáváte notebook, tablet či mobil někomu dalšímu, je absolutně nutné důkladně jej promazat. Pro obyčejné lidi by něco jako „uvést do továrního nastavení“ stačit mohlo, ale pro „elitní“ novináře to rozhodně nestačí. Ale ona ta elita bývá spíše něco jako jelita.

Microsoft opravil závažnou chybu v Defenderu (Microsoft Malware Protection Engine), na kterou upozornil Tavis Ormandy. Nutno dodat, že velmi rychle a bez čekání na obvyklé dávky oprav, což s ohledem na možnost spuštění kódu při kontrole specificky vytvořeného souboru bylo správné řešení. Viz Microsoft Security Advisory 4022344.

Keylogger na noteboocích od HP? Vážně, je tomu tak, a to u modelů vyrobených v letech 2015 až 2016 a obsahujících ovladač pro zvukovou kartu od společnosti Conexant. Vypadá to ale, že se tam poněkud omylem dostala podoba se zapnutým laděním – cokoliv, co píšete, se ukládá na disk (C:\Users\Public\MicTray.log) nebo odesílá do debug logu v nešifrované podobě, a pokud někdo bude vědět, kam jít, může získat více dat, než je vhodné. Viz Keylogger in Hewlett-Packard Audio Driver a měli byste vědět, že HP už vypustilo opravu. Pokud k vám nedorazila, mrkněte do How to Check if Your HP Laptop Has the Conexant Keylogger.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Facebook se chystá k útoku na televizní svět. Chce vytvářet vlastní seriály a vůbec obsah, který patří na TV obrazovku. Považuje to za podstatné, aby si udržel uživatele. Chystá na dvě desítky „televizních“ show, od rozsáhlých určených vyložené pro televizní obrazovku až po krátké, pět až deset minut dlouhé. Viz Facebook wants to launch its big attack on TV next month – here's what we know.

Facebook australským inzerentům předal návod, jak cílit na zranitelné děti a mládež. Je z toho taková ta klasická aféra, ve které je vidět to, že něco jako etika je Facebooku cizí, že jde především o peníze a že příliš moci v rukou jedinců nepoužívajících mozek škodí. V celé té aféře se ale vynechává to podstatné, že Facebook je sice od 13 let, ale všechny ty děti pod 13 už mají účet, kde vyplnili, že jim je osmnáct a více (podle hranice zletilosti) a Facebook jim tlačí reklamu pro dospělé. Viz Facebook accused of targeting vulnerable teens with predatory ads [updated] a Comments on Research and Ad Targeting.

Francouzské volby na Twitteru pohání boti, zejména slouží k šíření informací o hacku e-mailů Macrona a jeho týmu. Pět procent účtů tweetujících o #MacronGate je za 40 procenty tweetů. Viz Twitter bots are being weaponized to spread information on the French presidential campaign hack a ten nejpilnější stihl zveřejnit 1668 tweetů za 24 hodin. Recode se samozřejmě ptalo Twitteru, co s tím dělá, a odpověď je legrační. Prý na to všechno mají pravidla. Odpověď jako od Facebooku. Klasicky k ničemu. Zajímavé na výše uvedeném článku z Recode ještě je, že původně měl titulek „Twitter bots are behind the French presidential campaign hack“. Na konci článku se za něj omlouvají. Správně, protože byl nesmyslný.

LinkedIn umírá. Už to zjistili i v USA, kde mělo LinkedIn výjimečnou pozici (výjimečnou v tom, že bylo živé a používané). V The Death of LinkedIn to poměrně správně dokumentují, včetně zjištění, že jedna z mála fungujících věcí už fungovat přestává. Ano, skupiny. Za umírání LinkedInu může na jednu stranu LinkedIn samotný, protože je méně a méně použitelnou platformou, a jeho snaha vše zpoplatnit je už neudržitelná. Ale druhý důvod je prostý, dnes má skoro každý Facebook, takže snažit se profesní aktivity provozovat na LinkedIn prostě nefunguje. Nejsou tam lidi. V Česku ani nikdy nebyli.

MOBILNÍ APLIKACE

Uživatel mobilního telefonu používá průměrně přes 30 aplikací měsíčně. Uvádí to App Annie v App Annie 2016 Retrospective – Mobile’s Continued Momentum, a pokud se vám to zdá více než předchozí analýzy, tak App Annie do těchto aplikací počítá i ty „systémové“, předinstalované.

Nejpoužívanější aplikace na světě v roce 2016? Facebook (a jeho Messenger), WhatsApp, YouTube, Instagram, Twitter, Google Maps, Snapchat, Skype, Gmail, Spotify, LINE, Dropbox, MX Player a bohužel i cosi jako Clean Master (zjevně lidé stále věří něčemu, co se označí jako „mobilní antivirus“, ačkoliv ničím takovým není). Viz App Annie 2016 Retrospective – Mobile’s Continued Momentum a za pohled stojí i rozdílnost mezi iOS a Android světem.

Instagram umožňuje přidat fotografie z mobilního webu. Tedy pokud si na mobilním telefonu otevřete www.instagram.com, slouží to nejenom k práci s vaším profilem, ale nově je možné i přidat fotografii. Šikovné.

STARTUPY A EKONOMIKA

Startup graveyard aneb Hřbitov startupů prozatím nemá příliš mnoho náhrobků, ale snad se udrží v chodu. Bylo by užitečné mít přehled o padlých startupech a důvodech jejich pádu. Pokud potkáte Error 508, pak Startup Graveyard sám umřel na příliš mnoho návštěvníků.

Naspers zainvestoval 387 milionů eur do Delivery Hero. Čímž by DH teoreticky mohlo mít hodnotu až 3,1 miliardy dolarů, ale tohle berte s velkou rezervou s ohledem na klasickou bublinu. Delivery Hero má vazbu na Rocket Internet, poněkud kontroverzní inkubátor. A je vhodné připomenout Rocket Internet koupil podíl v Delivery Hero i s DámeJídlo. Za 287 milionů eur a Služba na rozvoz jídla Foodpanda v Česku po devíti měsících končí.

INFOGRAFIKY

The Most Important Ways to Protect Your Privacy on Facebook je spíš shrnutí toho, co všechno o nás Facebook ví a kdo všechno to ví. Snaha na konci infografiky radit, jak si máte nastavit profil, je samozřejmě správná, ale chybí to nejdůležitější: Facebook (a internet) je veřejný prostor a žádné soukromí tam mít nelze.

Nástup online videa na TV obrazovku (infografika) je zajímavé téma. Dost hodně proto, že se to dotýká i budoucnosti televizních stanic a televizních přijímačů. Viz The Rise of Online Video on the TV Screen [Infographic], a protože je od Googlu, dost podstatnou roli hraje právě Google.

Historie e-mailu a designu e-mailu osloví ty z vás, kdo pamatujete e-maily v původní čistě textové podobě. Najdete tam i něco o tom, jak to vypadalo, když se poslal první e-mail. Viz The History of Email and Email Design.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.