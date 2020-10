Vlhký sen Digitálního Česka: vláda chce EU na digitalizaci žádat o více než 25 miliard Kč

AKTUALIZACE 13.25 – doplnili jsme informace z jednání vlády

Jak dát do pořádku ekonomiku postiženou epidemií COVID-19 a do budoucna posílit její imunitu? Evropská unie na tento cíl plánuje v následujících letech rozdělit stovky miliard eur. Celkem 310 miliard eur v dotacích a 250 miliard v půjčkách má jít například z tzv. Facility na podporu oživení a odolnosti (Recovery and Resilience Facility, RRF). Podmínkou je, že členské státy předloží své Národní plány obnovy (Recovery and Resilience Plans), které pak bude posuzovat Evropská komise.

Česko má na období 2020–2026 šanci na přidělení asi 172 miliard Kč subvencí a přibližně 405 miliard Kč půjček. Vyplývá to z Východisek Národního plánu obnovy, která ve středu 14. října projednala vláda. Lupa má předkládaný materiál k dispozici.

Kabinet do něj zahrnul plány na investice v celkové výši 225,6 miliardy Kč, tedy více, než má ČR nakonec získat. Na digitální transformaci má z toho jít 25,04 miliardy Kč. Kabinet materiál projednal na poslední chvíli, první konzultace s Evropskou komisí totiž startují už 15. října.

Vláda nakonec materiál oficiálně neschvalovala. „Nebylo nezbytně nutné, abychom materiál, který není ještě finálně hotový, schvalovali, a to čistě z toho důvodu, že to po nás nikdo nechce,“ řekl po jednání vlády vicepremiér Karel Havlíček. Premiér Andrej Babiš podle něj teď odveze materiál do Bruselu k prvnímu kolu konzultací, které podle Havlíčka budou neformálního charakteru.

„Materiál má v současné době v sobě alokováno přibližně 105 milionů Kč nadpožadavků jednotlivých rezortů. To, do jaké míry se k nim budeme přiklánět, bude právě vyplývat z těch předběžných konzultací,“ dodal vicepremiér.

Z materiálu je vidět, že se s jeho vypracováním spěchalo. Meziresortní připomínkové řízení bylo zkráceno jen na osm pracovních dnů a ve vypořádání připomínek se často objevuje, že kritizovaný bod má spíš jen informativní charakter nebo že námitka bude řešena v průběhu další přípravy národního plánu. Na sepsání finální verze má Česko čas do konce dubna 2021.

Východiska jsou tedy spíše předběžným nástřelem a digitální část plánu vypadá jako soupis všech možných digitalizačních projektů, o které se tuzemské úřady v minulosti pokoušely, například v rámci strategie Digitální Česko.

Digitální transformace

Digitální transformace je prvním ze šesti pilířů, na kterých má Národní plán obnovy podle materiálu stát. Hlavním záměrem plánu má být zvýšení produktivity, udržení zaměstnanosti a posílení konkurenceschopnosti Česka „… nikoli formou cenové konkurence, ale rychlou digitalizací, budováním chytré infrastruktury a tzv. zelenou tranzicí včetně snižování energetické a materiálové náročnosti“. Podle podmínek EU musí také výdaje z národního plánu podporovat digitální transformaci ekonomiky z 20 %.

Materiál předpokládá, že Česko v rámci Národního plánu obnovy do digitalizace investuje 25,040 miliardy Kč. Oblasti, do kterých mají peníze putovat, jsou rozděleny takto:



Autor: Východiska Národního plánu obnovy – MPO ČR

Náš výběrový výčet navrhovaných projektů, který najdete níže, se týká jen pilíře Digitální transformace, další digitální projekty se ale nacházejí také v jiných částech plánu: 5,5 miliardy má jít například do školství, z toho přes 4 miliardy na Fond mobilních digitálních zařízení pro žáky ze sociálně slabých rodin.