Vlhký sen Digitálního Česka: vláda chce po EU žádat na digitalizaci 25 miliard Kč

Přes 4 miliardy Kč v kapitole Digitální služby občanům a firmám (spadá pod ministerstvo vnitra) mají například vést k „nárůstu počtu digitálních služeb o 80 % a nárůstu podílu digitálně realizovaných podání vůči státní správě na 70 % oproti roku 2019 do roku 2026“. Plán počítá také s masivním otvíráním dat veřejné správy s tím, že se má „… navýšit stávající počet publikovaných otevřených datových sad z cca 125 tisíc na 500 tisíc do roku 2026 s tím, že 60 % z nich bude naplňovat kvalitativní úroveň Excellent (dle MQAM)“.

Materiál předpokládá, že Česko v rámci Národního plánu obnovy do digitalizace investuje 25,040 miliardy Kč. Oblasti, do kterých mají peníze putovat, jsou rozděleny takto:

Jak dát do pořádku ekonomiku postiženou epidemií COVID-19 a do budoucna posílit její imunitu? Evropská unie na tento cíl plánuje v následujících letech rozdělit stovky miliard eur. Celkem 310 miliard eur v dotacích a 250 miliard v půjčkách má jít z tzv. Facility na podporu oživení a odolnosti (Recovery and Resilience Facility, RRF) . Podmínkou je, že členské státy předloží své Národní plány obnovy (Recovery and Resilience Plans), které pak bude posuzovat Evropská komise.

Materiál počítá také například s 210 miliony Kč investic na rozvoj Portálu občana a Portálu veřejné správy, 110 miliony na postavení tzv. Kontrolního webu, který má digitalizovat úřední kontroly podnikatelů (ministerstvo průmyslu mimochodem ještě na začátku letošního roku počítalo s jeho spuštěním od 1. července 2021).

eGovernment cloud i centrální matrika

V kapitole Digitální systémy veřejné správy se (opět v gesci vnitra) počítá celkem s 2,8 miliardy Kč. Mají být určeny na elektronizaci úřadů, konkrétně na vytvoření tzv. Informačního systému sdílené služby (ISSS), známého také jako eGovernment On-Line Service Bus (eGSB), čili rozhraní pro bezpečné sdílení údajů mezi jednotlivými informačními systémy veřejné správy.

50 milionů Kč má jít na vybudování komerční a státní části eGovernment cloudu, o kterém se mluví už několik let – viz náš článek Vláda chce založit další státní IT podnik. Má provozovat cloud a ušetřit miliardy. 340 milionů chce stát investovat do digitalizace ministerstva zahraničí.

Na 175 milionů má přijít nový úřední systém pro správu voleb (Informační systém správy voleb), který ministerstvo vnitra navrhlo v rámci své verze nového volebního zákona. Dalších 120 milionů Kč pak má stát vybudování centrální digitální matriky, což je projekt, o kterém vnitro mluví už nejméně od roku 2008. A elektronizace se má za 380 milionů Kč dočkat také integrovaný cizinecký agendový systém.

Připojení škol, firem i úřadů

Kapitola Digitální vysokorychlostní sítě slibuje 4,4 miliardy Kč dotací na rozvoj broadbandového připojení v Česku. 1,9 miliardy chce stát věnovat na připojení asi 893 obcí, kde vysokokapacitní připojení zatím chybí.

400 milionů Kč pak chce rozdělit na připojení základních a středních škol. Jak jsme psali už dříve, podle analýzy ministerstva průmyslu a obchodu nemá 153 českých škol žádné připojení k internetu a 854 dalších je na síť napojeno rychlostí pod 30 Mb/s.

1,5 miliardy Kč pak má být určeno na připojování domácností a malých a středních podniků k internetu v tzv. bílých místech. Dalších 400 milionů pak chce stát dát na připojení zdravotnických zařízení a úřadů.

Podpora letectví i fond pro startupy

Kapitola Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie má podle východisek počítat s 5 miliardami Kč. Tyto peníze mají posílit digitalizaci firem, pomoci inovativním mladým společnostem a podpořit rozvoj technologií, jako je například AI.

Největší část peněz má jít na podporu zasažených strategických odvětví, což je podle materiálu překvapivě jmenovitě letecký průmysl. 1,2 miliardy Kč tak má putovat na přípravu certifikací, podporu rozvoje leteckých veřejných výzkumných institucí a další podporu leteckého průmyslu.

Další miliarda má podpořit pre/seedové investice do startupů a univerzitních spin-off fondů v rámci Evropských center excelence – pro investice má vzniknout nový koinvestiční fond. Trochu to připomíná neúspěšnou snahu o podobný státní fond, který muselo ministerstvo průmyslu v roce 2014 nakonec pohřbít ještě před jeho vznikem. Dalších 800 milionů má putovat do podpory startupů v rámci série programů Czech Rise-Up. A 500 milionů chce MPO věnovat na ukázkové projekty rozvoje aplikací pro města a průmyslové oblasti (např. 5G).

Digitalizace stavebního řízení

Digitální transformace podniků má podle plánu dostat 1,6 miliardy Kč. Miliarda má být určena na dotace pro firmy, které chtějí projít digitální transformací. Zbylých 600 milionů pak má putovat na vybudování „infrastruktury digitální transformace v podobě Evropského ekosystému“, tedy například na zřízení evropských a národních center digitálních inovací (e/DIH), evropských center excelence a evropských referenčních testovacích center.

Kapitola Rozvoj kulturního a kreativního sektoru má spadat do gesce ministerstva kultury, které má v jejím rámci rozdělit 2,5 miliardy Kč. Největší část, 610 milionů, je určena na tzv. kreativní vouchery. „Kreativní vouchery jsou protějšek voucherů inovačních, ale zaměřené na měkké inovace (např. design webu, produktů a služeb, grafický design, práce s filmem a textem nebo marketingové strategie). Jedná se o příspěvek až do výše 85 % nákladů, maximálně však 150 000 Kč, pro SME na spolupráci s kreativními profesionály,“ popisuje je materiál.

Peníze z kapitoly Zrychlení a digitalizace stavebního řízení má podle materiálu rozdělovat ministerstvo pro místní rozvoj. Celkem 4,5 miliardy má jít na digitalizaci povolování staveb a zásadní rekodifikaci stavebního práva v ČR. Její součástí je 1,8 miliardy na připojení stavebních (a dalších dotčených) úřadů vysokokapacitními gigabitovými linkami k internetu.