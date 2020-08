Vodafone se v Česku dělí na dvě firmy. Operátor vyčlenil telekomunikační věže a stožáry

Tuzemská pobočka telekomunikačního operátora Vodafone se rozdělila na dvě samostatně operující společnosti. Nově vzniklý podnik Vodafone Towers bude provozovat pasivní infrastrukturu základnových mobilních stanic (BTS). jako jsou telekomunikační věže nebo stožáry na budovách. V rámci České republiky jde o tisíce lokalit.

Rozdělení je součástí rozsáhlého plánu mateřské Vodafone Group. Projekt označovaný jako TowerCo po Evropě vytváří největšího provozovatele mobilních vysílačů. Celkové portfolio čítá asi 61 700 lokalit na deseti trzích, přičemž většinu 76 procent tvoří Německo, Velká Británie, Španělsko a Itálie. Nový podnik by měl dle očekávání skupiny mít hodnotu až 16 miliard eur s ročními tržbami 1,7 miliardy eur a ziskem EBITDA kolem 900 milionů eur.

Vodafone Towers by se zároveň počátkem příštího roku měla dostat na burzu s tím, že Vodafone by byl po prodeji části akcií minoritním podílníkem. Operátor by prodejem mohl získat tři až čtyři miliardy eur. Chce tím umořit část dluhu skupiny. Agentura Reuters přišla s informací, že primární úpis akcií připravují banky UBS a Morgan Stanley.



Autor: Vodafone Co získává a nezískává český Vodafone Towers

V Česku konkrétně došlo k operaci, kdy z doposud fungujícího akciového podniku Vodafone Czech Republic a.s., pod který mimo jiné v dubnu definitivně spadlo koupené UPC, byla vyčleněna společnost s ručením omezeným Vodafone Towers Czech Republic 1 se sídlem v pražských Nuslích. Její základní kapitál je dva miliony Kč.

Pod novou firmu mimo jiné přechází zaměstnanci a pasivní infrastruktura sítě. Jde například o pozemky včetně nájemních smluv, stožáry, zabezpečovací technika, napájení a UPS, kontejnery a podobně. Pod Vodafone Towers nespadají komunikační zařízení, jako jsou GSM antény, kabinety pro BTS a další. Podrobnější přehled je k dispozici na přiloženém obrázku výše.

České Vodafone Towers má dva jednatele. Prvním z nich je Petr Procházka. Ten do Vodafonu přišel v rámci odkupu z UPC a od loňského léta zastával post viceprezidenta operátora pro strategii a integraci. V UPC působil jako finanční ředitel. Druhým jednatelem pak je Jiří Švarc, ředitel rozvoje sítě Vodafonu.

Jediným akcionářem firmy Vodafone Czech Republic a.s. zůstává nizozemská Vodafone Europe B.V. Ta vlastní jednu kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1,47 miliardy korun a 680 kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě deset milionů korun na každou akcii.

Rozdělení Vodafonu na dvě entity je součástí jeho strategie pro sdílení pasivních i aktivních částí sítě. Mohlo by díky němu dojít ke snižování nákladů na budování a provoz těchto sítí a urychlení nástupu 5G technologie. Vodafone také mluví o tradičním zvyšování hodnoty pro akcionáře.

Příkladem zmiňovaného sdílení je italský podnik Inwit, který je největší tamním provozovatelem pasivní infrastruktury s 22 tisíci lokalitami. Britský operátor zde drží podíl 33,2 procenta, stejný podíl má Telecom Italia (TIM). Právě Inwit by se měl stát součástí projektu TowerCo mířícího na burzu.