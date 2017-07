 »  Vodafone to zkouší znovu: se zpomalováním dat po vyčerpání FUP je konec

Zpomalování připojení poté, co uživatel vyčerpá svůj datový balíček, je v Česku neuralgickým bodem už řadu let. Vodafone se pokusil zavedenou praxi změnit už v roce 2012. Když tehdy Jiří Peterka o jeho záměru na Lupě napsal, byly reakce zákazníků tak bouřlivé, že operátor ještě týž den oznámil, že od plánované změny upouští.

Podruhé to Vodafone zkusil jinak a v roce 2014 uživatelům zapnul automatické dokupování dat. Opět narazil, a to i u Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), který jeho počínání ocenil milionovou pokutou (Vodafone se pak proti ní bránil žalobou u městského soudu v Praze). Podobně dopadlo také konkurenční O2, které za obdobný postup dostalo pokutu 4,5 milionu Kč.

Léto se s létem sešlo, časy se změnily a Vodafone to zkouší potřetí. Nejdříve zpomalování zrušil u nových tarifů Start 100 / 200 / 500 minut a Red Naplno, které představil letos v květnu (mimochodem, nefunguje ani u tarifů Připojení na měsíc a Připojení Flexidata), a teď podobný krok plánuje i u těch zbývajících, starších. Vyplývá to z čerstvě zveřejněných informací o změnách podmínek datových tarifů, které mají vstoupit v platnost od 25. srpna.

Automatické dokupování pro všechny

Na konci dokumentu operátor slibuje dobrou zprávu všem, kdo „si nastavovali zpomalování dat, a tak se ochuzovali o výhody naší špičkové sítě“. Tou skvělou novinkou má být právě to, že se data už zpomalovat nebudou. Je ovšem dobré dočíst materiál za větu, ve které operátor mírně zavádějícím způsobem naznačuje, že vám data vlastně budou fungovat, i když za ně nezaplatíte:

od 25. 8. 2017 zachováváme plnou přenosovou rychlost po vyčerpání mobilních dat z vašeho tarifu (zvýraznění pochází z originálního textu – pozn. redakce)

Plná rychlost totiž zákazníkům zůstane jen v případě, že si po vyčerpání FUP dokoupí další data. To se ovšem dočtete až v dalších odstavcích. Vodafone v nich popisuje, jak zruší současnou možnost zapnout si v samoobsluze nebo aplikaci Můj Vodafone funkci Zpomalování dat a místo ní zavede službu DataLimit, kterou už znají například uživatelé s domácím tarifem Připojení bez kabelu NAPLNO. Pokud budou u dalších tarifů platit stejné podmínky, jako u něj (upřesnění se operátor v oznámení obratně vyhýbá), bude mít DataLimit v základu nastavenu hodnotu 10. To znamená, že zákazník operátorovi povoluje, aby mu po vyčerpání základu automaticky prodal další balíček dat maximálně desetkrát.

Oznámení na webu Vodafonu

Jen pokud si zákazník sám nastaví hodnotu na 0, po vyčerpání základního balíčku se mu připojení úplně přeruší a nová data se automaticky nekoupí. Zákazníkům, kteří mají momentálně aktivované Zpomalování dat, Vodafone v srpnu automaticky nastaví DataLimit na nulu (po vyčerpání FUP se tedy žádná data nedokoupí a připojení se nezpomalí, ale zcela zastaví). To je v přístupu operátora oproti minulosti přece jen pozitivní změna. A pak že jsou pokuty od ČTÚ k ničemu.

Vodafone slibuje, že nejpozději od října bude možné i u těchto starších tarifů nastavit v DataLimitu také další hodnoty. Uživatel tak bude moci nastavit maximální počet datových balíčků, které se po vyčerpání základního přídělu automaticky dokoupí, podle libosti. Ceny většiny balíčků Vodafone sjednotil na 49 Kč, u jednotlivých tarifů se ale liší množství dat, které za tuto cenu uživatel dostane. Pokud chcete mít jistotu, zkontrolujte si podmínky u svého tarifu.

Všechna data bez diskriminace

Vodafone v materiálu oznamuje také další změny v podmínkách datových limitů. Ty vyplývají zejména z evropských pravidel pro síťovou neutralitu a jejich výkladu jak ze strany sdružení evropských regulátorů BEREC, tak českého ČTÚ. Platit budou rovněž od 25. srpna a týkají se jak spotřebitelů, tak firemních zákazníků OneNet. Plné znění nových podmínek operátor zveřejní k 25. červenci, teď zatím jen informuje o hlavních změnách.

K těm patří například doplnění řady povinných informací: například to, jestli tom, je pro využití dané služby potřebné nějaké speciální koncové zařízení (modem, set-top box apod.), informace o maximální či minimální rychlost pro stahování nebo odesílání dat nebo lepší vysvětlení toho, jak je možné služby reklamovat.

Podle pravidel pro síťovou neutralitu není možné diskriminovat jednotlivé typy internetového provozu a operátor se musí ke všem datům chovat stejně. Služby, které toto pravidlo porušovaly, tak Vodafone od konce srpna změní.

Zruší například svůj tzv. Smart FUP, který zavedl v roce 2014 u datového tarifu Turbo. Ten v základu obsahoval 20 GB dat a po jejich vyčerpání mohl uživatel i nadále bez omezení surfovat po webu, chodit na Facebook nebo posílat e-maily, s tím, že se rychlost připojení (na 64 kbit/s) zpomalila jen u vybraných činností: sdílení velkých souborů (například pomocí služeb Dropbox, Google Drive, iCloud nebo SkyDrive) a přehrávání streamovaného obsahu (viz podmínky služby). To se teď změní a do základu se budou počítat všechny služby bez výjimky, stejně tak se všech bude týkat i ono zpomalení.

Obdobná změna se týká také starších domácích tarifů Připojení bez kabelu a Připojení bez kabelu+, které měly v podmínkách ukotvenu možnost zpomalování rychlosti pro „přenos a sdílení souborů (tzv. file sharing a P2P přenos) a kontinuální přenos audio-vizuálních materiálů (tzv. streaming) a hraní online her“ na 256 kbit/s pro download i upload. I tady se budou do základu nově počítat všechny služby a všem se také po vyčerpání FUP zpomalí rychlost.

I tady ale Vodafone směřuje od snižování rychlosti k dokupování dat. Letos v červnu představil tarif Připojení bez kabelu Naplno, který oba výše popsané v jeho nabídce nahradil. Ten nabízí dvojnásobný datový limit (60 GB), ale zpomalování už v něm není (s výjimkou letní promo akce, která v srpnu končí). Místo něj si uživatel může data dokoupit, a to i automaticky.

Co dodat? Pokud jste zákazníkem Vodafonu, některá z popsaných změn se vás dotkla a přijde vám, že jde o změnu k horšímu, můžete podle platných současných zákonů smlouvu s operátorem bez sankce vypovědět. Postup, jak na to, najdete na webu operátora.