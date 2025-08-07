Lupa.cz  »  Vodafone TV Play: Jak si stojí česká nabídka proti zahraničí?

Vodafone TV Play: Jak si stojí česká nabídka proti zahraničí?

Petr Faistauer
Dnes
Doba čtení: 6 minut
3 nové názory

Sdílet

Mikýř s televizním boxem od Vodafone
Autor: Vodafone
Televizní box Vodafone TV Play představil novinářům Martin "Mikýř" Mikyska
Český Vodafone vysvětluje absenci Netflixu ve svém vlajkovém TV boxu údajnými nadstandardními nároky. Proč ho tedy stejný model v zahraničí bez problémů podporuje?
Digizone.cz

Česká pobočka druhého největšího světového mobilního operátora, společnosti Vodafone, bohužel vůbec nevyužívá trumf ve své nabídce, kterým je vlajkový box označený Vodafone TV Play. V tomto článku vám nabízíme trochu jiný pohled jak na zařízení, tak na služby operátora samotné.

Box nabízený pod označením Vodafone TV Play pochází od francouzského Sagemcomu, který ho má v nabídce jako Video Sound Box. Má zabudovanou reprosoustavu vyladěnou známými audiospecialisty Bang & Olufsen. Kromě České republiky ho nabízí také německý, portugalský a irský Vodafone.

Jak český klient Vodafonu jistě ví, česká verze boxu Vodafone TV Play nepodporuje aplikaci největší světové VOD videotéky – Netflixu. Český Vodafone k tomu poskytl vyjádření, které je ovšem v kontextu informací známých o provozu ostatních TV Play boxů poněkud zvláštní.

„Z důvodu nadstandardních nároků na certifikaci služby bohužel tento box nepodporuje aplikaci Netflix. Aplikaci lze stáhnout a nainstalovat, nebude ji ale možné spustit,“ zní vyjádření českého Vodafonu.

A tím začínají zvláštnosti… Přímo francouzský výrobce nabízí přístroj s podporou Netflixu i dalších služeb. Ostatní národní verze Vodafone TV Play – německá, portugalská i irská – samozřejmě certifikaci od Netflixu mají. Ale u české verze operátor mluví o „nadstandardních nárocích“? V rámci jednoho operátora provozují čtyři různé země čtyři zařízení stejného modelu, ale pouze u jednoho existují „nadstandardní nároky“?

Podívejme se na to blíže. První pobočkou Vodafonu s boxem TV Play (VSB-3930) v nabídce byla ta portugalská, v červnu 2023. Následovalo Irsko (leden 2024) a Německo (květen 2024), zde toto zařízení mají jako Giga TV Home Sound. 

Německá pobočka operátora k boxu přímo nabízí i zvýhodněné předplatné Netflixu ve dvou verzích.

Netflix v nabídce německého Vodafonu

V Německu není s certifikací přístroje pro Netflix problém a zákazníci si mohou vybrat ze dvou tarifů.

Autor: Petr Faistauer

V nabídce českého Vodafonu se box TV Play objevil bez větší publicity v listopadu 2024. Oficiální představení se uskutečnilo až 3. března 2025 v Praze za účasti známého influencera Mikýře. 

Českému klientovi Vodafonu užívajícímu TV box Play (vlajkové zařízení operátora) je ale Netflix zapovězen. Je zde proto naprosto namístě pochybovat o vyjádření české pobočky Vodafonu. Očividně se nejedná o „nároky na certifikaci“, ale spíše o neochotu Vodafonu certifikovat zařízení pro český trh.

Certifikaci Netflixu pro box VSB-3930 drží například i italský TIM (2021), dánský operátor YouSee (2024) a mnozí další. Jediným markantním rozdílem mezi modely VSB-3930 jsou odlišně velká úložiště a operační paměť podle požadavků konkrétního operátora. To se liší i v rámci zařízení používaných klienty u Vodafonu – český a německý box nabízí 4/16 GB, portugalský a irský 3/8 GB.

Český box TV Play operátor pronajímá za 150 Kč, standardní za méně než polovinu (a ještě vám na něm poběží Netflix…).

Srovnání služeb se zahraničím

Český Vodafone nabízí k televiznímu boxu předem připravený balíček služeb za 649 Kč měsíčně. Zákazník za to dostane základní nabídku kanálů Vodafone TV+ a internetové připojení o rychlosti 1 Gb/s, částka zahrnuje také pronájem dvou zařízení: televizního boxu a modemu Vodafone Station Wifi 6.

Německý Vodafone si za televizní box a základní verzi služby účtuje 14,99 € na prvních šest měsíců, tedy zhruba 370 Kč. Od sedmého měsíce se poplatek zvyšuje na 19,99 €, tedy přibližně 490 Kč. Zároveň si však německý Vodafone vyžádá jednorázový aktivační poplatek 49,99 €, v přepočtu zhruba 1230 Kč. Ceny jsou totožné jak pro kabelovou, tak pro internetovou (DSL/VDSL) variantu.

Irská a portugalská pobočka Vodafonu nabízejí televizi jen jako součást většího balíku služeb.

Pokud českému zákazníkovi nestačí základní nabídka a chce maximum možného, může zvolit paušál AllinOne. Jestliže nemá jiné služby od Vodafonu, vyjde ho na 1 230 Kč měsíčně. Dostane za to kompletní kanálovou nabídku, předplatné služeb Prima+ a HBO Max a pronájem boxu TV Play. Internetové připojení v této nabídce není.

U německého Vodafonu může měsíční platba za nejvyšší konfiguraci přesáhnout i 150 €, tedy zhruba 3 700 Kč. Zákazník si může přidat balík prémiových kanálů, nejvyšší úroveň přístupu do streamovací služby DAZN Unlimited, až další dva boxy TV Play a 13 kanálových balíčků v různých jazycích.

Německý operátor nabízí ke službě GigaTV přístup na Netflix na úrovni Standard, s možností rozšíření na plán Premium za příplatek. Klient dostane také streamovací službu DAZN ve verzi Unlimited, Apple TV+ a nabídku německé Sky v pěti možných variantách tarifů (s objednáním u Sky).

Irská pobočka Vodafonu má pro svou TV službu uzavřeno partnerství se službou NOW, nabízí možnost až čtyř různých tarifů, z toho dvou sportovních.

Portugalská pobočka Vodafonu svým klientům nabízí již předinstalované aplikace pro Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney+ a Apple+, ale uživatel si musí sám pořídit jejich předplatné. K tomu je v televizním boxu přibližně 10 dalších regionálních aplikací.

Kombinování nabídek

Prošli jsme i nabídku kombinovaných rodinných tarifů. Portugalský Vodafone třeba doporučuje variantu „Fibra4 Infinity Family“, jejíž součástí je i TV Box Play.

Tato nabídka zahrnuje optické připojení 1 Gb/400 Mb včetně routeru s podporou WiFi 7 (za příplatek 10 eur měsíčně lze v dostupných lokalitách navýšit až na 10 Gb/10 Gb symetrické připojení). Dále zmíněný televizní box a k němu jednu ze tří streamovacích služeb plus nejvyšší tarif se 170 kanály.

Portugalská rodina také dostane dvě SIM karty s neomezeným tarifem, jednu pevnou telefonní linku a cloudové úložiště Google One s kapacitou 2 TB. Vodafone přihodí ještě bonusový poukaz v hodnotě 150 € na nákup online a dá zákazníkovi na výběr, jestli chce televizor s úhlopříčkou 32“ anebo slevu 23 € měsíčně po dobu 24 měsíců.

Po uplatnění zmíněné slevy činí výsledná cena za rodinný tarif 64,90 € měsíčně, v přepočtu tedy zhruba 1 600 Kč. Má to však jeden malý háček, kterým je závazek na 24 měsíců.

Dokázali bychom něco podobného sestavit u českého Vodafonu?

Český Vodafone na svých stránkách inzeruje: „Nakombinujte si služby podle svého gusta a za nižší cenu“. Máte na výběr z možností Tarif + TV, nebo Tarif + TV + internet.

Druhá zmíněná možnost by odpovídala portugalské kategorii „TV Net Voz + Móvel Familia“, kde operátor nabízí tarif zmíněný výše. Z hotových českých tarifů se mu ani jeden (ze dvou) nepřibližuje. Pokračujeme tedy volbou „Sestavte si nabídku na míru přímo pro vás“.

Co námi sestavená nabídka ve finále obsahuje: připojení „Premium Lite“ 1 Gb/200 Mb, zde ovšem bez pronájmu zařízení (+100 Kč), TV službu Vodafone TV+ Základ včetně Prima+ za zvýhodněnou cenu 199 Kč, rozšiřující balíček Cinema se službou HBO Max v ceně a dvě SIM karty (neomezený tarif Premium 5G).

Sestavení tarifu s televizí a internetem u českého Vodafonu

Snaha o sestavení obdoby portugalského tarifu u českého Vodafonu

Autor: Petr Faistauer

Hardware nakonfigurovat nelze, další postup je podmíněný telefonickým hovorem od operátora. A co si za tento výrazně chudší spojený balíček český Vodafone řekne? „Lidových“ 2 888 Kč. K tomu dostáváte na místě dvě upozornění: cena připojení s horšími parametry je „zvýhodněná na omezené období“ a tučně zeleně „Měsíčně s námi ušetříte až 935 Kč“.

Zajímavé, že? Kde vám operátor poskytne vše potřebné v ceně tarifu a doplní štědré bonusy za to, že jste si zvolili právě jeho? V České republice to není.

Konfigurátor českého Vodafonu navíc klienta opakovaně obtěžuje vtíravými okny „Zavoláme Vám“ po každém kliknutí do nabídky, podrobnosti zde nejsou na jednom místě jako v zahraničí, ale musíte rozkliknout každou součást (mobil, připojení, televize) zvlášť na další stránku. Uživatelsky velmi přívětivé…

Portugalský Vodafone nabízí možnost zpětného zavolání pouze jako možnost, lze dále pokračovat v objednávce. Při skládání českých služeb musíme počítat i s poplatky za pronájem dvou zařízení: 100 Kč za modem Vodafone Station s WiFi 6 a 150 Kč za pronájem boxu TV Play. Bonusy na portugalský způsob se nekonají.

CIF25

Jako technickou zajímavost na závěr ještě uvádíme, že v Portugalsku nabízený Smart Router s WiFi 7 vyrábí společnost Huawei jako model OptiXstar HG8247B7–8N na platformě od Qualcommu. Vodafone jej uvedl na místní trh jako první operátor v zemi. Svým zákazníkům tak poskytuje o 20 % rychlejší přenos dat než v Česku nabízený WiFi 6, větší pokrytí domácnosti, nižší latenci a možnost připojit více než 200 zařízení současně bez ztráty výkonu.

Mám za to, že by se Vodafone TV mohla stát v České republice pověstným „černým koněm“ s náskokem oproti Oneplay. To by ale musela integrovat Netflix a případně zrušit povinnost odebírat streamovací službu Prima+ v rámci základního balíku. Bohužel však stále vidíme zcela odlišný přístup národních poboček společnosti ke svým klientům.

  • Chcete mít Lupu bez bannerů?
  • Chcete dostávat speciální týdenní newsletter o zákulisí českého internetu?
  • Chcete mít k dispozici strojové přepisy podcastů?
  • Chcete získat slevu 1 000 Kč na jednu z našich konferencí?

Staňte se naším podporovatelem

Chci se stát podporovatelem
Vstoupit do diskuse (3 názory)

Autor článku

Petr Faistauer

Příznivec a znalec IPTV technologie, externí spolupracovník redakce.

Témata:

Což je ale podstata toho boxu, že má tři vestavěné repro...
Petr Faistauer
Digizone.cz

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Podcast

Mohlo by vás zajímat

Z našich webů

Dále u nás najdete

Opět padl rekord počtu OSVČ. Jaký podíl má švarcsystém?

CSR podporuje dlouhodobé dobré vztahy se zaměstnanci

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

Dvě třetiny evropských vládních institucí propadají v bezpečnosti

Kolik zdravotní pojišťovna přispěje na prázdninový pobyt pro děti?

Hackeři zneužívali GitHub, aby do firem propašovali malware

Od Lega po Saab: Prověřte své znalosti skandinávských firem

Příprava regulace AI v EU i v Česku pokulhává

Češi už v obchodech většinou platí digitálně

Programovat roboty netřeba. Češi ty tovární učí práci odkoukat

Co dělá ransomware s psychikou lidí? Vyvolává úzkost i výčitky

Teplá voda s citronem metabolismus nezrychlí

Test Seat Arona 1.0 TSI: Stará škola, která vykouzlí úsměv na tváři

Nejlepší potraviny? Třeba okurky bez cukru a mattonka s mangem

Nefušují do kryptoměn ani AI, přesto rostou jako diví

Přemýšlíte, zda se vyplatí účast na nemocenském pojištění?

10 aut, která jste na našich ulicích nevídali každý den

Děti, nehody a úrazy. Kdo za ně odpovídá a jak je pojistit?

Lidl potichu zdražil bedýnky s ovocem a zeleninou

Magenta AI: T-Mobile spouští vlastní umělou inteligenci

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).