Vodafone za tři miliardy modernizuje pevnou síť UPC. Podívejte se do klíčového uzlu

Na pražském sídlišti na ulici Košťálova poblíž stanice metra Kobylisy stojí dvanáctipatrový panelák, který se od ostatních v okolí mírně liší. Z jedné strany jsou u sklepních oken vidět tři větší klimatizační jednotky a přes ulici je menší stavba chránící dieselový generátor. Operátor Vodafone zde totiž provozuje jeden ze svých největších agregačních bodů pro pevnou internetovou síť, kterou získal odkupem UPC. Ta teď prochází rozsáhlejší modernizací.

Vodafone je ve fázi upgradu sítě pro 1,6 milionu přípojek, do čehož plánuje nad rámec běžného rozvoje vložit tři miliardy korun. Akce se rozběhla loni v červnu a prozatím bylo modernizováno 200 tisíc tras připojení. Letos má tempo zrychlit, protože už tolik nejsou cítit postcovidové dopady spojené například s nedostatky komponent, takže se dostane na dalších 310 tisíc domácností.

Vodafone loni přišel s plánem, že do tří let svojí síť modernizuje na standard DOCSIS 3.1, a to v jeho plném nasazení, tedy full spectrum. Základní verze 3.1 už je nějakou dobu v provozu a umožňuje nasazovat rychlost downloadu jeden gigabit. U plného využití spektra se možnosti zvýší na 5 Gb/s u downloadu a 900 Mb/s u uploadu. Komerční tarify ale mají v budoucnu nabízet zhruba polovinu.

V další fázi dojde k upgradu na standard DOCSIS 4.0, kde už lze počítat s rychlostmi 10 Gb/s u downloadu a 6 Gb/s u uploadu. Vodafone nasazuje nové hardwarové technologie a vyměňuje pasivní a aktivní prvky sítě.

Vodafone nadále pracuje s dědictvím po UPC, kterým je pevná síť využívající koaxiální infrastrukturu. Jde o HFC, tedy hybrid fiber coaxial. Tato technologie kombinující koax s optikou má podle operátora ještě řadu let rezervu.





Vyždímat maximum

„Plánem je vyždímat z této sítě maximum, a ne hned jít kompletně na optiku. Upgrade na DOCSIS 3.1 full spectrum a 4.0 nám umožňuje zvyšovat rychlosti bez toho, aniž bychom museli vyměňovat koaxiální kabely v budovách nebo zákaznické routery. Navíc zákazníci nic nepoznají, maximálně na kratších ohlášených výpadcích při upgradu,“ uvedl Jan Kohout, který do Vodafonu přišel z UPC a měl na starost integraci.

Jak vypadá centrum pevného internetu Vodafonu v Kobylisích:

„Pokud nebude vymyšlen standard DOCSIS 5.0, tak někdy za patnáct let budeme přecházet kompletně na optiku,“ naznačil viceprezident Vodafonu pro sítě Miroslav Bula.

„Měníme aktivní technologie na parametry vyššího frekvenčního rozsahu, zkrátka přecházíme na vyšší frekvence. To je první cesta pro rozšiřování dálnice. Druhá cesta je, že měníme standardy, tedy nejprve jsme přešli na DOCSIS 3.1 a později půjde o ještě efektivnější DOCSIS 4.0. Třetí cesta: přidáváme i hardware a další přípojné body (optický node) do lokalit, kde je to kvůli kapacitě potřeba,“ shrnuje operátor strategii upgradu.

Pevná síť Vodafonu využívá necelých 16 tisíc kilometrů čtverečních optických kabelů, jde o kombinaci vlastní a pronajaté infrastruktury. Dalších pět tisíc kilometrů má firma v zemi ve formě koaxiálních kabelů. Uvnitř budov je dalších asi 15 až 25 tisíc kilometrů kabelů. Tato pevná síť je v dosahu 113 měst, městeček a výjimečně vesnic – pokud jsou na trase.

Rozmístění technologií fixní sítě je náročnější než v případě mobilní sítě. Zatímco počet základnových stanic jde do tisíců, u pevné sítě je infrastruktura rozmístěna ve 137 tisících subjektech. Asi 95 procent z toho jsou nemovitosti s adresou.

Klíčový panelák

Jednou z těchto lokalit je v úvodu popisovaný panelák v Kobylisích. V jeho sklepě se nachází agregační bod pevné internetové sítě, takzvané district center (DC). Tento bod obsluhuje velkou část území Prahy a signál je odsud distribuován také do dalších měst. Celkem tato paneláková instalace pokrývá přes 30 tisíc aktivních zákazníků. Podobně velkých hubů jsou maximálně desítky, ostatní jsou výrazně menší.

To z Kobylis dělá jednu z nejdůležitějších lokalit pro pevné připojení. A i to je důvod, proč je poblíž paneláku umístěný diesel generátor. Ten je schopný nastartovat do dvou minut od výpadku elektrické energie a převzít provoz po bateriích, které nabíhají okamžitě. Diesel není umístěný přímo u paneláku, ale přes silnici mezi pár stromy, aby při běhu nerušil obyvatele budovy. Technik, který má lokalitu na starost, je schopný dovézt 600 litrů nafty. Testování dieselu probíhá jednou týdně.

Kobylisy jsou jednou z prvních lokalit, kde už proběhla modernizace pevné sítě a probíhá další. V panelákové sklepní místnosti jsou více než tři kilometry kabelů. O chlazení se stará tradiční klimatizace, což je v tomto případě dostačující. Jak můžete vidět v galerii, na dokonalý cable management se ne vždy hraje. Odběr místnosti je 19 kilowattů. Budova je připojena optickými trasami, většina kabelů patří Vodafonu. Přívod elektřiny je jeden s tím, že pro racky jsou pak k dispozici dvě větve.

Panelák v Kobylisích slouží Vodafonu také k bezdrátové komunikaci. Na střeše je instalována infrastruktura zhruba sedmdesáti prvků pro point-to-point spoje. Na vzdálenost asi 1,5 kilometru zvládají rychlost až 2,5 Gb/s.